ТРАМП — РЭКЕТИР КОТОРОМУ ДАЛИ ПО ЗУБАМ: СТРАТЕГИЯ США НАКРЫЛАСЬ | Константин Сивков и Игорь Шишкин
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В программе Аналитика РАРАН Константин Сивков и Игорь Шишкин разбирают итоги американо-иранской войны. По версии Сивкова США проиграли воздушно-космическое противостояние: ПВО Ирана была дезорганизована но не подавлена ракетная промышленность и авиация сохранили боеспособность. Большая сделка Трампа построена на логике рэкета — принуждение слабых к неравноправным условиям. Иран эту логику сломал. Цепная реакция: Европа и Зеленский стали смелее с США именно после иранского отпора. И самый острый тезис выпуска: Россию могут попытаться превратить во второго громилу США — Сивков и Шишкин разбирают кто продвигает призывы к ядерной эскалации и зачем.
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0:00 — Введение
10:24 — почему Иран по версии Сивкова победил
12:49 — ПВО дезорганизована но не подавлена
17:06 — США проиграли воздушно-космическую войну
20:44 — большая сделка как логика рэкета
38:34 — почему Европа и Зеленский стали смелее
44:48 — сценарий нового 11 сентября
56:29 — Россия как второй громила США
58:51 — ядерные призывы и кто их продвигает
1:13:57 — кампания Иран не победил
#Сивков #Шишкин #АналитикаРАРАН #Иран #США #Трамп #MAGA #Россия #Китай #ЯдернаяЭскалация #Геополитика #Аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе утверждается, что возможное соглашение США с Ираном выглядит не как победа Вашингтона, а как признак его стратегического отступления. - Основная мысль участников: Иран устоял, несмотря на удары, потери и попытки давления, а значит политическая цель США и Израиля не была достигнута. - Подчеркивается, что США не смогли: - навязать Ирану «большую сделку» на своих условиях; - уничтожить его государственность; - обрушить страну «в каменный век»; - сделать из Ирана устрашающий пример для остальных стран. - Отдельно проводится различие между: - подавлением ПВО, - и ее дезорганизацией. Авторы считают, что иранская ПВО была именно дезорганизована, но не уничтожена полностью. - В видео делается вывод, что США проиграли не просто локальную кампанию, а подорвали собственную модель поведения как «государства-рэкетира», которое принуждает другие страны к неравноправным соглашениям угрозой силы. - По мысли участников, поражение в конфликте с Ираном ослабляет страх перед США у других игроков — Европы, ближневосточных стран, а также их противников. - Значительная часть беседы посвящена идее, что стратегия Трампа — это попытка провести реиндустриализацию США за счет давления на внешний мир, перераспределения ресурсов и принуждения союзников и противников. - Высказывается мнение, что прежние американские стратегии — «диктатор мира», «лидер мира», а затем «рэкетир мира» — терпят кризис. - Авторы считают, что внутри самих США существует глубокий раскол элит, который мешает Вашингтону действовать цельно и последовательно. - В лекции также звучит тезис, что в российском информационном поле ведется кампания, призванная: - принизить значение иранской устойчивости; - представить исход конфликта как «договорняк»; - использовать это для давления на российскую внутреннюю повестку.
Подробный выводВ данной лекции мир рассматривается не как пространство права, а как пространство силы, где договоры часто лишь оформляют уже сложившийся баланс. Это довольно старая, почти классическая геополитическая оптика: победа определяется не числом заявлений и не медийным шумом, а тем, достигнута ли политическая цель войны. С этой точки зрения логика выступающих последовательна: если Иран не капитулировал, не лишился суверенитета, не отказался от ключевых военных и политических возможностей, значит, замысел США не реализован полностью. Здесь важно увидеть не только военный, но и психологический нерв беседы. Авторы фактически говорят: современная американская мощь держится не только на авианосцах и долларах, но и на репутации неотвратимого наказания. Это похоже на то, как в психологии власть авторитарной фигуры часто опирается не столько на реальное применение силы, сколько на внутреннее убеждение окружающих, что сопротивление бесполезно. Если кто-то сопротивляется и не ломается, рушится не только конкретная операция — трескается сам образ всесилия. В этом смысле их метафора «рэкетира, которому дали по зубам» груба, но понятна: речь не столько о физическом уроне, сколько о потере ауры страха. Интересен и их анализ американской внутренней проблемы. Они связывают внешнюю агрессию с внутренним кризисом США: деиндустриализация, ослабление реального сектора, необходимость срочной перестройки экономики. По сути, здесь звучит мысль, знакомая и историкам, и экономистам: когда империя уже не может уверенно производить базу собственного могущества, она нередко пытается компенсировать это финансовым давлением, санкциями, военной демонстрацией, контролем над ресурсами. Это напоминает ситуацию поздних гегемонов в истории: когда живая ткань силы истончается, возрастает соблазн заменить ее принуждением и спектаклем силы. Военная часть беседы построена на тезисе, что Иран не был обезоружен до степени беспомощности. Здесь аргументация носит технический характер: различаются разрушение инфраструктуры ПВО и ее частичный вывод из координированного режима. Это важный момент, потому что в подобных конфликтах часто решает не бинарное «уничтожено/не уничтожено», а уровень сохраняемой способности к сопротивлению. Даже фрагментированная система может продолжать быть фактором риска. И это снова выводит нас к старой истине войны: иногда достаточно не победить противника полностью, а просто не дать ему победить себя. Отдельная линия — критика идеализаций и информационных конструкций. Авторы настаивают, что общество легко подменяет реальность удобным образом: победу — картинкой, стратегию — лозунгом, договор — легендой о «многоходовке». В этом есть рациональное зерно. Людям вообще свойственно влюбляться не в факты, а в интерпретации. Мы это видим и в политике, и в истории, и в личной жизни: человек нередко защищает не реальность, а образ реальности, в который эмоционально вложился. Поэтому их настороженность к словам вроде «договорняк» понятна: это удобная схема, которая снимает необходимость разбираться в сложности происходящего. При этом беседа явно эмоциональна, местами гипотетична и местами уходит в очень жесткие сценарные построения. Это важно отметить трезво. Не все высказанные в видео предположения равны по доказательной силе. Часть из них — это аналитические гипотезы, а не установленные факты. И здесь как раз нужна дисциплина мышления: отличать сильный структурный тезис от драматического допущения. Сильные тезисы в этой беседе — о связи внешней политики США с кризисом гегемонии, о важности политического результата войны, о роли образа силы. Более спорные — конкретные сценарии заговоров, терактов, управляемого хаоса и некоторых механизмов элитного действия. Они могут быть логически выстроены, но требуют гораздо более жесткой фактической проверки. Если посмотреть глубже, беседа посвящена не только Ирану и США. Она о более фундаментальной вещи: что происходит, когда система власти продолжает вести себя так, будто она всемогуща, а реальность уже не подтверждает это всемогущество. Это момент исторического надлома. Империи редко рушатся сразу — сначала начинает запаздывать воля, потом ослабевает страх, потом союзники становятся менее послушными, а противники — более смелыми. Не факт, что это уже окончательный закат США, но авторы убеждены, что это симптом очень серьезного сдвига. Практический смысл этой лекции можно свести к нескольким выводам: - нельзя оценивать войну только по масштабу ударов — важнее итоговый политический результат; - репутация силы столь же важна, как и сама сила; - страны, опирающиеся только на принуждение, рано или поздно сталкиваются с пределом этого метода; - информационная картина почти всегда стремится скрыть уязвимость за громкими формулами; - кризис гегемона — это не только его слабость, но и рост турбулентности для всех остальных. Если говорить совсем по-человечески, то в этом видео звучит одна простая мысль: реальность всегда мстит за идеализацию. Когда государство начинает верить в собственную неуязвимость, оно становится похоже на человека, который спутал власть над образом с властью над жизнью. Но жизнь упряма. Она возвращает пределы, боль, сопротивление, цену ошибок. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, победил ли Иран и проиграли ли США, а в том: в какой момент сила перестает быть силой и превращается лишь в привычку считать себя правым?