В прошлом номере «Завтра» приводился разбор положений меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Говорилось о том, как сама структура меморандума ни к чему стороны не обязывает (поэтому унизительные требования персов, на которые согласились американцы, ничего не значат), как часть из оговорённого США исполнять не хотят (вроде снятия санкций), а часть — не могут (вроде давления на Израиль в вопросе Южного Ливана), как персы пообещали лишний раз то, что и так обязывались не делать. Но самое главное — там, при всей неблагодарности и безнадёжности этого дела, давался прогноз: если перефразировать маршала Фоша, «это не мир, а перемирие на месяц». Названная тогда дата 19 июля как отсечка возобновления боевых действий была связана с намеченным на этот день финалом чемпионата мира по футболу, который должен пройти в Нью-Джерси: до того, казалось, Трамп будет всеми силами избегать остроты во внешних вопросах, дабы не портить праздник американского престижа. Но прогноз не сбылся, меморандум подписан не был, а Америка, кажется, плюнула на вопросы престижа. Рассказывая про удивительно выгодную сделку, что вот-вот будет заключена с Ираном, Трамп в интервью своему любимому филиалу «Моссада» под названием «Аксиос»* заявил, что может гарантировать спокойствие Израиля в Ливане уважением, которое к нему испытывают сионисты, — дескать, стоит ему попросить, как иудеи прекратят воевать с «Хезболлой» на юге Ливана. И то ли он так и не попросил, то ли переоценил степень уважения, которое к нему испытывают в Израиле, но утром 19 июня — как раз в день намеченного торжественного подписания «меморандума» — Израиль нанёс по Ливану очень уважающий Трампа масштабный авиаудар, в результате чего погибло около полусотни человек (разумеется, все — генералиссимусы «Хезболлы» и фельдмаршалы «ХАМАС»). Акцентированный и демонстративный удар, который не получилось бы списать на «эхо войны» и на проблемы со связью, помешавшие сообщить подразделениям о перемирии, был сопровождён издевательскими ремарками евреев: дескать, будем и дальше давить, а ради слезиночки израильского ребёночка сожжём Ливан дотла (данный подход обозначил скандальный министр национальной безопасности Бен Гвир). В ответ на этот удар Иран разорвал все дипломатические контакты и вновь закрыл Ормузский пролив, слегка приоткрытый двумя днями ранее, итогом чего, вероятно, стал дефицит бензина на заправках Московской области.

Вскоре после выхода персов из всей этой затеи Штаты осерчали и заявили, что ни цента из причитающихся ему денег Иран не получит, — с этим получилось особенно занятно, так как широко тиражируемые в прессе и обсуждаемые высоколобыми экспертами в наших СМИ триста миллиардов долларов (почему, кстати, из раза в раз в международных сюжетах фигурирует именно эта сумма?) мало того, что являлись частью филькиной грамоты без обязывающей силы применения, так ещё и предназначались для выделения не Тегерану, а американскому инвестфонду по восстановлению Ирана, деньги в который должны были вкладывать не Штаты из своего бюджета, а некие «союзники», и заведовать этим фондом должен был зять Трампа, — но это уже не имеет значения, ведь подписание уже заключённой (по словам Дональда) сделки сорвалось.

Американцы тут же объявили, что никаких переговоров с Ираном вообще не вели, что в Швейцарию на подписание никто не поедет и что Иран очень пожалеет о… да какая разница! Всё это мы видели уже неоднократно, и ничего нового в этот раз артисты нам не показали. За непрерывным вращением колеса зрадопереможной сансары неизбежно следует не только обогащение друзей и родственников американского президента, но и имитация им бурной деятельности. То, что эта деятельность посвящена в основном расхлёбыванию собственноручно заваренной каши, публику не слишком волнует, — восприняли ведь американцы всерьёз слова своего президента о том, что он только что «завершил десятую войну». И пока операция «Тегеран за три дня» поставлена на фантомную паузу и продолжается вот уже почти четыре месяца, стоит обратить внимание на то, что её окружает.

Республиканская администрация в рамках отношений с Израилем оказалась зажата в капкане собственной политики, проводившейся десятилетиями: с одной стороны, её грызут влиятельные еврейские спонсоры, небезосновательно видящие в потоке подпитки из США единственный залог существования сионистского проекта, а с другой — бушует толпа избирателей, воспитанных «гоблинским переводом Библии», где написано про угодность Господу основанного в 1948 году государства. Поэтому в свете прямого и громкого саботажа правительством Нетаньяху зыбких и хрупких договорённостей Вашингтона с Тегераном Дональду очень хотелось бы иметь чуть больше общего со столь ненавистным ему Обамой. Барак Хуссейныч, на днях открывший в свою честь в родном Чикаго огромную бетонную дуру, в своё время стал единственным американским президентом, способным совладать с Израилем — хотя бы как-нибудь. Израильское лобби, бывшее в те наивные времена куда более могущественным и популярным, нежели сегодня, страшно давило на крёстного отца «майдана», с тем чтобы тот разбомбил Иран, отказался от всех договорённостей с ним, уничтожил верхушку режима — словом, чтобы повёл себя как Трамп. Обама вилял как мог и даже вынес свой проект «ядерной сделки» на ратификацию в Конгресс, который внезапно взял и принял его. Интереснее всего, однако, была игра Обамы на внутреннем израильском фронте: с помощью своей псины Хиллари он сотрясал правительство Нетаньяху, пришедшее как раз в 2009 году в противовес либеральному Обаме, вместе с тем подкрепляя его стабильность (куда менее благосклонные байдениты дошли до того, что в 2021-м эпоха Биби ненадолго закончилась). Не имеющий таких возможностей влиять на Тель-Авив Трамп действует куда грубее, пытаясь устранить формальный повод для израильской агрессии в Ливане. Ведь с ним всё так просто: иранские прокси угрожают Израилю, евреи вынуждены защищаться, для чего и грабят южноливанские деревни, разбивая кувалдами статуи Христа, занимаясь мародёрством и зверствуя в захваченных местах. С этим и была связана гениальная идея, предложенная на минувшей неделе главным посланником Трампа на Ближнем Востоке Томом Барраком: надо просто отдать борьбу с «Хезболлой» на аутсорс сирийскому атаману-президенту аль-Джулани. Тот, дескать, будет только рад расквитаться с иранскими прокси, а руки ЦАХАЛ останутся чисты, — разумеется, в представлении сочувствующих ему. Ряд проблем, вытекающих из этого, неизбежно упирается в неспособность и нежелание новой сирийской власти вписываться в сомнительные мероприятия под началом тех, кто регулярно наносит ракетные удары по Дамаску. Поэтому точек давления на Израиль у Трампа всё ещё нет, так что ему остаётся и дальше в бессильной ярости ругаться с главными сионистами собственного кабинета — директором ЦРУ Рэтклиффом и Питом Хегсетом, главой Министерства обороны, переименованного в «Министерство войны» лишь для того, чтобы первую же войну проиграть.

На этом фоне можно было бы ждать возвышения группы условных изоляционистов, представленной в вашингтонских коридорах пухлой мордашкой вице-президента Вэнса, — он, пытаясь оправдаться за чужой провал, взял на себя роль старшего переговорщика с персами и отправился в Бюргеншток, однако в ходе переговоров, на которые отдельные иранские представители прибыли взбешёнными ситуацией в Ливане, столкнулся с тем, что существовать в отрыве от начальства не может: в ответ на сделанный в тот же момент твиттер-наезд Дональда о том, что сейчас тот персам как всё разнесёт, иранские дипломаты обиделись и свели контакты к минимуму, даже фотографироваться отказались.

Таким образом, сюжет с меморандумом, который вроде бы представлялся прессой уже решённым делом и был торжественно и дистанционно подписан Трампом из Версаля (прекрасное место для заключения завершающих войны договоров), оказался закрыт, а Вэнс, несмотря на всю свою видимую порядочность, взвалил на свои плечи весь груз этого абсурда. К понедельнику швейцарские переговоры всё идут и идут, но ни о том, что же они там обсуждают, раз Трамп уже всё подписал, ни о том, что имеется в виду под описываемым персами «большим прогрессом», никто уже не спрашивает.

Самому же начальнику в перерывах между твиттер-угрозами и празднованием собственного юбилея на турнире братух-борцух, организованном прямо на газоне Белого дома, пришлось несладко. Ещё один сюжет, описанный в прошлом номере, повествовал о саммите «Большой семёрки», куда прибыла самая большая шестёрка «Большой семёрки». Криворожскому семиту, описанному министром финансов США Бессентом как «Мистер Бин под кокаином», разрешили посидеть за столом с большими дядями, угостили его вниманием и заверили в поддержке. Но суть даже не в фокусе на Украине (сейчас что, 2023-й?), а в том, какими правдами и неправдами затягивали на саммит главного его гостя — упомянутого Трампа. Намеченный в конце апреля прибывшим в Вашингтон английским богдыханом курс на втягивание Америки во всеевропейский конфликт можно обозначить как «Курс Карла». Не для того, как дал понять гражданин король в обращении к Конгрессу (органу власти условно вечному, в отличие от президентов с их ограниченными временем и законами полномочиями), вы росли финансовыми, ресурсными и демографическими мускулами Запада, чтобы в самый ответственный момент ограждаться Атлантическим океаном от главной западной задачи! Вот и саммит «семёрки» был посвящён ровно тому же: Дональду пытались втюхать шмат тухнущего сала панъевропейского единства, а он в ответ — не будучи дураком, хотя и очень старательно отыгрывая такую роль, — всеми руками и ногами отпирался. Выражалось это как в череде типично английских материалов в духе «последний вертолёт упал на последний авианосец, всё пропало, выводим войска из Европы, потери в Иране огромны», так и в весьма показательном сюжете: Трамп на ровном месте поссорился с Мелони (премьерша Италии виделась последней опорой американца в Европе после того, как медвежьими услугами того же Трампа рухнул Орбан).

Мелкий и незначительный эпизод имел следующую основу: на саммите итальянка подошла к американцу, сфотографировалась с ним, после чего — уже дома — американец заявил, что это она так поднимала свой тонущий рейтинг, ведь его, американца, знают и любят во всём мире! Итальянка опешила, нахамила в ответ, отменила визит главы своего МИД в США, принялась с кудахтаньем бегать по соседским курятникам, а европейская пресса с наслаждением взялась описывать, как старый дурак создал себе проблемы из-за какой-то мелочи. Но своей цели этот нехитрый скандал достиг: за счёт того, что наивная макаронница зачем-то вступила в перепалку с городским сумасшедшим, выросло трансатлантическое отчуждение, подтверждением чего стал поток новостей из Вашингтона с посылом «Сами разбирайтесь со своими проблемами». О том, как Европа сама взялась разбираться, речь пойдёт в соседней статье, но здесь важно отсутствие американского интереса к теме. Иными словами, саммит прошёл впустую, а «семёрка» не завелась.

Часто в поисках направлений получения дешёвого политического дофамина для Америки рассматривается лежащая в полутора сотнях километров к югу от дома Трампа Куба. Кубинцы на днях объявили курс на либерализацию экономики, привлечение внешних инвестиций и отказ от былой догматики: помимо шуток о том, что на них так повлиял десант западных левых блогеров из блатных семеек (типа Хасана Пайкера), или опасений скорого развенчания культа личности Фиделя, это рождает странную конфигурацию — лишение США повода для вторжения. Нет, понятно, что поводом может быть что угодно, но отсутствие обоснования: «коммуняки у нас под носом плетут подлые коммуняцкие интриги» — лишает всю авантюру той поддержки публики, ради которой всё может затеваться. Президентство Трампа близится к закату — к бесконечному толканию с нелояльным Конгрессом, к череде протестов и медиакампаний и к явному провалу всех больших начинаний. Но нюанс, упускаемый из виду любителями рассказов про республиканцев и демократов, состоит в том, что, кто бы из гостей Эпштейна ни заседал в Белом доме, в фундаментальных вопросах он будет продолжать курс предшественника — курс, продиктованный, в полном соответствии с традициями американского политического бихевиоризма, внешними раздражителями. В своё время Байден продолжил трамповский курс на обострение с Китаем, Трамп же продолжил линию своего соседа по Белому дому престарелых – с массовой миграцией, объёмы которой, несмотря на громкие обещания, не так уж сильно уменьшились, ведь людей для стареющей и бразилизующейся страны надо где-то брать. Вот и тут: отход с европейских позиций, продиктованный тем, что ставочка на быстрый разгром врага не зашла, а на долгую игру зубрилы-счетоводы ресурсов не выделили, будет продолжаться вне зависимости от цвета галстука американского президента.

*вражье сми

Илья Титов