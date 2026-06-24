ПРАВОСЛАВИЕ — ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЗАПАДУ: ЭТО ПРИЗНАЛИ ОНИ САМИ | Вардан Багдасарян
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Историк Вардан Багдасарян читает лекцию о Крещении Руси как цивилизационном выборе. Турция строит образ будущего к 2071 году отталкиваясь от победы над Византией тысячу лет назад — Багдасарян спрашивает есть ли у России сопоставимая рефлексия прошлого. Десятинную церковь освятили повторно в 1039 году — и объяснение этому находится в событиях со Святополком и польским присутствием в Киеве а не в неканоничности первого крещения как принято считать. Разбираются 10 версий крещения Руси от классической до ирландской и аланской. Главный тезис: богословский спор о Филиокве задал два разных понимания греха государства и права — из одного выросло правовое государство и права человека из другого православная симфония властей.
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0:00 — Введение
3:52 — Турция 2050 и 2071 рефлексия победы над Византией
17:24 — семь волн крещения по Карташову
28:01 — крещение Владимира за 12 лет до предполагаемого конца света
36:47 — 10 версий крещения Руси
49:28 — что говорит внешняя политика Владимира после крещения
60:42 — грехопадение в православии и католицизме два разных прочтения
64:28 — Филиоква и её цивилизационные последствия
01:21:45 — Фома Аквинский и основы западного государства
01:29:05 — украинское неоязычество как религиозный проект
#Багдасарян #КрещениеРуси #Православие #Католицизм #Филиоква #История #Цивилизация #Аналитика
Ну надо-же !
- Армянин “фундамЕнт” нашёл :
“Финальный тезис лекции: современная Россия заявляет о себе как о государстве-цивилизации, но при этом между православным фундаментом и реальным устройством нынешней жизни существует заметный диссонанс.”
А “православный фундамЕнт” на чём стоит ? – Если провести аналогию со строительством дома.
П.С. Никаких угроз. Потому что : подставь свою щёку, возлюби врага своего и будь смирённым.
Когда тебя трах-тибидох во все места.