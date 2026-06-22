22 июня 1941 года — день, который изменил историю нашей страны. Ровно 85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз — началась Великая Отечественная война, ставшая тяжёлым испытанием для каждой семьи, каждого дома, каждой судьбы. И мы должны прекрасно помнить не только своих павших, но и уроки истории.

Против нас воевала вся Европа. Современный Евросоюз. Исключение только бритты, сербы и ляхи. Война шла на уничтожение. Дело не только в новом жизненном пространстве, о котором мечтал Берлин. Европа мечтала смыть свой многократный позор. Граф (а затем и светлейший князь) Александр Андреевич Безбородко в 1799 году напутствовал молодых русских дипломатов при посвящении в чин: «Не знаю, как при вас, молодых, будет, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!» (это высказывание почему-то часто ошибочно приписывают то Екатерине Великой, то Александру III). Русские войска в Париже в 1815-м. Пётр Великий наголо разбил непобедимое шведское войско в 6 верстах от Полтавы. В официальной российской реляции написано, что шведов били «яко скот». Потери шведской армии убитыми и пленными были ужасными – достигали 57%, что в 5 раз превышали потери русских. И конечно многовековой страх перед Ордой, которая в середине тринадцатого века чуть не сбросила Европу в море. В Европе никогда не считали нас европейцами, и в этом отношении были правы. Сейчас на фоне СВО маски сброшены, и они мечтают просто отменить Россию, забыть о ней навсегда, поделив природные богатства.

Гитлер это не мрачное исключение в европейской истории. А в значительной степени мечта европейских народов. Если бы гитлеровцы не уничтожили около 6 млн. евреев, его бы давно реабилитировали. Противостояла ему не просто Россия, а именно советская Россия. Можно с уверенностью утверждать, что нацисты бы сделали архаичную романовскую монархию, которая сонно плыла по течению истории, как бог черепаху. Увеличение доли России в мировом промышленном производстве оказалось впечатляющим: с 4% в 1913 году до 10% в 1937 году. Победа в войне – это не только военная удача, но и экономика, которая является основой любой военной победы. Ненавистникам советской России стоит об этом задуматься. При этом современная Украина прекрасна показала, что любой радикальный антикоммунизм заканчивается нацизмом.

Ну и последнее. Почему мы победили, ведь Европа значительно превосходила СССР по своему военному и экономическому потенциалу. Лучше всего ответ на этот вопрос дал великий русский философ и историк Лев Гумилёв. «Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары – могут, а немцы – нет. Немцы воюют по часам, и только когда кофе попьют, а мы – всегда». Лев Николаевич Гумилёв использовал эту фразу, чтобы подчеркнуть особую физическую и психологическую выносливость народов, способных к выживанию в суровых условиях и постоянной готовности к бою. Это главное, что оставила нам в наследство Золотая Орда, прежде чем растворилась во времена Ивана Грозного в нашем русском мире. Мы не европейцы, именно поэтому мы победили тогда, победим и сейчас.