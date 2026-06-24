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«Семёрка» не завелась, макаронница повелась, сделка сорвалась. Илья Титов

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Переслано от: День ТВ

Трансатлантическое отчуждение, самая большая шестёрка «Большой Семёрки» и как США лишили повода для вторжения. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

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#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции утверждается, что обсуждавшийся меморандум между США и Ираном изначально был политической декорацией, а не реальным обязывающим соглашением. - Ранее ожидалось, что до определенной символической даты США будут избегать резких внешнеполитических шагов, но этот расчет не оправдался. - Израильский удар по Ливану фактически сорвал попытку представить американо-иранские договоренности как состоявшиеся. - По мысли автора, Трамп переоценил свою способность влиять на Израиль и оказался слабее той системы союзов и обязательств, на которую сам опирается. - Иран в ответ формально ужесточил позицию, но не пошел на окончательный разрыв — то есть обе стороны оставили пространство для имитации переговоров. - История с «деньгами для Ирана» подается как медийный миф: речь шла не о прямой передаче средств, а о туманной схеме через инвестиционный фонд. - Вокруг переговоров царит управляемая неясность: официальные заявления противоречат действиям, а дипломатия превращается в спектакль. - Республиканская администрация, по оценке автора, зажата между произраильским лобби, ожиданиями электората и невозможностью реально контролировать Тель-Авив. - Обама противопоставляется Трампу как более тонкий и системный игрок, способный хотя бы частично ограничивать Израиль. - Идея переложить борьбу с «Хезболлой» на сирийские силы показана как искусственная и слабо реализуемая конструкция. - Вэнс изображается как фигура, вынужденная нести на себе последствия хаотичной линии Трампа, но не обладающая самостоятельностью. - Саммит G7, по оценке автора, завершился без результата: европейцы пытались втянуть США глубже в свои конфликты, а Трамп этому сопротивлялся. - Ссора Трампа с Мелони приводится как пример того, как мелкий эпизод перерастает в символ трансатлантического отчуждения. - США, по мысли автора, все меньше заинтересованы в европейском направлении и склонны перекладывать ответственность на саму Европу. - Куба упоминается как пример того, как либерализация может лишить США привычного идеологического повода для давления. - Главный общий вывод: вне зависимости от партийной вывески Америка продолжит курс, продиктованный не личностью президента, а структурными ограничениями и внешними обстоятельствами. - Отход США от прежней степени вовлеченности в европейские дела автор считает долгосрочной тенденцией.

Подробный вывод

В этом видео проводится довольно цельная, хотя и подчеркнуто саркастическая мысль: современная американская внешняя политика все меньше определяется волей отдельного лидера и все больше — инерцией системы, внутренними противоречиями и пределами реального влияния. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Ирану, Израилю, Ливану или саммиту G7. Она о более общем явлении: политика утрачивает содержательность и превращается в управление образами. Подписано — но не подписано. Переговоры идут — но никто не может внятно объяснить, о чем именно. Деньги обещаны — но не в прямом виде, не сейчас и не обязательно тем, кому о них говорят. Здесь автор показывает важную вещь: в международных делах нередко продается не решение, а впечатление решения. Это похоже на психологический механизм идеализации. Человек часто любит не реальность, а образ реальности. Так и государства, и медиа, и электораты привязываются не к факту, а к его интерпретации. Сделка с Ираном нужна как символ компетентности. Давление на Израиль нужно как символ контроля. Саммит G7 нужен как символ единства Запада. Но когда символ сталкивается с материей — с ударами по Ливану, с реальными интересами союзников, с невозможностью заставить партнеров подчиняться, — картина начинает трескаться. Особенно интересно противопоставление Трампа и Обамы. Здесь не столько спор о том, кто «лучше», сколько различие двух политических стилей: - Обама в логике автора — игрок институциональный, аккуратный, умеющий работать через баланс сил, противовесы и тонкое давление. - Трамп — игрок импульсивный, медийный, склонный заменять управление декларацией. Это различие можно сравнить с разницей между хирургией и жестикуляцией. Внешне второе может выглядеть энергичнее, но в сложной системе энергия без точности не дает результата. В этом смысле автор показывает ограниченность харизматической политики: громкое слово не равно реальному рычагу. Еще одна важная линия — отношения США и Европы. Здесь звучит мысль, что европейские союзники все еще хотят видеть в Америке центр стратегической гравитации, но сама Америка все явственнее устает от этой роли, особенно если цена участия высока, а выгода неочевидна. Это уже не просто дипломатический сюжет, а цивилизационный симптом. Империи редко уходят одномоментно; чаще они сначала теряют вкус к обязательствам, потом — способность поддерживать прежний масштаб присутствия. Не потому, что исчезла мощь как таковая, а потому, что структура мотивации изменилась. Показательно, что автор подчеркивает преемственность между президентами. Это разрушает удобную иллюзию, будто история зависит главным образом от персоналий. В реальности персоналии важны, но в пределах коридора, заданного экономикой, элитными коалициями, общественными ожиданиями, демографией и накопленными внешнеполитическими обязательствами. И здесь мысль довольно трезвая: республиканец и демократ спорят о риторике, но часто наследуют одну и ту же траекторию. Отдельно стоит отметить сквозной мотив беспомощности силы. США все еще обладают колоссальными ресурсами, но не могут легко конвертировать их в устойчивый политический результат. Это парадокс поздней гегемонии: сила остается, а управляемость падает. Израиль нельзя до конца приструнить. Иран нельзя до конца додавить. Европу нельзя до конца вдохновить. Собственный электорат нельзя до конца убедить. В такой ситуации политика начинает напоминать нейросеть, переобученную на старых паттернах: она продолжает уверенно выдавать ответы, но среда уже изменилась, и точность все хуже. Практический смысл лекции в том, что не стоит принимать официальные жесты за сущность процессов. Нужно смотреть: - кто реально контролирует ситуацию; - какие обязательства юридически существуют, а какие носят рекламный характер; - где союз, а где только совпадение риторики; - где стратегия, а где попытка выиграть еще неделю новостного цикла. При всей ироничности подачи, вывод у автора довольно холодный: США не исчезают как сила, но сужают горизонт своей дееспособности, а Европа, Ближний Восток и другие зоны нестабильности все чаще сталкиваются с Америкой, которая не столько решает, сколько реагирует, маневрирует и откладывает. И в этом есть почти философская нота. Мы часто думаем, что кризис — это момент, когда система ломается. Но, возможно, настоящий кризис — это когда система формально работает, встречи проходят, заявления делаются, самолеты летают, подписи ставятся, а содержание растворяется. Тогда вопрос уже не в том, кто победил в конкретном эпизоде, а в том, сохранилась ли у политического порядка связь между словом и реальностью. И если эта связь размывается, то что сегодня вообще следует считать истиной в политике: формальное заявление, реальное действие или ту скрытую структуру интересов, которая переживает всех говорящих?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/49a443785a1e267b0647015983d9ccbd/
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