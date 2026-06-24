Мечтаете переехать из города на землю, но не знаете, с чего начать? В этом выпуске Илья «Динамит» раскрывает секреты строительства домов по технологии гиперсаман. Это не просто жильё — это экологичный, автономный и невероятно уютный «сказочный домик», который под силу построить каждому.

Вы увидите подробный обзор готового дома, узнаете об уникальных инженерных решениях (от ракетных печей до солнечного отопления) и поймёте, почему земляные стены — лучший щит от современного электромагнитного шума. Мы также обсудим, как запустить локальную экономику в поселении и почему будущее России — в создании таких «райских садов».

В этом видео:

Как построить дом практически бесплатно, используя грунт из собственного пруда.

Секреты тепломассы: как топить один раз в сутки.

Почему в круглых домах не бывает сугробов.

Жизнь без цифрового рубля: реальность или утопия?

Как освоить технологию строительства за один сезон без специального образования.

Присоединяйтесь к нашей «сказке» и станьте переменами, которые хотите видеть в мире!

Тайм-коды

00:00 — Путешествие в «Большую Сказку»: из Москвы во Владимир

01:44 — Главный принцип: роем пруд — строим дом

02:22 — Конструкция кровли: запас прочности на случай ядерной зимы

02:40 — Живой лес на крыше: биотоп и бансай

03:00 — Интерьер хобби-домика: самодельные камни и округлое пространство

04:00 — Эффект «абсолютной тишины» и защита от электромагнитных волн

04:42 — Солнечное отопление: как поднять температуру на 45 градусов без затрат

05:55 — Почему у круглых домиков нет сугробов?

06:20 — Эксперименты с фасадом: эко-материалы и жидкие обои

08:21 — Ракетная печь: 1000 градусов и отопление пола без электричества

10:10 — Как избавиться от запотевания окон навсегда

11:34 — Математика свободы: 26 м² за 145 тысяч рублей

12:53 — Личный опыт выживания: когда дом может засыпать

13:44 — Жилой модуль для Марса: проект кластерного строительства

15:05 — Строительство в состоянии любви: почему природа совершенна

17:00 — Опасность каркасников: почему экономия на здоровье выходит боком

17:50 — Как защитить саманный дом от влаги

18:34 — Экономная электрика и самодельный септик из бочек

21:10 — Почему саман не рухнет: секреты пространственной жёсткости

22:20 — Цифровой рубль и локальная экономика поселений

24:15 — Можно ли строить без образования? Опыт 12-летних мастеров

27:10 — Искусственный интеллект против ручного труда

28:30 — Обучение и комьюнити: как стать участником проекта

31:10 — Почему в таких домах не бывает похмелья? Влияние вибраций земли

32:40 — Миллион райских садов: как изменить мир своими руками

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