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Андрей Буровский начинает цикл лекций о том, как устроена современная цивилизация, и разбирает демократию как один из главных “фантиков” постмодерна.

В выпуске — модерн, постмодерн, сверхбуржуазия, фикции образования, медицины и культуры, миф об Афинах как родине демократии, Перикл, Сократ, Аристотель, братья Гракхи, Спартак, Новгородское вече, Римская республика, Сенат, Октавиан Август, Монтескьё, Кромвель, Британия, Палата общин, Палата лордов, Джеймс Кук и адмирал Бенбоу. Главная мысль Буровского — демократия в античном смысле была властью демоса, то есть вооружённых собственников, которые знали друг друга и могли отвечать за свои решения. Когда к управлению допускают массу людей без собственности, ответственности и понимания избираемых, возникает уже не демократия, а охлократия. Отдельный блок — о том, почему большие государства не могут управляться через прямую волю массового избирателя. По версии Буровского, на разных уровнях власти работают разные формы управления: на уровне дома и района возможна демократия, на уровне региона — власть крупных собственников и элит, а на уровне большой страны появляется необходимость в сильной верховной власти.

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00:00 Андрей Буровский открывает цикл о современной цивилизации

01:01 модерн, постмодерн и власть сверхбуржуазии

02:01 эпоха фикции и “фантики” старого мира

03:02 демократия как главный политический фантик

04:03 миф об Афинах и красивые картинки древнего мира

06:12 братья Гракхи, Спартак и ложь о древней демократии

07:13 февраль 1917-го и образ демократии

08:13 Новгородское вече и Перикл

09:13 почему Перикл считал голосование недемократичным

10:09 остракизм и изгнание неугодных

11:09 Сократ как жертва демократии

11:36 Аристотель и шесть типов политии

12:36 демос как вооружённые собственники

13:11 демократия, аристократия и монархия как хорошие формы

13:54 олигархия, тирания и охлократия

15:41 почему афинская демократия перестала работать

16:42 Октавиан Август и кризис Римской республики

18:13 как Рим выбирал должностных лиц

20:21 Сенат и аристократическое управление Римом

21:09 бюрократия, армия и превращение демоса в охлос

22:10 почему охлос легко уничтожить

23:11 принципат и избираемая монархия в Риме

24:11 Монтескьё и идея жеребьёвки

26:15 Кромвель, гражданская война и демократическое насилие

28:23 британская демократия как власть узкого круга

29:17 демос, аристократия и монархия в Британии

30:57 адмирал Бенбоу и Джеймс Кук

32:45 почему Британия была сильна без охлократии

33:26 как охлократия вытесняет демократию

35:09 куда уходит реальное управление

35:39 демократия на уровне дома, района и региона

36:40 почему большой стране нужен избираемый монарх

37:36 финал и анонс выпуска о США

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