УКРАИНА И ИРАН СВЯЗАНЫ — КАК США МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ | Игорь Шишкин и Вячеслав Матузов
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Что стоит за войной против Ирана и почему конфликт вокруг Израиля нельзя понять только через политику? Игорь Шишкин и дипломат Вячеслав Матузов разбирают итоги военной авантюры США и Израиля, переговоры Вашингтона и Тегерана, роль Трампа, Натаньяху, Хезболлы и раскол внутри республиканцев. В выпуске — Великий Израиль, Третий храм, мечеть Аль-Акса, Восточный Иерусалим, рост антиизраильских настроений и религиозная мотивация, которая, по мнению Матузова, определяет реальные цели игроков.
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00:00 Игорь Шишкин представляет Вячеслава Матузова
01:01 война против Ирана и последствия для Израиля
02:02 рост антиизраильских настроений в Европе и США
03:57 почему Матузов считает ситуацию запутанной
04:58 цель войны: столкнуть Иран с арабскими странами Залива
05:59 религиозные фанатики как корень конфликта
07:00 Трамп, Нетаньяху и спектакль разногласий
08:35 как России приходится работать с западными лидерами
10:05 переговоры в Швейцарии и иранская дипломатия
10:59 почему иранцы отказались от совместных фото
12:10 угроза Трампа и память об убийстве переговорщиков
13:37 14 пунктов Ирана как база переговоров
14:39 почему Трамп делает провокационные заявления
15:39 Ливан, Хезболла и требование прекращения огня
16:42 почему ливанские власти дистанцируются от Ирана
17:17 Южный Ливан, беженцы и уничтоженные деревни
18:17 переговоры Ливана и Израиля под эгидой США
19:18 Вэнс и Рубио как конкуренты внутри американской политики
20:06 какие цели преследуют США и Израиль
21:06 заявление о поддержке Великого Израиля
22:07 иранская мудрость и ответ арабским странам
23:08 почему Израиль, по версии Матузова, не уйдёт из Ливана
24:09 религиозный характер конфликта
24:53 Ормузский пролив и удар по мировой экономике
26:36 международные отношения как “сделка”
27:37 Канада, Европа и поведение западных лидеров
28:38 хулиганство в мировой политике
29:39 американский ВПК и уроки Украины
30:30 Европа, НАТО и рост военных расходов
31:25 Лавров, Анкоридж и попытка обмана
32:26 красная дорожка для Путина как ловушка
33:26 Украина, Иран и Персидский залив как связанные процессы
34:20 поддержка Нетаньяху внутри Израиля
35:01 Великий Израиль и новая Хазария в версии Матузова
35:26 третий храм и идея “исламского Ватикана”
36:27 Примаков, Арафат и спор о мечети Аль-Акса
37:00 религиозный сионизм и протестантский сионизм
38:01 зачем, по версии Матузова, США и Израилю столкновение арабов с Ираном
39:01 почему России нужно менять опору на Ближнем Востоке
40:02 Сталин, Израиль и разрыв ожиданий
40:50 почему обычная политическая логика не работает
42:26 Израиль, Ливан и борьба за воду
43:42 как понимать цели противника
44:43 почему важно говорить об этом вслух
45:09 знание как сила и проблема образования
45:54 финал разговора
#ИгорьШишкин #ВячеславМатузов #Иран #Израиль #США #БлижнийВосток #Трамп #Нетаньяху #Ливан #Хезболла #Газа #Йемен #Ормуз #ВеликийИзраиль #АльАкса #Украина #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена последствиям конфликта вокруг Ирана для Израиля, Ближнего Востока и мировой политики. - Собеседник считает, что происходящее нельзя объяснить только обычной политической логикой: в основе конфликта, по его мнению, лежит религиозный фанатизм. - США и Израиль, как утверждается в беседе, не столько стремились к военному разгрому Ирана, сколько к переформатированию региона и созданию устойчивого конфликта между Ираном и арабскими странами. - Подчеркивается, что действия Трампа выглядят противоречивыми, хаотичными и рассчитанными на психологическое давление, а не на последовательную дипломатию. - Иран в этой интерпретации представлен как сторона, которая действует более рационально, выдержанно и пытается отстаивать суверенитет без символических уступок. - В беседе проводится мысль, что переговоры США по разным трекам — с Ираном и по ливанскому направлению — носят двойственный и местами взаимоисключающий характер. - Израиль, по мнению выступающего, не заинтересован в полном урегулировании, поскольку его стратегическая линия якобы связана с проектом «Великого Израиля». - Ситуация на Ближнем Востоке напрямую увязывается с конфликтом на Украине: оба кризиса рассматриваются как элементы ломки старого мирового порядка. - США, как утверждается, используют эти кризисы также для перенастройки военно-промышленной политики и роста военных расходов Запада. - Важная мысль беседы: международные отношения, по версии автора, все больше превращаются не в систему права и договоров, а в систему силовых сделок и давления. - Российскому руководству, по оценке выступающего, приходится вести дела с крайне сложными и непредсказуемыми партнерами, что требует большой осторожности. - В финале звучит призыв смотреть на происходящее не поверхностно, а через понимание глубинных мотивов, идеологий и долгосрочных стратегий.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и очень жесткая по интонации картина мира. Ее центральная идея такова: события на Ближнем Востоке нельзя понимать только как борьбу государств за ресурсы, безопасность или влияние. По мысли выступающего, за внешней политикой США и Израиля стоят не просто геополитические интересы, а более глубокие установки — религиозные, идеологические и цивилизационные. Именно поэтому привычная рациональная дипломатия, как считает автор позиции, оказывается малодейственной.
1. Главный нерв беседы — критика рационалистического упрощенияЭто, пожалуй, ключевой тезис. Нам часто хочется объяснять мировые конфликты через понятные схемы: нефть, газ, безопасность, борьба элит, выборы, рейтинги. Но здесь проводится иная мысль: если субъект руководствуется не только прагматикой, но и мессианской идеей, то его поведение перестает укладываться в обычную политологию. В этом есть важное зерно. История действительно показывает, что государства и лидеры далеко не всегда действуют как «холодные калькуляторы». Национальные мифы, религиозные представления, исторические травмы, идеи избранности — все это может быть не менее влиятельно, чем экономика. И в этом смысле беседа справедливо напоминает: геополитика без анализа мировоззрения — слепа.
2. Израиль и США показаны как силы, меняющие сами правила игрыВыступающий настаивает, что Вашингтон и Тель-Авив действуют не в логике урегулирования, а в логике управляемого хаоса, где конфликт не ошибка, а инструмент. Такой взгляд спорный, но внутренне последовательный: если старая система международного права мешает, ее не чинят, а обходят; если переговоры не дают нужного результата, используется давление, угрозы, демонстрация силы, параллельные каналы и противоречивые сигналы. Это похоже на переход от мира договоров к миру транзакций. Не случайно в беседе противопоставляются слова «договор» и «сделка». В этом замечании есть любопытная философская глубина: когда политика перестает быть пространством норм и становится пространством ситуативной выгоды, рушится сама ткань доверия. А без доверия даже сильные союзы становятся временными.
3. Иран в беседе представлен как более собранный и цивилизационно устойчивый игрокЗдесь звучит почти цивилизационный контраст: с одной стороны — Запад как пространство нервной импровизации, информационного давления и политического спектакля; с другой — Иран как носитель длинной исторической памяти, достоинства и стратегического терпения. Такой образ, конечно, идеализирован, но он важен как симптом восприятия. Автор подчеркивает, что символы в политике имеют значение: язык переговоров, отказ от совместных фото, отказ от рукопожатий, настаивание на суверенитете. Это взгляд, в котором дипломатия — не просто обмен позициями, а театр знаков. И нередко именно такие знаки показывают, кто внутренне свободен, а кто лишь имитирует силу.
4. Украина и Иран связываются как части одной глобальной перестройкиОдна из центральных связок беседы — утверждение, что украинский конфликт и ближневосточный кризис нельзя рассматривать раздельно. По мысли выступающего, это части одного большого процесса: милитаризации Запада, перестройки военной промышленности, разрушения прежних международных ограничений и перехода к новой конфигурации силы. Это уже не столько анализ отдельного региона, сколько картина эпохи. И здесь есть междисциплинарный момент: как в психике человека кризис в одной сфере вскрывает скрытые конфликты в другой, так и в мировой политике одна война не остается локальной — она меняет логистику, рынки, идеологии, доктрины, военные стандарты и язык власти. В этом смысле Украина и Иран действительно связаны хотя бы тем, что обе темы используются для проверки пределов допустимого.
5. Слабое место беседы — высокая степень категоричности и конспирологичностиПри всей силе образа у этой позиции есть уязвимость. Автор очень уверенно соединяет реальные процессы с масштабными стратегическими замыслами, включая проект «Великого Израиля» в крайне расширительном понимании. Здесь важно сохранять интеллектуальную трезвость: не всякая идеологическая тенденция автоматически означает наличие единого, доказанного и реализуемого плана. Иначе есть риск попасть в ловушку, когда сложная реальность превращается в слишком цельную схему. А реальность обычно грубее, пестрее и противоречивее. Государства часто действуют одновременно и рационально, и иррационально; и стратегично, и ситуативно; и из идеологии, и из страха. Истина здесь, вероятно, не в чистом заговоре и не в чистой случайности, а в их смешении.
6. Самый сильный практический вывод — нужно понимать не только интересы, но и картину мира противникаВот где беседа особенно содержательна. Можно не соглашаться с тональностью, с оценками, с масштабом выводов, но мысль о том, что нельзя вести переговоры с субъектом, не понимая его ценностей, мифов и внутренней логики, — очень серьезна. Это похоже на разницу между тем, чтобы знать слова человека, и тем, чтобы знать язык его сознания. Если одна сторона говорит в терминах баланса и компромисса, а другая — в терминах миссии, предопределения и сакральной цели, то внешне это один разговор, а по сути — два монолога. И многие дипломатические провалы рождаются именно здесь.
7. Философский смысл беседыЕсли отойти от конкретных имен, то перед нами разговор о том, что сильнее в истории — интерес или вера. Материальный расчет или метафизическая идея. Холодная прагматика или горячий миф. И, возможно, ответ не «или-или», а «и то, и другое». Очень часто миф служит мотором, а расчет — рулем. Но когда мотор слишком силен, руль уже не спасает. В этом и трагедия многих эпох: люди уверены, что управляют историей как техникой, а на деле история управляется еще и образами, страхами, пророчествами, символами, коллективными снами. Политика становится не только борьбой интересов, но и борьбой интерпретаций реальности.
ИтогВ данной лекции предлагается взгляд на ближневосточный кризис как на часть гораздо более глубокого процесса: разрушения старых международных норм, усиления силовой политики, роста идеологического и религиозного фактора, а также связки между украинским и иранским направлениями. Главная мысль — ошибочно считать всех игроков одинаково рациональными и одинаково заинтересованными в компромиссе. Если мотивы части элит действительно выходят за пределы обычной государственно-политической логики, то и реагировать на них нужно иначе — трезво, осторожно и без самообмана. При этом полезно сохранять дистанцию: не принимать любую жесткую интерпретацию как окончательную истину. В геополитике, как и в человеческих отношениях, мы часто имеем дело не с чистой реальностью, а с ее слоями — фактами, интересами, верой, страхом и проекциями. И зрелость мышления начинается там, где мы умеем различать эти слои, не впадая ни в наивность, ни в фанатическую уверенность. Если политические решения все чаще питаются мифами и сакральными образами, то что сегодня опаснее для мира — холодный расчет или горячая вера в собственную историческую миссию?