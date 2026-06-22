Борис Марцинкевич и Александр Фролов разбирают топливный коллапс, охвативший регионы от Крыма до Москвы. Вы узнаете реальные причины приостановки продажи бензина на полуострове и последствия остановки мощностей на Московском НПЗ. Мы проанализируем резкий скачок цен на АИ-92 и АИ-95, а также разберемся, стоит ли поддаваться панике и запасаться топливом в канистрах. Ккак проверки ФАС повлияют на стоимость бензина на независимых АЗС и чего ждать автовладельцам в ближайшее время, расскажем в новом видео

00:00 Крым сегодня: Приостановка продажи бензина. Что происходит?

00:52 Керченская переправа: Проблемы с логистикой топлива и атака на паром

01:59 График отключения света: Ситуация с электроэнергией в Севастополе

02:50 Московский НПЗ: Вся правда о дефиците топлива и ажиотаже в Москве

05:15 Очереди на заправках: Почему водители массово скупают бензин в канистры

08:18 Ограничения на бензин: Лимиты 20 литров на АЗС в Санкт-Петербурге

11:30 Цены на бензин 2024: Резкое подорожание АИ-92 и АИ-95 в июне

13:42 Почему на разных заправках цены отличаются на 20 рублей?

16:11 Проверка ФАС: Расследование антимонопольной службы против АЗС

18:15 Биржевая стоимость и реальная ситуация на рынке бензина

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