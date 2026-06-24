Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Историк Александр Колпакиди и дипломат Владимир Лизун проводят жесткий системный аудит когнитивных, идеологических и военных просчетов СВО на Украине. Почему кулуарные попытки российского олигархата договориться с киевскими коллегами через Медведчука привели к позиционному тупику, а Минские соглашения стали долгосрочной засадой НАТО?

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Таймкоды:

00:00 Александр Колпакиди представляет Владимира Лизуна

01:01 природа конфликта на Украине

01:34 почему нельзя примитивно сравнивать СВО с Первой мировой

06:56 советская законность и история с квартирой в 1938 году

08:48 Ходорковский, суды и сталинское время

10:01 судебная реформа и кризис правосудия

13:22 опыт Грузии и смена полиции

15:09 репрессии против священников и вопрос реабилитации

17:24 Бутовский полигон и спор о памяти

20:46 коррупция, непотизм и отсутствие больших достижений

22:01 Хасбулатов, Ельцин и сохранение ВПК

23:43 Ельцин и вывоз ядерного оружия с Украины

26:11 почему конфликт нельзя свести к “войне олигархий”

27:51 СВО и параллели со Второй мировой

29:12 почему Ельцин поддерживал украинских коммунистов

30:50 почему Россия не опиралась на левые силы Украины

31:12 левое движение, иноагенты и форум правых в Петербурге

32:16 антинацистский и освободительный характер СВО

33:44 НАТО у российских границ

35:15 Северная Корея и аргумент против “империалистической войны”

36:16 доска Маннергейму в Петербурге

39:23 Сталин, Финляндия и подготовка к войне

41:07 биолаборатории на Украине

42:47 почему важно думать перед выборами

43:42 образование, наука и советский опыт победы

46:03 темпы развития СССР с 1929 по 1955 год

47:57 Василий Леонтьев и альтернатива гайдаровским реформам

50:00 олигархический характер начала СВО

52:34 почему ставка на “договорняк” провалилась

53:45 Минские соглашения как шаг к войне

55:01 когда война может стать народной

56:37 переговоры с Киевом и США как идеологическая ошибка

57:52 финал и анонс разговора об идеологии

#АлександрКолпакиди #ВладимирЛизун #Украина #СВО #левоедвижение #социализм #олигархия #НАТО #МинскиеСоглашения #Сталин #Ельцин #Хасбулатов #ВПК #Маннергейм #советскаяистория #геополитика