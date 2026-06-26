https://newleaders.team/ladies – Ретрит-интенсив только для женщин «МУДРОСТЬ И ОЧАРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ»

6 дней глубокого погружения в мир женственности, отношений, предназначения и осознанной жизни среди гор, рек и природной красоты Краснодарского края.

✨ Верните себе внутреннюю гармонию, женскую силу и вдохновение для счастливой жизни, любви и семьи.

https://newleaders.team/kizinka – Интенсив для лидеров «Лидеры Новой Эпохи». 7-дневный закрытый интенсив-погружение с Александром Усаниным — в окружении предпринимателей, политиков и лидеров новой эпохи. ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ, СИЛЫ И СМЫСЛА

Почему всё больше современных женщин чувствуют внутреннюю пустоту, несмотря на успех, карьеру и свободу выбора? Почему женщины теряют свою природную женственность, всё реже создают счастливые семьи и не ощущают настоящего счастья? В этом выпуске Александр Усанин и Дмитрий Постнов обсуждают глубинные причины кризиса современной женщины, влияние общества, маркетинга, СМИ и ложных ценностей, а также рассказывают, как вернуть гармонию, любовь и внутреннюю силу.

Если вы хотите глубже разобраться в этих вопросах и пройти путь настоящей внутренней трансформации, приглашаем вас на уникальный женский ретрит-интенсив.

[https://newleaders.team/ladies](https://newleaders.team/ladies)

В этом выпуске вы узнаете:

• Почему современные женщины всё чаще чувствуют себя несчастными.

• Кто формирует ложные ценности и влияет на мировоззрение женщин.

• Почему карьера и потребление не всегда делают человека счастливым.

• Что такое настоящее женское счастье.

• Почему разрушаются семьи и как этого избежать.

• Почему мужчины ищут гармоничных женщин.

• Как вдохновлять мужчину без давления и манипуляций.

• Что такое истинная женственность.

• Почему важно возвращать традиционные семейные ценности.

• Как женщине найти своё предназначение.

⏱ Таймкоды:

00:00 – Смотрите в этом видео

01:23 – Современные женщины не знают кому верить

03:18 – Кто женщин делает несчастными

06:17 – Маркетплейсы заменили соцсети

07:09 – Почему сейчас СМИ продажные

09:52 – Что такое счастье для женщины

12:41 – Духовные суррогаты вместо мужа

14:07 – Почему в некоторых странах нет разводов

15:57 – Мужчины в поисках гармоничных женщин

20:11 – Возрождение правильных ценностей для женщин

23:23 – Ретрит-интенсив «Мудрость и Очарование Женственности»

27:29 – Обратная сторона жизни карьеристок

29:18 – Метафизика отношений

35:27 – Кармическое неравенство

36:42 – Как правильно вдохновлять мужчину

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