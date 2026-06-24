ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО ФАНТИК БЕЗ КОНФЕТЫ: ИСТОРИК ОБЪЯСНЯЕТ ОБМАН | Андрей Буровский
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Андрей Буровский начинает цикл лекций о том, как устроена современная цивилизация, и разбирает демократию как один из главных “фантиков” постмодерна.
В выпуске — модерн, постмодерн, сверхбуржуазия, фикции образования, медицины и культуры, миф об Афинах как родине демократии, Перикл, Сократ, Аристотель, братья Гракхи, Спартак, Новгородское вече, Римская республика, Сенат, Октавиан Август, Монтескьё, Кромвель, Британия, Палата общин, Палата лордов, Джеймс Кук и адмирал Бенбоу. Главная мысль Буровского — демократия в античном смысле была властью демоса, то есть вооружённых собственников, которые знали друг друга и могли отвечать за свои решения. Когда к управлению допускают массу людей без собственности, ответственности и понимания избираемых, возникает уже не демократия, а охлократия. Отдельный блок — о том, почему большие государства не могут управляться через прямую волю массового избирателя. По версии Буровского, на разных уровнях власти работают разные формы управления: на уровне дома и района возможна демократия, на уровне региона — власть крупных собственников и элит, а на уровне большой страны появляется необходимость в сильной верховной власти.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Андрей Буровский открывает цикл о современной цивилизации
01:01 модерн, постмодерн и власть сверхбуржуазии
02:01 эпоха фикции и “фантики” старого мира
03:02 демократия как главный политический фантик
04:03 миф об Афинах и красивые картинки древнего мира
06:12 братья Гракхи, Спартак и ложь о древней демократии
07:13 февраль 1917-го и образ демократии
08:13 Новгородское вече и Перикл
09:13 почему Перикл считал голосование недемократичным
10:09 остракизм и изгнание неугодных
11:09 Сократ как жертва демократии
11:36 Аристотель и шесть типов политии
12:36 демос как вооружённые собственники
13:11 демократия, аристократия и монархия как хорошие формы
13:54 олигархия, тирания и охлократия
15:41 почему афинская демократия перестала работать
16:42 Октавиан Август и кризис Римской республики
18:13 как Рим выбирал должностных лиц
20:21 Сенат и аристократическое управление Римом
21:09 бюрократия, армия и превращение демоса в охлос
22:10 почему охлос легко уничтожить
23:11 принципат и избираемая монархия в Риме
24:11 Монтескьё и идея жеребьёвки
26:15 Кромвель, гражданская война и демократическое насилие
28:23 британская демократия как власть узкого круга
29:17 демос, аристократия и монархия в Британии
30:57 адмирал Бенбоу и Джеймс Кук
32:45 почему Британия была сильна без охлократии
33:26 как охлократия вытесняет демократию
35:09 куда уходит реальное управление
35:39 демократия на уровне дома, района и региона
36:40 почему большой стране нужен избираемый монарх
37:36 финал и анонс выпуска о США
#АндрейБуровский #демократия #охлократия #постмодерн #Афины #Аристотель #Перикл #Сократ #РимскаяРеспублика #ОктавианАвгуст #Кромвель #Монтескьё #Британия #политика #история #цивилизация
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Андрей Буровский утверждает, что современный мир живёт в эпоху фикций, где сохраняются формы старых институтов, но их содержание исчезло. - Центральная мысль: демократия сегодня — это “фантик без конфеты”, то есть красивая оболочка без реального наполнения. - Автор связывает перелом с 1960-ми годами, когда, по его мнению, цивилизация модерна сменилась глобальной постмодерной системой. - В этой новой системе, как утверждается, доминируют: - сверхкрупный капитал, - корпорации, - культура потребления вместо созидания, - имитация прежних общественных благ. - Демократия, по мысли лектора, стала не механизмом реального народовластия, а символом “всего хорошего”, политическим брендом. - Исторические представления о демократии, особенно об Афинах, он считает сильно мифологизированными. - Лектор проводит различие между: - демосом — вооружёнными собственниками, реально включёнными в управление; - охлосом — неорганизованной массой, лишённой ответственности и способности к управлению. - С опорой на античных авторов, прежде всего на Аристотеля, он противопоставляет: - “правильные” формы правления, - “испорченные” формы, среди которых особенно опасной считает охлократию. - По его версии, расширение избирательных прав само по себе не усиливает качество управления, а часто приводит к росту манипуляции через демагогию. - Он утверждает, что в больших государствах прямая демократия неизбежно деградирует, а реальная власть переходит: - бюрократии, - силовым структурам, - экономическим элитам, - закрытым группам влияния. - Историю Англии, Рима, Афин и Новгорода автор использует как аргумент в пользу мысли, что реальное управление всегда осуществляли ограниченные слои, а не “весь народ”. - В финале лекции он приходит к выводу, что в крупных современных государствах эффективнее работают: - ограниченное участие, - власть собственников и элит, - монархический или почти монархический центр принятия решений.
Подробный выводВ этом видео предлагается не столько исторический обзор демократии, сколько радикальная критика современного политического воображения. Лектор пытается разрушить привычный миф: будто демократия — это универсальное благо, автоматически возникающее там, где как можно больше людей участвуют в выборах. Его мысль построена на довольно жёстком различении формы и содержания. Форма остаётся: выборы, парламент, лозунги, культ “народовластия”. Но содержание, как он считает, исчезло: реальные решения принимаются не публично и не большинством. Здесь есть важный философский нерв. Многие институты действительно со временем превращаются в ритуал. Это происходит не только в политике. Так бывает в религии, образовании, даже в личных отношениях: внешняя оболочка сохраняется, а внутренняя энергия уходит. В этом смысле метафора “фантика без конфеты” сильна. Она грубая, но точная как образ. История вообще часто движется так: сначала возникает живая практика, потом — её символ, затем — её идеологическая упаковка. Основной тезис лектора можно передать так: демократия была возможна только в ограниченных сообществах, где люди реально знали друг друга, имели собственность, были готовы нести ответственность и защищать порядок. Когда же общество становится массовым, а участие — формальным, демократия перестаёт быть самоуправлением и становится театром легитимации. На сцене — народ, за кулисами — элиты и аппарат. Это рассуждение перекликается и с античной политической философией, и с современной социологией элит. Даже в либеральной политологии давно есть понимание, что массовая демократия не сводится к “власти народа” в буквальном смысле. Скорее это система конкуренции организованных меньшинств за право управлять большинством. В этом отношении Буровский гиперболизирует, но попадает в болезненную точку: между идеалом демократии и её практикой почти всегда существует разрыв. При этом его позиция явно полемична и уязвима. Он сознательно заостряет, местами упрощает и подменяет сложный анализ жёсткими типологиями: демос — хороший, охлос — плохой; собственник — ответственный, масса — некомпетентна. В этом есть старая аристократическая логика, которая отчасти реалистична, а отчасти опасна. Реалистична — потому что ответственность действительно чаще возникает там, где человек чем-то рискует и за что-то отвечает. Опасна — потому что из этого слишком легко сделать вывод, будто значительная часть людей по природе не заслуживает политического участия. И тут возникает глубже лежащий вопрос: можно ли считать человека политически полноценным только потому, что у него есть собственность, оружие, статус или капитал? История показывает, что элиты бывают не менее разрушительными, чем толпы. Иногда даже более, потому что их ошибки масштабнее и лучше организованы. Охлократия опасна, но и олигархия вовсе не синоним мудрости. Если толпа легко поддаётся демагогии, то элита не менее легко поддаётся цинизму, корысти и самозамыканию. Интересно, что лекция невольно касается очень современной проблемы: масштаб разрушает прозрачность участия. В маленьком полисе, общине, муниципалитете человек знает, кто именно принимает решения. В большой стране он голосует за образ, за медийную конструкцию. Здесь можно провести аналогию с нейросетями и цифровыми системами: чем сложнее система, тем труднее отдельному участнику понять, как именно в ней принимается итоговое решение. На входе — миллионы сигналов, на выходе — один результат, но внутренняя логика скрыта. Так и в массовой демократии: участие формально открыто, а причинность политического результата непрозрачна. Лектор также противопоставляет модерн и постмодерн: раньше было созидание, теперь — перераспределение доступа к уже созданному. Это спорная, но любопытная мысль. Она напоминает многие консервативные и цивилизационные критики современности: когда труд, долг, иерархия и компетентность уступают место образу, потреблению, символической морали и политическому маркетингу. В этом есть нечто большее, чем просто ностальгия. Это тревога о том, что цивилизация начинает жить не производством реальности, а переработкой её следов. Особенно сильна в лекции линия о том, что демократия стала не описанием устройства власти, а моральной наклейкой. Если режим назван демократическим, значит он уже как бы “правильный”. Если нет — значит подозрителен. Это действительно напоминает религиозный ярлык в секулярной оболочке. Слово теряет точность и становится магическим знаком лояльности. В таком состоянии любое понятие деградирует. Но при всей резкости вывод Буровского не стоит принимать как окончательную истину. Скорее это провокация к переосмыслению. Не обязательно соглашаться с его антиэгалитарными акцентами, чтобы признать главное: современная демократия часто функционирует как система управляемой символики, а не как подлинное участие граждан в судьбе государства. И вопрос не только в выборах. Вопрос в том, есть ли у человека: - реальное влияние, - компетентность, - связь между решением и ответственностью, - понимание происходящего, - доступ к правде, а не только к пропаганде. Если этого нет, то демократия и правда начинает напоминать красивую обёртку.
Итоговая мысльВ данной лекции демократия рассматривается не как священный принцип, а как исторически ограниченный механизм, который работает лишь при определённых условиях: малый масштаб, личная вовлечённость, собственность, ответственность, способность к самоорганизации. Когда эти условия исчезают, остаётся политический ритуал, а власть перетекает в иные, менее видимые центры. Можно спорить с жёсткостью автора, с его социальной иерархией, с идеализацией собственника и недоверием к массам. Но сама постановка проблемы ценна: где заканчивается народовластие и начинается его инсценировка? И не живём ли мы действительно в эпоху, когда люди любят не реальность, а её удобный образ — как в политике, так и в истории, и даже в самих себе? И тогда остаётся открытый вопрос: что честнее для человека и общества — сохранять утешительный миф о власти народа или мужественно искать такие формы участия, где истина будет не лозунгом, а переживаемой ответственностью?