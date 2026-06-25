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Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Иран — страна, которую многие недооценивали. Александр Колпакиди и Алексей Волынец разбирают, как древняя имперская память, шиитская идентичность, революции, борьба за нефть, операция «Аякс», исламская революция, КСИР и война с Ираком сформировали государство, способное противостоять давлению США, Израиля и Запада. Выпуск о том, почему России пора глубже понимать Иран, Китай и весь незападный мир.

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Таймкоды:

00:00 Александр Колпакиди представляет Алексея Волынца

00:32 книга Волынца о Китае и проблема европоцентричной истории

01:32 главная тема выпуска — Иран

02:33 почему Колпакиди говорит об “иранском чуде”

05:36 Иран как древняя имперская держава

06:36 память о противостоянии Риму и Византии

09:03 Персия, Византия и рождение исламской эпохи

10:31 шииты, сунниты и особое положение Ирана

11:37 иранская революционная традиция начала XX века

12:27 почему в Иране помнят ввод царских войск

13:52 Реза Пехлеви и Персидская казачья бригада

14:20 почему шахский Иран искал опору у Германии

16:11 Гилянская республика и экспорт революции

18:57 ввод советских и британских войск в 1941 году

19:55 многонациональный Иран и национальный вопрос

21:20 Южный Азербайджан, Курдская республика и партия Тудэ

22:36 Северный Иран как начало холодной войны

23:49 Мосаддык и национализация нефти

24:04 операция “Аякс” и американский переворот

25:32 Иран как южный антисоветский плацдарм

26:29 шах Пехлеви как слабая фигура у власти

27:42 левые организации и религиозное движение

28:10 исламизм, марксизм и переходные формы революции

29:27 кто такие аятоллы в шиитской системе

34:14 исламская революция как уникальная политическая модель

35:36 почему чисто левые не могли взять власть в Иране

36:43 КСИР и влияние китайского революционного опыта

40:04 почему Россия плохо знает Иран и Восток

41:10 демография как фундамент силы Ирана

42:11 молодое население и “скамейка запасных” КСИР

43:06 почему атаки на США для Ирана не беспрецедентны

44:29 красные линии и логика иранского ответа

47:49 внутренний кризис США при Трампе

48:55 почему Иран снова удивил наблюдателей

50:20 Иран, Израиль и палестинский вопрос

53:21 “коалиция Эпштейна” как удачная формула пропаганды

59:55 как США сами убрали иракский противовес Ирану

01:07:10 почему Ирану нужно верить в собственную идею

01:09:13 главный урок Ирана для России

01:12:27 Иран, КНДР и подземная военная инфраструктура

01:14:53 анонс разговора об Испании

01:16:24 книги Волынца и необходимость знать Китай и Иран

01:17:20 финал выпуска

#АлександрКолпакиди #АлексейВолынец #Иран #КСИР #Хомейни #Мосаддык #операцияАякс #Пехлеви #США #Израиль #Китай #КНДР #Тудэ #шииты #геополитика #историяИрана #антиимпериализм