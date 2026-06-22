☀️ МЧИТСЯ ТРОЙКА — светлая и жизнеутверждающая русская песня в духе советской эстрады и народной лирики.

Звон бубенцов, летящая тройка, бескрайние поля и любовь к родной земле. Эта песня наполнена радостью дороги, широтой русской души и теплом.

Авторский текст.

Музыка и аранжировка созданы с помощью Suno.

️ Стиль: советская народная эстрада, женский вокал, баян, балалайка, струнный оркестр, флейта и мягкий хор.

Песня о России, о счастье жить, о надежде и о красоте родных просторов.

Слушать аудио: https://suno.com/s/gWgzcUBL4iwV81Lm



Смотреть на Ютубе: https://youtu.be/jLkXwmtbSMo

Текст песни:

Мчится тройка

Мчится Тройка с бубенцами

Сквозь бураны и пургу.

За собою тянет сани,

Как за шиворот судьбу.

Лих ямщик и кони лИхи,

ЛИхи в санях седоки.

По степи несутся крики,

В далеке видны огни.

Там наш камень преткновенья,

Там и бросим якоря.

О – прекрасные мгновенья,

О – прекрасные края!

О – Рассея, мать честная,

Восемь бед – один ответ.

Ну-ка, Троечка родная,

Занеси-ка на тот свет!

Ах как манит он, как светит

Этот свет в конце пути.

Ни за что на всей планете

Его ярче не найти.

Велика Рассея мать –

Не околица.

Как не силься, не объять.

А так хочется:

Загрести мне всю её,

Да в охапочку,

И носить везде с собой

Словно пташечку.

Велика страна родная,

Не найти другой такой.

Нет предела ей, нет края,

До небес – подать рукой.

Есть душе где разгуляться,

Есть чем глаз повеселить.

Мне давно не восемнадцать,

Только сердцу не остыть.

И стучит оно, как ране,

Словно дробь по мостовой,

Словно Тройка: два – краями,

А по-центру – коренной.

О – Рассея, мать честная,

Восемь бед – один ответ.

Век живи, моя родная,

Век неси надежды свет!

Век сменяй на зиму лето,

Лей дожди и сыпь снега.

Век будь солнцем обогрета,

Драгоценная моя.

Велика Рассея мать –

Не околица.

Как не силься, не объять.

А так хочется:

Загрести мне всю её,

Да в охапочку,

И носить везде с собой

Словно пташечку.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/