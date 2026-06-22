Александр Разуваев: Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле
22 июня 1941 года — день, который изменил историю нашей страны. Ровно 85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз — началась Великая Отечественная война, ставшая тяжёлым испытанием для каждой семьи, каждого дома, каждой судьбы. И мы должны прекрасно помнить не только своих павших, но и уроки истории.
Против нас воевала вся Европа. Современный Евросоюз. Исключение только бритты, сербы и ляхи. Война шла на уничтожение. Дело не только в новом жизненном пространстве, о котором мечтал Берлин. Европа мечтала смыть свой многократный позор. Граф (а затем и светлейший князь) Александр Андреевич Безбородко в 1799 году напутствовал молодых русских дипломатов при посвящении в чин: «Не знаю, как при вас, молодых, будет, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!» (это высказывание почему-то часто ошибочно приписывают то Екатерине Великой, то Александру III). Русские войска в Париже в 1815-м. Пётр Великий наголо разбил непобедимое шведское войско в 6 верстах от Полтавы. В официальной российской реляции написано, что шведов били «яко скот». Потери шведской армии убитыми и пленными были ужасными – достигали 57%, что в 5 раз превышали потери русских. И конечно многовековой страх перед Ордой, которая в середине тринадцатого века чуть не сбросила Европу в море. В Европе никогда не считали нас европейцами, и в этом отношении были правы. Сейчас на фоне СВО маски сброшены, и они мечтают просто отменить Россию, забыть о ней навсегда, поделив природные богатства.
Гитлер это не мрачное исключение в европейской истории. А в значительной степени мечта европейских народов. Если бы гитлеровцы не уничтожили около 6 млн. евреев, его бы давно реабилитировали. Противостояла ему не просто Россия, а именно советская Россия. Можно с уверенностью утверждать, что нацисты бы сделали архаичную романовскую монархию, которая сонно плыла по течению истории, как бог черепаху. Увеличение доли России в мировом промышленном производстве оказалось впечатляющим: с 4% в 1913 году до 10% в 1937 году. Победа в войне – это не только военная удача, но и экономика, которая является основой любой военной победы. Ненавистникам советской России стоит об этом задуматься. При этом современная Украина прекрасна показала, что любой радикальный антикоммунизм заканчивается нацизмом.
Ну и последнее. Почему мы победили, ведь Европа значительно превосходила СССР по своему военному и экономическому потенциалу. Лучше всего ответ на этот вопрос дал великий русский философ и историк Лев Гумилёв. «Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские и татары – могут, а немцы – нет. Немцы воюют по часам, и только когда кофе попьют, а мы – всегда». Лев Николаевич Гумилёв использовал эту фразу, чтобы подчеркнуть особую физическую и психологическую выносливость народов, способных к выживанию в суровых условиях и постоянной готовности к бою. Это главное, что оставила нам в наследство Золотая Орда, прежде чем растворилась во времена Ивана Грозного в нашем русском мире. Мы не европейцы, именно поэтому мы победили тогда, победим и сейчас.
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великая отечественная война 22 июня россия и европа евразия гумилёв левАлександр Разуваев
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- 22 июня 1941 года — дата, радикально изменившая историю СССР и всей страны. - Автор утверждает, что против СССР воевала фактически вся Европа, а не только Германия. - Война, по его мнению, носила экзистенциальный характер — “на уничтожение”. - Автор связывает европейскую враждебность к России с долгой исторической памятью и геополитическим страхом. - Проводится мысль, что Россия исторически не воспринималась Европой как “своя”. - Гитлер в тексте представлен не как случайное отклонение, а как выражение глубинных тенденций европейской истории. - Особо подчеркивается, что победу одержала именно советская Россия, а не абстрактная “историческая Россия”. - Один из ключевых аргументов: советская индустриализация создала экономическую базу Победы. - Автор резко критикует антикоммунизм, связывая его в радикальной форме с нацизмом. - Главный объяснительный образ статьи — мысль Гумилёва: побеждают народы, способные к суровой мобилизации и выносливости. - Отсюда итоговый вывод автора: Россия побеждает именно потому, что она не Европа, а отдельная цивилизация.
Анализ статьиСтатья Разуваева построена не столько как историческое исследование, сколько как идеологическое и цивилизационное высказывание. Это важно понимать сразу. В ней есть сильный эмоциональный нерв, понятный для даты 22 июня: память о катастрофе, о цене Победы, о войне как пределе человеческого и национального испытания. Но вместе с этим текст сознательно выстраивает крупную историческую схему, в которой СССР/Россия противостоят Европе почти как два разных антропологических типа.
1. Сильная сторона текста: акцент на цене войны и исторической памятиСамая убедительная и нравственно весомая часть статьи — напоминание, что 22 июня нельзя превращать в формальность. Это действительно день не только военного нападения, но и цивилизационного надлома, который прошёл через каждую семью. Здесь автор прав в практическом смысле: память о войне нужна не как ритуал, а как защита от исторической амнезии. История вообще часто мстит не тем, что “повторяется буквально”, а тем, что возвращает забытые механизмы: расчеловечивание противника, культ силы, презрение к “чужим”, вера в простые решения. В этом смысле статья попадает в нерв темы.
2. “Против нас воевала вся Европа” — эмоционально сильная, но исторически грубая формулаФраза о том, что против СССР воевала “вся Европа”, имеет понятную публицистическую функцию: подчеркнуть масштаб противостояния. И в ней есть историческое зерно — на стороне Третьего рейха действительно были союзники, коллаборационисты, добровольческие формирования из разных стран Европы, промышленный и ресурсный потенциал оккупированных территорий тоже работал на германскую военную машину. Но как историческая формула это слишком обобщённо. Европа не была единым субъектом в полном смысле. Были страны оккупированные, были сопротивления, были разные политические режимы и разные формы участия. И здесь начинается важная философская проблема: когда публицистика превращает сложную реальность в монолитный образ врага, она усиливает мобилизацию, но ослабляет истину. Это не делает автора автоматически “неправым”, но делает его тезис неполным. А неполная правда в политике часто работает сильнее полной именно потому, что она проще.
3. Идея “Европа всегда хотела отменить Россию” — мощный миф, частично основанный на опытеУ статьи есть центральная интонация: Запад/Европа веками не принимали Россию и стремились её ограничить или уничтожить. Это не выдумка на пустом месте. В истории действительно были: - и страх перед русским влиянием, - и постоянная геополитическая конкуренция, - и культурное высокомерие Европы по отношению к России, - и попытки навязать России роль периферии. Но между недоверием, соперничеством, культурным презрением и тотальной мечтой “отменить Россию” — большая дистанция. Автор эту дистанцию сокращает до предела. Это типичный приём исторической идеологизации: из множества разнонаправленных фактов собирается единая линия судьбы. Такой подход психологически понятен. Человек и народ вообще склонны собирать историю в цельный рассказ — иначе трудно жить. Но проблема в том, что цельный рассказ почти всегда красивее и проще, чем реальность.
4. Тезис о Гитлере как “мечте Европы” — нарочито провокационный и спорныйЭто, пожалуй, один из самых жёстких тезисов статьи. Он рассчитан на моральный удар: не считать нацизм случайным отклонением, а видеть в нём проявление европейской глубины — колониализма, расизма, империализма, технократического варварства. В таком ракурсе есть важное зерно. Нацизм действительно не упал с Луны. У него были корни в европейской истории: - расовые теории, - национализм, - антисемитизм, - колониальные практики, - культ превосходства, - бюрократизация насилия. Но сказать, что Гитлер — это “мечта европейских народов”, значит перейти от анализа структур к морально-политической гиперболе. История здесь становится не исследованием, а обвинительным актом. Это может быть эффективно как публицистика, но плохо работает как точное суждение.
5. Очень важный и, на мой взгляд, самый содержательный тезис статьи — о роли советской индустриализацииВот здесь текст становится особенно серьёзным. Победа в войне действительно невозможна без: - промышленности, - логистики, - кадров, - технологий, - организационной способности государства. Тезис о росте промышленного веса СССР — это уже не просто эмоциональный образ, а попытка опереться на материальную основу истории. И это справедливо: войны выигрываются не только героизмом, но и станками, углём, железом, инженерной школой, дисциплиной производства. Это любопытно и философски. Часто люди хотят объяснить Победу исключительно “духом”. Но дух без инфраструктуры беспомощен. С другой стороны, голая экономика без мотивации и жертвенности тоже не побеждает. Истина, как часто бывает, лежит между материальным и смысловым. Победа СССР была сплавом: - индустриальной мобилизации, - организационной жёсткости, - массового героизма, - огромных жертв, - и чувства, что отступать буквально некуда. То есть история работает не как один фактор, а как резонанс факторов.
6. Фраза Гумилёва про “спать на голой земле” — сильный образ, но не исчерпывающее объяснениеЭто самый яркий образ статьи. Он красив, афористичен и почти архетипичен. Он говорит о выносливости, неприхотливости, способности переносить лишения, готовности воевать вне комфорта. И в этом смысле фраза действительно цепляет не только разум, но и почти телесную память культуры. Но если разбирать строго, войны выигрывают не только те, кто может спать на голой земле. Их выигрывают ещё и те, кто умеет: - строить заводы, - организовывать снабжение, - сохранять управление, - учиться на поражениях, - производить оружие быстрее врага, - мотивировать общество на предельное напряжение. Иначе говоря, стойкость — необходимое, но недостаточное условие победы. Сама метафора Гумилёва интересна ещё и как антропологический символ. Она утверждает, что цивилизация становится уязвимой, когда слишком привыкает к комфорту. Это применимо не только к войне. Личность тоже проигрывает не тогда, когда ей тяжело, а когда она теряет способность переносить реальность без обезболивающей идеализации. В этом смысле статья говорит не только о фронте, но и о типе человека.
7. “Мы не европейцы” — тезис о цивилизационной отдельностиЭто один из старых русских сюжетов: Россия как не-Европа, Евразия, особый мир. У этой позиции есть культурные и исторические основания. Россия действительно складывалась как особое пространство, где смешивались: - византийское наследие, - степная политическая школа, - славянская традиция, - имперская логика, - европейская модернизация. То есть Россия — не просто Европа и не просто Азия. Она действительно сложнее любого одного ярлыка. Но когда автор пишет “мы не европейцы, именно поэтому мы победили”, он совершает логический скачок. Победа СССР была достигнута не из-за неевропейскости как таковой, а благодаря конкретной исторической конфигурации: мобилизационной модели, индустриализации, масштабу территории, устойчивости общества, жесткости власти, патриотической мотивации, способности к жертве. Иначе говоря, идентичность важна, но не стоит превращать её в магическое объяснение.
8. Полемическая слабость статьи: слишком плотное слияние истории и современной политической повесткиТекст постоянно переводит разговор о Великой Отечественной войне в плоскость сегодняшних конфликтов. Это понятно как публицистика, но опасно как историческое мышление. Когда прошлое используется только как зеркало настоящего, оно теряет собственную сложность. Здесь есть почти религиозный соблазн: видеть в истории не исследование причин, а подтверждение своей текущей правоты. Но история редко так удобна. Она обычно учит более неприятному: что даже правые по-своему стороны могут ошибаться, что победители тоже несут свои тени, что трагедия не сводится к лозунгу.
9. Что в статье является фактом, а что — мировоззренческой интерпретациейЭто важно разделить. Относительно фактичны: - значимость 22 июня 1941 года; - тотальный характер войны; - огромная роль экономики в победе; - важность советской индустриализации; - участие ресурсов и людских сил многих европейских стран на стороне рейха. Интерпретационны и спорны: - “вся Европа” как единый субъект войны; - Гитлер как “мечта европейских народов”; - прямое отождествление радикального антикоммунизма с нацизмом; - тезис, что именно “неевропейскость” обеспечила победу; - идеализация гумилёвской схемы как главного объяснения войны. Это различение полезно, потому что сильная статья не обязана быть полностью точной, но читатель должен видеть, где документ, а где мифопоэтика.
Подробный выводСтатья Разуваева — это не нейтральная история, а страстный цивилизационный манифест, написанный в логике памяти, мобилизации и самоопределения. Её сила — в эмоциональной концентрации, в напоминании, что Великая Отечественная война была не просто конфликтом армий, а борьбой за физическое существование страны и народа. Особенно значим и здрав её тезис о том, что Победа была обеспечена не одной только доблестью, но и советской экономической и индустриальной базой. Это важное противоядие против романтических упрощений истории. Но статья одновременно уязвима из-за своей жёсткой схематичности. Автор создаёт образ монолитной Европы, веками ненавидящей Россию, и выводит почти метафизическое противопоставление: Европа — комфорт, рациональность и высокомерие; Россия — выносливость, историческая глубина и способность к предельному напряжению. Такой образ работает как политический миф, а мифы нужны народам, особенно в моменты исторического стресса. Но миф — это не то же самое, что полная истина. Если смотреть глубже, Победа 1945 года родилась не из одного качества и не из одной идентичности. Её обеспечил сплав: - индустриального рывка, - жесткой государственной мобилизации, - массового мужества, - способности переносить чудовищные потери, - огромного пространства страны, - ошибок противника, - и очень глубокой внутренней решимости не исчезнуть. Фраза “войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле” красива именно потому, что она указывает на реальную вещь: предел исторической устойчивости определяется не комфортом, а способностью человека и общества выдерживать реальность без распада. Но в ней лишь часть правды. На голой земле можно выжить; победить — уже сложнее. Для победы нужна ещё культура организации, труда, памяти и смысла. В более широком философском плане статья напоминает, как легко коллективы влюбляются в идеализированные образы себя и демонизированные образы других. Это естественно, особенно после травмы. Но зрелость начинается там, где народ способен любить свою историю без самоослепления. Не отрицая враждебности внешнего мира, не стоит подменять сложную реальность удобной легендой. Потому что легенда укрепляет волю, но иногда мешает пониманию. И всё же главный нерв текста понятен и, в определённой мере, правдив: страны и цивилизации живут до тех пор, пока сохраняют способность к внутреннему напряжению, дисциплине, лишениям и смыслу. Комфорт сам по себе не создаёт величия; он часто лишь расходует накопленную раньше силу. Это верно и для государств, и для отдельных людей: мы слабеем не тогда, когда нам трудно, а когда привыкаем считать трудность чем-то недопустимым. Поэтому зрелое прочтение статьи может быть таким: не принимать все её тезисы буквально, но услышать её предупреждение. История не терпит беспамятства, самодовольства и иллюзии, что цивилизация держится сама собой. Она держится на людях, которые способны делать тяжёлое дело, когда нет удобства, ясности и гарантий. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что ближе к истине — народ, который утешает себя красивым мифом о собственной особости, или народ, который способен смотреть на свою историю трезво, не теряя при этом достоинства и воли жить?