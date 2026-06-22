22 июня 1941 года — день, который изменил ход мировой истории. Почему советское руководство, зная о неизбежности нападения с вероятностью 80–90%, не успело привести войска в полную боеготовность? Как первые часы войны определили её дальнейший ход?

И почему разведка не смогла вскрыть планы противника?

В этом выпуске «Цифровой истории», приуроченном ко Дню памяти и скорби, военный историк Алексей Исаев рассказывает о начале Великой Отечественной войны: от просчётов аналитической работы и первых боёв на границе до судьбоносных решений, принятых в Москве 22 июня 1941 года.

В этом видео:

— Оценка угрозы: как советское руководство готовилось к войне

— Разведка: почему точная дата нападения не была известна

— Первые часы войны: что происходило на границе в 4 утра

— Брестская крепость: почему немцы не ожидали сопротивления

— Авиация: почему самолёты были уничтожены на аэродромах

— Реакция населения: что чувствовали люди, услышав обращение Молотова

— Итоги первого дня войны

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#22июня1941 #ВеликаяОтечественнаяВойна #АлексейИсаев