“О системных кризисах капитализма, или был ли Ленин предателем России” Е.Ю.Спицын интервью на канале
Эфир на канале Виталия Колпашникова 21 июня 2026 г.
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#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Евгений Спицын утверждает, что Ленин выступал не за поражение России как страны, а за поражение царского правительства в Первой мировой войне. - Первая мировая война трактуется как следствие системного кризиса капитализма и борьбы империалистических держав за передел мира. - Спикер связывает крупные войны XX века с периодическими кризисами капиталистической системы: - кризис 1910-х годов → Первая мировая; - кризис 1930-х годов → Вторая мировая; - кризис 1970–1980-х годов → резкое обострение холодной войны; - кризис после 2008 года → современная глобальная турбулентность. - Ленин, по мысли историка, рассматривал войну как не народную и не отечественную, а как бойню ради интересов буржуазных элит и финансового капитала. - В качестве объяснения позиции Ленина излагается его теория империализма: - концентрация производства; - сращивание банковского и промышленного капитала; - господство финансовой олигархии; - вывоз капитала; - борьба за колонии и неизбежность войн. - Спицын настаивает, что Россия в Первой мировой воевала во многом в интересах союзников и иностранных кредиторов, прежде всего французского капитала. - Он считает, что временное правительство не решило ни земельный вопрос, ни вопрос мира, тогда как большевики сделали именно это, чем и получили массовую поддержку. - Подчеркивается, что массовое недовольство войной и земельная проблема существовали объективно, а большевики лишь сумели точно уловить общественный запрос. - Октябрьская революция в логике собеседника представлена как событие, которое спасло Россию от дальнейшей зависимости и возможного превращения в полуколонию. - Современные события интерпретируются им как продолжение старой логики: в эпоху системного кризиса глобальные элиты пытаются решать проблемы через эскалацию конфликтов.
Подробный выводВ этом видео беседа посвящена не только вопросу о Ленине, но и гораздо более широкой рамке — о природе капиталистических кризисов, войн и месте России в этих процессах. Формально обсуждение строится вокруг известного и болезненного вопроса: был ли Ленин предателем России? Но по сути Спицын отвечает так: нет, если различать государство, власть и народ. Это различие здесь принципиально. Оно, кстати, философски очень важное: часто люди смешивают страну с режимом, Родину с правительством, народ с элитой. Из этого смешения и рождаются многие политические мифы. Спицын настаивает: когда Ленин желал поражения царскому правительству, он, в его интерпретации, не желал гибели России, а желал крушения той власти, которая втянула страну в катастрофическую войну. Это спорная, но внутренне логичная позиция.
1. Главная идея лекции: война как симптом системыЦентральный нерв разговора — мысль о том, что большие войны не возникают случайно, а становятся выходом из накопившихся структурных противоречий. Это типично марксистский взгляд: война — не просто результат злой воли отдельных политиков, а проявление устройства системы. В таком подходе есть своя сила: он смещает внимание с персоналий на механизмы. Если говорить междисциплинарно, то это похоже на поведение перегретой сложной системы. Как в психике подавленный конфликт однажды прорывается симптомом, так и в экономико-политическом организме накопленные противоречия прорываются войной. В этом смысле Первая мировая у Спицына — не аномалия, а закономерность.
2. Ленин у него — не разрушитель ради разрушения, а диагност эпохиСпикер фактически рисует образ Ленина как человека, который правильно распознал природу войны. Можно соглашаться или спорить, но логика у него такая: - война не была отечественной; - народ не понимал, за что гибнет; - элиты продолжали войну ради обязательств, влияния и интересов капитала; - большевики предложили то, что соответствовало массовому запросу: мир и землю. То есть Ленин здесь показан не столько как заговорщик, сколько как политик, сумевший выразить уже существующее народное раздражение. Это важный момент: Спицын отвергает представление, будто большевики просто “обманули народ”. Напротив, он считает, что они попали в исторический нерв момента.
3. Критика патриотической идеализацииОдин из самых сильных мотивов беседы — критика романтизированного взгляда на Первую мировую. Историк буквально говорит: не надо смотреть на флаги, лозунги и парадную риторику, надо смотреть на структуру интересов. Это очень зрелая мысль, хотя и жестко поданная. Люди часто любят не реальность, а ее идеализированный образ. В истории — особенно. Нам приятно думать, что войны всегда велись ради чести, веры, народа, великой миссии. Но реальность чаще грубее: кредиты, рынки, логистика, ресурсы, элитные сделки. Здесь беседа как раз призывает к снятию исторической иллюзии. Это, к слову, касается не только прошлого. Человек и в личной жизни часто страдает от того, что любит не живого другого, а свою картинку о нем. Так и общество любит не историю, а миф о ней. Но миф удобен, а истина почти всегда шероховатая.
4. Почему большевики победили — по версии СпицынаВажный вывод лекции: большевики победили не вопреки народу, а потому что выразили его фундаментальные запросы. Два ключевых вопроса: - мир; - земля. Именно здесь Спицын видит причину их успеха. Временное правительство, по его версии, оказалось неспособным решить ни один из них. Это подается как пример политической несостоятельности либеральной элиты: много процедур, мало решений. Большевики же действовали резко и предметно. Тут есть интересный прагматический нерв. История, как и жизнь, часто оказывается на стороне не самых “красивых” теоретически, а тех, кто точнее отвечает на реальные боли общества. И это неприятная, но трезвая истина.
5. Современный слой беседыСпицын постоянно переносит разговор в сегодняшний день. Для него нынешний мировой кризис — это не уникальное явление, а очередной виток старой логики капиталистических потрясений. Отсюда и его интерпретация событий после 2008 года, Украины, СВО, деиндустриализации, разрушения производственных цепочек и зависимости от внешних центров силы. Можно спорить с конкретными оценками, но сама рамка понятна: если страна теряет промышленный, научный и суверенный потенциал, она превращается из субъекта истории в объект чужих решений. Это уже не просто экономическая мысль, а почти цивилизационная. Здесь особенно заметен его страх перед полуколониальным существованием России — не обязательно через формальную оккупацию, а через: - разрушение образования; - уничтожение промышленности; - технологическую зависимость; - культурную и идеологическую вторичность. И в этом есть здравая часть: суверенитет сегодня — это не только армия и флаг, но и станкостроение, инженерная школа, наука, воспроизводство кадров. Без этого политическая независимость становится ритуалом.
6. Общая оценка позицииПозиция Спицына в беседе цельная, сильная и полемически заряженная. Ее достоинство — системность: он не рассматривает Ленина в вакууме, а вписывает его в логику эпохи, мировой экономики и кризиса империй. Но важно и другое: подобная картина мира, при всей аналитической силе, тоже не свободна от собственной идеологической оптики. В этом и состоит интеллектуальная честность: признавать, что даже очень стройное объяснение не тождественно полной истине. Историк выбирает определенную рамку — марксистско-империалистическую — и через нее читает события. Эта рамка позволяет многое увидеть, но может и что-то затемнять. И все же практический смысл лекции я бы сформулировал так: - нельзя путать интересы государства с интересами правящей группы; - нельзя идеализировать войны задним числом; - нельзя понимать историю только через лозунги, игнорируя экономику; - нельзя сохранять суверенитет без промышленной и интеллектуальной базы; - нельзя судить о прошлом честно, если заранее выбрана удобная легенда.
ИтогВ данной лекции Спицын последовательно доказывает, что Ленин в контексте Первой мировой войны не был “предателем России” в буквальном смысле, а выражал антивоенную и антиправительственную позицию, исходя из понимания войны как империалистической. Шире — это лекция о том, что войны рождаются из системных кризисов, а судьбу страны определяет не риторика, а способность элиты отвечать на реальные исторические вызовы. Это жесткий, спорный, но интеллектуально собранный взгляд. Он требует не поклонения, а вдумчивого сопоставления с фактами и альтернативными интерпретациями. Потому что история — не икона и не обвинительный приговор, а поле борьбы смыслов, где особенно легко полюбить миф и особенно трудно выдержать реальность. И, пожалуй, главный вопрос после такой беседы звучит так: где проходит граница между верностью государству, верностью власти и верностью народу — и кто вообще вправе назвать себя хранителем исторической истины?