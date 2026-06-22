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Куда делись участники Великого посольства. Часть 2. Приближенные Петра

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Первая часть "царь то не настоящий, подменили во время великого посольства".Всё пытаюсь представить, как должно выглядеть это уничтожение 250 членов Великого посольстваВсё пытаюсь представить, как должно выглядеть это уничтожение 250 членов Великого посольства

Продолжаю рассказывать о судьбах тех, кто вместе с Петром I отправился в Великое посольство и, по версии, любителей всего альтернативного, там и сгинул. Сегодня мы поговорим о ближайшем окружении Петра.

У Шмакова опять разыгралась фантазияУ Шмакова опять разыгралась фантазия

О Меншикове и его судьбе рассказывать нет никакого смысла. Поэтому лучше упомяну кто ещё из ближайших петровских сподвижников отправился с ним в путешествие по Европе.

Яков Брюс

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Яков Вилимович Брюс, вместе со своим братом Романом, сопровождал Петра во время всей поездки. По его поручению он учился математике в Лондоне, после вместе с Петром осматривал английские технические заведения и мастерские. После отъезда Петра он оставался в Лондоне, где занимался переводами и вернулся в Москву в 1699-м.

Брюс был активным участником Северной войны, отвечал за артиллерию при взятии Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы, Риги, в битве при Лесной и под Полтавой. Именно он отвечал за унификацию калибров русской артиллерии и книгопечатание.

Он вёл переговоры со шведами на Аландском, а после и на Ништадтском конгрессе.

В 1717-м он стал сенатором и президентом Мануфактур коллегии, а в 1719-м ещё и Берг коллегии, отвечал за выпуск монеты и упорядочил денежную систему.

Во время коронации Екатерины Брюс нёс корону перед Петром. А после смерти самого Петра именно Брюс отвечал за его погребение.

Он пережил и Петра, и Екатерину, и Петра II и умер в 1735-м у себя в имении.

Александр Васильевич Кикин

Отец Александра Кикина, воевода Василий Петрович Кикин, был приближенным ещё Алексея Михайловича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что своего сына он приставил к ровеснику, царевичу Петру. Он стал одним из потешных, бомбардиром Преображенского полка. В Азовском походе 1696-го Кикин стал денщиком Петра. В этом качестве он отправился и в Великое посольство.

Там был отправлен на верфи Голландской Ост-индийской компании учиться судостроению. И именно на строительство флота Пётр и направляет Кикина после возвращения. В 1703-м и 1704-м он отвечает за качество мачт на Воронежских и Олонецких верфях.

В 1706-м командовал отдельным корпусом в Митаве с заданием не дать соединиться Карлу XII с с корпусом Левенгаупта. Однако тут ему пришлось отойти в Минск и в следующем году Пётр вернул его на судостроение. В 1707-м он становится главой Адмиралтейства в Петербурге. Там же надзирает за строительством Адмиралтейской крепости и дворца. Далее, вплоть до 1714-го, он занимается строительством флота: ездит на осмотры верфей и снаряжает суда. Это время, пожалуй, звёздный час Кикина и время самого большого к нему расположения Петра.

И так бы и остался Кикин среди "птенцов гнезда петрова", если бы не случился конфликт с Меншиковым и ссылка в Москву по обвинению в казнокрадстве. Из-за них Кикин сближается с Алексея Петровича и делает роковой выбор.

Именно Кикин подсказал Алексею бежать из России, а после возвращения Алексея в Россию убеждал его постричься в монахи и так ждать смерти Петра. Конечно, это всплыло и простить такого Пётр не смог.

В феврале 1718-го Кикина арестовали, пытали. Под пыткой он подтвердил показания Алексея и признал себя виновным. 15 марта его колесовали на Красной площади и только на следующий день обезглавили, что, на самом деле, можно считать актом милосердия.

Андрей Петрович Измайлов

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Андрей Петрович Измайлов с 1682-го был ближайшим стольником Ивана Алексеевича, а затем в той же должности и Петра.

Вместе с ним в 1697-м он отправляется учиться морскому делу. Однако, забегая вперёд, в дальнейшем им он не занимался. А прославился он на дипломатической службе.

Уже в 1698-м он во главе группы стольников (состоящую из четырех братьев Измайловых) отправляется в Рим.

В 1700-м он становится первым постоянным послом в Дании. А Дания, напомню, важнейший союзник России в Северной войне, страна которая могла сдержать Шведский флот.

В 1701-м отправляется к Фридриху I с двумя миссиями: официальная - поздравить его с принятием королевского достоинства, неофициальная - склонить его к примирению России и Швеции.

Вернувшись в Копенгаген он оставался послом там до 1707-го. В этой должности он пытался возобновить союз против Швеции, а также нанимал матросов и мастеров.

После Дании Пётр отправляет Измайлова на Украину наблюдать за гетманом Скоропадским. Тут ему подчинены все пехотные великорусские полки. Однако уже в сентябре 1710-го из Украины бежит князь Вишневецкий и Измайлова отправляют в Москву, а позже Пётр удаляет его в деревню.

Последним делом Измайлова стала должность первого Нижегородского губернатора в 1714-м. Правда пробыл он им всего 4 месяцев, т.к. уже 31 мая умер.

Фёдор Федорович Плещеев

Федор Федорович Плещеев - комнатный стольник Петра. Как и Кикин был потешным в звании сержанта.

Сопровождал Петра в Архангельск в 1694-м, в 1695-1696 участвовал в Азовских походах. А в 1697-м отправился с Петром на верфи Амстердама изучать корабельное дело.

Когда Пётр уехал в Лондон остался в Амстердаме для исполнения поручений. Заказывал пушки, ружья, парусину, инструменты, нанимал голландских мастеровых и офицеров и лекарей на русскую службу. Именно он в это время получал петровскую корреспонденцию и пересылал её в Лондон, порой даже делая пометки.

Вернулся из Посольства он вместе с Петром и уже в 1699-м возможно ассистировал ему при казни стрельцов, держа их за волосы.

Каких-то иных свершений он совершить не успел, т.к. в 1702-м году умер от горячки.

Вывод

Анализируя судьбы нескольких близких к Петру людей мы также видим, что все они прекрасно вернулись из за границы. Кто-то сразу с Петром, как Плещеев и Кикин, а кто-то спустя годы, как Измайлов.

При этом лишь Плещеев скончался в 1702-м году, да и то, к тому моменту он четыре года, как из посольства вернулся. Измайлов умер своей смертью в 1714-м, Кикина колесовали в 1718-м, а Брюс и вовсе умер в царствование Анны Иоанновны.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор разбирает судьбы ближайших сподвижников Петра I, участвовавших в Великом посольстве. - Основная цель текста — опровергнуть альтернативную версию о том, что участники посольства якобы «исчезли» или были уничтожены. - В качестве примеров приводятся четыре фигуры: - Яков Брюс — вернулся, сделал крупную военную, административную и дипломатическую карьеру, умер в 1735 году. - Александр Кикин — вернулся, служил в кораблестроении и администрации, позже был казнён в 1718 году за участие в деле царевича Алексея. - Андрей Измайлов — после посольства занялся дипломатией и управлением, умер в 1714 году. - Фёдор Плещеев — вернулся, выполнял поручения Петра, умер в 1702 году от болезни. - Все перечисленные люди после Великого посольства продолжали службу, упоминаются в документах и занимали должности. - Судьбы этих людей показывают, что версия о «массовом исчезновении» ближайшего окружения Петра не подтверждается.

Подробный вывод

Текст строится на довольно простом, но сильном принципе: если человек после Великого посольства продолжает оставлять след в истории — служит, получает назначения, участвует в войнах, переговорах, строительстве флота, придворных церемониях, — то говорить о его «исчезновении» по меньшей мере странно. Здесь автор не столько спорит на уровне философии истории, сколько апеллирует к практическому факту: биографии этих людей прослеживаются дальше. В этом смысле статья полезна именно своей приземлённостью. Она не пытается победить миф мифом, а показывает конкретные траектории жизни. Это важный метод: когда вокруг исторической фигуры возникает конспирология, лучший ответ — не возмущение, а последовательная реконструкция фактов. История вообще часто разрушается не ложью как таковой, а нашей любовью к драматичным и цельным сюжетам. Людям психологически приятнее поверить в большой заговор, чем в более прозаическую реальность, где одни участники посольства сделали карьеру, другие умерли от болезни, третьи попали в опалу, четвёртые были казнены уже по совсем иным причинам. Особенно показателен здесь случай Кикина. Если смотреть поверхностно, можно вырвать из контекста его трагический конец и встроить его в легенду о «зачистке свидетелей». Но в действительности его казнь была связана не с самим посольством, а с политическим кризисом вокруг царевича Алексея. Это хороший пример того, как реальная история сложнее и менее удобна для сенсации: судьбы людей ломались не из-за тайного сценария, а из-за придворной борьбы, личных конфликтов, смены лояльностей и жестоких правил эпохи. Брюс, напротив, показывает другую линию — устойчивую преемственность. Его долгая служба при Петре и после него фактически демонстрирует институциональную память государства. Если бы участники посольства действительно «сгинули», трудно было бы объяснить столь долгую и документированную карьеру человека, участвовавшего в ключевых военных, дипломатических и административных процессах начала XVIII века. Измайлов и Плещеев дополняют картину: один ушёл в дипломатию и губернаторство, другой — умер рано, но уже спустя годы после возвращения. То есть даже разные по масштабу и значимости фигуры не исчезают в исторической пустоте, а продолжают существовать в источниках. Если посмотреть шире, здесь проявляется интересная закономерность человеческого мышления. Мы нередко предпочитаем идеализированный или демонизированный образ истории самой истории. Конспирология — это тоже форма идеализации, только со знаком минус: она превращает прошлое в театральную постановку, где всё слишком связано, слишком символично, слишком «не случайно». Но подлинная история почти всегда грубее, сложнее и человечнее. В ней есть карьеризм, болезни, случайности, талант, насилие, верность и предательство — без обязательного присутствия единого тайного режиссёра. Поэтому главный смысл статьи я бы сформулировал так: судьбы приближённых Петра, участвовавших в Великом посольстве, прослеживаются достаточно ясно, чтобы считать миф об их исчезновении крайне слабым. Не все они жили долго и счастливо, но их жизни после посольства не обрываются загадочным образом — они продолжаются в политике, войне, управлении, дипломатии и придворной жизни. И здесь возникает более общий вопрос: почему нас порой сильнее убеждает красивая подозрительность, чем простая документированная реальность — не потому ли, что миф кажется нам эмоционально “истиннее” факта?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/aiuwiDL8mQ8zx-D4
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