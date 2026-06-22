В этом выпуске из цикла «Живая летопись войны» мы вспомним о беспримерном мужестве лётчика-истребителя Николая Репникова. 4 декабря 1941 года он вступил в свой последний, неравный бой, защищая карельское небо. Узнайте историю героя, который пошёл на смертельный таран, чтобы остановить врага.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов)

Общественный проект "Пламя Победы".

Помним, чтим, гордимся!

0:00 — Вступление: Последний бой в небе Карелии

0:16 — Биография и начало пути героя

0:51 — Участие в Советско-финляндской и Великой Отечественной войне

1:31 — Посмертное присвоение звания Героя Советского Союза

2:01 — Память о герое в Петрозаводске и Карелии

2:41 — Решающий вылет 4 декабря 1941 года

3:04 — Неравный бой: Воздушный таран и бессмертный подвиг

3:52 — Заключение. Проект «Пламя Победы»

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