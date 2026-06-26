Зачем Зеленскому белорусский фронт? | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Судя по заявлениям глав дипведомств России и США "дух Анкориджа" развеялся: чего ждать дальше на переговорном треке? О правде и лжи дипломатии, о положении на фронте, о Трампе после Ирана, о том зачем Зеленский провоцирует Лукашенко на вступление в войну, о переброске орденами и медалями между Варшавой и Киевом, о маленьком человеке, его маленьких карманчиках и безразмерном аппетите, о том как сэкономив миллионы потерять миллиарды и создать ажиотаж говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается, что так называемый «дух Анкориджа» не был реальным соглашением, а скорее набором политико-дипломатических ожиданий и предложений. - По мысли Ростислава Ищенко, Россия использовала предыдущие паузы и переговорные форматы — Минск, Стамбул, Анкоридж — прежде всего для выигрыша времени на адаптацию экономики, финансовой системы и военного механизма. - США, как утверждается в лекции, рассматривали переговорные форматы не как путь к устойчивому миру, а как инструмент решения собственных стратегических задач, прежде всего — перераспределения ресурсов на другие направления. - Главная претензия к американской линии в видео: даже при гипотетическом компромиссе по территориям Украине могли бы оставить суверенную возможность вступления в западные структуры, что для России считается неприемлемым. - Ищенко подчеркивает, что между интересами России и интересами нынешней украинской власти компромисс практически невозможен, потому что логика Киева, по его мнению, завязана на продолжение войны как способ самосохранения режима. - Отдельный блок посвящен военной ситуации: автор беседы считает, что для ВСУ на ряде участков складывается тяжелая оперативная обстановка, особенно в контексте общей растянутости фронта и нехватки резервов. - Вопрос о белорусском фронте трактуется как политико-пропагандический маневр Зеленского: не столько ради реальной военной выгоды, сколько для: - объяснения возможных неудач, - попытки втянуть Беларусь в конфликт, - а через это — потенциально вовлечь Польшу и Прибалтику. - При этом подчеркивается, что география украинско-белорусской границы крайне неудобна для масштабного наступления: болота, ограниченное число направлений, сложная логистика. - Следовательно, с военной точки зрения Беларусь не выглядит для Украины главной угрозой, но в политическом смысле ее можно использовать как внешний фактор эскалации. - Также обсуждается напряжение между Киевом и Варшавой: оно объясняется не только историческими спорами, но и конкуренцией за роль главного восточноевропейского партнера Запада. - В финале ведущий переходит к теме ударов по российской инфраструктуре и делает акцент на том, что частный бизнес тоже должен участвовать в защите стратегических объектов, а не перекладывать всю ответственность на государство.
Подробный выводВ этом видео центральная идея строится вокруг простой, хотя и жесткой мысли: война давно вышла за пределы чисто военного столкновения и стала борьбой политических режимов, логик выживания и стратегических иллюзий.
1. О «духе Анкориджа»: политика как туман, а не как договорАвторы фактически деконструируют саму ценность громких дипломатических формул. «Дух Анкориджа» здесь представлен как нечто почти символическое: звучит красиво, но за ним нет твёрдой конструкции. Это напоминает старую философскую проблему различия между именем вещи и самой вещью. Название может внушать надежду, но реальность упрямо проверяется не словами, а тем, остановился ли огонь, изменился ли баланс сил, возникли ли обязательства. В этом смысле беседа довольно прагматична: если переговоры не закреплены механизмами, если у сторон сохраняются противоположные цели, если посредник сам является участником конфликта интересов, то перед нами не миротворчество, а управление паузой.
2. Переговоры как способ выиграть времяОчень характерна логика, которую проводит Ищенко: и Россия, и Запад использовали переговорные окна не столько ради примирения, сколько ради подготовки к следующему этапу. Это цинично, но исторически не ново. Так часто устроена большая политика: мирные формулы используются не для мира, а для передислокации ресурсов. Здесь видна важная междисциплинарная аналогия: как в психологии человек нередко рационализирует свои истинные мотивы красивыми словами, так и государства прикрывают прагматику моральной риторикой. Внешне — «поиск компромисса», по сути — накопление сил, перестройка логистики, перестройка экономики, проверка устойчивости противника.
3. Почему, по версии авторов, компромисс почти невозможенКлючевой тезис беседы: нынешняя украинская власть не может позволить себе мир, потому что мир для нее — это не передышка, а политический приговор. Это важный момент. Не Украине как обществу, не людям как таковым, а именно правящему режиму, как его понимают участники разговора. Это различение существенно. Часто в политической риторике подменяют: - народ — элитой, - страну — режимом, - государственный интерес — интересом текущего руководства. В беседе как раз делается попытка эту подмену вскрыть. Можно спорить с оценками, но сама методология здравая: не всякое заявление “во имя страны” действительно делается ради страны. Иногда оно делается ради продления власти, иммунитета, финансовых потоков и персональной безопасности. Это вообще одна из самых устойчивых иллюзий истории: людям кажется, что лидеры сражаются за абстрактные идеалы, тогда как очень часто они сражаются за право отложить собственный конец.
4. Зачем Зеленскому белорусский фронтНа этот вопрос в лекции дается многослойный ответ.
Военный слойС военной точки зрения Беларусь, по мнению спикера, не дает Украине катастрофической новой угрозы. Причина — география. Болота, ограниченные направления для продвижения, проблемы снабжения крупных группировок. То есть масштабный удар с белорусского направления не выглядит самым удобным сценарием.
Политический слойНо если режиму нужно объяснить ухудшение положения, то появляется удобная формула: «мы бы удержались, но возник новый фронт / новый удар / новое предательство / новая эскалация». Это типичная логика власти в кризисе. Когда внутренние ресурсы иссякают, власть начинает особенно нуждаться во внешнем объяснении. Это не только украинская, а вообще универсальная политическая схема. Виноват не просчет управления, не истощение системы, не предел мобилизационной модели, а новое вмешательство извне.
Геополитический слойСамое важное в трактовке Ищенко — попытка втянуть Беларусь так, чтобы затем создать предлог для участия Польши и стран Балтии. То есть Беларусь здесь рассматривается как триггер расширения конфликта, а не как главный театр боевых действий. В этом есть холодная логика: когда прямого ресурса не хватает, пытаются изменить саму конфигурацию игры, подключив новых участников. В шахматах это выглядело бы как попытка не спасти фигуру, а перестроить правила позиции, чтобы противнику стало сложнее реализовать преимущество.
5. Отношения Польши и Украины: союз без любвиИнтересен и разбор польско-украинского напряжения. В беседе подчеркивается, что нынешние споры — это не случайность и не эмоциональный всплеск, а выражение более глубокого конфликта: - исторической памяти, - конкуренции за влияние, - борьбы за западные ресурсы, - претензии на роль главного «восточного форпоста». Польша, если смотреть на это как на борьбу образов, хотела быть главным переводчиком Восточной Европы для Запада. Украина в годы войны попыталась занять это место напрямую. Отсюда раздражение. Здесь работает почти рыночная логика: если раньше Варшава была эксклюзивным посредником региона, то теперь появился конкурент, который требует больше внимания, денег и политического капитала. И это снова показывает, насколько зыбкими бывают «ценностные коалиции». Пока интересы совпадают, все говорят о братстве. Когда речь заходит о деньгах, статусе и будущем порядке, выясняется, что за моральной витриной стоят очень земные расчеты.
6. Военная логика и пределы ресурсаЗначительная часть разговора строится вокруг идеи, что исход войны в конечном счете определяется не только героизмом, техникой или поддержкой союзников, а математикой истощения: - хватает ли людей, - хватает ли резервов, - возможно ли удерживать длину фронта, - можно ли восполнять потери, - не разрывается ли система быстрее, чем приходят поставки. Это довольно материалистический взгляд, и в нем есть своя трезвость. Даже самые вдохновляющие идеологии разбиваются о банальный вопрос: кем именно будет укомплектован следующий рубеж обороны. В этом отношении война всегда оголяет реальность, как болезнь оголяет истинное состояние организма. Можно сколь угодно долго поддерживать миф о контроле, но когда иссякает мобилизационный ресурс, миф начинает трещать. И в этом беседа упирается в старую историческую закономерность: политическая воля важна, но она не отменяет пределов системы.
7. Финальный сюжет о НПЗ: ответственность государства и частникаКомментарий ведущего о российских нефтеперерабатывающих заводах расширяет разговор: война касается не только фронта, но и инфраструктуры, собственности, зрелости элит. Его мысль проста: если объект стратегически важен, а при этом принадлежит частному капиталу, то странно ждать, что всю защиту организует только государство. Это уже вопрос не только безопасности, но и цивилизационной взрослости бизнеса. Право владеть крупным активом предполагает не только прибыль, но и обязанность участвовать в его защите. Это хороший практический акцент. Он отрезвляет. И в каком-то смысле это даже нравственный вопрос: нельзя бесконечно приватизировать доходы и национализировать риски.
Общий смысл беседыЕсли собрать все линии вместе, то в данной лекции рисуется такая картина: - дипломатия — это чаще борьба интерпретаций, чем поиск истины; - война держится не только на фронте, но и на пропаганде, логистике, демографии и политическом самосохранении элит; - белорусская тема для Зеленского, по версии участников, нужна прежде всего как инструмент эскалации, оправдания и возможного втягивания новых игроков; - реальные решения определяются не лозунгами, а сочетанием географии, ресурсов, усталости систем и интересов правящих групп; - а потому публичная политика по-прежнему во многом живет за счет образов, где люди нередко любят не реальность, а собственную удобную интерпретацию происходящего. В этом есть что-то глубоко человеческое и одновременно тревожное. Мы все склонны верить не тому, что есть, а тому, что помогает удержать внутреннюю картину мира. Государства в этом смысле мало отличаются от людей: они тоже идеализируют, вытесняют, рационализируют и откладывают встречу с реальностью. Но реальность, как и история, терпелива. Она долго позволяет играть в символы, а потом требует расплаты уже в фактах. И, пожалуй, главный вопрос после такого разговора не только в том, зачем кому-то нужен новый фронт, но и в другом: в какой момент политическая интерпретация перестает быть инструментом и становится ловушкой, в которой сама власть уже не отличает полезную иллюзию от разрушительной лжи?