Русский флаг над Константиновкой. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин #Константиновка
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается годовщина 22 июня как символ исторической памяти и необходимости соотносить нынешние события с опытом Великой Отечественной войны. - Значительная часть разговора посвящена заявлениям Владимира Зеленского о Белоруссии: - обвинения в размещении российских ретрансляторов; - угрозы в адрес Минска; - сообщения о возможной подготовке ударов по белорусским НПЗ. - Высказывается мысль, что втягивание Белоруссии в конфликт может привести к расширению боевых действий на северном направлении. - Отмечается изменение характера западной помощи Украине: - меньше акцента на танки и самолёты; - больше — на ракеты и беспилотники. - Звучит тезис о том, что Украина компенсирует неудачи на фронте ударами по тыловым объектам России и наращиванием дальнобойных атак. - Обсуждается сложность выявления мест сборки и логистики западных ракетных систем на территории Украины. - Отдельный блок посвящён обострению отношений между Польшей и Украиной: - конфликт из-за героизации деятелей УПА; - возвращение польских наград украинскими политиками; - рост антиукраинских настроений в Польше. - Высказывается предположение, что Польша может рассчитывать на усиление влияния в западных регионах Украины в случае дальнейшей дестабилизации. - По линии фронта заявляется о продвижении российских сил: - в районе Красного Лимана; - в Константиновке, где, по словам собеседника, поднят российский флаг; - на ряде других направлений. - Подчёркивается высокая эффективность российской ПВО на фоне массированных атак БПЛА по территории России. - Среди значимых ударов российской стороны отмечается атака по переправам и инфраструктуре в районе Днепра/Запорожья.
Подробный выводВ этом видео выстраивается довольно цельная картина конфликта, но важно понимать: это картина, увиденная из определённой политико-идеологической оптики. И в этом смысле сама беседа интересна не только набором фактов и оценок, но и тем, как именно связываются между собой военные, исторические, психологические и геополитические сюжеты.
1. Главная рамка беседы — память как инструмент настоящегоРазговор начинается с 22 июня, и это не просто ритуальное вступление. Историческая память здесь используется как нравственная рамка: нынешние события подаются как продолжение большой экзистенциальной борьбы. Это типичный механизм политического сознания во время войны — прошлое превращается в язык, на котором общество объясняет настоящее. С философской точки зрения это понятно: человек почти никогда не воспринимает войну как набор сухих сводок. Ему нужен миф, моральный контекст, образ долга. Но здесь всегда есть тонкая граница: память может быть формой глубины, а может стать формой мобилизационной идеализации. В данной лекции она работает прежде всего как мобилизационный и морально-легитимирующий элемент.
2. Белоруссия рассматривается как возможный следующий контур эскалацииОдна из центральных тем — попытки Украины, по мнению участников беседы, втянуть Белоруссию в конфликт. Логика рассуждения такова: - заявления Киева о белорусской угрозе неслучайны; - информационное давление может перейти в практические удары; - в ответ Россия может активизировать северное направление. Это важный момент. В современной войне граница между военной подготовкой, информационной операцией и политическим шантажом почти стёрта. Ретрансляторы, НПЗ, блог-посты, дипломатические угрозы — всё это уже часть единого поля боя. Война давно перестала быть только столкновением армий; это ещё и борьба за маршруты интерпретации. Практический смысл этого тезиса в беседе ясен: аудиторию подводят к мысли, что расширение театра боевых действий может быть не спонтанным, а логически подготовленным шагом.
3. Делается акцент на смене военной модели: от «символического оружия» к массовым средствам изматыванияЛюбопытен тезис о том, что танки и самолёты оказались менее значимыми, чем ожидалось, а основными инструментами стали беспилотники и ракеты. Это выглядит достаточно реалистично как общий тренд современной войны. Если говорить шире, то здесь виден почти кибернетический сдвиг: - раньше война ассоциировалась с крупными платформами — танк, самолёт, корабль; - теперь всё большее значение имеют дешёвые, масштабируемые, распределённые системы — дроны, ретрансляторы, каналы связи, разведданные. Это напоминает и работу нейросетей: побеждает не всегда самый «тяжёлый» элемент системы, а тот, кто лучше организует массовую, гибкую, дешёвую, быстро воспроизводимую архитектуру давления. В психологическом плане это тоже меняет восприятие войны: человек боится не только фронта, но и постоянной проницаемости тыла.
4. В беседе сильно выражен мотив информационной дисциплиныОтдельно проговаривается тема паники, слухов и необходимости жёсткой реакции на их распространение. Здесь слышен старый военный принцип: в кризисе информация становится не описанием реальности, а фактором, который сам её формирует. Это очень точное наблюдение, хотя подано в жёсткой форме. Паника действительно действует как оружие. Но тут возникает философская и гражданская проблема: где проходит грань между вредной паникой и правом общества на обсуждение риска? Это один из самых трудных вопросов любой воюющей страны. Субъективная истина человека часто проста: «я слышу взрывы, значит, мне страшно». Государственная истина иная: «если страх масштабируется, это разрушает устойчивость». Обе правды в каком-то смысле реальны, но между ними почти неизбежен конфликт.
5. Польско-украинский конфликт подаётся как проявление глубокой исторической трещиныОчень показательный фрагмент — обсуждение Польши. Здесь возникает важная мысль: текущие союзы в Восточной Европе ситуативны, но исторические травмы никуда не исчезают. Волынь, УПА, фигуры Мельника, Бандеры, Шухевича — всё это не архив, а незавершённая память. На этом уровне беседа затрагивает по-настоящему серьёзную вещь: политические союзы часто строятся не на любви, а на временном совпадении интересов. Когда совпадение ослабевает, из-под него проступают старые мифы, обиды и территориальные фантазии. Это вообще универсальный исторический закон. Люди и народы любят думать, что действуют рационально, но в реальности рациональность почти всегда обёрнута в эмоцию, символ и обиду. Материалист скажет: «речь идёт о рынках, границах и безопасности». Идеалист скажет: «речь идёт о памяти, достоинстве и исторической справедливости». А по факту работают оба слоя одновременно.
6. Фронтовая часть беседы строится вокруг идеи устойчивого российского продвиженияПо военной линии собеседник даёт достаточно уверенную картину: - Красный Лиман фактически утрачивается украинской стороной; - Константиновка штурмуется, фиксируется продвижение; - на других участках фронта тоже заявляется тактический успех; - удары по инфраструктуре и переправам подаются как качественно новый этап. Здесь важно сохранять трезвость. Любая фронтовая аналитика в условиях войны уязвима перед пропагандой, запаздыванием данных и желанием выдать локальное продвижение за стратегический перелом. Но при этом сам акцент на переправах, логистике, узлах снабжения выглядит рациональным: именно разрушение инфраструктуры, а не только захват территории, часто определяет темп истощения противника. Если говорить почти по-философски, война — это не только борьба за пространство, но и борьба за время. Кто лишает противника топлива, мостов, ротации, подвоза, тот отнимает у него будущее в конкретной точке фронта.
7. В беседе чувствуется не только военная, но и цивилизационная интонацияРазговор про ЛГБТ-марш в Киеве, про националистов, про западные ценности — это уже не сводка, а попытка описать конфликт как столкновение мировоззренческих моделей. Такая подача характерна для многих медийных площадок: война объясняется не просто как борьба армий, а как конфликт цивилизационных кодов. С одной стороны, это придаёт картине целостность. С другой — есть риск подменить реальность символами. Когда любая деталь становится знаком «правильного» или «неправильного» мира, анализ начинает уступать место моральной драматургии. А реальность обычно грубее и банальнее: государства нередко прикрывают идеями очень прагматичные расчёты.
8. Общий смысл беседы — подготовка зрителя к долгой, жёсткой и расширяющейся войнеЕсли собрать всё вместе, то главный вывод таков: - конфликт, по логике участников беседы, не идёт к быстрому завершению; - он расширяется географически и технологически; - всё большую роль играют тыл, инфраструктура, беспилотники, политическая устойчивость; - союзники Украины начинают проявлять собственные интересы, которые могут расходиться с интересами Киева; - российская сторона, по изложенной версии, удерживает инициативу на фронте и адаптируется к новым условиям войны. Это довольно жёсткая и внутренне последовательная картина. Но, как и всякая военная картина, она требует осторожности. Война особенно опасна тем, что каждая сторона начинает верить не в реальность, а в удобную модель реальности. А потом именно эта модель может привести к просчёту.
ИтогВ данной лекции война представлена не как череда разрозненных эпизодов, а как многослойный кризис: военный, исторический, информационный, инфраструктурный и цивилизационный. Сильная сторона беседы — в стремлении связать фронт, дипломатию, память о Второй мировой и внутренние процессы в Европе в одну логическую схему. Слабая — в высокой степени категоричности и в явной зависимости оценок от одной политической перспективы. Если смотреть глубже, то здесь проявляется старая человеческая проблема: мы почти всегда воюем не только с противником, но и с образом противника, не только за территорию, но и за право считать свою интерпретацию истории единственно подлинной. А значит, самый трудный вопрос остаётся открытым: где в потоке войны заканчивается мобилизующая правда и начинается удобная иллюзия, в которую хочется верить?