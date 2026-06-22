Каждый год 22 июня в России отмечают День памяти и скорби, приуроченный к годовщине самой страшной даты в истории страны. О коллективизации и раскулачивании, о значении индустриализации, о коренных причинах победы советского народа в войне, о том, когда стало понятно, что Гитлер нападет на СССР, об оценке потерь советской стороны в войне, о дипломатической игре в первые годы Второй мировой, о том, что заставило Гитлера решится на войну с СССР, о стратегии и расчетах Сталина, о плане "Ост" и том, что ждало народы Восточной Европы и о том, почему 22 июня в кабинете Молотова плакал немецкий посол говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров

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