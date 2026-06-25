Молодая учительница, летом работающая с «чужими» детьми в пришкольном лагере, поделилась со мной тревожным фактом. Мальчик с удовольствием бьет, обижает девочек. В ходе беседы выясняется, что родителям на него жаловаться бесполезно:

- Да вызывали уже мою маму. Не знаю, что она сказала в учительской, а мне сказала, что пусть не наглеют.

У этого шестиклассника уже сложившаяся «жизненная позиция»:

- У меня нет совести. И от этого легко жить.

Без всякого классного руководителя, без пионервожатого в моём детстве всё было просто и ясно. Такого ухаря мы, мальчишки, проучили бы раз и навсегда своими методами. А этого – нельзя. Он лучший по информатике, компьютером владеет так, что выручает весь класс…

16 июня по радио услышал, что у соседей-ивановцев мошенники украли почти 240 миллионов рублей с начала года. В тот же день нашёл в интернете «секретные» данные о численности населения Ивановской области. Да, секретные, поскольку в 2025 году Росстат перестал публиковать данные о численности населения как всей страны, так и по регионам. Очевидно, в Кремле отнесли статистику, отражающую вымирание коренных и миграционный прирост к сведениям, которые население знать не должно. Так вот, по состоянию на начало 2026 года – численность населения Ивановской области 894,3 тыс. человек. За 2025 год она сократилась на 4190 человек. Делим 240 миллионов украденного бессовестными цифровиками на количество оставшихся и вспоминаем призыв из передачи о кибербезопасности: «будьте на шаг впереди мошенников». Как?

По информации Центробанка, за первый квартал 2026 года злоумышленники совершили около 496 тысяч операций без добровольного согласия клиентов российских банков на 7,4 млрд. рублей. Мошенники шагают впереди!

Вот и задумаешься, что это за поле деятельности, касающееся всех и каждого, но на котором самые успешные – бессовестные. Получается, прав бессовестный мальчишка!

Устарели взгляды советских людей и на тех, кто руководит финансами, экономикой. «Это идёт 24 часа в сутки 365 дней в году» - так называется статья, в которой экономист Валентин Катасонов рассказывает о масштабах вывода валюты из России. Сотни миллиардов долларов в год! «Значительная часть валютной выручки не возвращается в Россию. Нас грабят 365 дней в году круглые сутки. Я считал по платежному балансу – речь идет от 100 до 200 млрд. долларов в год. И это только верхняя часть айсберга, ведь раньше была хоть какая-то информация, по которой можно было давать оценки. Вывод валюты и приватизация этой валюты за рубежом – это как? Это по какой статье Уголовного кодекса должно проходить?» - сказал Катасонов.

Согласно отчетам ЦБ, чистый отток капитала из России за пять лет составил почти 500 млрд. долларов. Чаще всего деньги уходили на Кипр, в Нидерланды, Швейцарию и Эмираты. При этом из Китая за 2020-2025 годы вывели всего 120 млрд. долларов при колоссальной разнице масштабов экономик. Послушаешь наших экспертов, отношения РФ и КНР сейчас на небывало высоком уровне. Китай наращивает свое влияние на мировых рынках. А РФ, обладающая колоссальными запасами природных ресурсов, теряет прежние рынки сбыта. Ярким примером небывало прекрасных отношений служит ситуация с ценами на природный газ на границе России и Китая. Всего в километре друг от друга наш Благовещенск и китайский Хэйхэ. Житель российского города вынужден платить за кубометр газа (своего!) 209 рублей, в то время как его сосед по ту сторону реки, в Хэйхэ, приобретает тот же объем всего за 44 рубля. Отношения!

В отношениях КНР и США ничего подобного нет. У них конструктивное сотрудничество. Одной державе – Евро-Атлантический кусок мира, другой – Азиатско-Тихоокеанский. И эти центры определяются уже не только по интересам. Хорошо помню, как ещё в первый срок президентства Трамп пытался объединить Северную и Южную Кореи. Он навещал этот регион, идея буквально витала в воздухе. Но в 2024 году северокорейское руководство окончательно скорректировало свою политику в отношении Южной Кореи, отказавшись от концепции мирного объединения. Не сольешь социализм и капитализм в один флакон. Ценности несовместимые! Пекин, лидирующий в ШОС и других организациях Азиатско-Тихоокеанского региона, традиционно выступает за стабильность. В ходе недавнего визита в Северную Корею Си Цзиньпин прямо и окончательно изложил свое видение будущего: «В условиях глубоких перемен, невиданных за столетие, обе стороны должны открыть более светлые перспективы для социалистического дела двух стран, (выделено мной Э.Н.) а также для регионального мира и развития», — сказал Си Цзиньпин. И это после того, как товарищ Си выслушал капиталистов Трампа и Путина, которые к нему приезжали. А в маленькую, но социалистическую Корею он поехал сам.

Смотрим на картинку. В ШОС самая большая, от Создателя самая богатая, самодостаточная страна – Россия. Та самая, которую в результате антисоциалистического госпереворота превратили в РФ. Первенство РФ теперь только в неравенстве доходов населения. Я другой такой страны не знаю, где так хреново дышит честный человек. Показательнейший в истории эксперимент: за 33 года власти капиталистов сведены на нет фантастические достижения первой в мире социалистической страны, освободившейся от эксплуатации человека человеком. В ШОС объединились народы преимущественно с незападным культурно-историческим кодом, а в РФ на государственном уровне идёт зачистка всего социалистического. Недавний показательный пример. 22 апреля 2026 года коммунисты и сторонники левых идей отмечали 156-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. В Калуге возложили цветы к памятнику основателю Советского государства. И этот ритуал обернулся для главы местных коммунистов, депутата городской Думы Марины Костиной судебным разбирательством и крупным штрафом. Депутат обратила внимание на правоприменительный абсурд: аналогичные мероприятия в тот же день прошли по всей России, включая Москву. «На наш взгляд, желание унизить В. И. Ленина в период проведения СВО выглядит непристойно. Этот день вместе с нами отмечали все надёжные союзники России — КНР, КНДР, Вьетнам, Куба. Представители этих государств с удивлением воспринимают такие меры со стороны местных властей», — сказала Костина.

По одному и группами суды привлекают людей «за связь с экстремисткой организацией». Полно в интернете информации по этому поводу без разъяснения, что это за организация. Подозреваю, что «Граждане СССР». Справка: «Это неформальное общественное движение, возникшее в России в 2010 году. Его участники убеждены, что Советский Союз юридически продолжает существовать, а Российская Федерация — не государство, а «иностранная коммерческая организация» или «торговая фирма». Движение признано экстремистским и запрещено в России».

Держава, бывшая одним из двух «полюсов силы» на Планете, фактически уже где-то на задворках мировой политической истории. Но внутри самой России четко вырисовались два полюса: на одном находится «страна богатых», куда входят олигархи и обеспеченные слои населения. На другом — «страна униженного электората».

Для миллионов людей жизнь превратилась в постоянную борьбу с долгами: около 50 миллионов имеют по несколько кредитов, а 42 миллиона находятся под угрозой потери жилья. В то же время 5% самых состоятельных граждан сконцентрировали в своих руках не только производственные активы и сырьевые ресурсы, но и 75% всех денежных сбережений, значительная часть которых хранится за рубежом. Доходы самых богатых в 16 раз превышают доходы самых бедных, что значительно превышает безопасный порог в 10 раз, после которого, как показывает мировая практика, в обществе нарастает нестабильность.

Показатель промышленного производства составляет всего 80% от уровня 1990 года и так далее… Сравнивать есть с чем, не выходя за пределы Руси. В 1945 году СССР лежал в руинах: было разрушено 1710 городов, 65 тысяч сёл и деревень, 73 тысячи колхозов и совхозов, 25 миллионов людей не имело жилья. Однако за пять послевоенных лет, к 1950 году, страна не просто восстановила разрушенное хозяйство, но и превзошла довоенные показатели на 73%. Этот феномен назван «Советским экономическим чудом».

А сейчас антисоветское «чудо-юдо». Как пишут, в совокупности за постсоветский период из-за превышения смертности над рождаемостью страна потеряла около 14–16 миллионов человек. Одновременно с этим спад рождаемости обошёлся стране в 23–24 миллиона неродившихся граждан. Таким образом, общие демографические потери составили порядка 40 миллионов человек.

Можно взглянуть на резкий рост смертности в постсоветской России и через призму психологии. У каждого народа есть коллективный дух. У советских людей (это Русы и более 200 малых народов) - дух созидателя и победителя. Люди строили новое государство, верили в справедливость и были полны жизненных сил, что отражалось на высокой рождаемости. Однако после распада СССР идёт насильственная смена парадигмы: ценности равенства и созидания заменены на буржуазные принципы. Этот процесс сопровождается масштабной информационной кампанией по дискредитации советского прошлого.

В результате духовного надлома свободный народ, не пожелавший мириться с навязанной несправедливостью, отреагировал на глубоком подсознательном уровне: он просто перестал рождаться. Демографический кризис – не какая-то «яма», а прямое следствие психологической травмы, нанесённой всему обществу.

…Как хочется праздника, общего, когда веселятся и радуются все! Не такого как нынешнее 1 мая. Это был День международной солидарности трудящихся. Всё понятно и нацелено на будущее. А нам всучили просто праздник весны и труда. Весна была и будет и без нас. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Жрать хочется всем и всегда. Какого труда праздник? На радость себе, семье, Роду, Родине или на брюхо пузанов? Потом отметили День России. Изначально он был День независимости России. Дошло до паразитов, что как раз независимая Держава стала в тот день вассалом. Убрали абсурд в имени и вот вам праздник...

И совсем недавно, 21 июня, был Купала - День летнего солнцестояния (его ещё называют солнцеворотом), древнейший народный праздник, связанный с культом Солнца. Его на Руси широко праздновали за многие тысячелетия до появления религий. После принятия христианства многие традиции перенесли на новый праздник - Ивана Купалы (7 июля). Трудно понять, как можно перенести ритуалы, чётко связанные с конкретными энергиями Солнца, Земли и Человека, ведь Солнце вручную не ворочают. Но так сделали и так стало. Вовремя радостный Праздник провели только отдельные группы людей в Сибири, на Алтае, обозванные язычниками. В нём каждое действие – на энергию Радости, Любви и коллективной силы. Приведу лишь фрагмент из двухдневного народного ритуала.

После того, как затихали последние ноты гимна (пели все!) в вечернем воздухе, приступали к обряду требы. В этом ритуале ведущую роль играл огромный каравай свежего хлеба, испеченный специально для этого дня. Младшие волхвы, проходя по рядам прихожан, бережно несли этот каравай на вытянутых руках. Каждый подходивший человек должен был положить на хлебную корочку свою правую ладонь. И все знали важное предупреждение: себе лично загадывать желание в этот миг запрещалось. Следовало думать о судьбе всей земли русской, о её процветании, о защите её границ и покое её народа.

А вот выбор пары у молодёжи был однозначно индивидуальным. И пара эта находилась не всем. Парню, подходившему к девушке, мог быть отказ. Так же оставались без пары некоторые девушки. Люди знали качества личностей. Выбор был не столько по внешности, сколько по нравственности. После того, как все выборы были совершены и пары определились, к действу приступал волхв. Он проходил по кругу и торжественно обращался к обиженным — тем, кто остался в стороне или был отвергнут. Задачей жреца было не просто утешить обиженных, а тут же, на месте, разрешить старые споры и недоразумения, чтобы никто не унёс в сердце злобу.

Наш герой, обижающий девчат, но лучший компьютерщик в классе, однозначно был бы отвергнут, остался изгоем. В старинных былинах «гой еси добрый молодец» - это не про него. Изгой – это не прозвище. Дело в том, что нравственность общины не позволяла никого наказывать смертной казнью даже за преступления. Таких, безнадёжных, попросту изгоняли. Туда, где непроходимые леса. Многие погибали, но далеко не все. В то время, когда в Сибири было множество городов, там, где нынешняя Европа, стояли сплошные леса. Ледник отсюда ушёл позже. Есть версия, что выжившие изгои стали объединяться в племена и плодиться, отвоёвывать территории у леса и других племён. Нравственность этих «креативных» была такова, что отнять чужое, убить невинного – раз плюнуть. Отсюда, из такой нравственности, потом, когда в Европе возникли сильные государства, развилось мореплавание, бывшие изгои моментально обзавелись колониями, стали порабощать другие народы. Про США и говорить не стоит. Известно, кто отцы-основатели этого государства, как поступили поработители с коренными народами.

И вот последний бой, он трудный самый. Не железом, сверхзвуковыми «пукалками», не хитростью, не технологиями. Главная «технология» Победы – это Правда. Она всегда находила себе дорогу именно в России. Так было и так будет, коли остался ещё на Руси Великий многонациональный Народ.

Эдуард Наипов,

Кострома