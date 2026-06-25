ПОЛЕЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ — ОПАСНЫЙ МИФ ЭЛИТ | Фёдор Лисицын
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Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» возвращается к книге «Диалоги о несчастных войнах России» — на фоне разговоров о «благодетельных поражениях». От похода Игоря и Ливонской войны до Крыма, Русско-японской, Первой мировой, Афганистана и 1990-х: бывают ли поражения полезными? И может ли даже победа стать несчастной, если её цена слишком велика для государства?
Книга Диалоги о "несчастных войнах России". Переслегин Сергей Борисович, Шилов Сергей Юрьевич:
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00:00 Фёдор Лисицын открывает «Живую рецензию»
01:26 почему он возвращается к книге Шилова и Переслегина
02:18 Сергей Переслегин и “Имперский генштаб”
03:19 история и историософия
04:21 чёрные и светлые легенды в истории
06:22 почему любая история требует переосмысления
07:23 ошибки историков и поиск концепций
08:24 книга 2022 года и контекст начала СВО
09:24 как СВО воспринимается российским обществом
10:25 Россия, США, Европа и Китай в новом конфликте
11:15 почему российская элита боится Китая
13:16 кризис внутри российской элиты
14:16 вброс о “благодетельных поражениях”
14:52 почему идея быстрого проигрыша опасна
15:52 поход Игоря Святославича и «Слово о полку Игореве»
16:53 Ливонская война и войны России в книге
17:31 русско-японская война и Дума
18:51 почему реформы после поражений не всегда спасают страну
19:34 бывают ли благодетельные поражения
20:35 что Россия потеряла после Крымской войны
21:35 реформы Александра II и цена поражения
24:10 логистика, железные дороги и последствия Крымской войны
25:11 Афганистан и ошибка вывода советских войск
26:11 1990-е годы, олигархи и разграбление наследия СССР
27:34 разговоры о сворачивании СВО
28:34 выборы 2026 года и политическая борьба
29:00 семь конфликтов в книге Шилова и Переслегина
29:46 Крымская война как центральный сюжет
30:40 русско-японская война и роль опыта
31:41 распад СССР как геополитическая катастрофа
32:41 Украина как отложенная гражданская война 1990-х
33:42 несчастные победы и цена выигрыша
34:42 почему нельзя всё списывать на Советский Союз
35:43 почему книга оказалась пророческой
37:16 Переслегин как историософ
38:19 финал рецензии
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Фёдор Лисицын возвращается к книге Сергея Шилова и Сергея Переслегина «Диалоги о несчастных войнах России». - Книга построена как серия бесед, записанных осенью 2022 года, на фоне уже начавшейся специальной военной операции. - Главная тема — бывают ли “полезные поражения” и можно ли считать военные неудачи источником последующего обновления государства. - Лисицын резко оспаривает миф о благотворности поражений, считая его опасной политической и интеллектуальной иллюзией. - Он противопоставляет историю как работу с фактами и историософию как попытку осмыслить закономерности исторического процесса. - При этом подчеркивается, что любые концепции уязвимы: историк и мыслитель неизбежно могут ошибаться, но это не отменяет ценности поиска смысловых связей. - В беседе разбираются несколько войн и кризисов русской истории — от похода Игоря и Ливонской войны до Крымской, Русско-японской, Первой мировой, советско-польской кампании и распада СССР. - Основная мысль: поражения не очищают автоматически систему, а чаще: - сжигают ресурсы, - ломают темпы развития, - провоцируют запоздалые и уродливые реформы, - создают мины замедленного действия. - На примере Крымской войны Лисицын спорит с распространенным тезисом, что именно поражение якобы принесло России спасительные реформы. - Его позиция: реформы после поражения часто проводятся в пожарном, кризисном, финансово искалеченном режиме, поэтому их цена оказывается слишком высокой. - Аналогичная логика переносится на Русско-японскую войну, революционные сдвиги начала XX века и последствия позднесоветского кризиса. - Отдельный акцент делается на том, что гражданские и геополитические конфликты никогда не имеют настоящих победителей: проигрывают в итоге «свои». - Современный конфликт вокруг Украины трактуется как: - часть более широкого мирового противостояния, - отложенное следствие распада СССР, - форма незавершенной исторической драмы 1990-х. - Лисицын критикует часть российских элит за готовность принять идею: “давайте проиграем, зато потом обновимся”. - Он считает такую позицию не просто ошибкой, а провокационной и разрушительной установкой. - При этом он вводит важное уточнение: бывают не только несчастные поражения, но и несчастные победы, если цена победы подрывает будущее государства. - Однако, по его мнению, Великая Отечественная война не была такой “несчастной победой”, поскольку СССР сумел сравнительно быстро восстановить демографический и экономический потенциал. - Финальный вывод Лисицына: книгу стоит читать как пример сильной историософской попытки понять настоящее через прошлое.
Подробный выводВ данной лекции обсуждается не просто книга о военных неудачах России, а гораздо более острый вопрос: как общество интерпретирует поражение. Это важно, потому что поражение в коллективном сознании часто романтизируют. Его представляют как очищение, как болезненный, но необходимый урок, как условие будущего роста. На уровне психологии это знакомый механизм: человек нередко пытается придать страданию смысл, чтобы оно не казалось пустым. В умеренной форме это помогает выжить. Но на уровне государства подобная логика становится опасной, потому что начинает оправдывать реальные катастрофы. Именно против этой романтизации и выступает Лисицын. Его мысль проста и жестка: поражение не является полезным само по себе. Полезным может быть лишь осмысленный вывод из кризиса, но сам кризис почти всегда означает потерю людей, времени, денег, стратегических возможностей и внутренней устойчивости. И здесь он мыслит не как сухой летописец, а как исторический диагност: неудача не лечит организм государства автоматически, а часто лишь переводит скрытую болезнь в острую фазу. Особенно показателен его разбор Крымской войны. В популярном историческом мифе поражение России стало чуть ли не толчком к великим реформам Александра II, а значит — будто бы оказалось “в конечном счете полезным”. Лисицын с этим не соглашается. Он показывает, что реформы, проведенные под давлением поражения, были не плодом свободной силы, а реакцией истощенного государства. То есть страна реформировалась не из избытка возможностей, а из дефицита ресурсов. Это важное различие. Когда система меняется из внутренней зрелости, у нее есть пространство для точности. Когда она меняется после удара, реформы часто выходят поспешными, компромиссными и противоречивыми. Здесь чувствуется почти медицинская аналогия: высокая температура иногда помогает организму, но никто не назовет тяжелую инфекцию благом. Точно так же и война. После нее может начаться обновление, но это еще не делает саму катастрофу “целебной”. Этот тезис и есть центральный нерв всей беседы. Интересно, что Лисицын проводит различие между историей и историософией. История — это факты, документы, реконструкция, хронология. Историософия — попытка понять скрытые ритмы, закономерности, повторяющиеся ловушки. Это тонкое различие. Он признает, что такие попытки часто приводят к ошибкам, натяжкам, спорным схемам. Но без них мы остаемся лишь архивариусами событий, не понимающими их смысла. И здесь проявляется зрелый, хотя и рискованный подход: смысл нужен, но его нельзя абсолютизировать. По сути, Лисицын говорит о том, что общество почти всегда влюбляется не в реальность, а в удобный образ реальности. Это касается и истории. Одни создают “черные легенды”, другие — “светлые”. Одни демонизируют прошлое, другие его героизируют. Но и то и другое — формы бегства от сложности. В этом смысле миф о “полезном поражении” — такая же идеализация, как и миф о “великой победе, решившей все проблемы”. История редко работает так чисто. Она почти всегда оставляет после себя не развязку, а узел. Применительно к современности Лисицын использует книгу как повод высказаться о сегодняшней войне и о настроениях части элит. Его тревога связана не только с внешним конфликтом, но и с внутренним соблазном: обменять стратегическую волю на самооправдание слабости. Когда в публичном пространстве появляется идея, что поражение может быть выгодным, это часто означает не интеллектуальную смелость, а усталость, цинизм или желание легализовать капитуляцию красивой формулой. И это уже не философия, а технология разоружения сознания. Здесь можно провести междисциплинарную параллель с психологией. Человек после травмы иногда говорит: “это было лучшее, что со мной случилось”. Иногда это действительно форма роста. Но иногда — защитный механизм, чтобы не признать масштаб утраты. Государства делают то же самое. Они превращают неудачу в легенду о мудром уроке, потому что иначе пришлось бы признать: была ошибка, была цена, были сломанные судьбы, и ничего романтического в этом нет. При этом Лисицын не впадает в прямолинейный милитаризм. Он оговаривает важную вещь: бывают и несчастные победы, если цена победы разрушает будущее. Это делает его позицию более объемной. Он не говорит: “любая победа хороша”. Он говорит: “сама по себе ни победа, ни поражение не священны — важны их последствия для жизни государства”. Это уже не лозунг, а попытка трезвого критерия. Также примечательно, что в его логике современный украинский конфликт понимается не как изолированное событие, а как узел длинной исторической цепи: распад СССР, кризис элит, отложенные последствия 1990-х, внешнее влияние, деформация постсоветского пространства. С этой точки зрения война — не внезапный сбой, а позднее проявление нерешенных противоречий. История здесь напоминает не линию, а пласт тектоники: трещина может пройти спустя десятилетия после того, как возникло напряжение. Если обобщить, то смысл этой лекции можно выразить так: - не стоит эстетизировать поражение; - не стоит верить элитам, которые предлагают проигрыш как форму обновления; - реформы, выросшие из катастрофы, часто несут в себе печать самой катастрофы; - осмысление прошлого необходимо, но оно не должно превращаться в удобную мифологию; - будущее строится не на культе травмы, а на способности смотреть на реальность без самообмана. В этом есть даже нечто духовно-практическое. Как в личной жизни, так и в судьбе страны, зрелость начинается не тогда, когда мы объявляем боль полезной, а тогда, когда перестаем ей поклоняться. Поражение не делает нас мудрыми автоматически. Оно лишь ставит вопрос: сумеем ли мы извлечь из разрушения правду, не влюбившись в само разрушение? И, возможно, самый важный скрытый вопрос этой беседы таков: ищем ли мы в истории истину — или только такую версию прошлого, которая позволяет нам легче примириться с собственной слабостью?