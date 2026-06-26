Судя по заявлениям глав дипведомств России и США "дух Анкориджа" развеялся: чего ждать дальше на переговорном треке? О правде и лжи дипломатии, о положении на фронте, о Трампе после Ирана, о том зачем Зеленский провоцирует Лукашенко на вступление в войну, о переброске орденами и медалями между Варшавой и Киевом, о маленьком человеке, его маленьких карманчиках и безразмерном аппетите, о том как сэкономив миллионы потерять миллиарды и создать ажиотаж говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров

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