БЕЛОКАМЕННАЯ МОСКВА ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА — КТО НАС ОБМАНЫВАЕТ? | Алексей Нехин
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Максим Невенчанный беседует с Алексеем Нехиным — кандидатом географических наук, почвоведом и исследователем, который называет себя альтернативным учёным.
В выпуске — белокаменная Москва, древняя архитектура из известняка, красный кирпич, глина, песок, засыпанные города, “культурный слой”, старые здания с окнами под землёй, спектральный анализ камня из Турции, прочность античных блоков, плазменный пиролиз, шлакообразование и версия о катастрофах, которые могли менять поверхность Земли.
Нехин объясняет, почему, по его мнению, официальные версии происхождения известняка, глины и песка не закрывают все вопросы. Отдельно обсуждаются Москва, Петербург, Китай, Египет, Сахара, древние карты, библейские сюжеты, метеориты и идея о том, что история Земли могла развиваться не плавно, а через серию крупных катастроф.
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00:00 Максим Невенчанный представляет Алексея Нехина
01:02 что изучает альтернативная наука
02:03 почему важен вопрос исторического времени
03:51 862 год и древнейшие города Руси
05:09 белокаменная архитектура и известняк
06:09 почему Москва называлась белокаменной
07:39 спектральный анализ камня из Турции
08:40 прочность античных блоков
10:59 почему Нехин считает древний известняк искусственным материалом
13:08 откуда взялось массовое строительство из известняка
14:08 переход от белого камня к красному кирпичу
15:37 официальная версия происхождения глины
18:01 почему версия выветривания гранита кажется Нехину спорной
21:26 официальная версия происхождения известняка
23:09 что такое плазменный пиролиз
27:32 газификация отходов и синтетический газ
29:11 мог ли пиролиз объяснить происхождение песка
30:06 известь, глина и песок как продукты высоких температур
33:40 история Земли как история катастроф
36:07 версия образования известняка после апокалипсиса
37:41 метеориты и библейские сюжеты
42:09 почему Нехин предлагает читать Библию как описание реальных событий
44:17 версия образования глины после катастрофы XVII века
49:00 почему старые города могли оказаться “засыпанными”
50:45 Москва, Петербург и культурный слой
52:52 катастрофа XIX века и новые слои глины
55:10 Сахара, старые карты и песчаные слои
57:56 финал разговора и приглашение к обсуждению
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Алексей Нехин предлагает альтернативную версию происхождения строительных материалов и некоторых исторических слоев городов. - Центральный вопрос беседы: почему “белокаменная” Москва ассоциируется с известняком, тогда как сегодня мы видим в основном краснокирпичную архитектуру. - Автор утверждает, что в древности массовое строительство велось не из природного, а из искусственно подготовленного известнякового материала. - В качестве аргумента приводится: - химический анализ древних блоков, показывающий состав, близкий к известняку; - высокая прочность этих материалов, которая, по мнению автора, не соответствует обычному природному известняку. - Далее выдвигается гипотеза, что: - известняк, - глина, - песок могут быть продуктами высокотемпературных катастрофических процессов, напоминающих плазменный пиролиз. - Нехин связывает смену строительной эпохи: - от белокаменного строительства - к краснокирпичному с глобальными или крупномасштабными катастрофами. - Он предполагает несколько рубежей таких катастроф: - около IX века; - в XVII веке; - в середине XIX века. - По его версии, именно такие события могли привести: - к образованию многометровых слоев глины и песка; - к засыпанию нижних этажей старых зданий; - к появлению “подземных” частей городов. - Библейские сюжеты о “камнях с неба” интерпретируются как возможное описание метеоритного или аналогичного разрушительного воздействия. - Официальная геология и история в лекции критикуются как не дающие удовлетворительного объяснения происхождению многих наблюдаемых явлений.
Подробный выводВ данной лекции предлагается не просто альтернативная историческая гипотеза, а целая альтернативная картина геологической и цивилизационной истории. Ее ядро — идея, что привычное нам объяснение происхождения известняка, глины, песка, культурного слоя и архитектурных переходов якобы слишком слабое, фрагментарное или внутренне противоречивое. Если упростить, логика автора такова: 1. Архитектура прошлого отличается по материалу: древнее — белокаменное, более позднее — кирпичное. 2. Свойства древних материалов якобы не совпадают со свойствами обычного природного сырья. 3. Значит, эти материалы либо были искусственно приготовлены, либо появились в результате необычных процессов. 4. Таким процессом объявляется нечто вроде глобального высокотемпературного преобразования вещества. 5. Отсюда делается следующий шаг: история Земли — это не плавное развитие, а цепь катастроф, после которых менялся сам материальный фон цивилизации. Здесь интересно не только содержание, но и сам тип мышления. Он очень характерен для альтернативных концепций: берется реальное наблюдение — например, засыпанные этажи, белокаменные памятники, неясности датировок, региональные несоответствия в учебных схемах — и затем на основе этих наблюдений строится большая объединяющая гипотеза. В этом есть сильная сторона: человек пытается мыслить системно, не довольствуется шаблоном и ищет связь между геологией, историей, архитектурой и даже мифологией. Но здесь же и главная уязвимость. Между вопросом «официальная версия не всё объясняет» и выводом «значит, были глобальные пиролизные катастрофы и метеоритное оружие» лежит очень большая дистанция. С научной точки зрения ее нельзя перепрыгивать только за счет аналогий, подозрений или эффектных сопоставлений. Нужны: - воспроизводимые данные, - независимые измерения, - сопоставление с геологической стратиграфией, - строгая датировка, - публикации и проверка специалистами из разных областей. Иначе возникает типичная проблема: слабость одной модели автоматически принимается за доказательство другой. А это логически неверно. Тем не менее, беседа поднимает несколько действительно важных тем:
1. Критика упрощенной исторической картиныИстория в массовом сознании часто подается как гладкий учебник без разрывов. Но реальность сложнее: архивы неполны, датировки иногда пересматриваются, строительные технологии нередко недооцениваются. В этом смысле скепсис к слишком ровной картине прошлого — полезен.
2. Материал важнее лозунгаФраза “Москва белокаменная” действительно сегодня воспринимается почти символически, хотя видим мы в основном кирпич. Это хороший пример того, как культурный образ живет дольше материальной реальности. Люди вообще часто любят не сам предмет, а его миф. Это касается и городов, и истории, и отношений между людьми.
3. Засыпанные этажи — реальный повод для исследованияПоднятие уровня улиц, перепланировки, наслоение грунта, перестройки, инженерные изменения — всё это реальные процессы. Вопрос в масштабе и интерпретации. То есть проблема не выдумана, но объяснение требует аккуратности.
4. Междисциплинарность может быть плодотворной — если не терять меруСопоставление архитектуры, почвоведения, термодинамики, библейских текстов и урбанистики может рождать интересные вопросы. Но если связь между этими областями строится слишком свободно, мышление быстро превращается из исследовательского в мифотворческое. Это тонкая грань: между смелой гипотезой и красивой интеллектуальной иллюзией.
Взвешенная оценкаМожно сказать так: - Полезная часть лекции — это постановка неудобных вопросов, сомнение в шаблонных объяснениях, внимание к материальным следам. - Слабая часть — переход от наблюдений к очень масштабным выводам без достаточной доказательной базы. И здесь проявляется почти философский закон: человек редко живет в чистой реальности, чаще — в интерпретации реальности. Официальная наука тоже может быть излишне самоуверенной, когда популярно упрощает сложное. Но и альтернативный исследователь легко влюбляется в собственную цельную картину мира. Один идеализирует систему, другой — свою оппозицию системе. В этом смысле и материалист, и мистик могут быть одинаково догматичны; просто язык у них разный. Поэтому зрелая позиция, вероятно, состоит не в том, чтобы немедленно принять или отвергнуть сказанное, а в том, чтобы разделить: - интересный вопрос, - рабочую гипотезу, - доказанный факт. Это три разных уровня.
ИтогБеседа посвящена попытке объяснить смену строительных эпох, происхождение известняка, глины и песка, а также феномен засыпанных городов через модель повторяющихся катастроф и экстремальных термических процессов. Идея звучит масштабно и провокационно, местами увлекательно, но в нынешнем виде выглядит скорее спекулятивной мировоззренческой конструкцией, чем строго подтвержденной научной теорией. И всё же такие лекции ценны хотя бы тем, что заставляют задуматься: где мы действительно знаем, а где просто привыкли считать, что знаем. Ведь иногда обман кроется не только в чужой версии событий, но и в нашей собственной потребности слишком быстро назвать что-то истиной. Насколько вообще наше представление о прошлом является знанием, а насколько — удобным культурным мифом?