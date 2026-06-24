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Интервью с российским политологом, аналитиком и геостратегом Андреем Школьниковым! Что происходит с миром и когда все вернется на круги своя?

Почему Америка потеряла лидерство? Кто станет следующим президентом США, и каким путем пойдет Америка? Остров Эпштейна – это только начало?

США уходят в западное полушарие, а Китай? Почему Европа не может напасть на Россию? И почему история России с Китаем уже расписана до 2030 года?

Почему периоды спокойствия можно пересчитать по пальцам, и как исчезла экономика? Голод, чума и разруха уже рядом? Почему демография летит вниз? О чем предупреждали Маркс, Ленин и Люксембург? И в чем ошибся Советский Союз?

Обсудим с Андреем Школьниковым узлы новой геополитики: Китай, Иран, Ближний Восток и Россия.

Таймкоды:

00:00 — Лучшие моменты

00:23 — В студии вновь Андрей Школьников

00:56 — Мир сошел с ума? Это катастрофа!

02:10 — «400 лет господства Европы заканчиваются»

03:37 — Конец Pax Americana

06:58 — «Многополярный мир» – ментальная ловушка?

11:15 — Фрагментация мира. Процесс запущен

12:48 — После войн будут голод и чума

14:50 — Кризис в Китае: демография и конфликт с США

18:41 — Иран – «медоед мировой арены»

20:50 — Мы оказались в мире Realpolitik

24:11 — «Кому подавать патроны?»

25:24 — Трамп Разрушитель

26:30 — Зачистка элиты. Дело Эпштейна

30:15 — Следующий президент США — созидатель и республиканец

33:45 — В мире две сверхдержавы – США и Россия

37:10 — Европа демилитаризована за 4 года

40:03 — Инженеров на Западе уже нет

41:44 — БПЛА – эффективный инструмент, но не «вундерваффе»

45:00 — Интерактив для геостратега: Ближний Восток и Иран

48:55 — Россия и Китай: вместе до 2030 года

54:21 — Отношение к мемам

57:30 — Сложный юмор и информация на всю жизнь

59:34 — Творчество и гармония с собой

01:00:34 — Традиционный блиц

01:02:33 — Учиться всю жизнь!

01:06:35 — Происхождение человека по воле Бога?

01:09:49 — Родина или семья? Обращение гостя

01:11:50 — Финал

Андрей Школьников:

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCKIMqskV9v4NICqfaMFP0DQ

Telegram – https://t.me/geostrategrus

Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus

ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au

RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/

Официальный сайт – https://shkolnikov.info/

Мах – https://max.ru/geostrategrus

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

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