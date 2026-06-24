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ПРАВОСЛАВИЕ — ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЗАПАДУ: ЭТО ПРИЗНАЛИ ОНИ САМИ | Вардан Багдасарян

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Историк Вардан Багдасарян читает лекцию о Крещении Руси как цивилизационном выборе. Турция строит образ будущего к 2071 году отталкиваясь от победы над Византией тысячу лет назад — Багдасарян спрашивает есть ли у России сопоставимая рефлексия прошлого. Десятинную церковь освятили повторно в 1039 году — и объяснение этому находится в событиях со Святополком и польским присутствием в Киеве а не в неканоничности первого крещения как принято считать. Разбираются 10 версий крещения Руси от классической до ирландской и аланской. Главный тезис: богословский спор о Филиокве задал два разных понимания греха государства и права — из одного выросло правовое государство и права человека из другого православная симфония властей.

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0:00 — Введение
3:52 — Турция 2050 и 2071 рефлексия победы над Византией
17:24 — семь волн крещения по Карташову
28:01 — крещение Владимира за 12 лет до предполагаемого конца света
36:47 — 10 версий крещения Руси
49:28 — что говорит внешняя политика Владимира после крещения
60:42 — грехопадение в православии и католицизме два разных прочтения
64:28 — Филиоква и её цивилизационные последствия
01:21:45 — Фома Аквинский и основы западного государства
01:29:05 — украинское неоязычество как религиозный проект

#Багдасарян #КрещениеРуси #Православие #Католицизм #Филиоква #История #Цивилизация #Аналитика

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема лекции — крещение Руси рассматривается не только как историческое событие, а как цивилизационный выбор и основание особого типа государственности. - Автор подчеркивает, что у любой модели государственности есть свои враги, как у «открытого общества» в терминологии Поппера. - В центре внимания — идея православной государственности как ядра русской цивилизации. - История, по мысли лектора, важна не сама по себе, а как основание будущего: народы строят свои проекты будущего, опираясь на символические победы и поражения прошлого. - На примере Турции показывается, что современные стратегии будущего могут строиться через рефлексию над падением Византии. - Цивилизационный подход у Данилевского, Тойнби, Хантингтона связывает цивилизации с религиозными основаниями. - Русская цивилизация, по этой логике, определяется как православная, хотя и включает конфессиональное многообразие. - Лектор различает понимание государства в разных религиозных системах: - в православии — удерживающая сила против зла; - в католицизме — естественная политическая общность ради общего блага; - в протестантизме — гражданский порядок; - в иудаизме — форма жизни народа Завета; - в исламе — инструмент божественного управления; - в индуизме — сила поддержания дхармы; - в буддизме — средство уменьшения страдания; - в конфуцианстве — инструмент ритуально-нравственного порядка. - Крещение Руси, по мысли лектора, было не одномоментным актом, а длительным волновым процессом. - С опорой на Карташева выделяются несколько волн христианизации Руси: - апостольская; - фотиева; - кирилло-мефодиевская; - игнатиева; - крещение Ольги; - христианизация при Ярополке; - кульминация при Владимире. - Лектор обращает внимание, что 988 год — условная дата, за которой стоит долгий исторический процесс. - Рассматривается версия, что языческая реформа Владимира могла быть не просто восстановлением язычества, а попыткой создать синкретический пантеон. - Подчеркивается значение эсхатологических ожиданий конца X века: крещение Руси происходит в атмосфере ожидания близкого конца света. - В лекции выделяются сложные вопросы, связанные с крещением Руси: - необычное изложение символа веры в летописи; - повторное освящение Десятинной церкви; - разные системы летоисчисления; - поздняя канонизация князя Владимира Константинополем. - Приводятся различные версии происхождения христианства на Руси: - византийская; - киевская; - латинская; - болгарская; - моравская; - кирилло-мефодиевская; - арианская; - ирландская; - скандинавская; - аланская; - несторианская. - Несмотря на наличие альтернативных гипотез, лектор считает наиболее аргументированной византийскую версию крещения. - В пользу этого приводится внешнеполитический аргумент: после крещения Владимир последовательно действует в союзе с Византией. - Повторное освящение Десятинной церкви связывается с событиями вокруг Святополка Окаянного, польского влияния и западно-христианского вмешательства. - Лектор отвергает тезис, что во времена Владимира еще не было различия между православием и католицизмом. - По его версии, глубокий раскол Востока и Запада начался задолго до 1054 года: - ранние схизмы; - спор о Filioque; - конкуренция за имперскую легитимность; - противостояние за Моравию и Болгарию. - В лекции проводится мысль, что богословские различия породили разные типы цивилизаций. - Ключевые различия между православием и католицизмом, по автору: - понимание Троицы; - понимание грехопадения; - трактовка зла; - смысл искупления; - отношение к предопределению; - роль разума, мистики и познания; - понимание права и государства. - Католическая линия связывается с: - правовым подходом; - рационализмом; - естественным правом; - разделением церковной и светской власти; - десакрализацией государства. - Православная линия связывается с: - онтологическим пониманием зла; - идеей преображения человека; - мистическим познанием; - симфонией властей; - государством как катехоном, силой удержания. - Лектор считает, что различие между Западом и Россией носит не вторичный, а принципиальный характер, так как это спор о легитимности исторического и духовного пути. - Особое внимание уделяется борьбе с культурными героями: дискредитация князя Владимира трактуется как удар по ценностному фундаменту русской цивилизации. - В качестве противников православия приводятся высказывания западных политиков и стратегов, где православие описывается как угроза западной цивилизации. - Отдельно рассматривается украинский контекст, где, по мнению лектора, идет переписывание образа Владимира и борьба с православным наследием. - Финальный тезис лекции: современная Россия заявляет о себе как о государстве-цивилизации, но при этом между православным фундаментом и реальным устройством нынешней жизни существует заметный диссонанс.

Подробный вывод

В этой лекции история крещения Руси показана не как школьный сюжет о выборе веры князем Владимиром, а как узловая точка самоопределения русской цивилизации. Это важный ход. Он смещает внимание с простой хроники на вопрос: какой тип человека, общества и государства рождается из того или иного духовного основания? По сути, беседа строится вокруг нескольких взаимосвязанных идей.

1. Крещение Руси — не просто религиозный акт, а выбор цивилизационной матрицы

Лектор настаивает, что принятие христианства определило не только культовую принадлежность, но и: - понимание власти, - отношение к закону, - образ добра и зла, - структуру общества, - представление о смысле истории. Это важное замечание. В действительности религия в средневековом мире не была «частной сферой». Она задавала язык, через который общество понимало само себя. Если говорить современным языком, это была не просто вера, а операционная система культуры. Поэтому спор о крещении Руси — это спор о глубинном коде русской истории.

2. История подается как поле борьбы за будущее

Очень показателен пример с Турцией и символической привязкой ее проектов к датам побед над Византией. Здесь мысль простая и довольно сильная: будущее всегда проектируется через интерпретацию прошлого. Народ не просто вспоминает историю — он из нее собирает свою волю. Это верно не только для Турции. Так действуют почти все крупные цивилизационные проекты: они ищут в прошлом момент основания, травму, победу, миссию. И потому спор о Владимире, Византии, православии — это не археология памяти, а борьба за то, какой смысл Россия приписывает самой себе сегодня.

3. Православие в лекции трактуется как ядро русской цивилизации

При этом лектор не отрицает многообразия России. Он прямо говорит о гетерогенности любой цивилизации. Это здравый момент: реальная история всегда сложнее идеальной схемы. Но при всей многослойности все же предполагается наличие ядра, и этим ядром называется православие. Такой подход силен там, где он помогает увидеть формообразующую роль традиции. Но он становится уязвимым там, где появляется соблазн объяснить православием вообще всё. История России действительно глубоко связана с православной символикой, государственностью и культурой, но реальность всегда складывается и из других потоков: - степного, - варяжского, - византийского, - европейского, - имперского, - советского, - модерного. Иначе говоря, православие — это, вероятно, не вся Россия, но один из ее важнейших центров тяжести.

4. Сильная сторона лекции — попытка показать, что богословские различия имеют социальные последствия

Это, пожалуй, один из самых содержательных пластов выступления. Лектор показывает, что спор о Filioque, природе зла, искуплении, благодати или свободе воли — это не отвлеченная метафизика. Из этих различий вырастают: - разные модели права, - разные типы политической легитимности, - разные образы человека, - разные представления о свободе, - разные стили цивилизационного развития. Здесь мысль действительно глубокая. Часто современный человек склонен считать богословские споры пустой схоластикой. Но это ошибка. Абстрактные идеи потом воплощаются в институтах. То, как культура понимает человека, постепенно определяет и то, как она строит суд, государство, семью, образование и даже экономику. В этом смысле лекция напоминает: метафизика незаметно становится политикой.

5. Главное противопоставление — онтология православия и юридизм Запада

Лектор настойчиво противопоставляет: - православие как путь преображения и исцеления природы человека; - католико-западную линию как путь юридического порядка, рационализации и правовой конструкции. Это противопоставление, безусловно, несколько заострено. Реальная католическая традиция гораздо богаче, а православная история тоже не была свободна от формализма, власти, насилия и институциональной жесткости. Однако как типологическая схема это различение работает. Если совсем кратко, то мысль такая: - Запад больше спрашивает: как установить правильный порядок? - Православная традиция больше спрашивает: как исцелить поврежденное бытие? Одна линия тяготеет к норме и праву, другая — к преображению и тайне. Одна доверяет структуре, другая — внутреннему изменению. И хотя в чистом виде ни одна культура так не живет, эти акценты действительно многое объясняют.

6. В лекции важен мотив «удерживающей силы»

Понимание государства как катехона — удерживающего начала — одна из центральных идей. Государство в таком подходе не просто администратор, не только аппарат права и не только договорная конструкция. Оно мыслится как сила, которая не дает миру окончательно провалиться в хаос. Это очень русская и очень византийская интуиция. Она рождается там, где история переживается не как линейный прогресс, а как драматическая борьба порядка и распада. В таком взгляде государство сакрализуется. Это может вдохновлять, но несет и риск: если государство объявляется носителем удерживающей миссии, то его легко перестают критически рассматривать. Здесь нужна трезвость. Удерживающая сила может удерживать зло, а может и сама стать его инструментом. История знает оба варианта.

7. Образ врага строится не только политически, но мировоззренчески

Лектор показывает, что враждебность к православию на Западе трактуется как враждебность к самой возможности альтернативной цивилизации. Эта мысль укладывается в более широкую логику: глобальный Запад претендует на универсальность, а православная Россия — на иную модель исторической легитимности. Это важный тезис, хотя и требующий осторожности. Да, универсализм Запада часто маскирует собственную культурную частность под «общечеловеческое». Да, Россия нередко выступает как носитель альтернативного исторического самосознания. Но и здесь важно не впасть в зеркальную идеологизацию. Потому что, когда одна цивилизация начинает видеть в другой только карикатурное зло, она перестает понимать реальность. А непонятая реальность потом мстит.

8. Центральный нерв финала — несоответствие между православным основанием и современной жизнью

Самая честная часть лекции — ее конец. Лектор не ограничивается торжественным утверждением «у нас православный фундамент», а говорит о диссонансе между этим фундаментом и реальным устройством современности: - в экономике, - в финансах, - в политике, - в социальной конкуренции, - в семейной сфере. Это очень существенная мысль. Любая традиция может быть превращена в декоративный символ. Можно бесконечно ссылаться на цивилизацию, святого князя, духовные скрепы, но жить по совершенно иным антропологическим и экономическим правилам. Тогда православие оказывается не основой жизни, а ритуальным фасадом. И это, пожалуй, главный философский вызов, который скрыт в лекции: если общество называет своим основанием одно, а реально организовано по логике другого, где находится его подлинная истина?

Итоговая оценка смысла лекции

В этом видео предлагается цельная и идейно насыщенная картина: - крещение Руси — это выбор не просто религии, а типа цивилизации; - православие — это не частный культ, а матрица исторического самоопределения; - различие между Востоком и Западом уходит в глубинные богословские расхождения; - борьба за образ князя Владимира — это борьба за историческую легитимность России; - современный конфликт России и Запада трактуется как продолжение старого спора о том, кто несет подлинную форму христианской и исторической правды; - однако сама Россия сегодня живет в состоянии несовпадения между заявленным духовным основанием и фактическим устройством жизни. Если смотреть шире, лекция поднимает вопрос, который намного важнее спора о датах и версиях крещения. Она спрашивает: может ли цивилизация оставаться собой, если она помнит свои святыни, но уже живет по чужой логике? И здесь возникает, пожалуй, самый глубокий вопрос: истина цивилизации — в ее провозглашаемых основаниях или в тех практиках, которыми она ежедневно подтверждает, во что на самом деле верит?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/5c6c5416ed867b6e5dc4c85298838abb/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33148 30856
    Svoy 56 мин. назад

      Ну надо-же !
      - Армянин “фундамЕнт” нашёл :
      “Финальный тезис лекции: современная Россия заявляет о себе как о государстве-цивилизации, но при этом между православным фундаментом и реальным устройством нынешней жизни существует заметный диссонанс.”
      А “православный фундамЕнт” на чём стоит ? – Если провести аналогию со строительством дома.
      П.С. Никаких угроз. Потому что : подставь свою щёку, возлюби врага своего и будь смирённым.
      Когда тебя трах-тибидох во все места.

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