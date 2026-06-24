Новая «нефть»: как уголь перестает быть только топливом. Борис Марцинкевич
Какие перспективы у обычного болота в наше время? Угольная химия будущего. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
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#ДеньТВ #Борис_Марцинкевич #Геоэнергетика #уголь #энергетика #торф #геология #углехимия #каменный_уголь
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Уголь не уходит в прошлое, несмотря на риторику декарбонизации. - Главный драйвер нового спроса на уголь — не только энергетика, но и химия. - В Китае уголь всё активнее идет в углехимию: синтез-газ, жидкие топлива, метанол, аммиак, удобрения, бензол, карбиды, водород и др. - Китай, Индия, Казахстан, Монголия развивают или планируют развивать крупные проекты по химической переработке угля. - Россия в углехимии отстает: переработка угля в основном встроена в металлургию, а не существует как самостоятельная отрасль. - Лектор подчеркивает: уголь — это такой же углеродный ресурс, как нефть и газ, а значит его химическая переработка — закономерный путь. - Значительная часть видео посвящена происхождению угля: - уголь образовался из остатков древней наземной растительности; - особенно интенсивно это происходило в каменноугольный период; - необходимы были болотистая среда, отсутствие кислорода, давление, температура и геологическое время. - Объясняется связь древних болот, тектоники, осадконакопления и формирования угольных пластов. - Отдельный большой блок посвящен торфу: - торф — современный и непрерывно образующийся ресурс; - в России его потенциал используется слабо; - Белоруссия показана как пример более хозяйственного и системного подхода к торфяной отрасли. - Лектор намекает на более широкий вывод: угольные и торфяные регионы могут развиваться не только как сырьевые придатки, но как территории глубокой переработки.
Подробный выводВ этой лекции проводится важная и, по-своему, отрезвляющая мысль: реальная экономика часто живет сложнее, чем идеологические лозунги. На словах мир декарбонизируется, на графиках растут ВИЭ, а на практике уголь не исчезает. Более того, он меняет свою функцию. И в этом, пожалуй, центральная идея видео: уголь перестает быть только топливом и все больше становится химическим сырьем. Это очень характерный исторический поворот. Когда-то нефть тоже в массовом сознании была почти прежде всего топливом. Но чем дальше развивалась промышленность, тем очевиднее становилось, что ее ценность — не только в сгорании, а в многообразии производных. Пластмассы, растворители, удобрения, синтетические материалы, фармацевтика — все это следствие взгляда на нефть как на сырье для преобразования. С углем, по мысли лектора, происходит нечто подобное. Он как будто выходит из своей «архаической роли» и возвращается в промышленность в новом качестве. Особенно показателен здесь Китай. Лектор использует его как пример страны, где отсутствует романтическая вера в простые схемы. Китай не спорит с энергетическим переходом в абстракции — он просто строит систему, в которой уголь одновременно может вытесняться из части генерации и усиливаться в химии. Это очень прагматичный, почти инженерный подход: не поклоняться ресурсу и не демонизировать его, а искать, где его свойства дают максимальную отдачу. Здесь видна важная философская линия. Люди вообще склонны мыслить бинарно: либо «уголь — зло и пережиток», либо «уголь — основа всего и спасение». Но реальность почти всегда не укладывается в моральные ярлыки. Вещество не бывает «хорошим» или «плохим» само по себе — важны технологический контекст, способ применения, экологическая цена и экономическая рациональность. Уголь в котле и уголь как сырье для сложной химии — это уже не одна и та же цивилизационная функция.
Что особенно важно в позиции лектора
1. Он спорит не с экологией как таковой, а с упрощениемЗдесь полезно быть точным. В лекции чувствуется скепсис к медийной «зеленой» повестке, особенно когда она превращается в форму символической политики. Но по сути речь не о том, что экология не важна, а о том, что прогнозы о скором крахе угля оказались слишком прямолинейными. Это типичная ошибка идеализации: сначала создается образ будущего, а затем реальность насильно подгоняется под картинку. В этом смысле лекция полезна как прививка от догматизма. Не потому, что она дает окончательную истину, а потому, что возвращает к фактам: если спрос растет, если переработка развивается, если новые проекты запускаются, значит мир не завершил угольную эпоху — он ее переформатирует.
2. Он показывает, что сырьевая ценность определяется не только энергетикойЭто, пожалуй, самый сильный практический тезис. Пока ресурс воспринимается только как топливо, он зависит от конкуренции по КПД, выбросам, цене генерации. Но как только он становится химической платформой, логика меняется. Включаются цепочки добавленной стоимости, региональное развитие, создание новых производств, технологическая школа, экспорт продукции, а не просто сырья. Для России здесь возникает почти болезненный вопрос. Страна обладает колоссальной ресурсной базой, но часто остается в логике: добыли — отправили — сожгли. Это вообще старая проблема постсоветской экономики — богатство недр не автоматически порождает богатство институтов. Лектор аккуратно, но отчетливо говорит: российская углехимия пока не оформилась как самостоятельная отрасль. И это не просто промышленный нюанс, а симптом более глубокой модели мышления.
3. Он связывает геологию с экономикойЭто удачный междисциплинарный ход. На первый взгляд рассказ о Пангее, карбоне, торфообразовании и тектонике может показаться слишком далеким от современных рынков. Но в этом есть своя глубина: экономика ресурса начинается не на бирже, а в геологической истории планеты. Такой взгляд отрезвляет. Мы спорим о «зеленом переходе» в горизонте 10–20 лет, а уголь формировался десятки миллионов лет. Это не аргумент в пользу его бесконтрольного использования, но это напоминание о масштабе: человечество имеет дело не просто с «топливом», а с концентрированной памятью биосферы. В каком-то смысле уголь — это древняя жизнь, переведенная в язык химии и энергии.
Блок о торфе: почему он важенТема торфа в лекции может показаться побочной, но на самом деле она концептуально очень важна. Торф — это как «ранняя стадия» большой истории угля. Через него лектор показывает, как природный материал может быть одновременно: - экологическим фактором, - энергетическим ресурсом, - химическим сырьем, - региональным экономическим активом. Пример Белоруссии здесь дан не случайно. Он показывает разницу между двумя типами отношения к ресурсу: - созерцательно-инертное: ресурс есть, но лежит как фон; - системно-хозяйственное: ресурс изучают, регулируют, добывают, перерабатывают, встраивают в экономику. Это вообще универсальная тема. Богатство редко погибает от отсутствия самого ресурса; чаще оно погибает от отсутствия формы мышления, которая умеет перевести потенциал в устойчивую практику.
Сильные стороны лекции- хорошо схвачена глобальная тенденция углехимии; - показана разница между политической риторикой и промышленной реальностью; - убедительно объяснено, почему уголь нельзя сводить только к генерации; - интересно и доступно раскрыта геологическая основа углеобразования; - поднимается важная тема регионального развития и судьбы угольных территорий.
Ограничения и что стоит держать в умеПри всей силе аргументации полезно сохранять и критическую дистанцию. - Рост углехимии не отменяет экологических издержек добычи и переработки угля. - Не всякая переработка автоматически выгодна: многое зависит от логистики, технологий, капиталоемкости, рынка сбыта и госуправления. - Китайский опыт не всегда механически переносим на Россию: различаются масштабы внутреннего рынка, темпы инвестиций, управленческая координация, индустриальная дисциплина. - Скепсис к декарбонизации оправдан там, где речь о лозунгах, но не должен вести к противоположной крайности — игнорированию долгосрочных климатических рисков. То есть истина здесь, как часто бывает, лежит не в лагерях, а в напряжении между ними. Идеалисты «зеленого перехода» иногда недооценивают материальную инерцию мира. Но и индустриальные прагматики могут недооценивать цену внешних эффектов. Мудрый подход — видеть обе стороны и не превращать ни одну в религию.
ИтогГлавный вывод лекции можно сформулировать так: Для России это звучит как вызов. Не вопрос «нужен ли уголь», а вопрос в каком виде он нужен: как дешевый объект экспорта, как приложение к старым отраслям или как основа новых производственных цепочек. И это уже разговор не столько о геологии, сколько о зрелости государства, экономики и инженерной культуры. В каком-то смысле вся беседа — о том, как важно перестать смотреть на материю примитивно. Черный камень может быть не только тем, что горит. Так же и человек часто видит в явлении только его привычную функцию, не замечая скрытого потенциала. Но если это верно для угля, то не верно ли это и для нас самих: сколько в мире вещей, которые мы считаем «устаревшими», лишь потому что еще не научились видеть их истинную форму?