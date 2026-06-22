Киев и стоящие за ним европеоиды, вкупе с англичанами, шагают по лестнице эскалации не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Уверенность эта обусловлена главным образом тем, что начиная, собственно, с февраля 2022 года, когда мы начали СВО, дальше мы уровень эскалации не поднимали, максимум реагируя на действия оппонента, и то, строго оставаясь в пределах украинских границ.

По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «хохлы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на западе (в любых вариантах понимания этого термина), что у нас.

Ситуация, когда ответ на вопрос «если мы сделаем это, чем ответят русские?» сводится к «они еще раз стукнут хохла и не слишком сильно», довольно неприятна. Она привлдит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать, войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный – и уж точно, не сносить этот мир самим, потому что не получилось.

Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным и бе пресловутой «ядерки», которую поминают все, кому не лень. Прекратить полеты НАТОвских разведчиков над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135 мы можем, как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать, войны со сносом городов с той стороны хотят еще меньше, особенно понимая, что участие в ней американцев совсем не гарантированно.

Старше Эдды в Мах