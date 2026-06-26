Почему горят НПЗ. Часть очередная, наглядная

1️⃣Для начала необходимо подчеркнуть, что оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества согласно п. “М”, Статьи 71 Конституции России: находится в ведении Российской Федерации. То есть федерального центра. Ведомство есть такое, уважаемое Министерство обороны, всем хорошо известное. Мы каждый день смотрим, как до 96 процентов БПЛА врага сбивается разными усилиями. Но противник все же прорывается к целям. Ну еще бы: по 700 дронов за ночь летит.

2️⃣А так как враг хитер, коварен, многолик, постоянно нас надувает, ему еще и весь Запад помогает, государство в лице законодателей и Правительства приняло решение в начале этого года: дать право частникам получать во временное пользование серьезное вооружение. Однако, за почти полгода реализации этого решения успехи в сфере обороны НПЗ были местами отрицательные, как все видят по ситуации с топливом. Разумеется, этому и ежегодный уход ряда заводов на ремонт сказался, ну на то враг и коварен и хитер.

3️⃣Разумеется, раз законодатель дал право защищать капиталистам свои активы (доставшиеся часто в частные руки со времен СССР), это и у нас вызывает логичные вопросы, доколе эти самые активы в виде НПЗ и нефтебаз гореть будут.

4️⃣Ответили нам представители промышленности (в целом): законы мешают сетки устанавливать.

5️⃣Представителям промышленности ответили наши знакомые из столицы, что для защиты НПЗ вышло Постановление № 589 от 06.05.2024, которе сделало большинство ГОСТов и СП добровольными с 01.09.2024. То есть укутайся сетями – не хочу.

6️⃣Но тут в беседу другое предприятие вступило. Говорит, указанное постановление не отменяет федеральные нормы и правила, а так же постоянный государственный надзор за ОПО со стороны Ростехнадзора. И вообще Ростехнадзор штрафует и жить не дает.

7️⃣К дискуссии подключился уважаемый Ростехнадзор в лице Андрея Виля, помощника руководителя Ростехнадзора: территориальные органы Ростехнадзора не применяют административных санкций в случаях реализации эксплуатирующими организациями неотложных мероприятий, направленных на оказание содействия ВС РФ в решении задач по пресечению угроз воздушного нападения на территорию России (в том числе с учетом положений статьи 2.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Пишут, что Советом Федерации 17 июня 2026 года одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» (проект № 946462-8), исключающий необходимость получения каких-либо разрешений и прохождения любых экспертиз [❗️] при создании систем активной и пассивной защиты, иных объектов, создаваемых для реализации неотложных мероприятий.

✨⭐️Вывод наш какой, если развернуто: государство хоть и с запозданием, но создало механизмы реализации предприятиями мероприятий активной (пулемет возьми, да) и пассивной (сеткой укутайся, штрафа не будет) защиты. Но далеко не все предприятия это право реализуют, иногда ссылаясь на устаревшую нормативку, а о новой – не знают. А зря. Мы давно пишем, что кавалерия не придет, и что война касается каждого. При этом об ответственности за непринятие мер по защите абстрактного предприятия нам ничего неизвестно. Как и об ответственности военных чинов по направлению деятельности.

А вывод в сокращенном варианте мы писать не будем. Он у нас почему-то матерный получается.

Два майора ✨ Два майора в МАХ