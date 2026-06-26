Европа атакует Россию

Средства российской ПВО за сутки сбили 762 БПЛА самолетного типа ВСУ и 17 управляемых авиационных бомб, сообщили 25 июня в Минобороны РФ.

В июне интенсивность беспилотной войны достигла новых масштабов: российская сторона сообщает, что ПВО ежедневно сбивает в среднем более 600 украинских БПЛА самолётного типа, при этом Россия запускает около 225 крылатых ракет «Герань» в сутки. В то же время украинское военное руководство опровергает тезис о троекратном преимуществе Киева. Почему?

Невыгодно: соотношение в пользу Украины указывает на более низкую эффективность ее БПЛА. По данным телеграм-канала Max и Олега Царёва, в последние месяцы разница в количестве запущенных дронов составила примерно 3:1 «в пользу» Украины. Ничего удивительного.

Весь Запад работает на «незалежную», поставляя ей беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и размещая в своих странах военные производства для Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. «Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники», — указал глава государства. Путин также отметил, что пока западные страны не дошли до того, чтобы напрямую использовать свою территорию для атак на Россию. При этом президент РФ обратил внимание, что они размещают у себя военные производства для нужд Украины, большим потоком направляя все вооружение в зону боевых действий. Ранее он заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что будет ответный удар.

Тем не менее американская разведка предоставляет данные Украине, чтобы та наносила удары уже по окрестностям Москвы, об этом пишет деловая газета Financial Times*. Столица России, похоже, стала целью №1 для украинских атак. Напомним, 18 июня Украина провела крупнейшую за два года атаку на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил почти о 200 сбитых дронах. По оценкам BBC News*, около 15—20 беспилотников сумели прорвать воздушную оборону. Эффективность зонального ПВО Московского региона против малоразмерных целей оценивают примерно в 90%. Это высокий показатель. Однако эксперты указывают на проблемы с объектовой ПВО, прикрывающей важные предприятия в Москве.

Европейские союзники при этом призывают Вашингтон продолжать снабжать Киев разведданными. Как добавляет издание со ссылкой на «высокопоставленных чиновников украинской администрации», Белый дом сейчас склоняется к более активной поддержке Киева и даже может «надавить» на Россию, чтобы закончить конфликт. В то же время США наряду с другими современными видами вооружения продают Киеву военные разработки Palantir, где решения принимает абсолютно не рефлексирующая, использующая все спутниковые мощности нейросеть, заточенная на войну.

На встрече «семерки» в Эвиане американцы заявили, что будут оказывать Украине военную помощь, в том числе дадут лицензию на производство ракет для систем ПВО «Пэтриот». Поставлять также будут и другие ракеты, которые могут полететь ближе к осени. К этому нам нужно быть готовым. США тоже подписались под заявлением G7 о военной поддержке Киева. И сегодняшняя Украина — это всего лишь полигон для отработки ее алгоритмов. Другим таким полигоном должен был выступить Иран, но там все оказалось, мягко говоря, сложнее.

Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Об этом 12 июня прямо заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО по случаю празднования Дня России. Североатлантический альянс, уточнил он, делает все для того, чтобы организовывать против РФ враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали конфликт.

По словам президента, ряд стран после 2022 г. вступили в НАТО, чтобы получить «часть пирога» в случае поражения РФ. Сегодня альянс активно раскручивает спираль войны, учитывая потребности ВСУ.

Великобритания, Германия и Нидерланды предоставят Украине новые пакеты военной помощи, включающие в себя более 150 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и сотни ракет. Лондон анонсировал передачу 350 ракет, среди которых заявлены 100 перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, а также радиолокационные станции, сообщает «МК».

Параллельно Берлин выделяет финансирование в размере 400 млн долл. на закупку вооружения для нужд ВСУ, при этом половина этой суммы будет направлена на приобретение американского оружия через механизм PURL, а оставшаяся часть средств пойдет на закупку дополнительных ракет к комплексам Patriot. Правительство Нидерландов, в свою очередь, направит на военную поддержку Киева 500 млн евро. Уточняется, что 50% от этого транша предназначено исключительно для финансирования производства и закупки дронов.

Европейские страны также форсируют отгрузку средств противовоздушной обороны и беспилотной авиации. Эксперты связывают это с растущей потребностью ВСУ в восполнении боекомплекта ЗРК Patriot и необходимостью масштабирования применения БПЛА на линии боевого соприкосновения. Дроны будут поставляться партиями в течение нескольких месяцев, в то время как ракеты к ПВО ожидаются в ближайшее время. Конкретные сроки и логистические маршруты транспортировки военной техники не раскрываются.

Глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова назвала главными спонсорами убийств мирных граждан России европейских участников так называемой «коалиции дронов». По словам Ждановой, речь идет о группе стран во главе с Ригой и Лондоном, которые передали киевскому режиму свыше 215 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Только в 2025 г. Латвия поставила 17 тыс. дронов, а Британия — порядка 120 тыс. единиц. Всего же, как отметила представитель РФ, ссылаясь на западные источники, Украина получила от иностранных кураторов более 1,5 млн БПЛА.

Дипломат обратила особое внимание на то, что украинские военные наносят прицельные удары именно по гражданским лицам на территории России. Жданова подчеркнула, что за прошедшую неделю 94% раненых и погибших мирных жителей России стали жертвами именно украинских беспилотников. Она также сообщила, что для отработки навыков массированного использования БПЛА намечается задействование недавно открытого крупнейшего в Прибалтике полигона «Селия». Там уже планируются латвийско-нидерландские учения с привлечением украинских специалистов по работе с беспилотными системами.

Украина получит шесть млрд евро на производство БПЛА, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Эта война показала, насколько важна безопасность Украины для Европы. Не только как получателя, но и как поставщика безопасности. Военный опыт Украины не имеет себе равных. Её оборонные предприятия являются одними из самых инновационных в мире. Они разрабатывают и производят передовые средства — от беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков до систем радиоэлектронного подавления», — сказала она. По ее словам, беспилотники украинской разработки производятся в Германии, а топливо для украинских ракет «Фламинго» вскоре будет производиться в Дании.

В мае с.г. Европейская комиссия (ЕК) объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей этого проекта. По сути, это объединение оборонных компаний Европы, созданное для массового выпуска дронов под нужды Украины.

На сегодняшний день в программе участвует около 10 европейских компаний, и ее цель — наладить производство от 500 до 1000 дронов в сутки. Общий объем финансирования проекта оценивается в шесть млрд евро. Эксперты предупреждают: если план будет реализован, то уже в ближайшие полгода Россия столкнётся с резким ростом числа дроновых атак — на нефтеперерабатывающие заводы, порты, энергообъекты и даже гражданскую инфраструктуру.

Страны НАТО и Европейского союза, который, по сути, стал частью евроатлантической модели безопасности, не скрывают, что готовятся к большой войне в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, проводится милитаризация стран и масштабные учения, улучшается логистика для переброски войск на «восточный фронт», причем с задействованием инфраструктуры и тех стран, которые не входят в НАТО. Кроме того, именно европейские члены Североатлантического альянса затягивают украинский конфликт, накачивая Киев оружием и финансовой поддержкой.

«Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран. Достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало, что получается. Как на это можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации», — сказал Путин.

За последний год производство дронов в нашей стране увеличилось более чем вдвое. Также президент РФ Владимир Путин объявил о создании спутниковой системы управления боевыми беспилотниками. Параллельно развиваются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), планирующие боеприпасы и системы ПВО, такие как С-400 и С-500. Пример наращивания мощностей — разработка квадрокоптера «Сибирячок-5» от Группы компаний ГАСКАР. Платформа позиционируется как многоцелевой БПЛА малой размерности и прямая альтернатива дронам семейства DJI Mavic. Уровень локализации компонентов составляет 85—90%. На площадке в Московской области в 2025—2026 годах организован полный производственный цикл: выпуск камер, электронных плат, электродвигателей, контроллеров и аккумуляторных батарей. Серийное производство запустили в 2026 г.

Производственная мощность предприятия позволяет собирать один аппарат за 2 минуты 14 секунд благодаря конвейерной линии с высокой степенью автоматизации. Текущий темп выпуска — до 10 000 БПЛА в месяц, проектная мощность заявлена на уровне 20 000 единиц. Сервисная поддержка осуществляется через собственный центр, обеспечивающий обучение расчетов и обновление программного обеспечения на основе эксплуатационных отчетов. Последние конфликты наглядно показали, что использование БПЛА уже начинает сводиться к противостоянию генеративных алгоритмов. При таких условиях логичным шагом защиты должно стать не просто зеркальное копирование, а создание средств дезорганизации машинного разума. В общем, в России не сидят сложа руки.

Так, российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России. Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов.

Среди уничтоженных аппаратов — E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до 2000 км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части. В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye. По данным МО РФ, с начала СВО уничтожены 168 852 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, напомним: в апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот список реестром потенциальных законных целей для российской армии. А секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.

Фото: © commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is

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Специально для Столетия

Андрей Офицеров