Это не крах, это катастрофа: Литва хочет РАЗОБРАТЬ реакторы Игналинской АЭС?
Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на Игналинской АЭС. План в по полному демонтажу ядерных реакторов к 2049 году грозит обернуться настоящей радиационной и экономической катастрофой для всего региона. Борис Марцинкевич анализирует главная угроза, которая кроется в десятках тысяч тонн радиоактивного графита, надежной и безопасной технологии утилизации которого сегодня не существует ни в США, ни в Европе. Без России не обойтись? Расскажем подробнее в новом видео
00:00 Литва СОШЛА С УМА: Вильнюс хочет РАЗОБРАТЬ реактор Игналинской АЭС?!
00:34 Особенности реактора РБМК-1500: Наследие Чернобыля
01:28 Радиоактивный графит. Главная проблема утилизации ядерных отходов
03:00 Технология «Кокон» и эксперты из США и Франции
05:07 Россия: первый в мире разбор уран-графитового реактора
06:13 Роботы на АЭС: Современные технологии демонтажа Ленинградской станции
07:49 Литва и Европа: Кто заплатит за закрытие Игналинской АЭС?
08:31 Сложности захоронения ядерных отходов
10:07 Геологическое хранилище в Литве: Проблемы
11:14 Энергетика Литвы после СССР: От экспорта электричества
13:52 Росатом и Nukem Technologies: Политическое влияние на атомный рынок
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается план Литвы завершить демонтаж реакторов Игналинской АЭС к 2049 году. - Речь идет о реакторах типа РБМК-1500 — уран-графитовых канальных реакторах большой мощности. - Главная проблема демонтажа — не столько металл и оборудование, сколько реакторный графит, накопивший радиоактивные изотопы. - Особо подчеркивается опасность углерода-14, поскольку он легко включается в биологические цепочки: растения, животные, человек, вода, почва. - Графит хрупок, легко образует пыль, а значит при разборке возникает риск радиоактивного загрязнения окружающей среды. - По утверждению спикера, проблема утилизации реакторного графита не решена окончательно нигде в мире. - В США и Франции применялся подход, условно называемый «кокон»: графит не обезвреживается полностью, а герметично изолируется в контейменте. - Для долгосрочного решения нужны: - технология безопасной разборки, - надежная изоляция на очень длительный срок, - подходящее геологическое захоронение. - В России приводится пример Северска, где был реализован сложный проект демонтажа уран-графитового реактора с последующей консервацией площадки. - Также упоминается опыт работ на Ленинградской АЭС, где демонтаж ведется без спешки, с использованием роботизированной техники и систем удаления пыли. - По мнению автора беседы, срок до 2049 года выглядит крайне амбициозным, поскольку за это время нужно не только разобрать реакторы, но и фактически доработать саму технологию. - Отдельно подчеркивается, что Литва утратила значительную часть собственной атомной компетенции, а специалисты советской школы постепенно уходят. - Игналинская АЭС была остановлена не из-за технической негодности, а во многом как условие вступления Литвы в ЕС. - По оценке спикера, станция могла бы работать дольше после модернизации и повышения безопасности. - Закрытие Игналинской АЭС привело к тому, что Литва из экспортера электроэнергии стала страной с высокой зависимостью от импорта.
Подробный выводВ данной лекции поднимается не просто технический вопрос демонтажа крупной атомной станции, а более глубокая тема: как политические решения сталкиваются с физической реальностью. И именно здесь особенно заметен разрыв между декларацией и материальным миром. Сказать «разберем к 2049 году» — легко. Но ядерная инженерия не подчиняется риторике. Она подчиняется радиации, химии, геологии, срокам полураспада, свойствам материалов и пределам человеческой ошибки.
1. Центральная мысль беседыГлавный тезис видео таков: демонтаж Игналинской АЭС — это не обычная ликвидация промышленного объекта, а задача цивилизационного масштаба, потому что в ее центре находится проблема реакторного графита. Не трубы снести, не бетон убрать, а безопасно справиться с материалом, который: - радиоактивен, - хрупок, - склонен к пылеобразованию, - опасен при попадании в биосферу. Именно поэтому автор беседы считает, что слово «демонтаж» здесь звучит даже слишком просто. На деле речь идет о сочетании ядерной физики, материаловедения, робототехники, экологии, геологии и долгосрочной ответственности перед будущими поколениями.
2. Почему графит — ключевая проблемаЗдесь очень важен практический момент. Часто в массовом восприятии ядерная опасность связывается прежде всего с отработавшим топливом. Но в этом видео фокус смещен на облученный графит, который в уран-графитовых реакторах становится самостоятельной и крайне сложной проблемой. Опасность не только в его радиоактивности как таковой, а в том, что: - он может крошиться, - образует пыль, - эта пыль может переноситься воздухом и водой, - углерод-14 способен включаться в живые организмы почти так же естественно, как обычный углерод. Это очень показательный пример того, как в технике опасность определяется не абстрактным словом «радиоактивность», а конкретным путем миграции вещества в среде. Иными словами: не всякая активность одинаково опасна; опаснее то, что легко входит в обмен веществ и рассеивается.
3. Почему срок до 2049 года вызывает скепсисСкепсис спикера основан на нескольких рациональных доводах: 1. Нет общепринятого окончательного решения проблемы реакторного графита. 2. Нужно не просто разобрать реактор, а сделать это так, чтобы не распространить загрязнение. 3. Затем нужно обеспечить долговременную изоляцию. 4. Нужен объект геологического захоронения, а это уже отдельная огромная научная и политическая задача. 5. У Литвы ограничен собственный кадровый ресурс в атомной сфере. 6. Многие компетенции были исторически связаны с советской/российской инженерной школой, а политические условия сужают возможности такого сотрудничества. То есть проблема не в том, что «никто ничего не умеет», а в том, что здесь слишком много звеньев, каждое из которых сложно само по себе. А когда сложные звенья нужно собрать в одну цепь, оптимизм становится уязвим перед реальностью.
4. Политика против инженерной материиОчень важный пласт беседы — судьба самой Игналинской АЭС. Автор подчеркивает, что станция была остановлена не потому, что она уже была технически непригодной, а прежде всего из-за политического выбора, связанного с интеграцией в ЕС. Это рождает почти классическую историческую коллизию: - политика действует в логике символов, союзов, идентичности и краткосрочных обязательств; - инженерия действует в логике ресурса, безопасности, технологий и последствий на десятилетия вперед. Игналинская АЭС в этом смысле становится не только энергетическим объектом, но и символом того, как государство может отказаться от части своей промышленной субъектности ради более крупной политической конструкции. Иногда это оправдано, иногда нет — но расплата почти всегда приходит в материальной форме: тарифами, импортозависимостью, потерей компетенций, проблемами с утилизацией.
5. Парадокс цивилизации: построить проще, чем завершитьВ беседе многократно звучит мысль: разобрать атомный объект иногда сложнее, чем его построить. Это очень глубокий тезис. В известном смысле любая высокая технология похожа на человеческую психику: запустить процесс сравнительно легко, а вот экологично завершить — намного труднее. Мы умеем создавать мощные системы быстрее, чем учимся мудро нести за них ответственность. Это касается не только атомной энергетики, но и цифровых платформ, ИИ, биотехнологий, химической промышленности. Цивилизация часто действует как талантливый, но не до конца зрелый конструктор. Игналинская история показывает, что у любой мощности есть «послесловие». И именно оно часто оказывается самым дорогим.
6. О надежности и идеализацияхВ видео косвенно затрагивается еще одна важная тема — идеализация политических решений. Когда станцию закрывали, это могло подаваться как шаг к безопасности, европейской интеграции, новому будущему. Но реальность, как часто бывает, оказалась сложнее: - энергетическая независимость снизилась, - зависимость от импорта выросла, - проблема демонтажа никуда не исчезла, - а технологическая сложность осталась на месте. Это хороший урок против любых идеализаций — как технократических, так и политических. Иногда общество привязывается не к реальности, а к красивому образу: «закроем старое — и станет лучше». Но атомная энергетика не про образы. Она про физику, сроки, дозы, бетон, контейменты, грунтовые воды и тысячелетние горизонты ответственности.
7. Что можно считать самым сильным выводом беседыСамый сильный вывод, на мой взгляд, таков: И в этом смысле беседа полезна не только как комментарий к конкретной новости. Она напоминает о важном принципе зрелости: ответственность начинается не в момент запуска технологии, а в момент, когда мы заранее понимаем, как будем жить с ее последствиями через 50, 100 и 500 лет.
8. Итоговая оценкаЕсли отделить эмоциональный фон от сути, то позиция в видео сводится к следующему: - задача демонтажа Игналинской АЭС чрезвычайно сложна; - заявленные сроки вызывают обоснованные сомнения; - мировая практика пока не дает простого и окончательного решения; - политическое закрытие станции имело долгосрочные технологические и энергетические последствия; - без серьезной научной, инженерной и международной кооперации реализовать такой проект крайне трудно. Это не обязательно означает, что задача невыполнима. Скорее, беседа убеждает в другом: она намного серьезнее, дороже и глубже, чем может показаться из формулировки «демонтировать реакторы к такому-то году». И здесь возникает почти философский вопрос: если человечество способно строить объекты, последствия которых требует учитывать на горизонте в десятки тысяч лет, то достаточно ли зрелым стало наше мышление, чтобы называть себя по-настоящему ответственным видом?