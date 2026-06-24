Не мир, а КАТАСТРОФА! — Андрей Школьников / Метаметрика
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Интервью с российским политологом, аналитиком и геостратегом Андреем Школьниковым! Что происходит с миром и когда все вернется на круги своя?
Почему Америка потеряла лидерство? Кто станет следующим президентом США, и каким путем пойдет Америка? Остров Эпштейна – это только начало?
США уходят в западное полушарие, а Китай? Почему Европа не может напасть на Россию? И почему история России с Китаем уже расписана до 2030 года?
Почему периоды спокойствия можно пересчитать по пальцам, и как исчезла экономика? Голод, чума и разруха уже рядом? Почему демография летит вниз? О чем предупреждали Маркс, Ленин и Люксембург? И в чем ошибся Советский Союз?
Обсудим с Андреем Школьниковым узлы новой геополитики: Китай, Иран, Ближний Восток и Россия.
Таймкоды:
00:00 — Лучшие моменты
00:23 — В студии вновь Андрей Школьников
00:56 — Мир сошел с ума? Это катастрофа!
02:10 — «400 лет господства Европы заканчиваются»
03:37 — Конец Pax Americana
06:58 — «Многополярный мир» – ментальная ловушка?
11:15 — Фрагментация мира. Процесс запущен
12:48 — После войн будут голод и чума
14:50 — Кризис в Китае: демография и конфликт с США
18:41 — Иран – «медоед мировой арены»
20:50 — Мы оказались в мире Realpolitik
24:11 — «Кому подавать патроны?»
25:24 — Трамп Разрушитель
26:30 — Зачистка элиты. Дело Эпштейна
30:15 — Следующий президент США — созидатель и республиканец
33:45 — В мире две сверхдержавы – США и Россия
37:10 — Европа демилитаризована за 4 года
40:03 — Инженеров на Западе уже нет
41:44 — БПЛА – эффективный инструмент, но не «вундерваффе»
45:00 — Интерактив для геостратега: Ближний Восток и Иран
48:55 — Россия и Китай: вместе до 2030 года
54:21 — Отношение к мемам
57:30 — Сложный юмор и информация на всю жизнь
59:34 — Творчество и гармония с собой
01:00:34 — Традиционный блиц
01:02:33 — Учиться всю жизнь!
01:06:35 — Происхождение человека по воле Бога?
01:09:49 — Родина или семья? Обращение гостя
01:11:50 — Финал
Андрей Школьников:
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCKIMqskV9v4NICqfaMFP0DQ
Telegram – https://t.me/geostrategrus
Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus
ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au
RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/
Официальный сайт – https://shkolnikov.info/
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Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео текущая эпоха определяется не как обычный кризис, а как катастрофа — разрушение базовых мировых структур, а не временный сбой системы. - По мысли Андрея Школьникова, завершается: - 400-летний цикл расширения капиталистической системы; - эпоха господства Европы и Запада; - система Pax Americana; - устойчивость прежней глобализации. - Мир, по его версии, входит не в «многополярность» как устойчивую модель, а в фрагментацию, распад на зоны, блоки и «дикие территории». - Концепция многополярного мира названа промежуточной и во многом иллюзорной: старую пирамиду мира нельзя просто «перекрасить сверху», не затронув все остальные уровни. - Следующие десятилетия, по мнению спикера, будут временем, когда ключевые противоречия станут решаться прежде всего военным способом. - Особое внимание уделяется Персидскому заливу как узлу глобальной уязвимости: его дестабилизация бьет по энергетике, логистике, агрохимии и продовольствию. - Главный мировой сюжет ближайших лет — противостояние США и Китая. - Китай в данной логике представлен как страна, которая: - слишком рано заявила претензии на лидерство; - структурно уязвима; - сталкивается с демографическим спадом и ресурсными ограничениями. - США описываются как сила, которая не удерживает старый мир, а демонтирует его управляемо, вытаскивая максимум ценного в западное полушарие. - Иран, напротив, в рассуждении показан как игрок, который через давление и конфликт может усилить региональную роль. - Россия в беседе описывается как самостоятельный силовой центр, который не встроен в китайский проект и действует из собственных интересов. - Европа, по мнению спикера, резко ослаблена, в том числе в военном и промышленном смысле. - Важный отдельный тезис — демография: мировой спад рождаемости подрывает долгосрочные амбиции даже крупных держав. - В финале беседа переходит от геополитики к человеческому измерению: опора в эпоху потрясений — это семья, внутренняя дисциплина, образование, дети и смысловое ядро жизни.
Подробный выводВ данной лекции предлагается не столько набор отдельных прогнозов, сколько цельная картина исторического перелома. Ее основная интонация — не паника, а жесткое отрезвление: привычный мир не «сломался временно», а теряет свои основания. Это важное различие. Кризис предполагает восстановление прежней нормы, а катастрофа — рождение другой нормы, возможно, более грубой, менее гуманной и менее предсказуемой.
1. Главная мысль: рушится не один порядок, а сразу несколько слоев реальностиВ рассуждении наложены друг на друга несколько процессов: - конец старой глобализации, - распад американской миросистемы, - смена технологического уклада, - переход от «мирного тридцатилетия» после холодной войны к эпохе войн, - демографическое сжатие мира. Если смотреть философски, здесь звучит старая историческая интуиция: опаснее всего не отдельная беда, а совпадение нескольких переломов одновременно. История знает такие моменты — поздняя Античность, кризис бронзового века, мировые войны XX века. Они страшны не только насилием, но и тем, что прежние правила вдруг перестают работать одновременно в экономике, политике, морали и повседневной жизни.
2. Критика «многополярного мира» как красивой, но слишком удобной схемыОдин из центральных тезисов — отрицание устойчивого многополярного мира как реальной финальной модели. Это интересная мысль, потому что она бьет по распространенной идеализации. Людям хочется верить, что после американского доминирования возникнет более справедливая система баланса крупных держав. Но в этой беседе утверждается обратное: мир не идет к гармоничному концертy держав, а идет к болезненному переделу уровней и статусов. Здесь есть глубокая социальная аналогия. Когда в иерархии начинают перераспределяться места, борьба идет не только между верхними игроками. Встряхивается вся лестница. Так и в глобальной системе: если рушится вершина, то дрожит и полупериферия, и периферия. Это похоже на ситуацию, когда в семье исчезает опора — конфликт внезапно затрагивает всех, даже тех, кто раньше жил «вне политики». И в этом смысле беседа полезна: она показывает, как часто мы принимаем желаемую картинку за реальность. А реальность, как почти всегда в истории, грубее и менее моральна, чем наши декларации.
3. США и Китай: не просто конкуренция, а столкновение логик выживанияОсобенно сильно в беседе развернут сюжет противостояния США и Китая. Китай показан не как неизбежный победитель XXI века, а как гигант с внутренними уязвимостями: - демография; - ресурсная зависимость; - зависимость от морской логистики; - слишком ранняя политическая заявка на лидерство. США при этом описываются не как гегемон, который пытается сохранить весь мир под контролем, а как сила, осознавшая пределы своей перегрузки и потому переходящая к стратегии управляемого демонтажа. Это звучит жестко, но логика в этом есть: если систему уже нельзя удержать целиком, рациональный игрок старается вывести активы, ослабить конкурентов и подготовить новую конфигурацию, выгодную себе. Это очень прагматичный, почти инженерный взгляд на империю. Не как на носителя ценностей, а как на менеджера убывающей мощности. В этом есть что-то почти биологическое: организм, утративший способность держать всю периферию, начинает спасать ядро.
4. Персидский залив как нерв мировой системыБлижний Восток в этой логике — не локальная драма, а стресс-тест всей глобальной связности. И это, пожалуй, одна из самых практичных мыслей беседы. Современный мир кажется цифровым, постиндустриальным, «облачным», но в критической ситуации выясняется старая истина: цивилизация стоит на очень материальных вещах: - нефть, - газ, - вода, - удобрения, - логистика, - морские коридоры. То есть под тонким слоем постмодерна по-прежнему лежит суровая география. В этом смысле вся наша вера в «мир сервисов» напоминает идеализацию в отношениях: мы влюбляемся в красивый фасад и забываем о несущих конструкциях. Пока они целы — кажется, что так будет всегда. Когда они трещат — обнаруживается реальность.
5. Иран, Россия, Европа: разные типы устойчивостиВ беседе интересно различаются типы силы. - Иран подается как игрок, который под давлением может обрести новую субъектность. - Россия — как силовой центр, опирающийся на военную самостоятельность и индустриальный резерв. - Европа — как пространство, утратившее значительную часть стратегической автономии. - Китай — как гигант, мощный количественно, но уязвимый системно. Это, конечно, спорная и местами очень жесткая схема, но она ценна как попытка отличать видимость силы от способности выдерживать долгую историческую нагрузку. Одно дело — ВВП, медиаобраз, инвестиционная привлекательность. Другое — мобилизационная промышленность, демография, суверенность решений, способность к затяжному конфликту. Как и в психологии человека: внешняя успешность и внутренняя устойчивость — не одно и то же. Иногда самый блестящий человек оказывается хрупким, а внешне неяркий — выдерживает удары, от которых другие рассыпаются.
6. Важный мотив — демография как приговор иллюзиямОдин из самых трезвых моментов беседы — разговор о демографии. Это как раз тот уровень истины, который трудно романтизировать. Можно сколько угодно строить цивилизационные концепции, но если население стареет и не воспроизводится, то любые амбиции упираются в предел. Здесь беседа возвращает нас к очень простому факту: история — это не только идеи и армии, но еще и дети. И в этом есть почти античная прямота. Империи строят не только элиты, их строят семьи. А если культурная система перестает хотеть продолжения себя в детях, она уже проигрывает, даже если пока этого не заметила.
7. Финальный поворот: от геополитики к экзистенциальной дисциплинеСамое человечное в этой беседе — не геополитические схемы, а финал. После всех разговоров о войнах, системах и распадах звучит почти простая истина: в катастрофическое время опорой остаются: - семья, - дети, - образование, - осмысленный труд, - внутренняя собранность. Это напоминает йогическую и одновременно очень русскую мысль: когда внешний мир становится хаотичным, единственное пространство свободы — качество собственного действия. Не истерика, не поглощение новостным шумом, а точность, дисциплина, внимание к реальному. Здесь есть важная философская глубина. Когда большие системы теряют устойчивость, человек особенно остро рискует утонуть в симулякрах — новостях, мемах, мнимой вовлеченности, тревожной рефлексии. Но настоящая зрелость состоит не в том, чтобы бесконечно комментировать хаос, а в том, чтобы не дать хаосу поселиться внутри себя.
ИтогБеседа посвящена взгляду на современный мир как на эпоху не кризиса, а системной катастрофы, в которой одновременно заканчиваются несколько исторических эпох. Главный нерв рассуждения — отказ от утешительных схем: ни глобализация, ни многополярность, ни технологический прогресс сами по себе не гарантируют мирного будущего. Напротив, человечество входит в период, где важнейшими снова становятся сила, ресурсы, демография, индустрия и способность переносить длительное напряжение. При этом ценность этой лекции не только в прогнозах, а в самой оптике. Она заставляет увидеть, как легко мы идеализируем международные конструкции, верим в «цивилизованные правила игры», пока история снова не напоминает, что за витриной всегда стоят интерес, страх, ограниченность и борьба за выживание. Но именно поэтому финальный акцент на семье, воспитании, внутреннем порядке и осмысленности звучит особенно сильно: когда мировые формы текут и распадаются, человек все еще может выбирать, на чем строить собственную жизнь. И, пожалуй, здесь остается главный открытый вопрос: если исторические системы так хрупки, то где проходит настоящая опора человека — в государстве, в семье, в вере, в разуме или в умении трезво любить реальность такой, какова она есть?