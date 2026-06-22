Цены в космос. Картельный сговор АЗС или реальный топливный кризис?
Борис Марцинкевич и Александр Фролов разбирают топливный коллапс, охвативший регионы от Крыма до Москвы. Вы узнаете реальные причины приостановки продажи бензина на полуострове и последствия остановки мощностей на Московском НПЗ. Мы проанализируем резкий скачок цен на АИ-92 и АИ-95, а также разберемся, стоит ли поддаваться панике и запасаться топливом в канистрах. Ккак проверки ФАС повлияют на стоимость бензина на независимых АЗС и чего ждать автовладельцам в ближайшее время, расскажем в новом видео
00:00 Крым сегодня: Приостановка продажи бензина. Что происходит?
00:52 Керченская переправа: Проблемы с логистикой топлива и атака на паром
01:59 График отключения света: Ситуация с электроэнергией в Севастополе
02:50 Московский НПЗ: Вся правда о дефиците топлива и ажиотаже в Москве
05:15 Очереди на заправках: Почему водители массово скупают бензин в канистры
08:18 Ограничения на бензин: Лимиты 20 литров на АЗС в Санкт-Петербурге
11:30 Цены на бензин 2024: Резкое подорожание АИ-92 и АИ-95 в июне
13:42 Почему на разных заправках цены отличаются на 20 рублей?
16:11 Проверка ФАС: Расследование антимонопольной службы против АЗС
18:15 Биржевая стоимость и реальная ситуация на рынке бензина
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается не только рост цен на бензин, но и более широкий узел проблем: перебои с логистикой топлива, повреждение инфраструктуры, локальные ограничения на продажу и панические реакции потребителей. - В Крыму и Севастополе временные сложности с поставками связаны прежде всего с нарушением маршрутов доставки: паром, сухопутный маршрут и ограничения на провоз по Крымскому мосту. - Ситуация с Московским НПЗ усилила тревогу, потому что сам бренд “московский” психологически воспринимается как “главный для Москвы”, хотя он покрывает до 40% потребностей региона, а не 100%. - Существенную часть дефицитных явлений создает не только объективный сбой, но и человеческая паника: очереди, закупки “впрок”, канистры, ажиотаж. - Автор подчеркивает: топливо в целом есть, но распределено неравномерно — на одних АЗС нули и очереди, на других заправиться можно относительно спокойно. - Средний рост цен в отчетах может вводить в заблуждение: он отражает не равномерное подорожание у всех, а резкие скачки у отдельных сетей. - На примере соседних заправок показывается, что разница цен на один и тот же вид топлива может достигать 10–20 рублей за литр. - ФАС начала проверку отдельных сетей АЗС, где цены выросли особенно заметно. - При этом есть и экономическое объяснение: независимые сети могли закупать топливо по более высоким оптовым ценам, особенно при ограниченной доступности российского ресурса и зависимости от альтернативных поставок. - Главный практический вывод автора: кризисные явления есть, но их нельзя путать с тотальным коллапсом; паника населения способна усугубить и без того сложную ситуацию.
Подробный выводВ данной лекции проводится важное различие между реальным топливным кризисом и социально-психологическим эффектом кризиса. Это, пожалуй, центральная мысль. Потому что в общественном восприятии часто все сливается в одно: если где-то что-то произошло с НПЗ, если в новостях говорят о перебоях, если на одной заправке “ноль”, значит “бензина нет вообще”. Но реальность, как почти всегда, сложнее и менее драматична, чем ее образ в массовом сознании. С практической точки зрения автор говорит довольно трезвую вещь: проблемы есть, но они не равны тотальному исчезновению топлива с рынка. Есть нарушения логистики, есть повреждения инфраструктуры, есть внеплановые ремонты, есть локальные ограничения. Это объективная часть. Но есть и вторая часть — поведение людей. И вот здесь возникает почти классический эффект самоисполняющегося пророчества: люди боятся дефицита, начинают скупать бензин, выстраиваются в очереди, забирают больше обычного, и тем самым локально этот дефицит действительно создают. Это очень человеческий сюжет. В экономике, психологии и даже истории он повторяется постоянно. Банковские паники, ажиотажный спрос на сахар, гречку, валюту, лекарства — везде работает один и тот же механизм. Не только нехватка рождает страх, но и страх сам начинает производить нехватку. В этом смысле рынок топлива ведет себя почти как нервная система: сигнал тревоги, даже если он частично преувеличен, способен вызвать реальную перегрузку. Автор довольно убедительно показывает, что история с Московским НПЗ стала именно таким триггером. Не потому, что завод не важен — он важен, обеспечивая до 40% потребностей Московского региона, — а потому, что само название создает в голове простую и пугающую схему: “если московский завод пострадал, Москве конец”. Это типичная когнитивная редукция. Человеческий ум любит не систему, а символ. Мы часто реагируем не на факты, а на их яркий образ. В отношениях это идеализация человека, в политике — идеализация лидера, в экономике — фетишизация одного предприятия как “сердца всей системы”. Хотя система, конечно, сложнее, распределеннее и устойчивее, чем кажется в моменте. Отдельно важна мысль о средних ценах. Это, на мой взгляд, один из самых полезных фрагментов беседы. Средняя цена — удобный статистический показатель, но во время турбулентности он легко становится маской, скрывающей реальную картину. Если одни сети держат цену относительно стабильно, а другие резко поднимают ее на 10–20 рублей, средний показатель вырастет, и это будет формально правдой. Но для потребителя эта правда неполная. Она не отвечает на главный вопрос: “Мне действительно везде придется платить больше, или просто нужно выбрать другую АЗС?” Это хороший пример того, как статистика без структуры может быть почти иллюзией. Число есть, а понимания нет. В этом есть даже философский оттенок: голый факт не всегда равен истине. Истина требует контекста. Тема картельного сговора в видео остается открытой, и это честная позиция. Автор не скатывается ни в конспирологию, ни в наивность. С одной стороны, ФАС заинтересовалась аномальным ростом цен у отдельных сетей — значит, основания для подозрений есть. С другой стороны, приводится и аргумент самих участников рынка: независимые сети могли покупать топливо по высокой оптовой цене, особенно если доступ к более дешевому ресурсу был ограничен. То есть возможны оба сценария: - либо часть роста действительно вызвана рыночной и логистической реальностью; - либо кто-то воспользовался ситуацией и страхом потребителей, чтобы резко увеличить маржу; - либо, что наиболее вероятно, мы имеем смесь обоих факторов. И это, пожалуй, самая зрелая рамка: в кризисе редко существует одна “чистая” причина. Обычно есть материальный сбой, информационный перегрев и человеческая склонность извлекать выгоду из нестабильности. Материя, психология и интерес почти всегда переплетены. Еще один важный мотив — необходимость лучшей информационной инфраструктуры. Идея показывать в навигационных сервисах наличие топлива и загруженность АЗС выглядит очень здраво. Это пример того, как технологическое решение может снижать уровень социальной тревоги. По сути, прозрачность сама по себе становится антидотом против паники. Когда человек не знает, где бензин есть, он ведет себя иррационально. Когда видит карту с доступными вариантами, он возвращается в более спокойное состояние. Здесь цифровые сервисы могли бы выполнять почти терапевтическую функцию — не лечить кризис напрямую, но уменьшать хаос вокруг него. Если говорить совсем по существу, вывод из видео такой:
1. Кризис есть, но он локальный и неравномерныйРечь не о полном обрушении топливного рынка, а о сочетании инфраструктурных повреждений, сложностей логистики и локальных перекосов в снабжении.
2. Паника — самостоятельный фактор ухудшенияОчереди и скупка топлива “на всякий случай” превращают ограниченную проблему в более масштабную. Люди, пытаясь защититься, иногда сами усиливают удар.
3. Рост средних цен не означает одинаковый рост у всехНекоторые сети резко подняли цены, другие — нет. Поэтому ориентироваться только на заголовки о “среднем подорожании” опасно.
4. Проверка ФАС логичнаЕсть признаки аномального ценообразования, и государственный контроль здесь выглядит оправданным.
5. Но обвинять всех в сговоре преждевременноУ части участников рынка могли быть объективно высокие закупочные издержки. Кризис всегда обнажает сложную границу между спекуляцией и выживанием.
6. Главный практический совет — не действовать вслепуюНужно не поддаваться первому импульсу страха, а сравнивать цены, смотреть на доступные АЗС, понимать, что локальный ноль на стеле не равен общему отсутствию топлива.
ИтогБеседа посвящена очень показательной теме: как реальный сбой в системе превращается в информационный и психологический шторм. Топливный рынок здесь выступает как зеркало общества. Где-то действительно пробита “броня” инфраструктуры, но не меньшее значение имеет то, как общество интерпретирует эту пробоину. Иногда нам кажется, что кризис — это прежде всего нехватка ресурса. Но не реже кризис — это нехватка ясности. А когда нет ясности, человек начинает заполнять пустоту страхом, слухами и крайними сценариями. Поэтому самый зрелый вывод здесь не в том, чтобы отрицать проблемы и не в том, чтобы кричать о заговоре, а в том, чтобы видеть картину многослойно: есть объективные трудности, есть рыночные перекосы, есть, возможно, злоупотребления, и есть массовая склонность драматизировать сильнее, чем требует реальность. Вопрос, наверное, в том, насколько мы вообще способны отличить сам кризис от того образа кризиса, который создаем у себя в голове?