Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на Игналинской АЭС. План в по полному демонтажу ядерных реакторов к 2049 году грозит обернуться настоящей радиационной и экономической катастрофой для всего региона. Борис Марцинкевич анализирует главная угроза, которая кроется в десятках тысяч тонн радиоактивного графита, надежной и безопасной технологии утилизации которого сегодня не существует ни в США, ни в Европе. Без России не обойтись? Расскажем подробнее в новом видео

00:00 Литва СОШЛА С УМА: Вильнюс хочет РАЗОБРАТЬ реактор Игналинской АЭС?!

00:34 Особенности реактора РБМК-1500: Наследие Чернобыля

01:28 Радиоактивный графит. Главная проблема утилизации ядерных отходов

03:00 Технология «Кокон» и эксперты из США и Франции

05:07 Россия: первый в мире разбор уран-графитового реактора

06:13 Роботы на АЭС: Современные технологии демонтажа Ленинградской станции

07:49 Литва и Европа: Кто заплатит за закрытие Игналинской АЭС?

08:31 Сложности захоронения ядерных отходов

10:07 Геологическое хранилище в Литве: Проблемы

11:14 Энергетика Литвы после СССР: От экспорта электричества

13:52 Росатом и Nukem Technologies: Политическое влияние на атомный рынок

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