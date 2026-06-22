Фронтовые дневники Константина Симонова и идеология
Красный Архивариус Сергей Цветаев: https://t.me/sami_kak_deti
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_simonovdiary.mp3
Красный Архивариус Сергей Цветаев: https://t.me/sami_kak_deti
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_simonovdiary.mp3
Могилёв. Впервые там Симонов увидел, как немчуре навешали люлей. Первое Народное Ополчение.
Мой родной Город-Герой (хотя, так и не получивший официального признания).
Саныч, что там Симонов увидел надо верить мало. Это как героическая защита Брестской крепости одним майором Гавриловым из подвала Подробнее узнаем что защитников было в три раза больше чем немцев, но они быстро кончились, и остался в подвале Гаврилов отстреливаться. Потом появляется Симонов и героический рассказ.
Три деда у одной моей бабки. Первый мой родной дед погиб, могилу сейчас прибалты сносят. Второй дед хохол в танке утопленном зимой просидел два дня, умер в 53 г. от туберкулеза. Третий муж той же моей бабки Алексей Арюков. Видел лично, ни слова о войне, на теле крупные шрамы, курице голову рубить не мог, рвало его. Без вести пропал в 80 годы. Вот пусть Симонов напишет.