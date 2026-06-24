БЕРЁМ ПРИМЕР С ИРАНА: ПЕРЕГОВОРЫ С КИЕВОМ — КАПИТУЛЯЦИЯ? | Владимир Лизун и Александр Колпакиди
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Историк Александр Колпакиди и дипломат Владимир Лизун проводят жесткий системный аудит когнитивных, идеологических и военных просчетов СВО на Украине. Почему кулуарные попытки российского олигархата договориться с киевскими коллегами через Медведчука привели к позиционному тупику, а Минские соглашения стали долгосрочной засадой НАТО?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
Таймкоды:
00:00 Александр Колпакиди представляет Владимира Лизуна
01:01 природа конфликта на Украине
01:34 почему нельзя примитивно сравнивать СВО с Первой мировой
06:56 советская законность и история с квартирой в 1938 году
08:48 Ходорковский, суды и сталинское время
10:01 судебная реформа и кризис правосудия
13:22 опыт Грузии и смена полиции
15:09 репрессии против священников и вопрос реабилитации
17:24 Бутовский полигон и спор о памяти
20:46 коррупция, непотизм и отсутствие больших достижений
22:01 Хасбулатов, Ельцин и сохранение ВПК
23:43 Ельцин и вывоз ядерного оружия с Украины
26:11 почему конфликт нельзя свести к “войне олигархий”
27:51 СВО и параллели со Второй мировой
29:12 почему Ельцин поддерживал украинских коммунистов
30:50 почему Россия не опиралась на левые силы Украины
31:12 левое движение, иноагенты и форум правых в Петербурге
32:16 антинацистский и освободительный характер СВО
33:44 НАТО у российских границ
35:15 Северная Корея и аргумент против “империалистической войны”
36:16 доска Маннергейму в Петербурге
39:23 Сталин, Финляндия и подготовка к войне
41:07 биолаборатории на Украине
42:47 почему важно думать перед выборами
43:42 образование, наука и советский опыт победы
46:03 темпы развития СССР с 1929 по 1955 год
47:57 Василий Леонтьев и альтернатива гайдаровским реформам
50:00 олигархический характер начала СВО
52:34 почему ставка на “договорняк” провалилась
53:45 Минские соглашения как шаг к войне
55:01 когда война может стать народной
56:37 переговоры с Киевом и США как идеологическая ошибка
57:52 финал и анонс разговора об идеологии
#АлександрКолпакиди #ВладимирЛизун #Украина #СВО #левоедвижение #социализм #олигархия #НАТО #МинскиеСоглашения #Сталин #Ельцин #Хасбулатов #ВПК #Маннергейм #советскаяистория #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена оценке конфликта на Украине с позиций марксистско-ленинского анализа. - Авторы критикуют упрощённое сравнение нынешнего конфликта с Первой мировой войной и считают такое сопоставление догматическим. - Звучит мысль, что конфликт имеет не только олигархический, но и, по мнению выступающих, антинацистский и оборонительный характер. - Один из центральных мотивов — недоверие к современным российским институтам, прежде всего к судам, и сравнение их состояния с советским периодом. - Обсуждается идея, что в СССР, особенно при Сталине, законность соблюдалась строже, чем в постсоветской России. - Поднимается тема массовой деградации государственного управления за последние десятилетия: суды, образование, промышленность, идеология. - Авторы настаивают, что Россия упустила Украину в политическом и идеологическом смысле, не опиралась на левые силы и проиграла борьбу за влияние. - Критикуются Минские соглашения как шаг, давший Западу время на подготовку Украины к войне. - Проводится мысль, что российская политика долго исходила из олигархического “договорняка”, а не из работы с народом и идеологией. - В видео много внимания уделяется критике Запада, НАТО, США, а также обвинениям в двойных стандартах и стратегическом обмане. - Авторы положительно оценивают опыт СССР как мобилизационной и индустриальной модели, противопоставляя его постсоветскому капитализму. - Высказывается идея, что для победы необходима не только военная, но и идеологическая перестройка, включая опору на пророссийские и левые силы на Украине. - В финале звучит тезис о необходимости отказа от переговоров с нынешним киевским руководством и перехода к иной политической стратегии.
Подробный выводВ этом видео перед нами не столько сухой политический разбор, сколько идеологически насыщенная полемика, в которой текущий конфликт рассматривается как симптом гораздо более глубокого исторического и социального кризиса. Авторы пытаются говорить не о частностях фронта, а о базисе: кто управляет, в чьих интересах действует государство, каков характер элит, где заканчивается прагматика и начинается историческая слепота.
1. Главная рамка: конфликт нельзя понимать примитивноОсновная мысль лекции — нельзя механически переносить ленинские формулы о Первой мировой на нынешнюю ситуацию. Авторы считают, что такое буквальное цитирование без анализа конкретной исторической среды — признак либо поверхностности, либо сознательной провокации. В этом есть определённая логика: действительно, любая большая теория, если ею пользоваться как штампом, превращается в идеологическую дубинку. Марксизм без анализа конкретики перестаёт быть методом и становится катехизисом. Здесь проявляется важный философский момент: истина в политике почти всегда контекстуальна. Формально похожие войны могут иметь разный социальный состав, разные движущие силы и разные последствия. То, что внешне выглядит как столкновение двух государств, внутри может быть одновременно: - борьбой элит, - конфликтом сфер влияния, - гражданским расколом, - идеологической войной, - борьбой за безопасность, - и войной символов. Авторы настаивают именно на такой многослойности.
2. Олигархия как диагноз обеих системОдна из центральных идей — Россия и Украина описываются как общества, в значительной степени подчинённые олигархическим интересам. Но при этом делается важное различие: по мнению выступающих, украинская модель дополнительно отягощена жёстким националистическим и антироссийским компонентом. Это любопытно как социальный анализ. В сущности, авторы говорят: нельзя видеть только надстройку — лозунги, флаги, дипломатические заявления. Нужно смотреть на то, кто контролирует собственность, медиа, политические решения и силовые ресурсы. Такой подход действительно близок марксистской оптике: не слова определяют политику, а интересы классов и групп влияния. Но при этом сами авторы показывают и предел такого анализа. Если всё объяснять только олигархией, то исчезает различие между режимами. Поэтому они вводят второй слой — идеологический и националистический. То есть в их модели конфликт не сводится к борьбе буржуазных кланов; они утверждают, что поверх олигархии в Украине возникла ещё и форма политического радикализма, которую они называют нацистской.
3. Советский Союз как утраченная модель конкретностиОчень характерно, что разговор начинается с бытового сюжета про квартиры и законность. Это не случайно. Авторы противопоставляют советскую “конкретику” — квартиру, суд, социальную справедливость, доступность защиты — нынешнему миру абстрактной пропаганды и институционального цинизма. Здесь есть глубокая психологическая правда: люди действительно устают от геополитики, если она не связана с их жизнью. Человек может бесконечно слушать про цивилизационную битву, но если он не чувствует справедливости в суде, не видит перспективы в образовании и не доверяет государству в бытовых вопросах, то любая большая риторика начинает казаться пустой. В этом смысле выступающие пытаются вернуть разговор с небес идеологии на землю социального опыта. И это сильная сторона беседы. Потому что даже самые великие исторические проекты разрушаются не только на поле боя, но и в коридоре районного суда, в поликлинике, в школе, в зарплатной ведомости.
4. Критика постсоветской реальностиЧерез всю лекцию проходит общий вывод: постсоветский капитализм в России оценивается как исторически провальный проект. Авторы связывают с ним: - разрушение промышленности, - ослабление науки, - деградацию суда, - рост коррупции, - идейную пустоту, - зависимость от олигархических интересов. Это не просто ностальгия по СССР, а попытка провести более общий тезис: государство, утратившее социальную цель, начинает жить инерцией, пиаром и страхом. Когда нет внятного образа будущего, власть начинает воспроизводить себя технически, но не содержательно. Отсюда — культ форм без сущности: выборы без выбора, суд без правосудия, идеология без убеждения. Такой диагноз звучит жёстко, но он понятен. В философском смысле здесь поднимается вопрос о разнице между силой и устойчивостью. Государство может быть внешне сильным — армия, спецслужбы, телевидение, дипломатия — но внутренне хрупким, если оно не вызывает доверия. А доверие нельзя заменить ни страхом, ни пиаром.
5. Украина как упущенная историческая работаОдин из самых важных тезисов беседы: Россия, по мнению авторов, проиграла Украину не только внешнеполитически, но прежде всего идеологически и социально. Они считают, что ставка делалась на элиты, сделки и кулуарные договорённости, тогда как реальная работа с обществом, левыми силами и пророссийскими слоями населения была запущена. Это похоже на старую политическую истину: если ты не работаешь с реальными людьми, ты работаешь с фантомами. Можно иметь формальные связи, агентов влияния, лояльных бизнесменов, “дружественных” политиков, но в решающий момент выясняется, что всё это — надстройка без корня. Политика, построенная только на расчёте элит, часто рушится при первом же массовом потрясении. Авторы фактически говорят: ошибка заключалась в том, что Украина мыслилась как пространство договорённости наверху, а не как пространство борьбы за сознание, культуру, язык, социальную справедливость и историческую память. И в этом есть серьёзный урок не только для внешней политики, но и для понимания власти вообще: глубинная устойчивость создаётся не соглашением кабинетов, а лояльностью масс.
6. Минские соглашения и логика отсрочкиМинские соглашения интерпретируются в лекции как фатальная пауза, позволившая противнику укрепиться. Это подаётся как пример политической наивности или слепоты. Здесь авторы особенно остро критикуют стратегию ожидания, затягивания и веры в западные гарантии. С философской точки зрения это спор о том, что опаснее: преждевременное действие или позднее прозрение. История часто наказывает именно за второе. Не за ошибку действия, а за неспособность признать, что ситуация уже изменилась. Когда субъект политически живёт в старой карте мира, а реальность уже стала другой, он начинает реагировать с опозданием. В лекции звучит мысль, что российская элита слишком долго жила в парадигме “с нами договорятся”, тогда как оппоненты действовали в логике последовательного стратегического вытеснения. Это, по сути, конфликт торговой рациональности и цивилизационной воли. Торговая рациональность всегда надеется, что интересы смягчат конфликт. Но идеологические проекты часто используют рынок лишь как инструмент, не как предел.
7. Война как зеркало устройства обществаОдна из глубинных идей беседы: война проявляет подлинную структуру государства. Не ту, что написана в конституции, а ту, что реально действует: - есть ли компетентные институты, - есть ли кадровая школа, - есть ли промышленная база, - есть ли идеология, - есть ли доверие народа, - есть ли способность к мобилизации. Это очень важный тезис. В мирное время общество может долго жить в самообмане. Символы работают, телевидение успокаивает, деньги маскируют провалы. Но в ситуации предельного напряжения всё скрытое проявляется. Война — это не только столкновение армий, это стресс-тест исторической правды. Она срывает маски с институтов. Авторы именно это и утверждают: если война ведётся олигархически, без народной идеи, без социальной перестройки, без ясной опоры на массы, то она затягивается и начинает сама пожирать свои цели. Это уже не просто военный, а экзистенциальный вывод: форма борьбы неотделима от природы общества, которое борется.
8. Идеология против “договорняка”Очень выразителен повторяющийся мотив: “договорняк” не работает там, где против тебя действует идейный, системный и долгосрочный противник. Это почти антропологический тезис. Человек, привыкший всё решать через кулуарную сделку, теряется там, где против него работает фанатичная вера, дисциплина, стратегическая последовательность и готовность платить цену. В более широком смысле это не только о политике. Это о жизни вообще. Мы нередко пытаемся жить через компромисс с реальностью: чуть схитрить, чуть отложить, чуть не заметить проблему. Но реальность, как и история, плохо поддаётся “договорняку”. Там, где нужна внутренняя собранность, ставка на хитрую комбинацию часто оказывается формой бегства от ответственности. Авторы в сущности говорят: без большой идеи нельзя выиграть большую войну. Можно начать операцию, можно провести манёвр, можно создать эффект неожиданности — но удержать долгий исторический конфликт без смысла невозможно.
9. Романтизация СССР и её двойственностьПри всём аналитическом содержании, беседа явно окрашена в сторону сильной идеализации советского периода, особенно сталинской эпохи. Это нужно видеть трезво. С одной стороны, такая оценка опирается на реальные достижения СССР: индустриализация, образование, мобилизационная экономика, социальные лифты, военная мощь. С другой — в подобной риторике нередко сглаживаются трагические и противоречивые стороны того периода. Но здесь важно не столько спорить лозунгами “за” или “против”, сколько понять психологический и исторический механизм: люди обращаются к прошлому не только из-за ностальгии, но и из-за нехватки будущего. Когда настоящее выглядит как рынок без смысла, прошлое с большим проектом начинает казаться морально более цельным. Даже если это восприятие частично идеализировано, оно указывает на реальную пустоту современности. Иными словами, идеализация прошлого — это часто не любовь к прошлому, а болезнь настоящего.
10. Итоговый смысл беседыЕсли собрать всё вместе, то главный вывод лекции таков: - нынешний конфликт рассматривается авторами как исторически сложный и неоднородный; - они видят в нём одновременно олигархический, геополитический, идеологический и антинацистский аспекты; - главную слабость России они связывают не с отсутствием силы как таковой, а с ошибочным социальным основанием политики; - по их мнению, без опоры на народ, левую идею, социальную справедливость и внутреннюю перестройку государство не сможет добиться стратегической победы; - постсоветская элита обвиняется в том, что пыталась решать исторические задачи методами корпоративной сделки. Это, по сути, призыв к смене не только тактики, но и мировоззрения. Авторы считают, что войну нельзя выиграть, оставаясь внутри того же общественного устройства, которое и породило стратегические ошибки. Это радикальный тезис, но в нём есть философская глубина: средство всегда несёт в себе отпечаток цели. Если общество внутренне построено на приватном интересе, ему трудно вести борьбу за нечто общее.
Общий выводВ данной лекции звучит жёсткая, эмоциональная, местами полемически резкая, но внутренне цельная позиция: проблема не только в противнике, а в качестве собственного исторического субъекта. Авторы утверждают, что нельзя выиграть большую борьбу, опираясь на деградировавшие институты, коммерциализированную элиту и идеологическую пустоту. Их мысль проста и сурова: государство, забывшее народ, в критический момент теряет и стратегию, и язык правды. При этом в беседе ясно ощущается и более широкий нерв: люди устали от мира, где всё можно объяснить пиаром, переговорами и “сложной геополитикой”, но нельзя объяснить, почему исчезают справедливость, смысл и ответственность. В этом смысле разговор выходит далеко за пределы Украины. Он о том, что сильнее в истории — расчёт или убеждение, страх или сознательность, элита или народ, инерция или идея. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: может ли общество по-настоящему защитить себя внешне, если внутренне оно так и не решило, ради какой правды и ради какого будущего оно вообще существует?