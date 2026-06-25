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Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

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Максим Гаубец показывает Тарсус, Сельге и Термесос — места, где камень хранит слишком много вопросов. Незавершённые саркофаги, тончайшее сверление мрамора, «каменные цветы», гигантские блоки, засыпанные проходы, подземные каналы, водохранилища и тысячи древних саркофагов. Выпуск о технологиях прошлого, которые до сих пор выглядят загадкой.

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00:00 Дионис Каптарь представляет Максима Гаубеца

00:13 что такое “забытые руины”

01:14 Тарсус, Анатолия

02:15 музей Тарсуса и странные керамические гробы

04:15 анатолийский саркофаг и мраморный ящик

05:16 почему важен незавершённый декор

05:47 четыре этапа изготовления саркофага

06:47 черновая форма венка, цветка и виноградной кисти

07:47 второй и третий этапы обработки

08:47 тончайшее сверление мрамора

10:49 почему мрамор нельзя считать “пластилином”

12:50 почему официальный рассказ не объясняет технологию

14:50 финальный этап и “каменный цветок”

16:51 Тарсус, Клеопатра, Марк Антоний и апостол Павел

18:52 переход к Сельге и забытым руинам в горах

19:52 гигантский театр в маленькой деревне

20:54 театр как архитектура гигантского масштаба

21:54 почему театр стоит в труднодоступной горной местности

22:55 15–25 тысяч мест

24:55 галереи и подземные конструкции театра

26:46 искусственная чаша и стены театра

27:46 Пиранези и руины Рима XVIII века

30:56 как Рим растаскивали на новые постройки

31:56 микродекор внутри гигантского театра

32:56 неудобные сиденья и версия “детского” размера

34:57 незавершённые стыки блоков

36:57 почему Сельге выглядит как вызов официальной истории

39:59 Термесос

41:24 театр Термесоса и идеальная сохранность камня

42:24 внутренние галереи и арочная конструкция

45:25 искусственная платформа между двумя горами

47:26 модификация ландшафта и водоотведение

49:26 тысячи саркофагов Термесоса

50:26 саркофаги как заготовки и “фабрика” древности

51:27 саркофаг со львами

52:27 мавзолей над саркофагом и декоративный диск

54:01 динамика древнего орнамента

55:02 арки и “мосты в никуда”

56:02 подземный Термесос и следы обработки камня

57:03 водохранилища и действующая система фильтрации

58:03 стены Термесоса из ниоткуда в никуда

59:04 большое сооружение и внутренний театр

01:00:06 поздние перестройки и встроенные колонны

01:01:06 масштаб здания и завалы блоков

01:02:07 дверной проём и инженерная хитрость с нагрузкой

01:04:07 незавершённые выступы и высота здания

01:07:38 малый “храм Артемиды” как соседний объект

01:08:39 50-сантиметровые ступени и неудобная анатомия

01:10:40 многотонные блоки дверей

01:11:23 анонс конференции “Неочевидная история”

01:14:15 новая книга Гаубеца о Баальбеке

01:15:16 русские исследователи Баальбека и труды Академии наук

01:17:24 финал и приглашение на конференцию

#МаксимГаубец #ДионисКаптарь #ЗабытыеРуины #Тарсус #Термесос #Сельге #Баальбек #НеочевиднаяИстория #древниеТехнологии #саркофаги #античность #Пиранези #Анатолия #Турция #археология #альтернативнаяистория