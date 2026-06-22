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22 июня 1941. Великая Отечественная Война | Жуков и Исаев

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Переслано от: Клим Жуков

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема беседы — что реально происходило 22 июня 1941 года, если смотреть на события не через мифы, а через сопоставление советских и немецких документов. - Разбирается популярное заблуждение, будто советским войскам вообще запрещали отвечать и все сидели пассивно, “не поддаваясь на провокации”. - Опровергается и другая крайность: будто достаточно было просто заранее занять окопы на границе, и немецкий блицкриг бы сорвался. - На деле советские войска у границы находились в логике плана прикрытия, а не в полной готовности к отражению удара главных сил Вермахта в первый же день. - Ключевая ошибка советских ожиданий: предполагалось, что сначала будут локальные столкновения, разведка боем, частные вылазки, а не мгновенный удар всеми основными силами. - Особо тяжелая ситуация сложилась в Прибалтике, где на слабый округ обрушились сразу крупные немецкие подвижные силы. - Пример 125-й стрелковой дивизии показывает: даже если дивизия заранее занимает оборону в глубине территории, фронт в 30 км на дивизию удержать невозможно — оборона получается слишком разреженной. - Подчеркивается, что проблема была не только в “неподготовленности”, но и в объективных нормативах войны: если силы растянуты, а противник концентрирован, оборону проламывают. - В районе Алитуса советская 5-я танковая дивизия с Т-34 оказалась не в выгодной обороне, а в вынужденной атаке на уже захваченный немецкий плацдарм и проиграла из-за неблагоприятной оперативной ситуации и численного превосходства противника. - Под Гродно немцы использовали не только танки, но и мощную артиллерию; при этом уже в первый день они столкнулись с КВ и Т-34. - Брестская крепость показана не как легенда вне контекста, а как результат конкретной оперативной ситуации: части, которые должны были выйти из крепости и занять позиции вне её, не успели. - Немецкая артподготовка по Брестской крепости во многом имела огромный психологический и визуальный эффект, но не дала ожидаемого результата против прочных кирпичных сооружений. - Гарнизон крепости сумел нанести немцам серьезный урон, сорвать первоначальный темп штурма и навязать тяжелые бои. - На южном участке у Бреста немцам удалось добиться большего за счет захвата мостов и предварительных действий диверсантов. - Под Владимир-Волынским показан редкий пример более удачного советского решения: командование не размазало силы по широкому фронту, а сосредоточило их на узком участке и этим задержало противника. - Немецкие успехи 22 июня были неравномерными: где-то они прорывались быстро, а где-то застревали на укреплениях, теряли темп и были вынуждены менять планы. - Общий вывод: катастрофа первого дня объясняется не простыми лозунгами, а сочетанием ошибочных ожиданий, особенностей развертывания, нехватки времени, уязвимости приграничной дислокации и силы немецкого оперативного удара.

Подробный вывод

В этом видео особенно ценно то, что 22 июня показан не как набор символов, а как живая, противоречивая, очень плотная реальность войны, где одновременно действуют планирование, заблуждение, героизм, инерция системы и грубая физика боя. История здесь перестает быть плакатом и становится почти инженерной дисциплиной: сколько километров на дивизию, где стоят артполки, кто успел выйти из казарм, кто не успел, где есть мост, а где его не взорвали. И именно в таких “непоэтичных” деталях часто и прячется подлинная причина больших катастроф.

1. Разрушение удобных мифов

Беседа очень ясно показывает, что историческая правда обычно находится между двумя идеологизированными крайностями. С одной стороны, миф: - советским войскам вообще запретили стрелять; - все были парализованы приказом “не поддаваться на провокации”; - потому и случился разгром. С другой стороны, противоположный миф: - стоило лишь вовремя занять оборону на границе; - и немцев можно было бы легко остановить. Обе схемы слишком удобны. Они дают простое моральное объяснение сложной катастрофе. Но реальность, как часто бывает и в истории, и в психологии, менее комфортна: люди пытались действовать, приказы отдавались, части двигались, некоторые соединения сражались очень упорно уже в первый день — однако сама конфигурация развертывания и немецкий способ удара делали ситуацию для Красной армии крайне тяжелой. Это напоминает ситуацию, когда человек задним числом говорит: “Надо было просто поступить правильно”. Но в реальном моменте выбора “просто правильно” часто не существует: есть только ограниченное знание, нехватка времени и структура, которая уже не успевает перестроиться.

2. Главная проблема — неверная модель начала войны

Ключевая мысль лекции: советское руководство и командование приграничных округов в значительной степени исходили из того, что противник сначала будет действовать не всеми силами сразу. Это была ошибка не эмоциональная, а именно оперативно-концептуальная. План прикрытия предполагал сдерживание, локальные действия, выигрыш времени. Но немцы действовали иначе: они сразу вводили главные силы, прежде всего танковые и моторизованные соединения. Это ломало саму логику советского приграничного построения. То есть трагедия 22 июня — это не просто “не успели”, а еще и “готовились не к той форме первого удара”. В философском смысле это особенно поучительно: мы часто проигрываем не потому, что вообще не думаем, а потому, что думаем в рамках неверной модели мира. А реальность не обязана уважать наши схемы.

3. Почему нельзя было просто “сесть в окопы”

Очень важен пример 125-й стрелковой дивизии. Он разбивает фантазию о спасительном решении “заранее занять оборону”. Если дивизия растянута на 30 километров, то это уже почти не плотная оборона, а тонкая пленка. Артиллерия размазана, резервы слабы, опорные пункты плохо связаны. Враг, имея концентрацию сил, находит слабое место и проламывает фронт. Это очень трезвый, почти математический тезис: война не любит абстрактных советов. Недостаточно сказать “надо было обороняться”. Нужно понимать: - какими силами; - на какой ширине; - с какой артиллерией; - с какой связью; - против какого противника; - с каким временем на развертывание. В этом смысле беседа ценна своей анти-романтичностью. Она как будто говорит: мужество необходимо, но недостаточно; нужна еще верная архитектура сил.

4. Прибалтика как пример наихудшего сценария

Описание событий в Прибалтике показывает, что там сложился почти лабораторно тяжелый вариант: слабый округ, большие промежутки, тревожная политическая и внутренняя обстановка, плюс удар крупных немецких подвижных соединений. История 5-й танковой дивизии у Алитуса особенно показательная. У дивизии были современные Т-34, то есть не все сводилось к тезису “советская техника была устаревшей”. Но техника сама по себе не спасает. Если соединение: - дергают по меняющимся задачам, - оно теряет выгодное положение, - противник уже захватил мосты и создал плацдарм, - а затем нужно атаковать в неблагоприятных условиях, то даже наличие сильных машин не превращает ситуацию в победу. Это разрушает еще один соблазнительный миф — технический. Иногда нам хочется верить, что наличие “правильного инструмента” автоматически исправляет хаос управления. Но и в истории, и в современной жизни это редко так работает: инструмент силен только внутри адекватной системы решений.

5. Брестская крепость: героизм в контексте

Разбор Брестской крепости хорош тем, что он не обесценивает подвиг, но и не превращает его в чистую легенду. Наоборот, подвиг становится даже более реальным и серьезным, когда понятно, почему именно люди оказались в крепости, почему не успели выйти, как сработала немецкая артподготовка, в чем были ее ограничения и ошибки. Особенно сильна мысль о том, что крепость не была предназначена для того, чтобы в ней в полном составе сидели те силы, которые оказались там утром 22 июня. Они должны были действовать иначе, но темп немецкого удара и срыв нормального развертывания превратили крепость в очаг стихийной, но крайне упорной обороны. Здесь проявляется важная человеческая закономерность: система может дать сбой, план может разрушиться, но в самом сломе плана иногда рождается подлинная стойкость. Люди в Бресте не были абстрактными “символами”, они были солдатами, оказавшимися в почти безвыходной ситуации и все же вступившими в бой. Это и делает их сопротивление убедительным, а не декоративным.

6. Немцы тоже не были всемогущими

Еще один важный акцент: 22 июня не везде был днем безупречного немецкого триумфа. Да, Вермахт добивался больших успехов, но местами: - застревал на укреплениях, - терпел срывы штурма, - терял темп, - сталкивался с неожиданно жестким сопротивлением. Это важно и исторически, и мировоззренчески. Когда мы смотрим на крупную катастрофу задним числом, возникает иллюзия полной предопределенности: будто все уже было решено, будто одна сторона была абсолютно бессильна, а другая — абсолютно совершенна. Но реальность войны иная: даже в день огромного поражения существуют узлы сопротивления, ошибки победителя, неочевидные развилки. Под Владимир-Волынским советское командование приняло более осмысленное решение — не размазывать силы, а сосредоточить их. Это не перевернуло весь ход войны и даже не изменило общей тяжести дня, но позволило локально задержать врага. А значит, пространство решений существовало. Оно было узким, но не нулевым.

7. Общая картина первого дня

Если собрать сказанное воедино, то 22 июня предстает как столкновение двух разных состояний военной системы: - немецкая сторона — концентрированный, заранее подготовленный, темповый удар, заточенный на быстрое разрушение управления и форсирование ключевых рубежей; - советская сторона — неполное развертывание, приграничная уязвимость, ожидание иной формы начала войны, частичная готовность и локальные, часто запоздалые, но порой весьма упорные попытки сопротивления. Поэтому первый день войны был не просто “внезапностью”, а кризисом несоответствия между ожиданием и реальностью. Это, пожалуй, главный вывод.

8. Более глубокий смысл

В широком смысле беседа напоминает: люди любят идеализированные схемы — в истории, в политике, в личной жизни. Одни хотят видеть только предательство и глупость, другие — только героический эпос. Но подлинная реальность почти всегда сложнее: - там есть просчеты, - есть объективные ограничения, - есть мужество, - есть хаос, - есть цена неверной модели мира. История 22 июня учит не только прошлому. Она учит осторожности по отношению к собственным упрощениям. Ведь часто мы страдаем не от отсутствия информации, а от слишком красивой картины происходящего. И, возможно, зрелость — это способность любить правду даже тогда, когда она лишает нас удобных мифов. И здесь остается открытый вопрос: что ближе к истине — героическая легенда, холодный анализ фактов или то трудное пространство между ними, где человек одновременно ошибается, страдает и все же сохраняет достоинство?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/9b70e34f73f2dc15c1037bfac8485f48/
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