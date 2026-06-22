Александр Александров, Василий Лебедев-Кумач “Священная война” (1981)
Фильм посвящен 40-летию первого исполнения песни “Священная война”, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества, символом сопротивления и патриотизма для миллионов людей.
Автор сценария – Юрий Сальников
Режиссер – Юрий Сальников
Главная редакция пропаганды, 1981 г.
#СвященнаяВойна
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео вспоминается рождение и первое исполнение песни «Священная война» в первые дни Великой Отечественной войны. - Подчеркивается исторический момент: 22 июня 1941 года — день нападения фашистской Германии на СССР. - Уже 24 июня в газетах появились стихи Василия Лебедева-Кумача, а Александр Александров в тот же день написал к ним музыку. - 25 июня ансамбль собрался на репетицию, быстро разучил произведение и отправился на Белорусский вокзал. - Первое исполнение песни произошло в атмосфере тревоги, мобилизации и всеобщего внутреннего напряжения. - Песня оказала на слушателей — солдат, уходивших на фронт, — мощнейшее эмоциональное воздействие: люди вставали, у многих были слезы на глазах. - Произведение представлено не просто как музыкальное сочинение, а как символ народного сопротивления, духовной собранности и правды времени. - Выступление посвящается ветеранам войны, живым и павшим. - Один из ветеранов подтверждает, что с этой песней бойцы уходили на фронт, и что она сопровождала их до самого Дня Победы. - Даже спустя десятилетия песня сохраняет силу воздействия и остается частью коллективной памяти.
Подробный выводВ данной лекции, точнее — в живом воспоминании и концертном исполнении, раскрывается не только история знаменитой песни, но и сам механизм того, как искусство в переломный момент становится чем-то большим, чем искусство. Обычно песня — это культурная форма, эстетический объект, сочетание слов и мелодии. Но в экстремальные исторические периоды она превращается в психологическое оружие, в ритуал сплочения, в форму внутренней мобилизации народа. История создания «Священной войны» здесь подана почти с документальной сжатостью: трагедия приходит 22 июня, текст появляется 24-го, музыка рождается сразу, 25-го — репетиция и выступление. Эта стремительность важна. Она показывает, что в моменты исторического удара культура не «отстает» от жизни, а отвечает мгновенно. Как будто общественное сознание, поэт, композитор и исполнители в этот миг стали единым нервом страны. Это интересный момент и с философской точки зрения: иногда истина эпохи проявляется не через долгие рассуждения, а через предельно точный художественный жест. Особенно сильно звучит контраст между солнечным летним днем и атмосферой тревоги. Внешний мир как будто еще не соответствует катастрофе, но внутренний мир людей уже изменился. Это очень человеческая деталь: реальность часто ломается не сразу в видимых формах, а сначала в переживании. Небо может быть ясным, а история — уже темной. И именно искусство помогает этим разрывом овладеть, назвать его, собрать хаос в понятный эмоциональный порядок. Описание первого исполнения на Белорусском вокзале особенно ценно. Солдаты, еще «неопаленные войной», слушают песню и поднимаются, у многих появляются слезы. Здесь мы видим, что песня действует не как развлечение, а как акт посвящения. Почти как древний гимн перед битвой, как молитва, переосмысленная в светском историческом ключе. Не случайно произведение называется «Священная война»: слово «священная» указывает не только на политический смысл борьбы, но и на нравственный. Речь идет о защите не просто территории, а дома, памяти, близких, человеческого достоинства. В этом смысле даже светское общество в момент смертельной угрозы прибегает к языку предельных ценностей, почти религиозному по своей структуре. Если посмотреть глубже, песня выполняет сразу несколько функций: - эмоциональную — помогает выдержать страх; - смысловую — объясняет, за что идет борьба; - социальную — превращает множество отдельных людей в народ; - историческую — фиксирует момент, который потом станет частью общей памяти; - нравственную — отделяет допустимое от недопустимого, добро от зла. Это важный урок: человек способен выносить страдание легче, когда видит в нем смысл. Психология, философия и история тут сходятся в одной точке. Бессмысленная боль разрушает, а боль, встроенная в образ долга, защиты и общности, может быть пережита иначе. Конечно, это не отменяет ужаса войны и не романтизирует ее. Напротив, именно потому, что война есть предельное зло, возникает потребность в предельно сильном нравственном ответе. Также в видео чувствуется тема памяти. Остались единицы живых свидетелей того первого исполнения, и потому сама речь становится не просто рассказом, а передачей эстафеты. Пока человек помнит и произносит — событие продолжает жить в культуре. Когда он уходит, остаются песни, записи, тексты, но исчезает живая интонация. А ведь именно в ней часто скрыта самая глубокая правда времени. Не «объективная» в холодном смысле, а человеческая, прожитая, подтвержденная телом, голосом, слезами. Есть здесь и важный мотив противостояния идеализации. Память о войне нередко либо превращают в сухую дату, либо в слишком гладкий миф. Но в этом видео война показана не как парадная абстракция, а как состояние тревоги, скученности, прощания, неизвестности. И песня велика не потому, что она красива сама по себе, а потому что попала в самую сердцевину реальности. Подлинное искусство вообще редко живет в стерильной красоте; чаще оно рождается там, где соприкасается с болью и правдой. С практической точки зрения вывод прост и глубок одновременно: культура не является второстепенным приложением к истории. Иногда она — один из главных инструментов выживания общества. Слова и музыка не останавливают танки напрямую, но они удерживают то, ради чего человек вообще способен идти на жертву. В этом смысле песня становится формой внутренней обороны. И потому «Священная война» в данном видео предстает как: - исторический документ эпохи, - нравственный манифест, - символ народного единства, - музыкальное воплощение памяти, - и живая связь между фронтовым поколением и потомками. Можно сказать, что сила этой песни — не только в мелодии и тексте, но и в точном совпадении с моментом истории. Она стала голосом страны в минуту, когда обычной речи уже было недостаточно. И здесь возникает более широкий вопрос: когда мы называем что-то “истиной” — является ли ею сам факт события, или та внутренняя форма, через которую народ сумел это событие пережить и осмыслить?