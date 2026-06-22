В истории Великой Отечественной войны есть немало эпизодов, когда танкисты заявляли уничтоженными в одном бою сразу несколько танков противника. Пока только в редких случаях удается подтвердить или опровергнуть такие заявки, имея на руках оперативные и отчетные документы обеих сторон.

Одним из таких случаев является подвиг Григория Николаевича Фокин под Терновой 17 мая 1942 г. в ходе боев за Харьков.

Каковая была оперативная обстановка, предшествовавшая бою?

При каких обстоятельствах столкнулись советские и немецкие танки?

Что стоит за скупыми строками наградного листа, описавшими целый день тяжелых боев буквально одним абзацем?

Как сложилась судьба Героя Советского Союза Г.Н.Фокина?

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