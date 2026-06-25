Урановый тупик. Почему США вливают миллиарды в АЭС, но проигрывают?
Глобальный энергетический кризис бесповоротно меняет правила игры на мировой геополитической арене, заставляя страны пересмотреть свое отношение к атомной энергетике. Борис Марцинкевич детально разбирает масштабное противостояние России, США, Китая и Европы в гонке за мировое ядерное господство и новые рынки. Вы узнаете, почему западные страны отчаянно пытаются возродить свою атомную промышленность, как обходят санкции и кто на самом деле контролирует обогащенный уран. Подробнее в новом видео
00:00 Энергетический кризис и будущее атомной энергетики
02:40 Почему Россия -мировой лидер в строительстве АЭС
04:57 Бельгия: Отказ от «зеленой» повестки в пользу атома
06:55 Как Китай строит атомные реакторы конвейерным методом
10:11 Мировой рынок АЭС: Сравнение экспорта России и Китая
12:50 Закрытие Билибинской АЭС и запуск новейшего ВВЭР-ТОИ
15:34 ВВЭР-ТОИ: Технологический прорыв в атомном машиностроении
19:04 Оптимизация АЭС: Как снизить стоимость строительства на 20%
20:45 Тихоходные турбины: Секрет эффективности новых энергоблоков
22:50 Цифровой двойник АЭС и ИТ-технологии в энергетике
24:30 АЭС Пакш-2: Геополитическая битва за венгерскую энергию
26:40 Экономика ядерных кредитов: Выгода для бюджета России
31:40 Провал США в обогащении урана: История USEC и Centrus
34:45 Что такое топливо HALEU и почему оно критически важно?
38:30 Новая стратегия США по импортозамещению урана из РФ
43:55 Сага о Росатоме: Будущее атомных технологий и новые проекты
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Атомная энергетика получает новый импульс на фоне нестабильности углеводородных рынков. Главная мысль: нефть, газ и СПГ зависят не только от добычи, но и от логистики, морских путей, инфраструктуры хранения. Для АЭС это уязвимость существенно ниже: годовой запас топлива для крупного реактора сравнительно мал и проще в доставке. - О “атомном ренессансе” говорить рано, но отрасль явно оживилась. Автор подчеркивает: это не бурный мировой ренессанс, а скорее серия точечных, но важных сдвигов. - Бельгия фактически отказывается от прежнего антиядерного курса. После многолетней “зеленой” политики страна пересматривает подход: планирует продлевать срок службы действующих блоков, возвращать часть мощностей и строить новые реакторы. - Китай системно наращивает атомное строительство. В конце 2025 года начались новые проекты на двух площадках. Китайские госкорпорации работают как единая индустриальная машина: стандартизируют проекты, ставят строительство на поток и быстро сокращают историческое отставание. - По числу строящихся блоков Китай уже сопоставим с Россией, но по экспорту пока нет. Внутри страны китайцы строят много, однако за рубежом их технологии пока почти не представлены. У России, напротив, сильнейшая позиция именно в атомном экспорте. - Россия одновременно закрывает старое и вводит новое. В конце декабря была окончательно остановлена Билибинская АЭС — уникальная малая станция в Арктике, и почти одновременно в энергосистему вошел первый блок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. - Вывод старых АЭС из эксплуатации — не менее важная часть отрасли, чем строительство новых. Демонтаж Билибинской станции, вывоз отработавшего топлива и рекультивация территории — это сложнейший технологический экзамен для Росатома, особенно в арктических условиях. - Малые реакторы становятся важным направлением для удаленных регионов. Опыт Билибино, плавучих энергоблоков и проектов на базе реакторов РИТМ-200 может стать фундаментом для энергоснабжения Арктики и удаленных горнодобывающих районов. - ВВЭР-ТОИ — это не просто “более мощный реактор”, а попытка создать новый стандарт. Его суть — в типизации, оптимизации и информатизации: унификация проекта, удешевление серийного строительства, улучшение ремонтопригодности, повышение эффективности и создание цифрового двойника на весь жизненный цикл. - Оценивать экономический эффект ВВЭР-ТОИ пока рано. Первый блок Курской АЭС-2 строился в условиях военной угрозы, поэтому реальная стоимость проекта и сроки пока не могут считаться чистым тестом идеи стандартизации. - Венгерский проект “Пакш-2” показателен как пример устойчивости атомной кооперации с Россией. Несмотря на давление ЕС и бюрократические проволочки, проект продвинулся. Автор видит в этом не просто стройку, а элемент долгосрочной научной, инженерной и образовательной связности. - США остаются слабыми в ключевом месте атомной цепочки — обогащении урана. Именно здесь и возникает “урановый тупик”: при огромных финансовых вливаниях Америка по-прежнему не обладает устойчивой, зрелой и конкурентной технологической базой. - США делают ставку на HALEU-топливо для реакторов нового поколения. Американские проекты реакторов IV поколения во многом требуют урана с повышенным уровнем обогащения. А промышленным производителем такого продукта на сегодня фактически остается Росатом. - Вашингтон пытается срочно восстановить компетенции через государственные субсидии. В январе 2026 года были выделены крупные средства компаниям Centrus, Global Laser Enrichment и новому игроку General Matter. Это означает, что рынок сам проблему не решил — и государство вынуждено вмешиваться напрямую. - Парадокс США: миллиарды вкладываются, но проигрыш пока структурный, а не только финансовый. Проблема не в недостатке денег как таковых, а в разрыве технологической преемственности, утрате индустриальной школы, провалах прежних программ и зависимости от внешних поставщиков.
Подробный выводВ этом видео проводится важная и в чем-то неудобная мысль: атомная энергетика — это не просто набор реакторов, а целая цивилизационная система, где решает не только физика реактора, но и логистика, машиностроение, топливный цикл, образование, экспортная модель, способность строить серийно и убирать за собой после завершения срока службы. Именно поэтому одни страны могут много говорить об “энергопереходе”, но в реальности отступают к атому, а другие, вливая миллиарды, все равно не успевают догнать.
1. Почему атом снова выглядит рациональным выборомНа фоне кризисов, войн и перекрытия торговых маршрутов особенно ясно видно, что энергетика — это вопрос не только ресурсов, но и доставки. Нефть и газ могут быть в избытке, но если их некуда отгружать, не на чем перевозить или негде хранить, сама добыча теряет смысл. АЭС в этом смысле напоминает не просто электростанцию, а энергетический концентратор устойчивости: топлива нужно относительно мало, а эффект от него огромен. Здесь проявляется почти философский контраст между “потоком” и “ядром”. Углеводороды — это потоковая энергетика: она зависит от непрерывного движения сырья. Атом — энергетика ядра, где огромная энергия упакована в небольшой физический объем. В эпоху нестабильности это дает не абсолютную, но очень существенную свободу.
2. Европа медленно просыпается от зеленой идеализацииПример Бельгии в лекции подан как симптом более широкого процесса. Страна, долго шедшая по пути отказа от атома, вынуждена признать, что романтический энергетический идеализм плохо сочетается с реальностью промышленной экономики. Ветер и солнце полезны, но не заменяют надежную базовую генерацию. Это типичная человеческая история, только в масштабе государства: сначала возникает красивый образ будущего, затем реальность начинает его разрушать. И тогда вопрос не в том, чтобы “проиграть” идеалу, а в том, чтобы не путать желаемое с достаточным. В энергетике такая путаница особенно дорого стоит.
3. Китай побеждает не вдохновением, а организациейОдна из самых сильных линий беседы — сравнение Китая и Запада. Китай не просто строит реакторы; он индустриализировал само строительство реакторов. Это очень важная разница. Не единичные флагманские проекты, не красивые презентации, а конвейер, стандартизация, координация госкорпораций и быстрое устранение дублирования. Здесь особенно видно, что технологическое развитие — это не только изобретение, но и управление сложностью. В этом смысле Китай действует почти как хорошо обученная нейросеть: не гонится за уникальностью каждого узла, а оптимизирует множество параметров сразу — сроки, повторяемость, компетенции, снабжение, стоимость. Это менее романтично, чем культ “свободной конкуренции”, но часто эффективнее.
4. Россия сильна там, где нужна целостность системыАвтор не скрывает симпатии к Росатому, но его аргумент здесь не только эмоциональный. Сила России, как показано в видео, не в том, что она “лучше всех вообще”, а в том, что у нее сохранена целостность атомной экосистемы: - проектирование, - топливный цикл, - машиностроение, - строительство, - экспорт, - обслуживание, - переработка топлива, - подготовка кадров, - вывод из эксплуатации. Это и есть подлинная зрелость отрасли. Не просто уметь сделать реактор, а уметь сопровождать его всю жизнь. В этом смысле Билибинская АЭС и Курская АЭС-2 в лекции поставлены рядом не случайно. Одна символизирует завершение старой эпохи, другая — попытку войти в новую. Но зрелость измеряется не только способностью строить новое, но и способностью ответственно завершать старое.
5. ВВЭР-ТОИ как попытка превратить атомное строительство в повторяемую технологиюОчень интересна мысль о том, что ВВЭР-ТОИ — это не просто “еще один реактор”. Это попытка сделать то, что в современной промышленности всегда дает наибольший эффект: перейти от штучного изделия к стандарту. Типизация, оптимизация, цифровой двойник — все это звучит технократически, но за этим стоит глубокая идея: сложную систему нельзя бесконечно строить как уникальное произведение инженерного искусства. Иначе она будет либо слишком дорогой, либо слишком медленной, либо и тем и другим сразу. Если говорить междисциплинарно, то ВВЭР-ТОИ — это попытка сделать с атомной отраслью то же, что хорошая практика делает с психикой: уменьшить хаос за счет устойчивых структур. Не подавить разнообразие, а убрать бессмысленную уникальность там, где она мешает. Порядок здесь не враг жизни, а условие ее устойчивости.
6. Венгрия и смысл атомного экспортаИстория “Пакш-2” в видео раскрыта как нечто большее, чем просто контракт. И это действительно так. Экспорт АЭС — это не продажа коробки с оборудованием. Это создание долгой зависимости особого типа: технологической, образовательной, сервисной, топливной, научной. Обычно слово “зависимость” звучит негативно, но в реальности мир держится на сетях взаимозависимости. Вопрос лишь в том, являются ли они паразитическими или взаимовыгодными. В случае атомной энергетики, по мысли автора, Россия предлагает не только реактор, но и участие в долговременной системе знаний. Это важный нюанс: геополитика часто описывается как борьба санкций и трубопроводов, но атомная кооперация глубже. Она действует медленно, зато прочно. Она формирует не сиюминутный рынок, а долгий технологический союз.
7. Почему США “проигрывают”, несмотря на деньгиВот центральный нерв всей беседы. Ответ автора довольно жесткий: США проигрывают не потому, что мало тратят, а потому что деньги не заменяют утраченной индустриальной преемственности. Американская проблема в обогащении урана — это пример того, как можно быть очень богатым, очень амбициозным и при этом структурно уязвимым. Если выпали школа, производственная культура, цепочки поставок, инженерная память, то каждый новый рывок становится похож на попытку купить прошлое за счет бюджета. Это напоминает ситуацию в человеческой психике: если долго разрушать навык, потом его нельзя просто вернуть усилием воли. Нужна заново выстроенная дисциплина, повторение, институции, терпение. Так и здесь. США могут выделять сотни миллионов и миллиарды, но если десятилетиями атомная цепочка была фрагментирована, коммерциализирована до потери стратегии и зависела от внешних игроков, быстрый возврат почти невозможен.
8. HALEU как узкое горлышко будущегоОсобенно показательно, что американская ставка связана не просто с традиционным топливом, а с HALEU — продуктом, который нужен для многих перспективных реакторов нового поколения. То есть США хотят сразу запрыгнуть не в “сегодня”, а в “завтра”. Это стратегически красиво, но рискованно. Потому что будущее нельзя построить на пустом основании. Если у тебя нет уверенного “пятого процента”, то прыжок к “девятнадцати с лишним” может оказаться не прорывом, а дорогой иллюзией. Здесь проявляется классическая ошибка развитых обществ: стремление компенсировать утрату базиса ускорением на следующем уровне. Но сложные системы так не работают. Как в духовной практике нельзя перепрыгнуть через дисциплину к просветлению, так и в промышленности нельзя перепрыгнуть через зрелую инфраструктуру к технологическому лидерству.
9. Главный скрытый тезис: атом — это школа реальностиВ данной лекции атомная отрасль предстает почти как антидот против идеологических крайностей. Она не любит лозунгов. Ей мало деклараций. Ее нельзя удержать одной риторикой рынка, одной “зеленой мечтой” или одним геополитическим пафосом. Атом требует: - длинной воли, - инженерной честности, - ответственности на десятилетия, - уважения к фактам, - институциональной памяти. Именно поэтому в атомной энергетике быстро вскрываются все слабости системы: бюрократическая пустота, идеологическая слепота, приватизация без стратегии, разрыв между наукой и производством, культ красивого отчета вместо реального цикла.
10. Общий выводЕсли собрать все сказанное в одну формулу, то вывод такой: В этом есть почти экзистенциальный урок. Часто мы думаем, что проигрыш происходит от нехватки ресурсов. Но куда чаще он происходит от утраты формы, в которой ресурсы вообще могут стать результатом. Деньги — это энергия. Но без структуры энергия рассеивается. Атомная отрасль особенно хорошо показывает эту древнюю истину. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь не только в том, кто построит больше реакторов, а в том, какая цивилизационная модель окажется способной дольше удерживать связь между знанием, ответственностью и реальностью — и не в этом ли сегодня проявляется самая практическая форма истины?