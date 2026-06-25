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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» возвращается к книге «Диалоги о несчастных войнах России» — на фоне разговоров о «благодетельных поражениях». От похода Игоря и Ливонской войны до Крыма, Русско-японской, Первой мировой, Афганистана и 1990-х: бывают ли поражения полезными? И может ли даже победа стать несчастной, если её цена слишком велика для государства?

Книга Диалоги о "несчастных войнах России". Переслегин Сергей Борисович, Шилов Сергей Юрьевич:

Ozon: https://www.ozon.ru/product/dialogi-o-neschastnyh-voynah-rossii-pereslegin-s-b-shilov-s-yu-1011479707/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com

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00:00 Фёдор Лисицын открывает «Живую рецензию»

01:26 почему он возвращается к книге Шилова и Переслегина

02:18 Сергей Переслегин и “Имперский генштаб”

03:19 история и историософия

04:21 чёрные и светлые легенды в истории

06:22 почему любая история требует переосмысления

07:23 ошибки историков и поиск концепций

08:24 книга 2022 года и контекст начала СВО

09:24 как СВО воспринимается российским обществом

10:25 Россия, США, Европа и Китай в новом конфликте

11:15 почему российская элита боится Китая

13:16 кризис внутри российской элиты

14:16 вброс о “благодетельных поражениях”

14:52 почему идея быстрого проигрыша опасна

15:52 поход Игоря Святославича и «Слово о полку Игореве»

16:53 Ливонская война и войны России в книге

17:31 русско-японская война и Дума

18:51 почему реформы после поражений не всегда спасают страну

19:34 бывают ли благодетельные поражения

20:35 что Россия потеряла после Крымской войны

21:35 реформы Александра II и цена поражения

24:10 логистика, железные дороги и последствия Крымской войны

25:11 Афганистан и ошибка вывода советских войск

26:11 1990-е годы, олигархи и разграбление наследия СССР

27:34 разговоры о сворачивании СВО

28:34 выборы 2026 года и политическая борьба

29:00 семь конфликтов в книге Шилова и Переслегина

29:46 Крымская война как центральный сюжет

30:40 русско-японская война и роль опыта

31:41 распад СССР как геополитическая катастрофа

32:41 Украина как отложенная гражданская война 1990-х

33:42 несчастные победы и цена выигрыша

34:42 почему нельзя всё списывать на Советский Союз

35:43 почему книга оказалась пророческой

37:16 Переслегин как историософ

38:19 финал рецензии

#ФёдорЛисицын #ЖиваяРецензия #СергейПереслегин #СергейШилов #НесчастныеВойныРоссии #историософия #СВО #КрымскаяВойна #русскояпонскаявойна #Афганистан #СССР #Украина #историяРоссии #геополитика