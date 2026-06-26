Почему современных женщин делают несчастными? Правда, о которой не принято говорить.
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Почему всё больше современных женщин чувствуют внутреннюю пустоту, несмотря на успех, карьеру и свободу выбора? Почему женщины теряют свою природную женственность, всё реже создают счастливые семьи и не ощущают настоящего счастья? В этом выпуске Александр Усанин и Дмитрий Постнов обсуждают глубинные причины кризиса современной женщины, влияние общества, маркетинга, СМИ и ложных ценностей, а также рассказывают, как вернуть гармонию, любовь и внутреннюю силу.
Если вы хотите глубже разобраться в этих вопросах и пройти путь настоящей внутренней трансформации, приглашаем вас на уникальный женский ретрит-интенсив.
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В этом выпуске вы узнаете:
• Почему современные женщины всё чаще чувствуют себя несчастными.
• Кто формирует ложные ценности и влияет на мировоззрение женщин.
• Почему карьера и потребление не всегда делают человека счастливым.
• Что такое настоящее женское счастье.
• Почему разрушаются семьи и как этого избежать.
• Почему мужчины ищут гармоничных женщин.
• Как вдохновлять мужчину без давления и манипуляций.
• Что такое истинная женственность.
• Почему важно возвращать традиционные семейные ценности.
• Как женщине найти своё предназначение.
⏱ Таймкоды:
00:00 – Смотрите в этом видео
01:23 – Современные женщины не знают кому верить
03:18 – Кто женщин делает несчастными
06:17 – Маркетплейсы заменили соцсети
07:09 – Почему сейчас СМИ продажные
09:52 – Что такое счастье для женщины
12:41 – Духовные суррогаты вместо мужа
14:07 – Почему в некоторых странах нет разводов
15:57 – Мужчины в поисках гармоничных женщин
20:11 – Возрождение правильных ценностей для женщин
23:23 – Ретрит-интенсив «Мудрость и Очарование Женственности»
27:29 – Обратная сторона жизни карьеристок
29:18 – Метафизика отношений
35:27 – Кармическое неравенство
36:42 – Как правильно вдохновлять мужчину
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что современная культура делает женщин несчастными через навязывание ложных ценностей: потребление, внешняя привлекательность, карьерный успех, сексуализированная самопрезентация. - Главный механизм воздействия, по мысли спикеров, — медиа, реклама, соцсети и индустрия продаж, которым выгоден внутренне неудовлетворённый человек. - Проводится идея: «счастливый человек — плохой покупатель», поэтому рынок якобы заинтересован в хронической неудовлетворённости, особенно женской. - Авторы беседы связывают женское счастье прежде всего с семьёй, браком, материнством, гармоничными отношениями. - Карьера, блогинг, сексуальная привлекательность, психологические манипуляции и псевдодуховные практики в видео представлены как суррогаты счастья, не дающие глубокой реализации. - Отдельно критикуются феминизм, childfree, ЛГБТ-повестка, секты, «женские ретриты» и эзотерические практики как явления, якобы уводящие женщину от её природы. - В беседе подчёркивается традиционная модель, где мужчина — защитник и наставник, а женщина — хранительница, вдохновительница, «берегиня». - Высказывается мысль, что эмоциональное состояние женщины влияет на судьбу мужчины, его устойчивость, успех и даже безопасность. - Идеалом женщины в лекции выступает образ женственной, целомудренной, семейно ориентированной супруги, поддерживающей мужа и детей. - В финале беседы звучит призыв к возрождению традиционных семейных ролей и ценностей как пути к личному и общественному исцелению.
Подробный выводВ этом видео поднимается болезненная и по-своему важная тема: почему при беспрецедентном количестве возможностей, свобод, сервисов, красивых образов и «инструкций к счастью» так много женщин переживают внутреннюю пустоту, тревогу и разочарование. В этом смысле беседа попадает в нерв эпохи. Действительно, современная культура часто продаёт не вещи, а обещание идентичности: купи это — станешь желанной, успешной, свободной, особенной. Здесь спикеры верно подмечают фундаментальную вещь, знакомую и психологии, и маркетингу: неудовлетворённый человек легче втягивается в потребление. Это касается не только женщин — но женщин рынок действительно часто делает главной целью, потому что именно через них исторически продаются образы красоты, дома, отношений, статуса и заботы. Однако дальше беседа делает резкий поворот: из критики потребительской системы она почти полностью переходит к жёстко традиционному и одностороннему взгляду на женскую природу. И здесь важно различать две плоскости: 1. здоровое зерно критики; 2. идеологические обобщения.
Что в лекции звучит сильно и жизненноЕсть несколько мыслей, которые трудно просто отмахнуть: - Счастье нельзя устойчиво построить на внешнем одобрении. Лайки, сексуальная привлекательность, карьерная гонка, демонстрация успеха действительно могут не давать глубокой удовлетворённости. Психология это подтверждает: внешняя валидация краткосрочна. - Отношения важнее потребления. Это глубокая мысль. Человек — существо не только экономическое, но и связанное. Можно иметь доход, статус, впечатления — и при этом быть экзистенциально одиноким. - Псевдодуховность часто эксплуатирует боль. Здесь спикеры тоже затрагивают правду. Когда человек потерян, он становится уязвимым для красивых обещаний — будь то секта, инфобизнес, магическое мышление или духовный маркетинг. - Семья как институт ослаблена. Это факт, хотя причины сложнее, чем представлены в видео. Рост индивидуализма, урбанизация, экономика, изменение гендерных ролей, травматичный опыт прошлых поколений — всё это влияет.
Где позиция лекции становится уязвимойЗдесь начинается философски интересное место. Авторы борются с иллюзиями современности, но местами сами создают другую идеализацию — уже не глянцевую, а традиционалистскую.
1. Сведение женского счастья к одной моделиВ видео женское счастье почти полностью отождествляется с замужеством, материнством и служением семье. Для многих женщин это действительно может быть подлинным путём. Но превращать это в единственно правильную форму реализации — значит подменять живую реальность схемой. Истина тут, скорее, ситуативна: - одна женщина глубоко реализуется в материнстве; - другая — в сочетании семьи и профессии; - третья — проходит сложный путь, где семья вообще не сразу становится возможной; - четвёртая — не может иметь детей и не перестаёт быть полноценной. Человеческая жизнь сложнее архетипа. Когда архетип становится дубинкой, он перестаёт быть мудростью.
2. Идеализация «традиции»В беседе традиция подаётся почти как утраченное золотое время. Но история семьи не была исключительно пространством гармонии. В традиционных обществах были и любовь, и укоренённость, и поддержка — но также были насилие, зависимость, отсутствие выбора, замалчивание боли. Иными словами, не вся традиция священна, и не вся современность развратна. Это как в истории философии: материалист часто не замечает, насколько он верит в свои абстракции, а идеалист — насколько он оторван от земли. Так и здесь: критика современности уместна, но идеализация прошлого тоже может быть формой бегства от реальности.
3. Перекладывание ответственностиИз беседы создаётся впечатление, что почти все беды женщины происходят из-за того, что она «забыла предназначение». Но реальная жизнь включает: - травмы детства; - неадекватных или жестоких партнёров; - экономическое давление; - социальное одиночество; - отсутствие зрелых мужских фигур; - разрушенные семейные модели, полученные по наследству. Если говорить честно, несчастной женщину делает не только «неправильный выбор ценностей», но и среда, и личная история, и массовая культура, и мужская незрелость тоже. Семья разрушается не только тогда, когда женщина хочет лайков, но и тогда, когда мужчина инфантилен, жесток, безответственен или духовно пуст.
4. Опасность сакрализации неравенстваВ видео настойчиво проводится мысль о природной и духовной иерархии ролей. В этом есть попытка навести порядок в хаосе, что психологически понятно. Но когда любая асимметрия объявляется священной, появляется риск оправдать зависимость и подавление. Осознанная семья строится не на подчинении, а на взаимной зрелости. Не мужчина над женщиной и не женщина над мужчиной, а союз двух разных, но равноценных субъектов.
Более зрелое прочтение темыЕсли убрать из беседы полемическую резкость, то можно сформулировать более точную мысль так:
Современных женщин часто делают несчастными не свобода сама по себе, а подмена свободы рыночной и медийной манипуляцией.Это важное различие. Не право работать делает женщину несчастной. Не возможность выбирать путь. Не образование. Не самостоятельность. А то, что всё это часто встраивается в систему, где человек должен бесконечно доказывать свою ценность — телом, успехом, продуктивностью, сексуальностью, видимостью. С другой стороны, и традиционная роль не гарантирует счастья автоматически. Можно выйти замуж, родить детей, быть «правильной» — и остаться глубоко одинокой. Почему? Потому что форма без содержания мертва. Брак без любви, уважения и внутренней зрелости — это тоже суррогат. Здесь уместна почти йогическая, но и вполне психологическая мысль: проблема не в роли, а в степени сознательности, с которой она проживается. Можно быть матерью осознанно — и расцветать. Можно строить карьеру осознанно — и не разрушать душу. Можно быть в духовном поиске осознанно — и не стать жертвой секты. Можно следовать традиции осознанно — и не превращать её в клетку.
М-да.
Сколько волка не корми, – он в лес смотрит.
Вывод , как и болтовня двух дискуссантов, имеет существенный изъян, который постоянно переходит из такого рода дискуссий с одной в другую.
Кто-нибудь рискнёт добавить, что в подобных обсуждениях речь всегда идёт о БЕЛЫХ женщинах ?
Про территории их присутствия и поведения.
Смыслы всегда выстраивают цепочку : “нормальная” белая женщина – крепкая бледнолицая семья с нормальными ценностями – бледнолицые дети (3) – улучшение демографии среди белого населения – бледнолицые как предпочтительная основа современного сложного технологического уклада (и не только).
Иными словами : “Копчёных и загорелых к токарному станку не поставишь, и в шахту на Севере не загонишь”. (образно)
П.С. Сразу сбегут на базар торговать (перепродавать).