В учебнике на карте Евразии 15 века разворачивается просто эпическая картина, маленькая несчастная Русь и её сжимают в полукольцо огромные серые тюркские «ханства». Сейчас съедят.

Но в 16 -17 веке обратная картина все «ханства» чудесным образом схлопываются и вот перед нами уже реальная Великая Российская империя (п.153). От ханств и орды ничего не остаётся, кругом одни русские, тюрок нет. Официально считается, что русы с «ханствами» боролись и их победили, но среди поверженных на памятнике «Тысячелетие России» нет ни одного «хана». Судя по фигурам поверженых врагов-литвина, ливонца и союзника Литвы Мамая, Рюрик вёл гражданскую войну с «Русской Литвой» и «Рус Полонией» за центр Русской равнины, а не с Ордой. Именно эти войны, а не войны с Ордой отражены на памятнике «Тысячелетие России». Может могущество «ханств» всего лишь плод вображения, если их не замечают на памятнике. Это всего лишь небольшие поселения ордынцев на новой земле в виде «таборов», а не «ханства». Может историки орде не ту роль дали, если русские правители не заметили своего «главного» врага.

А что было до прихода орды.

На старинной карте Келлера 1298 г.- 1590 г. нет никаких ханств, на месте красиво разрисованных «ханств» здесь имеется «Асиия» (Асы-знатнейшее русское колено словенов, п.99) и распологались не орды, а Скифы в Сибири на реках Енисей и Лена, царство Пресвитера Иоанна на Тихом океане до 1200 г. и Хама Кублая до 1298 г. (Марко Поло) и три страны на Русской равнине и Урале (Птичья страна Солнца Лыбедя на Русской равнине, Змея в Казани и Дивов на Урале) (эпос «Урал-Батыр»). Управление всеми тремя странами захватили в 9 веке некие Дивы (Слоны-Уды-Драконы). Они металлурги (п.181, 189). Вот их типаж («дивов»- словенской чуди) на соборе Нотр-Дам в Париже, это 28 «иудейских» царей «Удеи», убежавшие сюда.

Вот ниже Змей Азрака с собачьей головой, правивший в Казани здесь до приходы Орды, остался в гербе Казани.

И вот пришла Орда

И вот в 13 веке приходит на Русскую равнину с Тихого океана Орда, гонимая серьёзной природной катастрофой. Когда Орда пришла на окраину Русской равнины, она по логике могла предложить только свою военную силу русским князьям. Ей было поручено охранять отвоёванные у дивов (драконов) земли «Птичьей страны» и участвовать в военных походах русских князей. Видно, что её ставки (см. зелёные кружки выше), как раз и расположены на границе «Птичьей страны» и Московской области для охраны. Орда подселяется на определённых территориях и их поселения историки назовут «ХАНСТВАМИ». Термин искуственный и придуман в 19 веке азиатскими историками вместо «царств» (от него нельзя образовать «ханевича», то есть «царевича»). Слово «ханство» нет ни на одной старинной карте мира. Но осталось выражение «теперь всем хана», то есть смерть. Орда служит русским князьям за дань. И ей не всё равно кому служить. Те, которые имеют русское происхождение, служит русским князьям. Пролитовская её часть служит Литве (Тохтамыш-Бет Соболь). Пропольский и прокоманский Мамай служит литве и полякам.

И вот в результате русско-польско-литовских войн «Птичья страна» (Рязань, жёлтый контур) уже лежит в руинах, так и написано «руины» (красные кружки-руины в районе Тулы-Иван-озеро, Старой Рязани, Воротынска), на трёх руинах на востоке (в Чувашии) справа указан конкретный виновник руин справа-Тамерлан (карта Московии 1706 г.). Он сотворил эти руины на восточной границе «Птичьей страны» и ушёл восвояси. Выполнил чью-то просьбу? Василия1?

Вы Тимура-Тамерлана в лицо видели. Так посмотрите, портрет остался. На Руси его называли Темир Аксак (Железный Хромец). То есть у него второе русское имя Хрома или Вахрамей? Фамилии от него остались русские Хромченко, Хромовы. Он русского происхождения! Он действительно не был Чингисидом.

Посмотрите на Тохтамыша (Бет Соболь, автор). Он был нарисован в золотом наряде, когда ещё служил в Литве у Ягайло, а потом перешёл служить к русским князьям (Дмитрию Донскому). Они Орду возглавляли. Очевидно, что это европеоиды.

Тюркские историки смотрят на их европейские лица и, нисколько не смущаясь, как фокусники на глазах изумлённой публики, превращают этих ордынских вождей в узкоглазых монгол или азиатский типаж. Например, Поп Иван превращается в монгола Ван-хана. Сын Попа Ивана Гога-Георгий превращается в Огуза. Дильтей и Лызлов считают Орду славянской, она реликт славянских народов, когда- то вышедших с Афетом («Я Свет»-Рус, автор) из Русской равнины и ставших скифами на Тихом и Ледовитом океанах (это освоенные земли Руса, п.182). Из них возникла держава Попа Ивана, просуществовавшая до 1200 г., пока его не убил Темучжин (Марко Поло. «Книга о разнообразии Мира»).

Официальная версия возникновения «ханств» в учебнике.

В учебнике на стр. 178 изложена официальная версия образования «ханств». Якобы была какая- то единая «бродячая» ДЕРЖАВА-Орда и в результате распада Орды из-за распрей образовались «ханства». «Временные успехи Орды, достигнутые усилиями ЕДИГЕЯ, сменились новыми затяжными войнами…Ставленники ТИМУРА, а потом сыновья ТОХТАМЫША воевали друг с другом за ханский престол. РАСПРИ привели к РАСПАДУ некогда могущественной ОРДЫНСКОЙ ДЕРЖАВЫ» (стр.178 учебника). Из Орды, по версии учебника, в 1441 году выделились Крымское ханство, Казанское ханство, Касимовское ханство, Большая Орда, Астраханское ханство, Сибирское ханство, Ногайская Орда. Нам хотят преподнести образование ханств из-за борьбы за ханский престол бродячей Державы. Да, единое управление у них наблюдается. Но, судя по расположению военных станов только на границах Птичьей страны (жёлтый контур), они пограничники, пограничные станы и держат границу «на замке» для русских князей. Светская власть и гражданское население сидит за Волгой в Сарае в устье Волги. Борьба эта по версии автора связана с происхождением кланов. Одни были прорусского происхождения, другие пропольского и пролитовского, другие сарацинского. «Ханства» историки хотят нам преподнести как минигосударства, но это всего лишь «таборы».

Крымское ханство. 1441 г.

«В 1441 г. из Орды выделяется Крымское ханство. В 1475 попало в зависимость от Османской империи. Тогда же турки-османы разорили богатые крымские колонии итальянского города Генуи, их жителей истребили, оставшихся в живых обратили в рабов. В 1478 году на крымском престоле утвердился хан Менгли-Гирей» (стр.179).

От автора. На карте Келлера 1590 г. (переиздания) они названы «Кримиа» (не татарами) и у них нет названия «орда» и «ханство». Они в районе Курска. Написано «Крымчане иже Магометанъ суть, с ними постоянно ведут войну Московиты». В это время Крымский полуостров называется по-гречески Таврика (Бык, автор). Туда приходит «Крымчане». Почему у них такое название никто не знает и это название сохранено Россией, хотя она могла назвать по-своему на правах победителя. Вероятно, за помощь Москве Таврика названа Крымом. А те в свою очередь, названы от имени своего прапредка и пришли они, вероятно, из колонии в Корее (при династии Корё).

Оказалось, «Крымская Орда» у Лызлова состояла из трёх племён: Перекопов, Ногаев и Магометан (Крымчане). Из них Крымчане-сарацинского происхождения (от Сима). Нагаи и Перекопы одни из 5 самых древних племён «тартар»: Езахадары (есачьи), Перекопы, Нагаи, Козаны, Казаки (надпись на карте Келлера) и представляет собой бородатое казачество.

Вот их общий правитель Адил Гирай. Полный титул его такой в надписи: «Адил Гирау Гран (главный) Камо (хам) Тартари Прекопски, Крименси, Ногайский». Он, судя по внешности и изображению с молотком, чистый поляк из Янусов (Кира) из Тангута, там Янусы жили с проповедником Фомой, их кумир козлочеловек Пан от праматери Анны. А судя по имени АдИл, он из Иилиев и праматери Ады (не Анны). На его портрете цветы-символы племён Гвоздика, Ирис, Роза (славян) и Тюльпан (знак Дария). Они знатоки руды, поэтому с молотком, это их специализация.

РОЛЬ этой орды такая: «С активной ПОДДЕРЖКОЙ МОСКВЫ крымские войска под предводительством Менгли Герая и его сыновей совершали многочисленные грабительские походы на ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ владения. В сентябре 1482 года большая крымская орда осадила, взяла штурмом и сильно РАЗОРИЛА КИЕВ, захватив большое количество пленников» (википедия). Она Москве помогает против Литвы и стоит на границе с Литвой! А за спиной Менгли-Герая стояла его жена Нурсултан (словенка Нюра, автор). Она и заправляла Ордой. Москва ими руководит, а не наоборот. Посмотрите на предпологаемого Менгли Гирея, он рядом с Иваном3 на памятнике «Тысячелетие России» (см. «Поверженные» ниже, версия автора). Он союзник Ивана3. У него типаж не «монголо-татар».

Казанское ханство. 1438 г.

В 1438 г. образуется Казанское ханство. Вот как это описано в учебнике. «Хан Орды Улу-Мухаммед, свергнутый с ордынского трона, вместе со своими детьми и воинами бежал на Среднюю Волгу. В 1438 году под натиском войск ПАЛА КАЗАНЬ. Этот древний город он сделал столицей своего Казанского ХАНСТВА» (стр.179).

От автора. Зачем врать. Никакого взятия Казания не было. Казань стоит пустая в «Казанской истории». А почему пустая. Потому что живших здесь Змей (Азраку) выкурил буквально серными газами пришелец с востока Саин (Джучи, по Марко Поло) и основал город «Золотой котёл» (п.109 «Казань предивная», п.138). А в 1395 г. пришёл князь Василий Дмитриевич и полностью опустошил Казань от чужаков, не понравились ему пришельцы, он считал Казань Русскою землёй. «В лето 6903 (1395) отправил великий князь Василий Дмитриевич в поход со своим братом Юрием Дмитриевичем многих воинов. И, пойдя к БОЛГАРСКИМ городам, стоящим по Волге, разорил тот Казань, Болгары, Жукотин, Кременчуг и Золотую Орду по совету крымского царя Азигирея. И все те города разрушил он до основания, и казанского царя с царицами его убил в ярости мечом, и всех сарацин с женами их порубил, и землю варварскую пленил, а сам благополучно с победою возвратился восвояси. И на недолгое время смирилась Казань, и укротилась, и оскудела. И стояла она пустой СОРОК ЛЕТ» (гл.8). Вот в эту пустую Казань пришёл Улу-Ахмет.

И «Казанское царство» никогда не называлось «ханством». На карте Московии 1706 г. империи Руссии написано «Казанское царство», а не ханство. И Улу-Мухаммеда звали Улу-Ахмет и он сарацин, а не тюрок. И пришли в Казань сарацины, а не тюрки. В «Казанской истории» Василий2 приютил всеми гонимого Улу Ахмета и поручил охранять город Белёв на границе с «Птичьей страной». От «Птичьей страны» Василий2 отвоёвывает края. Потом Василий2 послал Улу-Ахмета в пустую Казань, там копошатся остатки жителей-болгары, которые там Бесу поклонялись.

«Однажды, по прошествии десяти лет после смерти Зелед-Султана, царя Великой Орды, а после взятия Казани князем Юрием тридцати лет прибежал изгнанный из той же ВОСТОЧНОЙ страны царь Большой ЗОЛОТОЙ ОРДЫ, по имени Улу-Ахмет, с НЕБОЛЬШОЙ дружиной своей, и с царицами своими, и с детьми, изгнанный великим Едыгеем, старым заяицким князем, и царства своего лишенный, и едва не принявший от него смерть. День и ночь в течение года проводил он, скитаясь в поле, переходя с одного места на другое, подыскивая спокойное место, где бы ему поселиться, и нигде не находил себе его. И не смел он приблизиться ни к одной стране и державе, но так между ними по полю туда и сюда и таскался, словно хищник и разбойник. И приблизился он к границам РУССКОЙ ЗЕМЛИ, и послал свое МОЛЕНИЕ со смирением к великому князю Василию Васильевичу Московскому в шестое лето своего царствования, не рабом, но господином и любимым своим братом называя его».

«И, обойдя поле (Дикое Поле?), переправился он через Волгу и засел в Казани, ПУСТОМ Саинове юрте. Мало было тогда в городе жителей, и стали собираться сюда САРАЦИНЫ и черемисы, жившие по казанским улусам, и были они рады ему. И вместе с уцелевшими от пленения остатками БОЛГАР молили его казанцы быть им заступником и помощником в бедах, которые терпели они от набегов и походов русских, и быть правителем их царства, дабы окончательно они не разорились. И покорились они ему. Царь же поселился среди них. И построил он себе на новом месте, неподалеку от СТАРОЙ КАЗАНИ, разоренной московским войском, крепкий ДЕРЕВЯННЫЙ город, крепче прежнего. И начали собираться к царю многие ВАРВАРЫ из различных стран: из Золотой Орды, и из Астрахани, и из Азова, и из Крыма. И начала изнемогать в то время великая Золотая Орда, и вместо нее начала заселяться и укрепляться новая Орда – Казань, опустевший САИНОВ ЮРТ, беспрестанно кипя русскою кровью. И перешла царская слава и великая честь от старой, мудрейшей среди других орд Большой Орды к преокаянной младшей дочери ее – Казани» («Казанская история»).

Когда Иван Грозный покорил Казань в 1552 году, изгнал сарацинов (элиту), сюда из Киргизии приблизительно в 17-18 веке пришли тюрки и подселились к местным (сарацинам, болгарам, черемисам, русским). Жители Казани стали называться «татарами» только в 1920 году по указу Ленина (п.109). Тогда же Казанская губерния, а до этого древнее «ПреДивное» и «презлое» «Казанское царство», называвшееся так ещё при сарацинах, было переименовано в Татарстан. И вся древнейшая история сарацинского Казанского царства, а до них «Змеинного царства», вмиг испарилась и появился молоденький «тюркский» Татарстан 1920 года рождения.

Марко Поло чётко различает тартар, сарацинов и христиан, то есть тартары и сарацины разные народности и сами тартары тоже не тюркские татары, а бородатое европеоидное казачество. Тюркские современные татары это киргизские пришельцы 17 века-18 века, поэтому у Марко Поло их нет в его книге. Понятно, что слово «Казань» не имеет никакого отношения к пришельцам сарацинам и татарам и Саину. Это более древнее название в честь некой праматери Азы и Аны, имеющие отношение к первопредкам Змеям.

Касимовское «ханство». 1452 г.

В учебнике написано. «В 1452 году сын Улу –Мухаммеда Касим перешёл на службу к Василию2 и тот дал ему удел Мещерский городок на Оке, «ставший центром Касимовского ханства». «Касимовские татары верно служили московским правителям» (стр. 179).

От автора. Опять враньё. Во-первых, в русских летописях никакого «ханства» не было, земля Касима просто называется уделом. Касим (Трегуб ) верно служил Москве. Отсюда был направлен Шигалей на царство в Казань, который тоже верно служил Ивану Грозному. «Шах-Али (Шигалей) трижды становился казанским ханом (с 1516 по 1567)» в Татарской энциклопедии. Летописное имя Шигалея татары самовольно вопреки летописи исправили на арабское Шах-Али. Шигалей выходец из Золотой Орды (Казанская история), то есть «ивановского» происхождения.

Потом на царство в Казань был послан его 15 летнетний брат «кроткий Генналей», был он «кротку и тиху» (типаж его рода Геналеев на фото внизу), которого там зверски убили сарацины. Шигалей был одним из участников войск Ивана Грозного, разбивших сарацинов в Казани. Это ему должен стоять памятник в Касимове, а не ногайке Сумбеке Юсуповне жене сарацинского царя Сафа-Гирея. Она была взята в плен. Её соправитель и возлюбленный Кощак бежал, воевода Чапкун был убит. Огромный памятник в образе победительницы с жезлом в руке, отлитый в чугуне, установили на площади Победы в Касимове (бывший Мещерский городок). Вообще-то победил Иван Грозный, а не Сумбека. Как незаметно смещаются исторические акценты. Тюрки даже знатную ногайку Сумбеку превращают в мать тюркского-татарского народа, меняют её высокое происхождение и ничего, всё сходит с рук. Только Шигалея она посчитала себе равным по знатности и согласилась выйти за него замуж, но он её боялся, так как она решила его отравить. Так она и умерла в Касимове затворницей. И здесь та же картина волшебного превращения сарацинов и ногайки Сумбеки в тюрок (п.162, 166). Интересно, что в настоящее время тюркских татар в Касимове мизер, их несколько человек, а всё население русские, но здесь по плану для туристов создаётся «сакральный центр мусульман»-выдуманное «ханство» вместо военной ставки-удела Касима и Шигалея. Когда сюда в 18 веке подселились тюрки из Киргизии, они только в 1909 году тут построили первую мечеть, вот её и хотят сделать олицетворением древнего «Касимовского ханства», их вера неизвестна, маньчжурская?. Вы можете взглянуть на типаж Геналеев, что здесь поселились, они изображены ниже на картинке.

Большая Орда. 1502 г.

В учебнике о Большой Орде написано «В 1502 в низовьях Волги жила Большая Орда, ханы которой считали себя наследниками правителей Золотой Орды. К 1502 г. Большая Орда перестала существовать, разгромленная Крымским ханством».

Вот как она распадалась, это написано в «Казанской истории»: «начали собираться к царю (Улу-Ахмету) многие ВАРВАРЫ из различных стран: из Золотой Орды, и из Астрахани, и из Азова, и из Крыма. И начала изнемогать в то время великая Золотая Орда, и вместо нее начала заселяться и укрепляться новая Орда – Казань, опустевший Саинов юрт, беспрестанно кипя русскою кровью. И перешла царская слава и великая честь от старой, мудрейшей среди других орд Большой Орды к преокаянной младшей дочери ее – Казани» ( к сарацинам) («Казанская история»). Почему понадобилось уничтожать Большую Орду Крымской Ордою. «После ГИБЕЛИ Ахмата БОЛЬШАЯ ОРДА раздиралась МЕЖДОУСОБИЦАМИ. В 1502 году она была окончательно РАЗГРОМЛЕНА тем самым крымским ханом Менгли Гиреем, который когда-то был СОЮЗНИКОМ Москвы» (Читайте на Правмире: Стояние на Угре).

Сразу вопрос, куда делась Большая Орда. Можно предположить, что те, кто был русского и словенского происхождения, просто осели, образовали посёлки и обрусели, они выходцы из Золотой Орды (Попа Ивана). Кто не захотел быть лояльными русским князьям-сарацинского происхождения (от Сима) или словенского, чудского, дивов, предприняли попытку организовать своё царство в Казани. Между разными кланами и начались разногласия, не хотелось терять былое величие державы, когда-то жившей на Тихом океане. И вот здесь на новой земле пришлось делать свой выбор. Признать власть русских князей. Ахмат не захотел. Но его заставил уйти Иван3 в «стоянии на Угре». Здесь Ивану3 Менгли Гирей помог. Ахмата подвёл Казимир, он не явился на битву из-за того, что Иван3 подговорил Менгли Гирея напасть на Казимира. Ахмат не дождался Казимира и повернул обратно, не вступая в битву с Иваном3. Потом он был убит.

Астраханское ханство. 1459 г. (википедия)

«На Нижней Волге образовалась Астраханское ханство» (учебник). Оно считается поселением Золотой Орды. Опять несостыковка. На карте Московии 1706 года так и написано «Царство Астраханское», а не «ханство». Здесь же небольшая надпись «Золотая Орда» с шатрами и Сараем («Серау»), на месте которого написано «руины» (зелёный овал, карта выше). Кто автор руин непонятно, наверное, от Дивов или от катастрофы 1313 года (падение кометы). Правил в ней Касим сын Ахмата (Ахмат сарацин). На старой карте Келлера в 1298-1590 г. переиздания там расположен город Астрахань.

Тюркских татар здесь ещё нет (они появятся в 17-18 веке). Там «Черкасы». Написано «Пятигорские Черкасы исповедуют христианство и разговаривают на конкретном языке и ведут кочевой образ жизни». Эта земля во владении Команов (Восточная Украина) и Черкасов (провенгров), они живут попарно. Разговаривают некоторая часть их на «казацком языке», который пришедшие сюда в 17 веке азиатские племена из Киргизии выучили и переименовали в тюркский. Эта земля в это время подчинялась Дивам, а не тюркам. Золотая Орда это всего лишь небольшое подселение на этих землях Дивов (смотри карту выше зелёный овал справа, ниже Орловская Орда. Видны шатры и они распологаются на южной границе «Птичьей страны». Русские князья берут Птичью страну в охват со всех сторон (жёлтый контур). Орда всего лишь вассал и выполняет охрану этой границы. Следует заметить, что тут нет тюрок. Понятно, что слово «Астрахань» древнее название и древнее царство, возникшее ещё до прихода орды и названо в честь некого Астра-Астара или некой Астры-Звезды по имени Солнце происхождением от Аны. В Птичьей стране было Солнцепоклонство. На маковках церкви в Астрахани имеются золотые игольчатые навершия в виде звезды Солнца. Астрахань принадлежала Птичьей стране и сюда разрешили подселиться на самых плохих землях в устье Волги на окраине Золотой Орде Джучи, вот стоят их шатры (зелёный овал справа).

Сибирское ханство. 1563 г.

«Между Уралом и Обью появилось Сибирское ханство» (стр. 179). На старых картах нет никаких «Сибирских ханств». «Сибирским ханством» правили Кучум и Едигер. Что их туда занесло? И почему именно туда. Зачем ему понадобилась «Сибир» (район города Ивдель). Дело в том, что севернее села Полуночное (рядом Ивдель) жили северяне-«Варяжская Русь» и «Словенская Русь» в Полунощных землях, а если присмотреться, это ещё граница со страной Дивов-ЗмееДракона в Екатеринбурге, там металлургическая промышленность. Может сюда Кучум нацелился, а Едигер не пускал по наущению Москвы. Едигер служит Москве и Ивану Грозному, а Кучум хочет попасть в страну Дракона или войти с ними в союз. Едигера (царь Едигер-Магмет) Иван Грозный перекрещивает в Симеона Касаевича и даёт город Звенигород. «… в 1553г. Едигера крестили на Москве-реке 26 февраля. Нарекли бывшего хана именем Симеон Касаевич. Царь и невесту подобрал ему - Марию Андреевну Клеопину-Кутузову. На широкой свадьбе присутствовал сам Иван Грозный». Тут Кучум и Едигер не тюрки (п.158). Едигей подошёл к Москве за получением вознаграждения за службу, получил и ушёл. Едигея потом крестили в Москве в христианскую веру, он «свой» человек» (п. 190).

Посмотрите на портрет Кучума в Ремезовской и Кунгурской летописях. У него славянский типаж с бородой. На голове ВЕНЕЦ. Его титул «царь» в летописях, а не «хан». Кучум не может иметь тюркское происхождение, если он от рода Джучи. 20 лет Кучумского правления с 1563-1582 года хотят приподнести, как древний «Тюркский каганат» аж с 6 века, потому что Кучум якобы проповедовал ислам. Может он проповедовал магометанскую веру в Мага Мета, а не ислам. Вся семья Кучума усилиями Годунова перешла на сторону России. Сам Кучум куда-то пропал. Целью Кучума было свержение власти русского Ивана («Белого Царя», так его в письме называет Кучум) в Сибири и присоединившегося к нему Едигера. Едигера якобы убил Кучум. Но в летописи он погиб в Ливонской войне, находясь на службе у Ивана Грозного.

Ногайская Орда

«В степях от нижней Волги до Иртыша простиралась независимая Ногайская Орда». Да, действительно, вот она на старой карте Келлера, но только до реки Урал. Нагаи из бородатых древних народов «тартар» (не путать с тюркскими татарами»). Севернее расположились Есачьи (Езахадары). Вот на иллюстрации Ногайский принц (царевич), солдаты ногаи. Как выше написано они Орда («их историки позже стали называть тартары по реке Тартар Колыма). Сами себя они никогда не называли тартарами, а только Ордой. Понятно, что они не тюрки, а бородатые ордынцы, потом превратившиеся в казачество (см. выше). Их типаж не монгольский.

Заключение

Это история про то, как в 17 веке, гонимые катастрофой, приходят тюрки из Киргизии и подселяются к болгарам, венграм баскирсам на Урале, к крымчанам, к чувашам, к вотякам, к казанцам, к касимовцам и начинают называться именами этих народов, они присваивают их древность себе. Так как они тюркского происхождения неевропейского (их национальное это чак-чак, мониста, тюбетейки), они объявляют историю этих европеоидных народов, к которым они подселились, тюркской. И вот им поручается писать историю России в учебниках. Они успешно переводят славянскую историю в тюркскую. В их изложении Орда и «ханства» становятся принадлежностью тюрок. Они начинают диктовать историю, никогда в ней не участвовав, заявив себя в главной роли (самозванцев) по версии автора.

Пока отечественные историки находятся в глубокой коме, азиатские историки работают не покладая рук. Работает новое поколение рьяных историков, выросших на сказках о «монголе» Чингисхане. Для истории Руси ими написан азиатский сценарий, где Руси отведена роль азиатского улуса. Сами посмотрите на эту карту в учебнике. Русь занимает мизерную территорию на Русской равнине и, судя по карте, выставляется колонизатором Русской равнины и восточной Сибири. Нам даже в собственной истории России навязывают чужой азиатский сценарий. Давайте и дальше послушно следовать ему, пока от Руси не останутся рожки да ножки и памятник «Тысячелетие России» не переплавят на памятник «Тысячелетия Орды», а вместо Рюрика будет стоять Чингисхан в шапке Мономаха. В учебниках уже не успевают послушно вводить по их ценным указаниям плодящиеся как пирожки в 2026 году «ханства» (киргизское, казахское, узбекское, на карте Ремезова 1701 года нет этих ханств, на их месте Казацкая Орда Уральская). Когда же будет написан свой сценарий.

Сценарий азиатских историков понятен и успешно воплощён в жизнь, в принципе уже всё сформировано. Вся русская земля разбита на тюркские «ханства» и они уже с готовыми границами и своими названиями готовятся оформиться в новую тюркскую страну (Татарстан, Башкортостан и т.д.) или арабскую (судя по сегодняшним призывам учить арабский язык). Ничего, что на ней большинство русских, объявим их захватчиками, пусть каятся и учат тюркский язык. Пока всё очень удачно складывается для тюркологов. Уже придумана протюркская история Сибири и Русской равнины и введена в учебник «История России» для школьников 6 класса. Правда, конечный результат подкачал и его никак не скроешь, образовалась «Всея Русь» и «Российская империя», вопреки тюркской логике. Но ничего, в противовес можно придумать какой-нибудь негатив, чтобы смазать этот факт, например, придумать иго орды над русскими князьями, представить князей в уничижительном виде перед Ордой, придумать вымаливания ярлыков у ханов, так чтобы в сознании всегда отпечаталась в выигрышном положении только Орда. Это такой приём в истории, хочешь унизить победителя, придумай про него гадость или высмей его, преврати в анекдот, истолкуй факт по-другому. Факт убийства тверских князей в ставке Узбека представляется как устрашение русов, чтобы дань вовремя платили, не видя явного- устранены, убиты тверские пропольские князья политические враги русских князей. Поляки в Твери сидели (Паны Козлы), их и устранили и своих промосковских князей посадили. Можно пойти и дальше, заставить русских переименоваться и переименовать свою страну, для начала русскую аристократию объявить тюркскотатарского происхождения вместо европеоидного. Они основываются на двуязычии, четырёхязычии славян. Но можно знать несколько языков, а происхождение славянское от этого не изменится. «Казацкие» имена остались в фамилиях многих русских дворян. Они по происхождению русские и имели двойные имена русское и казацкое (Джебе-Пика).

Зачем историкам понадобилось обычные поселения Орды в 13 веке на уже заселённых местным народом землях превращать в минигосударства «ханства». Их военные отряды всего лишь помогают русским князьям в гражданской войне с Русской Литвой и РусПолонией, а их делают господами над князьями и создают орде историю псевдогоспод.

На памятнике «Тысячелетие России» показаны все Вожди России и покорённые враги. И вот какой парадокс на ней нет Орды даже среди поверженных врагов, кроме одного персонажа (Мамая). Почему-то Орду Россия даже в упор не видит ни среди своих друзей, ни среди своих врагов. Она как будто невидимка. Но ведь она точно была, она на карте Московии 1706 г. названа как Золотая Орда (зелёные овалы), рядом выше её соратник загадочная Орлокоури Орда (см. карту подчёркнуто красным на реке Оуруславе-совр. Еруслан). На карте Келлера 1590 г. на Арале есть Нагайская Орда, Есачья (Езахадары), Джагатайская Орда (всего 5). Это все военные Орды. Просто она не в той РОЛИ заявлена (господина) и не того происхождения, какой её историки выставляют.

На памятнике главные герои и строители Руси только русские, а также литовские и польские князья, перешедшие на сторону русских (например, Витовт с тотемом Конь на щите).

Это история по то, как превратить русско-литовско-польские гражданские войны в войну русских князей с Ордой. Это история про то, как из поселений пришельцев Орды раздуть до невероятных размеров минигосударства «ханства», «эмиратства», «каганаты» и «могущественную» Орду, которая полонила Русь. Но, судя по лояльным действиям Орды по отношению к русским князьям и участия в их военных действиях, она не противник и не господин, она сама по себе, чаще наёмник или друг и сотрудничает по договору-ярлыку. Она живёт на новых землях и определяется, как ей жить дальше. Кто-то присоединяется к русам, кто к литве, кто-то пытается своё царство построить (сарацины). Это также история о том, как переделать славянскую орду на тюркскую.

Если предположить.

Если попробовать предположить, что Орда помогала русским князьям военной силой, то они должны быть на памятнике. Если Джучи и Батый (славянская Золотая Орда Попа Ивана и Янусов) помогли русским князьям, к тому же погибли, то может всё-таки они где-то на памятнике есть и они как славяне тут присутствуют со савянскими именами. Росы никого из своих союзников никогда не забывают, особенно погибших за неё, это их принцип. Орда для России играла роль дополнительной военной силы помимо своих русских дружин, она потом оформилась как казачество. Впервые ордынцы начали контачить с русскими князьями при отце Александра Невского и при Александре Невском. Они, как помогшие уничтожить Змей-врагов русов и сарацинов в Казани (Казанская история), а также помогших уничтожить команскую и дивью власть в Киеве и Рязани, должны быть на памятнике рядом в группе с Александром Невским. Вот в центре стоят Александр Невский и Дмитрий Донской.

Подходящий персонаж на Джучи или Батыя находится по правую руку Александра Невского, он в воинском шлеме в кольчуге сидит рядом. В википедии он опознан (идентифицирован) как Мстислав Мстиславович Удалой (Удатный). Годы его правления как и у Джучи 1209-1227 г. Судя по чертам лица с маньчжурской примесью, эта фигура предназначалась для Батыя. По предположению автора в Мстиславе первоначально должен был быть Батый, но не совпадают года его деятельности. «Батый взаимодействовал с Ярославом Всеволодовичем Владимирским в 1243 году, он отец отца Александра Невского, и рязанским князем Юрием Ингваревичем (1237–1241 гг.). Батый сын Джучи начал убирать соперников русов в самом Киеве, Рязани и на Волге. (он погиб в 1248 году, п.146). И имя у него подходящее, он Мстислав, то есть Мститель за убитого отца (Джучи). ИТАК. Батый это Мстислав, это его настоящее имя. Зная биографию Мстислава, узнаем биографию Батыя. Это предположения автора. Официально Батыя почему-то в учебнике изображают в виде китайской беременной бабы на китайской миниатюре, для насмешки?

По левую руку за спинами Александра Невского и Дмитрия Донского (12 октября 1350 — 19 мая 1389 г.) стоит ещё один очень странный персонаж из греческих мифов Тесей или Геракл в львинной шкуре с копьём. Жаль, не виден тотем на его щите (должно быть изображено что-то про борьбу со змеями). Официально персонаж в Львиной шкуре в википедии («Тысячелетие России») опознан как литовец Кейстут (Кястутисом-Константин) отец Витовта, был на стороне Москвы и боролся с Ягайло, был задушен Ягайло в Кревском замке (Беларусия), его жена колдунья Бирута была утоплена. Его имя написано внизу на памятнике. Все персонажи на памятнике утверждал император Александр2. «Кейстут (?-1382), князь Тракайский и Жемайтийский. Князь Кейстут Гедеминович Троцкий (+1388 г.)». «Князь Кейстут – герой Литвы и ярый враг прусского ордена меченосцев».

Символ Литвы при Кейстуте

В хронике он нигде не изображён в Львиной шкуре. Он напоминает всем знакомого персонажа- Геракла, укротившего Змея и Дракона. Вот он на картине «Праздник в Риме» стоит на ЗмееДраконе с копьём и львиной шкурой. Интересно, что в Литве есть область Дзукия (Джукан), сходная с именем Джучи. Как будто он здесь границу Руси установил. Местность лесная и болотистая.

Вот ниже похожий персонаж из Львинного семейства из Тихоокеанской «Тартарии» крайний справа с львиной шкурой. Лев был тотемом Попа Ивана (Пресвитера Иоанна), у Янусов кумиром был Пан-Козёл и Фома. Вот отсюда с Тихого океана он и пришёл. На знамени Берке предпологаемый Джучи красавец платиновый блондин в венце Слепых Янусов (п.156). На памятнике «Тысячелетие России» этот персонаж со странными тонкими красивыми чертами лица подходит на роль Джучи. Он под именем Саин уничтожил Змеев в Казани. Итак, Джучи это литовец Константин- Кейстут по версии автора. Зная биографию Кейстута, узнаем биографию Джучи. Но даты правления Джучи 1209-1227 годы, а Кейстута в 1388 г. Може он потомок Джучи.

«Поверженные» на памятнике «Тысячелетие России».

Если по официальной версии русские князья победили Орду, то она должна быть в группе «поверженных» на памятнике «Тысячелетие России». Но даже среди поверженных персонажей орды НЕТ! Только один «поверженный» соответствует орде. Он находится в группе с Дмитрием Донским слева (в верхнем ярусе, не в «военных людях» в нижнем ярусе). В википедии эта фигура якобы символизирует победу над «монголо-татарами» в Куликовской битве, но в этой битве Дмитрий Донской бился с Литвой, которых возглавлял воевода Мамай. На памятнике изображены конкретные исторические личности и этот поверженный тоже конкретный персонаж должен иметь имя, фамилию и отчество. Это должен быть Мамай, который возглавил пролитовские силы-противников Дмитрия Донского. Вот он с бритой головой со снятой шапкой лежит. Он больше похож на уральский типаж и совсем не похож на монгола или татара (у монгол плоские лица). Почему-то с бритой головой, как у абреков. Голову брили Запорожские казаки. На русской иконе «Мамай» показан в славянском образе блондином с бородой в шапке князей литвы с поверженным Белым Конём. Может на иконе образ поверженной Литвы в лице Ягайло, а на памятнике реальный козак Мамай.

Дмитрий Донской повергает Мамая и белого коня

Особенный интерес вызывает фигура преклонённого. На памятнике в группу «поверженных» зачислен некий мурза, он преподносит Ивану3 бунчук. Но на памятнике он не поверженный, а коленопреклонённый. Напротив Ивана3 стоит коленопреклонённый персонаж с бунчуком с месяцем рогами вверх на конце копья (это литовский шляхетский символ «лялива», он, кстати, на одежде Ермака на этом памятнике справа, но со звездой-знак Быка) и преподносит этот шляхетский-литовский бунчук Ивану3. Это должен быть Менгли Гирей. Как СОЮЗНИК Ивана3 Менгли Гирей должен быть на памятнике «Тысячелетие России» в группе Ивана3. Обратите внимание, как коленопреклонённый выглядит. Это европеоидный типаж. Росы никогда не забывают тех, кто был их союзником.

У Менгли Гирея была жена Нурсултан (словенка Нюра, автор), что позволило ему возвысится приобрести статус царя. Именно Нурсултан заправляла Ордой и дети только от неё могли быть царями. Вот как выглядит её прототип «ханша» (Джемма-Жена-Женя, она жена Генадия слева), она платиновая блондинка литовка. Это те самые Геналеи, которые пришли в Касимов из Маньчжурии (Кореи).

Генгиканы и Джема-жена Гены

Настоящие поверженные тут только двое-это литовский князь с знаком «Льва» и ливонский рыцарь. Какие это конкретные личности, надо разбираться. «Иван III одержал победу над Ливонским орденом в ходе русско-ливонской войны 1480–1481 годов. Ключевой фигурой со стороны Ливонского ордена в этом конфликте был магистр Бернхард фон дер Борх» (Алиса, интернет). «После войны Иван III предпринял меры по усилению оборонительных сооружений на северо-западных рубежах государства, в том числе в 1492 году построил каменную крепость Ивангород напротив ливонской Нарвы». «Литовской армией руководил князь Константин Иванович Острожский — великий гетман литовский. В результате сражения литовские войска были полностью разгромлены, а гетман и многие паны попали в плен». Вот они и должны быть изображены на памятнике в «поверженных». Судя по военной аммуниции «поверженных», это представители высокой цивилизации.

Послесловие

Всё перевернули азиатские историки с ног на голову. Естествественно, азиатские историки все стрелки переводят на себя и себя хотят видеть в образе победителей. Они по-своему толкуют историю так, чтобы хоть в «бумажной» истории побыть великими, если в действительности не получилось. Если они действительно были великими, то вместо Руси у нас была бы Татария или Монголия и все говорили на монгольском и тататарском. Сейчас они не знают, что ещё придумать, чтобы объяснить, почему Русь, а не Монголия образовалась. Зачем нам их чужие тюркские сказки, тюрки не причастны к истории Руси никоим образом и их надо исключить из истории Руси. Они появились в России, как пришельцы из Киргизии в 17 веке по версии автора.

На памятнике «Тысячелетие России» вся наша история последнего тысячелетия. Мы живём в стране, созданной этими русскими и росскими князьями и императорами, они добились реального результата, была построена «Всея Русь» и «Российская империя», вот этим и надо гордиться. Нет ни одного фильма о памятнике «Тысячелетие России», ни развёрнутой хорошо иллюстрированной книги с подробной деталировкой даже к Дню России. Большой загадкой является отсутствие на памятнике Ивана Грозного. А вот Орда ничего не создала, но именно ей посвящены восторженные описания на половину учебника для школьников 6 класса. Не теми восторгается учебник и не тех возвеличивает, не ту роль даёт Орде. Судя по результату, главную роль играли русские князья-Рюриковичи, а орда их вассал.

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