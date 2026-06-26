Дворцовые перевороты 2: от Елизаветы до Екатерины II / Егор Яковлев
Политические интриги, заговоры и дворцовые перевороты стали «визитной карточкой» 18 века.
— Почему именно в 1741-1762 гг. Перевороты стали системными?
— Что стряслось с малолетним императором Иоанном Антоновичем?
— Насколько жестко дочь Петра i Елизавета «зачищала» врагов?
— Кем был и на кого роковым образом повлиял маркиз де ла Шетарди?
— Как Елизавета Петровна решала проблему с наследником?
— Что уникального было в «деле Лопухиных», названного потом «бабьим заговором»?
— Какую роль в нашей истории сыграли фавориты императриц?
— Что произошло после отречения Петра iii?
Выясняем подробности дворцовых переворотов в авторской программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» на радио Sputnik.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#дворцовыеперевороты #императрицы #заговор
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается период 1741–1762 годов — от переворота Елизаветы Петровны до прихода к власти Екатерины II. - Елизавета Петровна свергла регентство Анны Леопольдовны при поддержке гвардии, прежде всего Преображенского полка. - Переворот 1741 года был почти бескровным, но его последствия оказались жесткими в политическом смысле. - Елизавета первоначально хотела выслать Брауншвейгское семейство из России, однако затем отказалась от этого плана. - Особое значение имела политика «забвения» Ивана Антоновича: изымались монеты, документы и иные свидетельства его правления. - Легитимность Елизаветы обосновывалась не только силой переворота, но и ссылкой на завещание Екатерины I и на происхождение от Петра Великого. - Тема «немецкого засилья» активно использовалась в пропаганде Елизаветы, хотя в реальности и при прежнем, и при новом дворе было много иностранцев. - После переворота продолжалась война со Швецией, и Елизавета не пошла на уступки, несмотря на ожидания Франции и Швеции. - Победа России в войне завершилась Абоским миром 1743 года. - При дворе шла борьба между сторонниками французского влияния и сторонниками прежнего внешнеполитического курса. - Важнейшую роль играл Алексей Бестужев-Рюмин, который противостоял французскому послу Шетарди и окружению Лестока. - В правление Елизаветы существовали реальные и мнимые заговоры, связанные с фигурой Ивана Антоновича как потенциального претендента на престол. - Заговор Лопухиных стал примером того, как придворные интриги, иностранное влияние и страх перед переворотом соединялись в одно дело. - В ходе Семилетней войны международная система союзов изменилась: Франция и Австрия сблизились, а Россия выступила против Пруссии. - В это время вновь всплыла тема возможного использования Ивана Антоновича против действующей власти. - Из-за постоянного страха перед его именем Иван Антонович был переведен в Шлиссельбург и содержался как особо секретный узник. - После смерти Елизаветы в 1761 году на престол вступил Петр III. - Петр III быстро потерял опору из-за своей политики, прежде всего из-за резкого разворота в пользу Пруссии и отказа от плодов русских побед. - Екатерина Алексеевна сумела создать собственную политическую партию, опираясь на гвардию и братьев Орловых. - Переворот 1762 года снова показал решающую роль гвардии, решимости и воли к власти. - У Петра III были шансы на сопротивление, но он не проявил политической твердости, отрекся и вскоре погиб. - Екатерина II, в отличие от Петра III, проявила качества сильного и долговечного правителя, сумев удержать власть и войти в историю как великая.
Подробный выводВ этом видео особенно ясно показано, что дворцовые перевороты XVIII века — это не просто цепочка случайных заговоров, а особый механизм власти, возникший там, где закон о престолонаследии оказался слабее личной воли, придворной коалиции и поддержки гвардии. Формально существовали юридические обоснования, завещания, указы, ссылки на «законность». Но практически вопрос решался иначе: кто сумеет убедить элиту, опереться на армию и захватить центр управления, тот и становится законным задним числом. История Елизаветы Петровны особенно показательна. С одной стороны, ее восшествие подавалось как восстановление национального начала, как отказ от «чужого» влияния и возвращение к курсу Петра Великого. С другой стороны, реальная политика, как это часто бывает, была сложнее лозунгов. «Немцы» были и среди ее противников, и среди ее союзников. Здесь хорошо видна старая историческая ловушка: общество любит простую картину — свои против чужих, национальное против иноземного. Но реальность упрямее идеологий. Государственная машина действует не по романтическим схемам, а по сочетанию интересов, компетенций, амбиций и страха. Очень важен и образ Ивана Антоновича. Сам по себе он почти ничего не решал, но его фигура была политически опасна как символ альтернативной легитимности. Это глубокий парадокс власти: иногда страшен не сильный соперник, а сам факт его существования. Не человек опасен, а возможность, которую в нем видят другие. Поэтому власть Елизаветы стремилась не только устранить соперника физически из пространства политики, но и стереть саму память о нем. Это почти философский сюжет: если ты не можешь победить прошлое, ты пытаешься сделать вид, что его не было. Но история редко позволяет так легко переписать себя. Лекция также хорошо показывает, что дворцовые перевороты были тесно связаны с международной политикой. Россия не существовала в вакууме: Франция, Швеция, Австрия, Пруссия, Англия — все эти силы пытались влиять на русскую политику. Придворная интрига и европейская дипломатия переплетались. В этом смысле двор XVIII века напоминает сложную нейросеть: внешние сигналы, внутренние связи, скрытые веса, случайные импульсы. На поверхности — один манифест, одно назначение, один арест. В глубине — огромная система взаимных расчетов. И если в психике человека вытесненное возвращается симптомом, то в политике неустраненная проблема возвращается заговором. Особенно выразителен контраст между Петром III и Екатериной II. Петр имел формальное право, но не сумел превратить его в устойчивую власть. Екатерина, напротив, изначально была куда менее «естественной» фигурой для русского престола, но сумела стать императрицей не по происхождению, а по политической силе. Здесь урок довольно суровый: в кризисе власть принадлежит не тому, кто ближе к трону по бумаге, а тому, кто лучше понимает людей, ритм момента и цену решимости. При этом в судьбе Петра III есть нечто почти экзистенциальное. У него были возможности бороться, были сторонники, были опытные люди рядом. Но он не сделал внутреннего усилия — не собрал себя в исторический узел. Иногда судьбу ломает не отсутствие ресурсов, а отсутствие внутреннего стержня. В этом смысле история не только о политике, но и о человеке: внешняя корона не заменяет внутренней собранности. И наоборот, Екатерина показана как человек, который сумел принять реальность без иллюзий. Она не ждала, что ее положение защитит само себя. Она строила сеть поддержки, понимала значение гвардии, работала на образ, на лояльность, на момент удара. В этом есть почти йогическая точность действия: не метаться, не жаловаться на мир, а использовать ту конфигурацию обстоятельств, которая есть. История вообще редко награждает за моральную правоту в чистом виде; чаще она награждает за способность видеть действительность без самообмана. Главная мысль лекции, как мне кажется, состоит в том, что эпоха дворцовых переворотов — это время, когда российская монархия еще искала устойчивую форму после петровского слома традиций. Старый порядок уже был нарушен, а новый еще не стал твердым. Отсюда — хрупкость легитимности, роль гвардии, зависимость от придворных групп, страх перед символическими соперниками, постоянная смесь личного и государственного. Если смотреть глубже, то беседа посвящена не только событиям XVIII века, но и более общему вопросу: что делает власть настоящей — право, память, сила, признание или способность удержать порядок? И не в этом ли одна из вечных трудностей истории: мы называем законным то, что вчера еще было дерзостью, если эта дерзость оказалась успешной?