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В программе Аналитика РАРАН Константин Сивков и Игорь Шишкин разбирают итоги американо-иранской войны. По версии Сивкова США проиграли воздушно-космическое противостояние: ПВО Ирана была дезорганизована но не подавлена ракетная промышленность и авиация сохранили боеспособность. Большая сделка Трампа построена на логике рэкета — принуждение слабых к неравноправным условиям. Иран эту логику сломал. Цепная реакция: Европа и Зеленский стали смелее с США именно после иранского отпора. И самый острый тезис выпуска: Россию могут попытаться превратить во второго громилу США — Сивков и Шишкин разбирают кто продвигает призывы к ядерной эскалации и зачем.

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0:00 — Введение

10:24 — почему Иран по версии Сивкова победил

12:49 — ПВО дезорганизована но не подавлена

17:06 — США проиграли воздушно-космическую войну

20:44 — большая сделка как логика рэкета

38:34 — почему Европа и Зеленский стали смелее

44:48 — сценарий нового 11 сентября

56:29 — Россия как второй громила США

58:51 — ядерные призывы и кто их продвигает

1:13:57 — кампания Иран не победил

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