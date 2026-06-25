ВЕРА ЭЛИТЫ В АНКОРИДЖ — ИРАН ПОКАЗАЛ ЧЕМ ЭТО КОНЧАЕТСЯ | Алексей Волынец и Александр Колпакиди
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Иран — страна, которую многие недооценивали. Александр Колпакиди и Алексей Волынец разбирают, как древняя имперская память, шиитская идентичность, революции, борьба за нефть, операция «Аякс», исламская революция, КСИР и война с Ираком сформировали государство, способное противостоять давлению США, Израиля и Запада. Выпуск о том, почему России пора глубже понимать Иран, Китай и весь незападный мир.
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Таймкоды:
00:00 Александр Колпакиди представляет Алексея Волынца
00:32 книга Волынца о Китае и проблема европоцентричной истории
01:32 главная тема выпуска — Иран
02:33 почему Колпакиди говорит об “иранском чуде”
05:36 Иран как древняя имперская держава
06:36 память о противостоянии Риму и Византии
09:03 Персия, Византия и рождение исламской эпохи
10:31 шииты, сунниты и особое положение Ирана
11:37 иранская революционная традиция начала XX века
12:27 почему в Иране помнят ввод царских войск
13:52 Реза Пехлеви и Персидская казачья бригада
14:20 почему шахский Иран искал опору у Германии
16:11 Гилянская республика и экспорт революции
18:57 ввод советских и британских войск в 1941 году
19:55 многонациональный Иран и национальный вопрос
21:20 Южный Азербайджан, Курдская республика и партия Тудэ
22:36 Северный Иран как начало холодной войны
23:49 Мосаддык и национализация нефти
24:04 операция “Аякс” и американский переворот
25:32 Иран как южный антисоветский плацдарм
26:29 шах Пехлеви как слабая фигура у власти
27:42 левые организации и религиозное движение
28:10 исламизм, марксизм и переходные формы революции
29:27 кто такие аятоллы в шиитской системе
34:14 исламская революция как уникальная политическая модель
35:36 почему чисто левые не могли взять власть в Иране
36:43 КСИР и влияние китайского революционного опыта
40:04 почему Россия плохо знает Иран и Восток
41:10 демография как фундамент силы Ирана
42:11 молодое население и “скамейка запасных” КСИР
43:06 почему атаки на США для Ирана не беспрецедентны
44:29 красные линии и логика иранского ответа
47:49 внутренний кризис США при Трампе
48:55 почему Иран снова удивил наблюдателей
50:20 Иран, Израиль и палестинский вопрос
53:21 “коалиция Эпштейна” как удачная формула пропаганды
59:55 как США сами убрали иракский противовес Ирану
01:07:10 почему Ирану нужно верить в собственную идею
01:09:13 главный урок Ирана для России
01:12:27 Иран, КНДР и подземная военная инфраструктура
01:14:53 анонс разговора об Испании
01:16:24 книги Волынца и необходимость знать Китай и Иран
01:17:20 финал выпуска
#АлександрКолпакиди #АлексейВолынец #Иран #КСИР #Хомейни #Мосаддык #операцияАякс #Пехлеви #США #Израиль #Китай #КНДР #Тудэ #шииты #геополитика #историяИрана #антиимпериализм
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Иран не стоит воспринимать как случайное “чудо”: в данной беседе подчеркивается, что за нынешней устойчивостью Ирана стоит не только современная политика, но и долгая историческая память имперского государства. - История Ирана в России знают плохо: собеседники многократно возвращаются к мысли, что российское восприятие Востока, особенно Ирана и Китая, остается европоцентричным и поверхностным. - Иран имеет глубокую традицию сопротивления великим державам: от античных войн с Римом и Византией до конфронтации с Британией, СССР, США и Израилем. - Шиизм в Иране — не только религия, но и политическая форма организации общества: роль аятолл рассматривается как особая система власти, где религиозный авторитет совмещен с революционной мобилизацией. - Исламская революция 1979 года не была простым “заговором духовенства”: в ней участвовал широкий спектр сил — от духовенства до левых, коммунистов, исламских социалистов и националистов. - Левые в Иране были значимы, но, по мнению участников беседы, не могли устойчиво взять власть из-за социальной структуры страны и преобладания религиозного сознания масс. - Антизападный курс Ирана укоренен исторически: его питают память о внешних интервенциях, унижениях, нефтяном ограблении, перевороте против Мосаддыка и зависимости шахского режима от США и Британии. - Шахский режим описывается как слабый, зависимый и переигравший в модернизационный авторитаризм, потерявший поддержку как народа, так и значительной части элиты. - США сами создали часть нынешней силы Ирана, разрушив Ирак как региональный противовес. - Иран выжил не потому, что “все прогнило, но как-то повезло”, а потому что имеет огромный мобилизационный ресурс: молодое население, идеологическую мотивацию, опыт войны, развитую сеть прокси-сил и стратегическую инфраструктуру. - Израиль и Иран представлены как две региональные сверхсилы, вступившие в затяжное и непрямое противостояние. - Северная Корея названа важным партнером Ирана, особенно в создании подземной военной инфраструктуры и модели выживания под постоянной угрозой ударов. - Для России главный урок Ирана — нельзя выглядеть в глазах противника полностью рациональным и предсказуемым игроком, если противник понимает это как слабость. - Главная претензия к российской элите: она живет симулякрами, ориентируется на Запад ментально и не умеет мыслить в категориях долгой воли, жертвы и исторической решимости. - Итоговый вывод беседы: Россия должна лучше понимать Восток — прежде всего Иран, Китай, КНДР, — если хочет не просто влиять на мир, а хотя бы выжить в нем.
Подробный выводВ этом видео обсуждение Ирана строится не как анализ одной текущей войны или одной внешнеполитической вспышки, а как попытка увидеть длинную историческую дугу. Это важный момент. Часто современную политику объясняют набором сиюминутных причин: санкции, нефть, протесты, элиты, спецслужбы. Здесь же акцент другой: Иран силен не вопреки своей истории, а благодаря ей.
1. Главная мысль беседы: Иран оказался прочнее, чем его представлялиВ публичной среде долго существовал образ Ирана как государства: - внутренне прогнившего, - ненавидимого населением, - религиозно архаичного, - экономически задавленного, - обреченного на распад при первом серьезном внешнем ударе. Собеседники спорят именно с этим образом. По их мнению, реальность оказалась обратной: Иран не только не сломался, но и показал способность: - выдерживать давление, - отвечать на удары, - сохранять управляемость, - воспроизводить военную и политическую элиту, - действовать стратегически, а не только реактивно. И это действительно важное наблюдение. В истории нередко недооценивают те общества, которые кажутся “архаичными”. Но архаика — не всегда слабость. Иногда это форма глубокой культурной связности. Если проводить междисциплинарную аналогию, то современное либеральное государство часто похоже на гибкую, но легко фрагментируемую сеть, а идеократическое общество — на грубую, менее комфортную, но очень живучую конструкцию. Оно может быть менее приятно для жизни, но лучше выдерживает экзистенциальный удар.
2. Иран как цивилизация, а не просто режимОчень сильная линия беседы — напоминание, что Иран нельзя понимать только как “режим аятолл”. Это упрощение. Аятоллы — лишь текущая политическая форма более глубокой исторической субъектности. Подчеркивается, что Иран: - одна из древнейших государственно-цивилизационных традиций, - общество с памятью о собственной имперскости, - страна, где доисламское прошлое не уничтожено в сознании, - культура, умеющая соединять древность и современную политическую мобилизацию. Это особенно интересно: исламская республика обычно воспринимается как отрицание доисламского Ирана, но в беседе звучит мысль, что иранская идентичность сохранила преемственность. То есть шиизм в Иране — это не просто импортированная религиозность, а особая форма национального самооформления. Здесь есть философский нюанс: народы редко живут чистой реальностью, они живут еще и образом себя. И этот образ может быть иллюзией, но иллюзией продуктивной. Если общество верит, что оно наследник большой истории, оно иначе переносит страдания. В этом смысле национальный миф — не всегда ложь; иногда это психологический каркас выживания.
3. Антизападность Ирана — не пропаганда, а исторический опытБеседа хорошо показывает, что враждебность Ирана к Западу не сводится к лозунгам. За ней стоят конкретные исторические эпизоды: - вмешательство России и Британии, - давление на иранскую революцию начала XX века, - ввод иностранных войск, - нефтяная эксплуатация, - переворот против Мосаддыка, - зависимость шахского режима от США, - унижение национального достоинства. Это важный пласт. Люди часто считают, что антизападные режимы просто “накручивают население”. Иногда это так. Но иногда режим только артикулирует то, что уже накоплено в коллективной памяти. И тогда пропаганда работает не потому, что она искусна, а потому, что она ложится на травму. С практической точки зрения это означает: внешнее давление не всегда разрушает режим. Порой оно, наоборот, цементирует его, потому что возвращает обществу ощущение осажденной крепости.
4. Исламская революция как сложный сплав, а не черно-белая схемаОдин из самых ценных моментов беседы — отказ от примитивного объяснения, будто революцию в Иране сделали только религиозные фанатики. Отмечается, что в ней участвовали: - коммунисты, - исламские левые, - националисты, - антиимпериалисты, - разные течения духовенства, - этнические и региональные группы. Это напоминает общую закономерность революций: на старте они почти всегда многослойны, а позже история запоминает лишь победившую линию. Так было во Франции, России, Китае, Иране. Победитель создает ретроспективную простоту. Но реальность всегда сложнее. И это, кстати, полезный урок против идеализации. Ни одна большая революция не бывает “чистой”. Она всегда собирает временный союз очень разных сил, объединенных ненавистью к старому порядку. А после победы начинается вторичный отбор — кто окажется хозяином результата.
5. Почему левые не победилиСобеседники считают, что левые силы в Иране были активны, значимы и влиятельны, но не могли удержать власть надолго. Причина — социальная ткань общества: - религиозное большинство, - низкий уровень урбанизации того времени, - слабая рабочая база, - мощная роль традиционного уклада. Это очень трезвый момент. Политические идеи не существуют в вакууме. Если общество структурно не готово к определенной форме власти, то даже победа такой силы может оказаться кратковременной. Это как в психологии: нельзя навязать личности модель зрелости, если ее внутренние опоры еще не сформированы. Получится не зрелость, а распад. Иранская революция пошла по той линии, которая оказалась наиболее органичной для большинства. Можно спорить, была ли она лучшей. Но она была наиболее укорененной.
6. Сила Ирана сегодня: демография, идеология, опыт войныВ беседе особенно подчеркивается, что современный Иран силен не абстрактно, а за счет вполне материальных факторов: - большое население, - молодой возраст общества, - наличие кадрового резерва, - опыт многолетних войн и кризисов, - идеологически мотивированные силовые структуры, - сеть региональных союзников и прокси, - развитая подземная и распределенная военная инфраструктура. Это важный антидот против романтических объяснений. Да, у Ирана есть религиозный стержень. Но одной верой ракеты не строят, логистику не обеспечивают и государство не удерживают. За идеологией всегда должна быть организация. И здесь проявляется интересная закономерность: устойчивость рождается из соединения смысла и техники. Одна техника без смысла превращается в пустую машину. Один смысл без техники — в красивую беспомощность. Иран, по мнению участников беседы, сумел соединить оба элемента.
7. Израиль и США: противник силен, но не всемогущВ разговоре нет недооценки противной стороны. Наоборот, подчеркивается, что: - Израиль — серьезная военная сила, - его разведка и авиация эффективны, - США сохраняют колоссальные возможности давления, - медиапространство и политические коалиции Запада умеют быстро перенаправлять внимание. Но одновременно утверждается, что Иран сумел показать пределы этого могущества. То есть речь не о том, что Запад слаб, а о том, что его сила уже не абсолютна. Это, пожалуй, один из скрытых центров беседы. Мир меняется не потому, что старый гегемон исчез, а потому, что у него все чаще возникают зоны, где он уже не может обеспечить безусловный результат. В системном смысле это не конец гегемонии, а переход от монополии к изматывающему управлению кризисами.
8. Разрушение Ирака как историческая ошибка СШАОчень важен тезис о том, что американцы, уничтожив Ирак, сами убрали главный противовес Ирану. Это мысль стратегическая. Иногда великая держава, увлекшись разрушением текущего врага, не замечает, что тем самым выращивает более крупную проблему. Это вообще классическая ошибка империй: они умеют побеждать тактически, но проигрывают архитектуру пространства. Устранив Саддама, США ослабили не только врага, но и баланс. А пустота в политике, как и в психике, долго пустой не остается — ее заполняет наиболее организованная воля. В данном случае — Иран.
9. Урок для России: проблема не в ресурсах, а в типе элитыСамая резкая часть беседы касается России. Главная претензия не в том, что Россия слаба физически. Претензия в том, что ее элита: - ментально западноцентрична, - склонна к имитации, - оперирует “красными линиями” без готовности их отстаивать, - хочет выглядеть респектабельно в глазах противника, - не способна убедительно демонстрировать волю к эскалации. В этом есть горький, но важный тезис: в политике часто наказывают не за слабость как таковую, а за видимую нерешительность. Если противник уверен, что ты всегда останешься в рамках рационального самоограничения, он будет постепенно расширять допустимое. Здесь Иран противопоставляется России как пример иной политической психологии. Не обязательно более гуманной, не обязательно более привлекательной, но более понятной в логике конфликта: если на них давят, они готовы отвечать и не слишком заботятся о том, как это выглядит для внешнего наблюдателя.
10. Почему Восток надо изучать всерьезЧерез всю беседу проходит почти педагогическая мысль: Россия не знает Иран, Китай, Корею. И это не просто культурный пробел. Это уже становится геополитической слепотой. Когда элита, экспертное сообщество и массовое сознание знают только западные схемы, они начинают: - неверно оценивать мотивацию незападных обществ, - ожидать их быстрого краха, - путать внутренние протесты с близким коллапсом, - недооценивать роль истории, религии, национального достоинства и цивилизационной памяти. Это, кстати, касается не только политики. В личной жизни мы тоже часто ошибаемся так же: смотрим на другого через свои шаблоны и удивляемся, почему он не ведет себя “логично”. Но логично — всегда внутри собственной картины мира. Поэтому реальное понимание начинается там, где мы перестаем требовать от другого быть зеркалом нас самих.
Общая оценка беседыБеседа эмоциональная, местами полемическая, иногда чрезмерно резкая и не всегда строго отделяет факты от оценок. Но в ней есть несомненная сила: она пытается разрушить ленивые мифы о современном Иране и показать его как исторически собранное, мотивированное и серьезное государство. Ее главный смысл можно свести к нескольким выводам: 1. Иран нельзя недооценивать. 2. Исламская республика — это не случайный исторический сбой, а форма глубокой национальной консолидации. 3. Западное давление может укреплять, а не разрушать такие режимы. 4. Россия плохо понимает Восток и платит за это неверными ожиданиями. 5. В эпоху больших конфликтов выживают не самые “цивилизованные” в внешнем смысле, а самые внутренне собранные. Если смотреть глубже, то разговор не только об Иране. Он о вечной проблеме: что прочнее — комфорт или смысл, расчет или вера, имитация силы или готовность платить за нее цену? И здесь возникает уже не политический, а почти экзистенциальный вопрос: если общество долго живет образом, а не реальностью, в какой момент история приходит и заставляет его выбрать — кем оно является на самом деле?