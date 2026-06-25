Гаубец: “Это крах официальной истории Древнего мира” | Максим Гаубец
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Максим Гаубец показывает Тарсус, Сельге и Термесос — места, где камень хранит слишком много вопросов. Незавершённые саркофаги, тончайшее сверление мрамора, «каменные цветы», гигантские блоки, засыпанные проходы, подземные каналы, водохранилища и тысячи древних саркофагов. Выпуск о технологиях прошлого, которые до сих пор выглядят загадкой.
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00:00 Дионис Каптарь представляет Максима Гаубеца
00:13 что такое “забытые руины”
01:14 Тарсус, Анатолия
02:15 музей Тарсуса и странные керамические гробы
04:15 анатолийский саркофаг и мраморный ящик
05:16 почему важен незавершённый декор
05:47 четыре этапа изготовления саркофага
06:47 черновая форма венка, цветка и виноградной кисти
07:47 второй и третий этапы обработки
08:47 тончайшее сверление мрамора
10:49 почему мрамор нельзя считать “пластилином”
12:50 почему официальный рассказ не объясняет технологию
14:50 финальный этап и “каменный цветок”
16:51 Тарсус, Клеопатра, Марк Антоний и апостол Павел
18:52 переход к Сельге и забытым руинам в горах
19:52 гигантский театр в маленькой деревне
20:54 театр как архитектура гигантского масштаба
21:54 почему театр стоит в труднодоступной горной местности
22:55 15–25 тысяч мест
24:55 галереи и подземные конструкции театра
26:46 искусственная чаша и стены театра
27:46 Пиранези и руины Рима XVIII века
30:56 как Рим растаскивали на новые постройки
31:56 микродекор внутри гигантского театра
32:56 неудобные сиденья и версия “детского” размера
34:57 незавершённые стыки блоков
36:57 почему Сельге выглядит как вызов официальной истории
39:59 Термесос
41:24 театр Термесоса и идеальная сохранность камня
42:24 внутренние галереи и арочная конструкция
45:25 искусственная платформа между двумя горами
47:26 модификация ландшафта и водоотведение
49:26 тысячи саркофагов Термесоса
50:26 саркофаги как заготовки и “фабрика” древности
51:27 саркофаг со львами
52:27 мавзолей над саркофагом и декоративный диск
54:01 динамика древнего орнамента
55:02 арки и “мосты в никуда”
56:02 подземный Термесос и следы обработки камня
57:03 водохранилища и действующая система фильтрации
58:03 стены Термесоса из ниоткуда в никуда
59:04 большое сооружение и внутренний театр
01:00:06 поздние перестройки и встроенные колонны
01:01:06 масштаб здания и завалы блоков
01:02:07 дверной проём и инженерная хитрость с нагрузкой
01:04:07 незавершённые выступы и высота здания
01:07:38 малый “храм Артемиды” как соседний объект
01:08:39 50-сантиметровые ступени и неудобная анатомия
01:10:40 многотонные блоки дверей
01:11:23 анонс конференции “Неочевидная история”
01:14:15 новая книга Гаубеца о Баальбеке
01:15:16 русские исследователи Баальбека и труды Академии наук
01:17:24 финал и приглашение на конференцию
#МаксимГаубец #ДионисКаптарь #ЗабытыеРуины #Тарсус #Термесос #Сельге #Баальбек #НеочевиднаяИстория #древниеТехнологии #саркофаги #античность #Пиранези #Анатолия #Турция #археология #альтернативнаяистория
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Максим Гаубец продолжает тему «забытых руин» Анатолии и показывает объекты, которые, по его мнению, не укладываются в рамки официальной истории. - В центре внимания — саркофаг из музея Тарсуса, где, как утверждается, сохранились четыре стадии изготовления каменного декора. - Главный аргумент автора: качество резьбы, сверления, тонкость перемычек и сложность форм якобы указывают на очень высокий уровень технологий обработки камня. - Особое внимание уделяется тому, что: - декоративные элементы выглядят как выполненные с предельной точностью; - в камне видны следы многоэтапной обработки; - официальные объяснения через «простые древние инструменты» автор считает недостаточными. - Далее рассматривается театр в Сельге: - расположен в труднодоступной горной местности; - имеет огромные размеры; - рядом почти нет значимой городской инфраструктуры; - это используется как аргумент против привычной версии его происхождения и назначения. - Показываются аналогии с гравюрами Джованни Баттиста Пиранези, где руины Рима представлены как циклопические и чуждые человеку по масштабу. - Основной блок лекции посвящён Термессосу: - театрам; - арочным подземным конструкциям; - гигантской платформе между горами; - множеству саркофагов; - следам сложной инженерной и камнеобрабатывающей работы. - Автор считает, что Термессос — это не просто «древний город», а скорее масштабный производственно-демонстрационный комплекс, где создавались и выставлялись каменные объекты. - Подчёркивается: - использование арок как рационального способа экономии материала; - наличие подземных водных систем; - высокое качество камня и точность сопряжения блоков; - признаки незавершённости ряда сооружений. - Отдельная мысль лекции: многие античные объекты, по мнению автора, не были построены римлянами в том виде, как это принято считать, а римляне могли лишь использовать, адаптировать или наследовать более древние комплексы. - В конце упоминаются: - грядущая конференция по «неочевидной истории»; - работа автора над книгой о Бальбеке.
Подробный выводВ этом видео беседа посвящена не столько простому перечислению древних памятников, сколько попытке поставить под сомнение сам привычный способ смотреть на древность. Главный пафос выступления Гаубца — не в том, что «официальная история лжёт» как лозунг, а в том, что материальные следы прошлого, по его мнению, значительно сложнее тех объяснений, которые обычно предлагаются.
1. Главная идея лекцииСмысл выступления строится вокруг простой, почти инженерной интуиции: если вещь чрезвычайно сложна в изготовлении, то и объяснение её происхождения должно быть столь же серьёзным и технологически внятным. Именно поэтому автор так подробно разбирает: - стадии обработки саркофага; - следы сверления; - перемычки толщиной менее миллиметра; - арочные конструкции театров; - сопряжение многотонных блоков; - системы водоотведения и платформы в горах. Для него это не «красивые древности», а технические свидетельства. И здесь в его подходе есть рациональное зерно: камень действительно не прощает фантазии. Можно спорить об интерпретации, но сам материальный объект требует точности. Камень — это почти философия факта: либо след инструмента есть, либо его нет; либо блок подогнан, либо между ним щель.
2. Сильная сторона выступленияСамая сильная часть лекции — это акцент на технологическом анализе формы. Автор постоянно возвращает зрителя к вопросу: - как это делали? - каким инструментом? - каким способом контролировали нагрузку? - как не ломали хрупкий мрамор? - как перемещали многотонные элементы? - почему некоторые детали выглядят как промежуточные стадии производства? Это важный и полезный ход. История нередко превращают в набор дат, имён и политических сюжетов, а здесь внимание возвращается к материальной культуре как к интеллектуальному вызову. В каком-то смысле это похоже на программирование: если перед нами сложный результат, мы предполагаем не магию, а алгоритм. Если алгоритм неизвестен, это не значит, что его не было, но значит, что вопрос надо исследовать глубже.
3. Где начинаются проблемыОднако здесь же начинается и слабое место рассуждения. Из того, что: - объект сложен, - технология нам не до конца понятна, - официальные объяснения кажутся неполными, не следует автоматически, что: - существовала сверхцивилизация; - общепринятая история рухнула; - римляне не имели отношения к строительству; - перед нами непременно «фабрика» или «выставочный комплекс». Это важная граница между правомерным сомнением и слишком смелым выводом. Иначе говоря: автор убедительно показывает, что вопросы есть, но гораздо менее убедительно доказывает, что его версия — единственно возможная. Это типичная человеческая ловушка. Когда официальная схема кажется слишком грубой, мы начинаем тянуться к альтернативной — и она тоже легко становится мифом. Материалисты иногда идеализируют свою академическую модель не меньше, чем романтики — свою потерянную цивилизацию. Одни поклоняются учебнику, другие — руине. Но руина не обязана подтверждать ни тех, ни других.
4. Что действительно важно в материале о Тарсусе и ТермессосеЕсли отделить эмоциональную риторику от сути, в лекции остаются несколько действительно ценных моментов.
По Тарсусу:- объект с незавершённым декором действительно может быть крайне важным для реконструкции технологии; - наличие нескольких стадий обработки — сильный археологический аргумент; - вопрос о типе инструментов и последовательности работ заслуживает серьёзного изучения.
По Сельге и Термессосу:- местоположение в труднодоступных горах действительно заставляет задавать вопросы о логистике; - масштаб театров и платформ требует точных инженерных объяснений; - арочные конструкции, водные системы и работа с рельефом указывают на высокий уровень проектирования; - скопления саркофагов и следы незавершённого производства действительно выглядят необычно. То есть сама проблематика не надумана. Надуманной может быть поспешная финальная интерпретация, но не сами вопросы.
5. Философский слой: почему такие сюжеты притягиваютЕсть и более глубокий уровень. Людей так волнуют подобные лекции не только из-за истории. Нас притягивает ощущение, что реальность больше объяснений о ней. Официальная история часто предлагает гладкий рассказ: - были эпохи, - были народы, - они строили, - потом разрушили, - потом археологи всё объяснили. Но человек, который стоит перед гигантским театром в безлюдных горах или перед мраморной деталью, которую трудно повторить даже сегодня, переживает почти экзистенциальный сбой. Возникает чувство: мы знаем меньше, чем привыкли думать. И это чувство само по себе ценно. Оно отрезвляет. Оно ломает самодовольство современности. Но здесь важно не подменить одно смирение другим культом. Иногда мы идеализируем древних так же, как другие идеализируют прогресс. Одни говорят: «раньше ничего особенного не было». Другие: «раньше было всё, а мы деградировали». Скорее всего, истина сложнее и не любит крайностей.
6. Итоговая оценка лекцииВ данной лекции можно выделить две разные линии.
Полезная линия:- внимательное наблюдение за деталями; - интерес к технологии; - критика поверхностных объяснений; - попытка видеть в руинах не туристический фон, а инженерную задачу.
Спорная линия:- переход от вопроса к почти окончательному приговору официальной истории; - недостаток строгой доказательной базы для ряда крупных выводов; - склонность трактовать аномалию как подтверждение альтернативной глобальной модели. Поэтому разумный вывод будет таким: Лекция ценна как провокация мышления, как приглашение смотреть внимательнее и не довольствоваться шаблонными объяснениями. Но её выводы стоит воспринимать не как доказанный крах исторической науки, а как набор сильных вопросов, часть из которых действительно заслуживает серьёзного междисциплинарного исследования. История, как и память человека, часто состоит не только из фактов, но и из способов их связывать. Иногда рушится не прошлое, а наша удобная схема прошлого. И, возможно, это даже полезнее: ведь подлинное знание начинается там, где мы перестаём защищать любимую картину мира и начинаем честно смотреть на вещь такой, какова она есть. И тут остаётся открытый вопрос: что ближе к истине — уверенность в уже найденном объяснении или мужество долго оставаться рядом с тайной, не превращая её ни в догму науки, ни в догму альтернативы?