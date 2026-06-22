Первая часть "царь то не настоящий, подменили во время великого посольства". Всё пытаюсь представить, как должно выглядеть это уничтожение 250 членов Великого посольства Всё пытаюсь представить, как должно выглядеть это уничтожение 250 членов Великого посольства

Продолжаю рассказывать о судьбах тех, кто вместе с Петром I отправился в Великое посольство и, по версии, любителей всего альтернативного, там и сгинул. Сегодня мы поговорим о ближайшем окружении Петра.

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О Меншикове и его судьбе рассказывать нет никакого смысла. Поэтому лучше упомяну кто ещё из ближайших петровских сподвижников отправился с ним в путешествие по Европе.

Яков Брюс

Яков Вилимович Брюс, вместе со своим братом Романом, сопровождал Петра во время всей поездки. По его поручению он учился математике в Лондоне, после вместе с Петром осматривал английские технические заведения и мастерские. После отъезда Петра он оставался в Лондоне, где занимался переводами и вернулся в Москву в 1699-м.

Брюс был активным участником Северной войны, отвечал за артиллерию при взятии Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы, Риги, в битве при Лесной и под Полтавой. Именно он отвечал за унификацию калибров русской артиллерии и книгопечатание.

Он вёл переговоры со шведами на Аландском, а после и на Ништадтском конгрессе.

В 1717-м он стал сенатором и президентом Мануфактур коллегии, а в 1719-м ещё и Берг коллегии, отвечал за выпуск монеты и упорядочил денежную систему.

Во время коронации Екатерины Брюс нёс корону перед Петром. А после смерти самого Петра именно Брюс отвечал за его погребение.

Он пережил и Петра, и Екатерину, и Петра II и умер в 1735-м у себя в имении.

Александр Васильевич Кикин

Отец Александра Кикина, воевода Василий Петрович Кикин, был приближенным ещё Алексея Михайловича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что своего сына он приставил к ровеснику, царевичу Петру. Он стал одним из потешных, бомбардиром Преображенского полка. В Азовском походе 1696-го Кикин стал денщиком Петра. В этом качестве он отправился и в Великое посольство.

Там был отправлен на верфи Голландской Ост-индийской компании учиться судостроению. И именно на строительство флота Пётр и направляет Кикина после возвращения. В 1703-м и 1704-м он отвечает за качество мачт на Воронежских и Олонецких верфях.

В 1706-м командовал отдельным корпусом в Митаве с заданием не дать соединиться Карлу XII с с корпусом Левенгаупта. Однако тут ему пришлось отойти в Минск и в следующем году Пётр вернул его на судостроение. В 1707-м он становится главой Адмиралтейства в Петербурге. Там же надзирает за строительством Адмиралтейской крепости и дворца. Далее, вплоть до 1714-го, он занимается строительством флота: ездит на осмотры верфей и снаряжает суда. Это время, пожалуй, звёздный час Кикина и время самого большого к нему расположения Петра.

И так бы и остался Кикин среди "птенцов гнезда петрова", если бы не случился конфликт с Меншиковым и ссылка в Москву по обвинению в казнокрадстве. Из-за них Кикин сближается с Алексея Петровича и делает роковой выбор.

Именно Кикин подсказал Алексею бежать из России, а после возвращения Алексея в Россию убеждал его постричься в монахи и так ждать смерти Петра. Конечно, это всплыло и простить такого Пётр не смог.

В феврале 1718-го Кикина арестовали, пытали. Под пыткой он подтвердил показания Алексея и признал себя виновным. 15 марта его колесовали на Красной площади и только на следующий день обезглавили, что, на самом деле, можно считать актом милосердия.

Андрей Петрович Измайлов

Андрей Петрович Измайлов с 1682-го был ближайшим стольником Ивана Алексеевича, а затем в той же должности и Петра.

Вместе с ним в 1697-м он отправляется учиться морскому делу. Однако, забегая вперёд, в дальнейшем им он не занимался. А прославился он на дипломатической службе.

Уже в 1698-м он во главе группы стольников (состоящую из четырех братьев Измайловых) отправляется в Рим.

В 1700-м он становится первым постоянным послом в Дании. А Дания, напомню, важнейший союзник России в Северной войне, страна которая могла сдержать Шведский флот.

В 1701-м отправляется к Фридриху I с двумя миссиями: официальная - поздравить его с принятием королевского достоинства, неофициальная - склонить его к примирению России и Швеции.

Вернувшись в Копенгаген он оставался послом там до 1707-го. В этой должности он пытался возобновить союз против Швеции, а также нанимал матросов и мастеров.

После Дании Пётр отправляет Измайлова на Украину наблюдать за гетманом Скоропадским. Тут ему подчинены все пехотные великорусские полки. Однако уже в сентябре 1710-го из Украины бежит князь Вишневецкий и Измайлова отправляют в Москву, а позже Пётр удаляет его в деревню.

Последним делом Измайлова стала должность первого Нижегородского губернатора в 1714-м. Правда пробыл он им всего 4 месяцев, т.к. уже 31 мая умер.

Фёдор Федорович Плещеев

Федор Федорович Плещеев - комнатный стольник Петра. Как и Кикин был потешным в звании сержанта.

Сопровождал Петра в Архангельск в 1694-м, в 1695-1696 участвовал в Азовских походах. А в 1697-м отправился с Петром на верфи Амстердама изучать корабельное дело.

Когда Пётр уехал в Лондон остался в Амстердаме для исполнения поручений. Заказывал пушки, ружья, парусину, инструменты, нанимал голландских мастеровых и офицеров и лекарей на русскую службу. Именно он в это время получал петровскую корреспонденцию и пересылал её в Лондон, порой даже делая пометки.

Вернулся из Посольства он вместе с Петром и уже в 1699-м возможно ассистировал ему при казни стрельцов, держа их за волосы.

Каких-то иных свершений он совершить не успел, т.к. в 1702-м году умер от горячки.

Вывод

Анализируя судьбы нескольких близких к Петру людей мы также видим, что все они прекрасно вернулись из за границы. Кто-то сразу с Петром, как Плещеев и Кикин, а кто-то спустя годы, как Измайлов.

При этом лишь Плещеев скончался в 1702-м году, да и то, к тому моменту он четыре года, как из посольства вернулся. Измайлов умер своей смертью в 1714-м, Кикина колесовали в 1718-м, а Брюс и вовсе умер в царствование Анны Иоанновны.