Глобальный энергетический кризис бесповоротно меняет правила игры на мировой геополитической арене, заставляя страны пересмотреть свое отношение к атомной энергетике. Борис Марцинкевич детально разбирает масштабное противостояние России, США, Китая и Европы в гонке за мировое ядерное господство и новые рынки. Вы узнаете, почему западные страны отчаянно пытаются возродить свою атомную промышленность, как обходят санкции и кто на самом деле контролирует обогащенный уран. Подробнее в новом видео

00:00 Энергетический кризис и будущее атомной энергетики

02:40 Почему Россия -мировой лидер в строительстве АЭС

04:57 Бельгия: Отказ от «зеленой» повестки в пользу атома

06:55 Как Китай строит атомные реакторы конвейерным методом

10:11 Мировой рынок АЭС: Сравнение экспорта России и Китая

12:50 Закрытие Билибинской АЭС и запуск новейшего ВВЭР-ТОИ

15:34 ВВЭР-ТОИ: Технологический прорыв в атомном машиностроении

19:04 Оптимизация АЭС: Как снизить стоимость строительства на 20%

20:45 Тихоходные турбины: Секрет эффективности новых энергоблоков

22:50 Цифровой двойник АЭС и ИТ-технологии в энергетике

24:30 АЭС Пакш-2: Геополитическая битва за венгерскую энергию

26:40 Экономика ядерных кредитов: Выгода для бюджета России

31:40 Провал США в обогащении урана: История USEC и Centrus

34:45 Что такое топливо HALEU и почему оно критически важно?

38:30 Новая стратегия США по импортозамещению урана из РФ

43:55 Сага о Росатоме: Будущее атомных технологий и новые проекты

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