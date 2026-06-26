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Что стоит за войной против Ирана и почему конфликт вокруг Израиля нельзя понять только через политику? Игорь Шишкин и дипломат Вячеслав Матузов разбирают итоги военной авантюры США и Израиля, переговоры Вашингтона и Тегерана, роль Трампа, Натаньяху, Хезболлы и раскол внутри республиканцев. В выпуске — Великий Израиль, Третий храм, мечеть Аль-Акса, Восточный Иерусалим, рост антиизраильских настроений и религиозная мотивация, которая, по мнению Матузова, определяет реальные цели игроков.

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00:00 Игорь Шишкин представляет Вячеслава Матузова

01:01 война против Ирана и последствия для Израиля

02:02 рост антиизраильских настроений в Европе и США

03:57 почему Матузов считает ситуацию запутанной

04:58 цель войны: столкнуть Иран с арабскими странами Залива

05:59 религиозные фанатики как корень конфликта

07:00 Трамп, Нетаньяху и спектакль разногласий

08:35 как России приходится работать с западными лидерами

10:05 переговоры в Швейцарии и иранская дипломатия

10:59 почему иранцы отказались от совместных фото

12:10 угроза Трампа и память об убийстве переговорщиков

13:37 14 пунктов Ирана как база переговоров

14:39 почему Трамп делает провокационные заявления

15:39 Ливан, Хезболла и требование прекращения огня

16:42 почему ливанские власти дистанцируются от Ирана

17:17 Южный Ливан, беженцы и уничтоженные деревни

18:17 переговоры Ливана и Израиля под эгидой США

19:18 Вэнс и Рубио как конкуренты внутри американской политики

20:06 какие цели преследуют США и Израиль

21:06 заявление о поддержке Великого Израиля

22:07 иранская мудрость и ответ арабским странам

23:08 почему Израиль, по версии Матузова, не уйдёт из Ливана

24:09 религиозный характер конфликта

24:53 Ормузский пролив и удар по мировой экономике

26:36 международные отношения как “сделка”

27:37 Канада, Европа и поведение западных лидеров

28:38 хулиганство в мировой политике

29:39 американский ВПК и уроки Украины

30:30 Европа, НАТО и рост военных расходов

31:25 Лавров, Анкоридж и попытка обмана

32:26 красная дорожка для Путина как ловушка

33:26 Украина, Иран и Персидский залив как связанные процессы

34:20 поддержка Нетаньяху внутри Израиля

35:01 Великий Израиль и новая Хазария в версии Матузова

35:26 третий храм и идея “исламского Ватикана”

36:27 Примаков, Арафат и спор о мечети Аль-Акса

37:00 религиозный сионизм и протестантский сионизм

38:01 зачем, по версии Матузова, США и Израилю столкновение арабов с Ираном

39:01 почему России нужно менять опору на Ближнем Востоке

40:02 Сталин, Израиль и разрыв ожиданий

40:50 почему обычная политическая логика не работает

42:26 Израиль, Ливан и борьба за воду

43:42 как понимать цели противника

44:43 почему важно говорить об этом вслух

45:09 знание как сила и проблема образования

45:54 финал разговора

#ИгорьШишкин #ВячеславМатузов #Иран #Израиль #США #БлижнийВосток #Трамп #Нетаньяху #Ливан #Хезболла #Газа #Йемен #Ормуз #ВеликийИзраиль #АльАкса #Украина #геополитика