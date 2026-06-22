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Максим Невенчанный беседует с Алексеем Нехиным — кандидатом географических наук, почвоведом и исследователем, который называет себя альтернативным учёным.

В выпуске — белокаменная Москва, древняя архитектура из известняка, красный кирпич, глина, песок, засыпанные города, “культурный слой”, старые здания с окнами под землёй, спектральный анализ камня из Турции, прочность античных блоков, плазменный пиролиз, шлакообразование и версия о катастрофах, которые могли менять поверхность Земли.

Нехин объясняет, почему, по его мнению, официальные версии происхождения известняка, глины и песка не закрывают все вопросы. Отдельно обсуждаются Москва, Петербург, Китай, Египет, Сахара, древние карты, библейские сюжеты, метеориты и идея о том, что история Земли могла развиваться не плавно, а через серию крупных катастроф.

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00:00 Максим Невенчанный представляет Алексея Нехина

01:02 что изучает альтернативная наука

02:03 почему важен вопрос исторического времени

03:51 862 год и древнейшие города Руси

05:09 белокаменная архитектура и известняк

06:09 почему Москва называлась белокаменной

07:39 спектральный анализ камня из Турции

08:40 прочность античных блоков

10:59 почему Нехин считает древний известняк искусственным материалом

13:08 откуда взялось массовое строительство из известняка

14:08 переход от белого камня к красному кирпичу

15:37 официальная версия происхождения глины

18:01 почему версия выветривания гранита кажется Нехину спорной

21:26 официальная версия происхождения известняка

23:09 что такое плазменный пиролиз

27:32 газификация отходов и синтетический газ

29:11 мог ли пиролиз объяснить происхождение песка

30:06 известь, глина и песок как продукты высоких температур

33:40 история Земли как история катастроф

36:07 версия образования известняка после апокалипсиса

37:41 метеориты и библейские сюжеты

42:09 почему Нехин предлагает читать Библию как описание реальных событий

44:17 версия образования глины после катастрофы XVII века

49:00 почему старые города могли оказаться “засыпанными”

50:45 Москва, Петербург и культурный слой

52:52 катастрофа XIX века и новые слои глины

55:10 Сахара, старые карты и песчаные слои

57:56 финал разговора и приглашение к обсуждению

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