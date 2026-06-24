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Пристань | Авторская песня о доме, матери и возвращении

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«Нет на свете родимее пристани той, откуда ушёл молодым…»

«Пристань» — лирическая авторская песня о месте, куда человек возвращается сердцем, сколько бы дорог ни осталось позади. О доме, о матери, о детстве, которое живёт в памяти, и о том, что родной двор навсегда остаётся началом всех дорог.

Текст — авторский.
Музыкальная аранжировка создана с помощью Suno.

Слушать аудио: https://suno.com/s/AV8VW5yGo93KnlgY


Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=_3Y8WFHrJe8

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/0cc28bfa8e12cca39dfeaaa3782587f4/

Текст песни:

Пристань

Нет на свете родимее пристани
Той, откуда ушёл молодым.
Где когда-то на свет появился ты,
Где всё стало навек дорогим.

Сколько б вёрст по земле ни отмерил ты,
Сколько б разного ни повстречал,
В бездну сколько б ни кануло времени –
Всё вернётся к началу начал.

Где над детской кроваткою заполночь
Колыбельную пела нам мать.
Этой песни, то грустной, то радостной,
У тебя никому не отнять!

Знаешь, мама, не так уж и плох твой сын,
Ведь, вскормлённый твоим молоком,
Повстречавший и счастье и горести,
Человеком останется он.

Знаешь, мама, теперь уж за сорок мне,
Но пока ты жива, ты – жива.
И я прячусь всё в той же смородине,
Не покинув родного двора…

Нет на свете родимее пристани
Той, откуда ушёл молодым.
Где когда-то на свет появился ты,
Где всё стало навек дорогим.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/

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