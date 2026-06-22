Время ставить рамки давно прошло
Киев и стоящие за ним европеоиды, вкупе с англичанами, шагают по лестнице эскалации не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Уверенность эта обусловлена главным образом тем, что начиная, собственно, с февраля 2022 года, когда мы начали СВО, дальше мы уровень эскалации не поднимали, максимум реагируя на действия оппонента, и то, строго оставаясь в пределах украинских границ.
По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «хохлы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на западе (в любых вариантах понимания этого термина), что у нас.
Ситуация, когда ответ на вопрос «если мы сделаем это, чем ответят русские?» сводится к «они еще раз стукнут хохла и не слишком сильно», довольно неприятна. Она привлдит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать, войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный – и уж точно, не сносить этот мир самим, потому что не получилось.
Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным и бе пресловутой «ядерки», которую поминают все, кому не лень. Прекратить полеты НАТОвских разведчиков над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135 мы можем, как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать, войны со сносом городов с той стороны хотят еще меньше, особенно понимая, что участие в ней американцев совсем не гарантированно.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор считает, что Украина, европейские страны и Британия повышают уровень эскалации, потому что не боятся серьезного ответа России. - По его мнению, с февраля 2022 года Россия в целом не поднимала уровень эскалации самостоятельно, а лишь реагировала в ответ, причем в рамках украинской территории. - Автор критикует подход, согласно которому информационная война якобы не важна, и утверждает, что медийный фон напрямую влияет на политические решения. - Он полагает, что у противника сложилось представление: ответ России будет ограниченным и предсказуемым, а значит — допустимым риском. - Из этого автор выводит угрозу: если не изменить восприятие, противник может решиться на шаги, ответ на которые приведет уже к катастрофической войне. - В качестве выхода предлагается жесткое установление новых рамок без применения ядерного оружия. - Среди возможных мер автор называет: - сбивание натовских разведывательных дронов и самолета RC-135 над Черным морем; - удар по вокзалу в Киеве в момент прибытия западного гостя. - Центральная идея текста: сдерживание должно строиться на демонстрации готовности к более болезненному ответу, иначе противник продолжит наращивать давление.
Подробный вывод
1. Внутренняя логика текстаТекст построен на довольно классической логике эскалационного сдерживания: Это не новая логика — она знакома и по военной стратегии, и по психологии конфликтов, и даже по бытовым отношениям. Если границы не обозначены или обозначены неубедительно, вторая сторона начинает проверять, где заканчивается дозволенное. В этом смысле автор опирается на вполне понятную модель: отсутствие убедительного наказания провоцирует дальнейшее давление. В этой части рассуждение выглядит не бессмысленным, а скорее прагматичным. Действительно, в международных конфликтах важно не только то, что ты можешь сделать, но и то, что противник считает для тебя допустимым. Политика — это не только танки и ракеты, но и архитектура ожиданий. В этом смысле автор прав: образ слабого, ограниченного или слишком предсказуемого ответа может подталкивать к новым шагам.
2. Где текст силен
2.1. Верно подмечена роль восприятияАвтор делает важный акцент: война идет не только в физическом, но и в символическом, информационном пространстве. Это действительно так. Решения государств принимаются не в вакууме — на них влияют: - общественное мнение, - медийные интерпретации, - образ силы и слабости, - оценка решимости противника. С этой точки зрения фраза о том, что «нам это не нужно» в отношении информационной войны, действительно уязвима. Игнорировать медиасреду в XXI веке — примерно как пытаться воевать, игнорируя логистику. Можно считать это низким жанром, но оно работает.
2.2. Автор исходит из идеи предотвращения худшего сценарияЛюбопытно, что текст не столько про жажду разрушения, сколько про попытку предотвратить еще более масштабную войну через устрашение. Это древний парадокс сдерживания: чтобы не дойти до тотальной катастрофы, предлагается быть готовым к жестокому шагу раньше. Здесь есть почти античный мотив: неустановленные границы в начале конфликта потом оплачиваются гораздо большей ценой.
3. Где текст слаб или опасно упрощает реальностьВот здесь начинается самое важное. Автор рассуждает в логике силы, но недооценивает нелинейность ответа. В больших системах — будь то нейросеть, психика человека или военно-политический блок — усиление сигнала не всегда дает контролируемый результат. Иногда оно переводит систему в другой режим.
3.1. Иллюзия управляемой эскалацииГлавная проблема текста — вера в то, что можно точечно повысить ставки, а противник это правильно поймет и испугается, не ответив симметрично или асимметрично. Но история показывает: эскалация редко остается там, где ее задумал инициатор. Это похоже на попытку «слегка» поджечь сухой лес, чтобы напугать соседа дымом. Теоретически замысел ясен. Практически ветер решает больше, чем стратег. Предложения вроде: - сбить разведывательный самолет НАТО, - ударить по месту прибытия западного представителя, — это не просто «сигналы». Это действия, способные быть интерпретированными как прямое нападение на инфраструктуру или персонал, связанный с государствами НАТО. А дальше вступает в игру уже не только военная логика, но и политическая, репутационная, внутриблоковая, электоральная. И ответ может оказаться не тем, который ожидает автор.
3.2. Недооценка субъектности другой стороныТекст предполагает, что другая сторона действует почти механически: видит слабость — идет вперед; увидит жесткость — отступит. Но государства, элиты и общества устроены сложнее. Иногда жесткий удар не останавливает, а цементирует консенсус, радикализирует позицию и делает отступление политически невозможным. Психологически это хорошо известно: человек или группа могут терпеть давление, пока остается пространство для маневра. Но если удар воспринимается как унижение или как переход красной линии, реакция становится уже не рационально-вычислительной, а идентичностной. То есть автор мыслит в модели «страх остановит», но забывает о модели «страх вызовет мобилизацию».
3.3. Подмена сдерживания демонстративным насилиемЕсть тонкая, но важная разница между: - созданием понятной системы сдерживания, и - демонстративным шоковым действием. Первое — это стратегия. Второе — это ставка. Автор предлагает именно ставку: сделать нечто резкое, чтобы у противника возник вопрос «чем отвечать?». Но когда стратегическая стабильность строится на том, что враг растеряется, — это уже не твердая конструкция, а азартная игра.
4. Риторика текстаОтдельно стоит сказать о языке. Он нарочито грубый, полемический, местами дегуманизирующий. Такая риторика выполняет несколько функций: - снижает сложность происходящего до схемы «свои — чужие»; - усиливает эмоциональную убедительность; - создает эффект решительности; - маскирует уязвимые места аргумента. Это типично для военной публицистики. Когда аргумент не до конца просчитан, его часто усиливают интонацией. В философском смысле это старая проблема: тон уверенности часто принимается за глубину анализа. Но сила высказывания и сила мысли — не одно и то же.
5. Практический смысл позиции автораЕсли очистить текст от резкости, его базовый посыл можно перевести так: Это здравое зерно в тексте действительно есть. Любой конфликт — от международного до личного — требует ясности границ. Проблема не в самой мысли о границах, а в том, каким способом предлагается эту ясность восстановить. С практической точки зрения более устойчивый подход обычно включает: - четкую формулировку красных линий; - понятные и дозированные последствия их нарушения; - дипломатические и информационные сигналы; - демонстрацию ресурсов и готовности, но без шага, который резко сужает пространство для деэскалации. То есть сила нужна, но сила, встроенная в архитектуру управления риском, а не в психологию «ударим — пусть думают».
6. Более глубокий философский слойВ тексте чувствуется древняя человеческая иллюзия: будто реальность можно дисциплинировать волей, если проявить достаточную жесткость. Это соблазнительно. Так мыслят не только государства — так мыслят в семьях, в корпорациях, в идеологиях. Но реальность не всегда подчиняется прямому нажиму. Иногда она отвечает не повиновением, а хаосом. С другой стороны, и противоположная иллюзия не лучше: будто бесконечная сдержанность сама по себе будет прочитана как мудрость. Часто она читается как слабость. Значит, истина — как это часто бывает — не в крайностях. Не в трусливом отказе от силы. Но и не в романтизации силы как универсального языка. Зрелая стратегия начинается там, где человек или государство умеет отличать: - необходимую жесткость от - саморазрушительной демонстративности.
Итоговый выводАвтор поднимает реальную проблему: если противник убежден, что твой ответ всегда ограничен и предсказуем, это действительно может стимулировать дальнейшую эскалацию. В этом наблюдении есть рациональное зерно. Также справедливо подчеркивается роль информационного измерения войны и важность восприятия решимости. Однако предлагаемые меры основаны на крайне рискованном допущении, что эскалацию можно контролируемо поднять и тем самым принудить другую сторону к осторожности. Исторический и политический опыт говорит, что это далеко не гарантировано. Напротив, такие действия могут запустить цепь ответов, в которой пространство для контроля резко сократится. По сути, текст выражает не столько выверенную стратегию, сколько усталость от ограниченности ответа и желание вернуть субъектность через резкое действие. Это психологически понятно. Но понятность чувства не делает безопасным предложенный метод. Если совсем кратко: текст точно диагностирует проблему восприятия слабости, но предлагает лекарство, которое может оказаться опаснее самой болезни. И здесь остается главный вопрос: где проходит граница между силой, которая удерживает мир от распада, и силой, которая сама становится началом необратимого разрушения?