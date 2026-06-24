«Нет на свете родимее пристани той, откуда ушёл молодым…»

«Пристань» — лирическая авторская песня о месте, куда человек возвращается сердцем, сколько бы дорог ни осталось позади. О доме, о матери, о детстве, которое живёт в памяти, и о том, что родной двор навсегда остаётся началом всех дорог.

Текст — авторский.

Музыкальная аранжировка создана с помощью Suno.

Слушать аудио: https://suno.com/s/AV8VW5yGo93KnlgY



Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=_3Y8WFHrJe8

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/0cc28bfa8e12cca39dfeaaa3782587f4/



Текст песни:

Пристань

Нет на свете родимее пристани

Той, откуда ушёл молодым.

Где когда-то на свет появился ты,

Где всё стало навек дорогим.

Сколько б вёрст по земле ни отмерил ты,

Сколько б разного ни повстречал,

В бездну сколько б ни кануло времени –

Всё вернётся к началу начал.

Где над детской кроваткою заполночь

Колыбельную пела нам мать.

Этой песни, то грустной, то радостной,

У тебя никому не отнять!

Знаешь, мама, не так уж и плох твой сын,

Ведь, вскормлённый твоим молоком,

Повстречавший и счастье и горести,

Человеком останется он.

Знаешь, мама, теперь уж за сорок мне,

Но пока ты жива, ты – жива.

И я прячусь всё в той же смородине,

Не покинув родного двора…

Нет на свете родимее пристани

Той, откуда ушёл молодым.

Где когда-то на свет появился ты,

Где всё стало навек дорогим.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/