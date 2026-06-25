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Ложь историков про бесписьменные народы!

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Горе историки сами себя закопали с нашей письменностью, которую нам вроде бы как дали просвещённые Греки Кирилл и Мефодий, которые на самом деле дали Письменность Болгарам, а к нам эти ребята никогда и не приходили.
Так какая была письменность на наших землях до так называемой "кириллицы" давайте разбираться вместе...

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Комментарий репостера

Горе историки сами себя закопали с нашей письменностью, которую нам вроде бы как дали просвещённые Греки Кирилл и Мефодий, которые на самом деле дали Письменность Болгарам, а к нам эти ребята никогда и не приходили. Так какая была письменность на наших землях до так называемой "кириллицы" давайте разбираться вместе...
Репостер: KT

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео автор ставит под сомнение официальную версию о появлении письменности на Руси только после Крещения в 988 году. - Основной аргумент: в летописном рассказе о дохристианской Руси уже упоминаются договоры с Византией 911 и 944 годов, что, по мнению автора, предполагает наличие письменной традиции раньше официальной даты. - Автор утверждает, что историки якобы неверно трактуют летописные сведения, приписывая этим договорам церковнославянский язык, хотя в самом тексте, как он подчеркивает, это прямо не указано. - Отдельно поднимается вопрос о скандинавских именах послов и князей ранней Руси, из чего делается вывод, что документы скорее могли быть составлены на греческом и каком-то северном или руническом письме, а не на церковнославянском. - Видео критикует норманнскую теорию и связывает ее с историками XVIII–XIX веков, которые, по мнению автора, встроили в русскую историю удобную политическую схему. - Центральная идея беседы: письменность почти всегда внедрялась вместе с христианизацией и служила не только культуре, но и управлению, унификации и подчинению народов. - В качестве параллелей приводятся: - Болгария — миссия Кирилла и Мефодия и крещение; - Армения — создание алфавита и укрепление христианства; - Грузия — письменность как инструмент церковного оформления; - Эфиопия — церковный язык и религиозная письменная традиция; - Пермь — Стефан Пермский и создание зырянской азбуки; - Готы — замена рунической традиции алфавитом для перевода Библии; - Египет — вытеснение старого письма коптским алфавитом. - Автор считает, что у многих народов до христианизации уже существовали свои знаковые системы и формы письма, но они были вытеснены, маргинализированы или уничтожены. - Делается вывод, что тезис о «бесписьменных народах» часто служит идеологической формулой: если народ не оставил признанных элитой текстов, его проще представить как исторически «немой». - Сквозной мотив видео: письменность и религия — два столпа управления, а история часто пишется победителями через замену языка, символов и памяти.

Подробный вывод

В данной лекции поднимается тема, которая всегда вызывает сильный эмоциональный отклик: кто имеет право говорить от имени прошлого. И здесь важно отделить два слоя — фактический и мировоззренческий.

1. Что в позиции автора ценно

У автора есть важная интуиция, и она не лишена смысла: история письменности действительно тесно связана с государством, религией, образованием и властью. Это не заговорщическая фантазия, а вполне нормальная историческая закономерность. Когда появляется новая религиозная система, ей нужны: - тексты, - перевод канона, - обучение духовенства, - единый язык богослужения, - единые формы учета и управления. В этом смысле письменность — не просто «буквы», а технология социальной сборки. Почти как операционная система для цивилизации. Пока общество живет преимущественно устной традицией, его память пластична, локальна и зависит от носителей. Когда приходит письмо, особенно сакральное письмо, возникает уже не просто память, а институциональная память. А это и есть власть в ее более глубокой форме. В этом наблюдении автор прав: письменность редко бывает нейтральной. Она действительно может быть инструментом просвещения, но также и инструментом стандартизации, вытеснения старых культов, подмены локальной идентичности более крупной.

2. Где начинаются слабые места аргументации

Однако дальше автор делает типичный скачок: из верного наблюдения о связи письменности и христианизации он переходит к слишком сильному выводу, будто вся письменность создавалась исключительно для колонизации, а официальная история почти целиком построена на подлоге. Здесь уже нужна осторожность.

Проблема 1. Отсутствие прямых доказательств подменяется подозрением

Фраза в духе «если не сохранилось, значит уничтожили» психологически понятна, но исторически слаба. Многое действительно не сохранилось просто потому, что: - писали на недолговечных материалах, - было мало копий, - тексты не переписывались веками, - войны, пожары, сырость и распад архивов — это норма для Средневековья. История вообще устроена не как идеальный жесткий диск, а как поле обломков. Мы часто видим не целое здание прошлого, а несколько камней от него.

Проблема 2. Знак, руна, тамга, календарная метка — не всегда полноценная письменность

Автор справедливо обращает внимание на рунические и символические системы. Но тут важно не смешивать разные уровни: - тамга — знак собственности или рода; - календарная метка — система счета и ориентации; - руническая надпись — уже ближе к письму; - развернутая письменная традиция — это возможность фиксировать сложные тексты, договоры, богослужение, право, летопись. То есть наличие знаков еще не автоматически означает наличие развитой книжной культуры. Но и обратное тоже верно: отсутствие книжной культуры не означает «дикость». Просто это другая форма цивилизационной организации.

3. Главный философский нерв этого видео

Самая сильная часть беседы даже не в датах и не в договорах, а в критике идеи «бесписьменный народ = народ без истории». Вот это действительно важный тезис. Историки классической школы долгое время были пленниками письменного источника. То, что не записано в привычной форме, считалось вторичным: мифом, фольклором, этнографией, «пережитком». Но современный взгляд гораздо тоньше. У народа может быть история, даже если она хранится не в хрониках, а в: - обрядах, - эпосе, - генеалогической памяти, - топонимах, - правовых обычаях, - орнаменте, - календарных системах, - архитектуре, - погребальном ритуале. И тут автор затрагивает глубокую проблему: письменность дает монополию на легитимную память. Кто записал — тот и «был». Кто не записал или чьи записи не признали — тот будто исчезает. Это похоже на современный цифровой мир: если чего-то нет в базе, в реестре, в поисковой выдаче, для системы этого почти не существует. Так же и в прошлом: если народ не вошел в канонический корпус текстов, его реальность становится уязвимой для чужого описания.

4. Почему тема христианизации здесь так важна

Автор показывает христианизацию не как чисто духовный акт, а как переформатирование культурного кода. И в этом есть рациональное зерно. Любая большая религия, когда становится государственной, меняет: - язык сакрального, - статус старых богов, - систему обучения, - календарь, - ритуалы рождения, брака, смерти, - образ правильного человека, - модель исторического времени. Язычество обычно живет в цикле: сезон, род, земля, повторение. Монотеистическая книжная религия приносит линию: сотворение, завет, спасение, конец истории. Это уже не просто новый культ, а новая метафизика времени. Поэтому борьба за письмо — это и борьба за то, как именно народ будет помнить себя.

5. Но стоит ли из этого делать вывод о тотальной фальсификации?

Скорее нет. Здесь полезен более зрелый взгляд: не «историки лгут», а историческая картина всегда собирается из неполных, искаженных, идеологически окрашенных источников. Да, летописи тенденциозны. Да, религиозные тексты переписывают реальность под догмат. Да, государство любит родословные, которые оправдывают власть. Да, поздние переписчики часто вносят в старые сюжеты язык и представления своего времени. Но из этого не следует, что все построено на сплошной фальши. Скорее перед нами не ложь в простом бытовом смысле, а смесь: - памяти, - идеологии, - редакторской правки, - политического заказа, - искренней веры, - поздней интерпретации. История здесь напоминает не фотографию, а икону: она тоже изображает, но по своим законам.

6. Практический смысл этой темы

Почему такие сюжеты цепляют людей? Потому что они связаны не только с древностью, но и с настоящим. Когда человек слышит: «У вас не было письменности, государственности, культуры — все вам принесли извне», он чувствует не просто научный тезис, а почти экзистенциальное унижение. Отсюда и жажда восстановить непрерывность, доказать, что «мы были до того, как нас описали». Это очень человеческая реакция. Но здесь важно не впасть в зеркальную идеализацию. Официальная история может быть высокомерной. А альтернативная — легко становится мифом компенсации. Одни говорят: «Вы ничто без цивилизаторов». Другие отвечают: «Мы изначально знали всё, а у нас всё украли». И обе позиции могут быть формами ухода от реальности. Реальность обычно сложнее и интереснее: - у народов могли быть свои системы записи и памяти; - затем приходили новые религии и администрации; - старое не исчезало полностью, а смешивалось с новым; - часть уничтожалась, часть переосмыслялась, часть маскировалась под допустимую форму. То есть история — это не кнопка «было / не было», а процесс наложения слоев.

7. Итоговая оценка

Если подвести итог, то беседа ценна как полемический вызов официальным упрощениям, но слаба там, где полемика начинает подменять доказательность. Самые содержательные идеи видео: - письменность тесно связана с властью; - религиозная экспансия часто сопровождается языковой и символической перестройкой; - отсутствие канонических письменных источников не означает отсутствия истории; - культурная память может быть насильственно вытеснена или обесценена. Самые спорные моменты: - утверждения о позднем происхождении русской письменности в нынешнем виде; - обобщение, будто почти все алфавиты создавались только как инструмент колонизации; - использование лакун в источниках как прямого доказательства подлога; - смешение символических систем, рун, тамг и развитого письма. Если смотреть глубже, видео не столько о буквах, сколько о праве народа на собственную память. И это уже вопрос не только исторический, но и философский. Кто определяет, что считается знанием? Только ли то, что записано в признанной форме? И не теряем ли мы слишком много живой реальности, когда признаем истинным лишь то, что прошло через печать института? И здесь остается открытый вопрос: что ближе к истине — официальный текст, который упорядочивает прошлое, или рассеянные следы памяти, которые не дают цельной картины, но, возможно, сохраняют больше живой реальности?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UDj8vTjdC0E
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