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УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ ВЫДАЮТ ЗА ЗАКОН ПРИРОДЫ | Юрий Крупнов и Игорь Шишкин

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Переслано от: Книжный День

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«Нам цинично внушают, что исчезновение малых городов и сёл — это объективный тренд. На самом деле это рукотворная катастрофа, созданная в интересах крупного финансового капитала». Юрий Крупнов вскрывает изнанку уничтожения пространственной ткани России на июнь 2026 года. Почему либеральная бюрократия продолжает молиться на мегаполисы-агломерации, превращая страну в безлюдную пустыню, обрабатываемую вахтовым методом?

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00:00 — Ликвидация «неперспективных» территорий

04:20 — Русский феномен

06:28 — Трагедия Нечерноземья

11:07 — Внутренняя геополитика Вадима Цымбурского

13:35 — Новая урбанизация

15:40 — Феномен родовых поместий

21:13 — Малая авиация СССР 60-х годов

22:43 — Пример Аляски

25:12 — Исторические уроки 15 века

26:02 — Две причины краха СССР

29:14 — Капитализм человейников

35:36 — Энергия преображения

38:52 — Генсхема Александра Кривова

40:09 — Концепция полусотни глобальных городов-спрутов

45:27 — Цифровая слепота управления

51:20 — Оптимизация как преступление

57:35 — Великие заделы Нечерноземья

01:01:11 — Дикость распределения земель ветеранам СВО

#ЮрийКрупнов #Демография #МалыеГорода #Человейники #ИЖС #МалаяАвиация #Агломерации #ЭкологияБытия #Россия2026 #НеочевиднаяИстория #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Исчезновение села и малых городов подается как “естественный процесс”, но в беседе это трактуется как результат политических и управленческих решений. - Апелляция к “закону природы” названа ложной: русская история в целом строилась вопреки географическим и климатическим ограничениям. - Вымирание деревни сопоставляется с демографическим вымиранием народа: оба процесса признаются объективно наблюдаемыми, но не должны приниматься как норма. - Главная геополитика России — внутренняя: обживание собственной территории, поддержание расселения, инфраструктуры и хозяйственной жизни. - Мегаполисная модель критикуется как античеловечная и не соответствующая возможностям современной техники. - Предлагается переход к иной урбанизации: малоэтажной, ландшафтно-усадебной, сетевой, с распределенным расселением. - Современные технологии позволяют жить вне сверхкрупных городов без потери качества жизни: роботизация, малые производства, связь, малая авиация. - Малая авиация приводится как практический инструмент связности территорий, а не фантазия: в СССР она уже работала даже при более слабых технологиях. - Родовые поместья и низовые поселения рассматриваются как экспериментальные площадки будущего расселения. - Проблема не в нехватке ресурсов, а в качестве управления и в идеологии концентрации. - Закрытие школ, роддомов, больниц и иной инфраструктуры запускает цепочку деградации территории. - ИЖС развивается вопреки системе, а не благодаря ей: люди хотят жить на земле, но государство не создает полноценной среды. - Дачи названы суррогатом дома: энергия людей была огромной, но не была доведена до полноценной модели жизни. - Критика направлена и против глобалистской идеи “50 мировых городов”, где все остальное пространство превращается в сырьевой придаток. - За риторикой “естественных трендов” усматриваются интересы финансового капитала, стремящегося к концентрации населения, ресурсов и контроля. - Русский человек, по мысли автора беседы, способен преображать пространство, но эта энергия системно растрачивается. - Даже исчезнувшие деревни предлагается сначала хотя бы зафиксировать в памяти: реестрами, знаками, признанием их как части национальной ткани. - Ключевая идея: Россия должна не приспосабливаться к вымиранию и скучиванию, а проектировать жизнь, достойную человека.

Подробный вывод

В данной лекции обсуждается не просто судьба деревни или малых городов. Речь, по сути, идет о модели цивилизации. Это важный сдвиг: проблема подается не как частный вопрос регионального развития, а как выбор между двумя способами понимать человека, пространство и будущее страны.

1. Главный спор — не о деревне, а о норме

Одна из центральных мыслей беседы: когда разрушение выдают за естественность, общество разоружают морально и политически. Это вообще частый механизм в истории. Сначала создаются условия, при которых некая форма жизни деградирует: - закрывается школа, - исчезает роддом, - сокращается медицина, - нет работы, - транспорт разрушается. А затем говорят:
“Ну люди же сами уезжают. Это объективный процесс.”
Здесь есть почти философский подлог: искусственно произведенный результат объявляется природной неизбежностью. В психологии это похоже на выученную беспомощность: сначала субъекту многократно показывают, что его усилия ничего не меняют, а потом он сам начинает считать отказ от действия “реализмом”. В политэкономии это выглядит как “нейтральный рынок”, который на деле оказывается следствием очень конкретных решений, выгодных вполне конкретным группам.

2. Русская история как опровержение “закона природы”

Сильная мысль выступления — напоминание, что русское освоение пространства всегда было в каком-то смысле анти-натуралистическим. Жизнь в тяжелом климате, движение на север и восток, города в экстремальных зонах, освоение огромных пространств — все это уже само по себе спор с примитивным пониманием “естественного”. Это важное замечание. Если человек всегда жил только по кратчайшей экономической логике, то не было бы: - северных городов, - освоения Сибири, - полярных инфраструктур, - космической программы, - сложных культурных и религиозных цивилизаций вообще. Иначе говоря, человек как вид интересен именно тем, что он не сводится к адаптации по формуле минимальных затрат. Он создает формы жизни, которые сначала кажутся невозможными. Здесь можно провести аналогию с наукой и технологиями: самолет противоречил интуиции обывателя, интернет — представлениям о расстоянии, а распределенное производство уже противоречит индустриальной догме XIX–XX века о том, что все должно концентрироваться в одном гигантском центре.

3. Демография и деревня — один сюжет

В беседе несколько раз проводится параллель между: - вымиранием деревни и - вымиранием народа. Это не просто риторика. Здесь есть внутренняя логика: если исчезает среда, поддерживающая семью, укорененность, хозяйственную субъектность и многопоколенную жизнь, то падает и воспроизводство людей — не только биологическое, но и культурное. Грубо говоря, демография — это не только про количество родов. Это про среду, в которой человек считает будущее возможным. Если будущее ощущается как: - кредит, - коробка в человейнике, - длинная дорога до работы, - отсутствие живого пространства, - разрыв поколений, то рождаемость падает не потому, что “люди испортились”, а потому что система теряет жизненную форму. В этом смысле деревня и малый город — не музейный объект, а один из резервуаров жизненной устойчивости.

4. Критика мегаполисной модели

Один из самых последовательных мотивов беседы — критика сверхконцентрации. Причем не только эстетическая, а функциональная. Аргумент примерно такой: - индустриальная эпоха действительно требовала концентрации, - но современные технологии уже не требуют такого стягивания людей, - следовательно, сохранение модели мегаполиса — не технологическая необходимость, а инерция интересов и старого мышления. Это очень современный тезис. Если раньше завод требовал тысяч рабочих на одной территории, то теперь: - автоматизация, - роботизация, - цифровая координация, - распределенные цепочки, - удаленные сервисы резко меняют саму логику размещения жизни. То есть технологии сделали возможной децентрализацию, а управление и капитал продолжают навязывать централизацию. Это похоже на ситуацию, когда психика уже выросла из старой защиты, но продолжает жить так, будто угроза по-прежнему абсолютна. Система “умеет больше”, чем позволяет себе признать.

5. “Человейник” против антропосообразной среды

Здесь важно не впасть в романтизацию. В беседе не предлагается просто “вернуться назад”. Скорее озвучивается мысль о другой урбанизации. Это существенный момент. Не отказ от: - культуры, - театров, - сложной медицины, - инженерии, - высоких технологий, а отказ от представления, что все это возможно только в сверхплотной, дорогой, стрессовой среде. Фактически формулируется идея антропосообразного расселения: - малоэтажность, - доступ к природе, - связность с городскими функциями, - распределенная инфраструктура, - сочетание дома и городской доступности. Это интересно и в философском плане. Современность часто ошибочно отождествляется с отчуждением: будто быть современным — значит жить в тесной коробке, дышать плохим воздухом и тратить полжизни на логистику. Но ведь это не признак прогресса. Это признак неудачно устроенной среды.

6. Малая авиация как символ более широкой идеи

Разговор о малой авиации на первый взгляд может показаться технической деталью. Но на самом деле это почти метафора. Речь идет о том, что связность территории — политическое решение, а не чудо. Если в советское время при более бедных технологиях самолеты долетали до небольших поселений, значит дело не в “невозможности”. Дело в приоритетах. Вообще транспорт — это всегда философия государства в материальной форме. Куда можно быстро добраться, туда государство признает жизнь. Куда нельзя — туда оно, по сути, уже внутренне махнуло рукой. Поэтому малая авиация здесь — не экзотика, а часть разговора о признании пространства своим.

7. Родовые поместья и низовые эксперименты

Интересен акцент на уже существующих низовых поселениях. Можно по-разному относиться к их идеологии, эстетике или мировоззрению, но в беседе подчеркивается главное: люди хотят жить на земле и способны самостоятельно создавать жизненную среду. Это важнее, чем спорить о ярлыках. История часто показывает: большие перемены сначала возникают в “маргинальных” опытах, которые официальная система считает странными. Так бывало: - с кооперацией, - с новыми педагогическими моделями, - с технологическими стартапами, - с альтернативной архитектурой. Не все такие опыты жизнеспособны, но они показывают направление человеческого желания. А желание — это не пустяк. Если тысячи людей при всех барьерах все равно едут создавать себе среду вне мегаполиса, значит в обществе есть неудовлетворенная потребность в укорененной жизни.

8. Управленческое бессилие как ключевая проблема

Одна из самых приземленных и потому сильных мыслей беседы: проблема не в отсутствии народа и не в отсутствии энергии, а в том, что эта энергия не оформляется в систему. Люди: - строят дома, - осваивают участки, - тянут хозяйство, - создают поселения. Но это происходит “вопреки”, а не “благодаря”. Отсюда возникает суррогатность: - дача вместо дома, - поселок без школы, - ИЖС без транспорта, - земля без инфраструктуры. Это похоже на талантливого человека, которому вместо инструмента дают ржавую железку и потом удивляются, почему результат ограничен. Народная энергия есть, но без формы она истощается. Здесь звучит очень трезвый тезис: государство должно не подменять людей, а давать форму, инфраструктуру и долгую логику.

9. Критика глобалистской модели

Отдельный пласт беседы — критика идеи, что будущее мира принадлежит нескольким десяткам глобальных городов, а все остальное пространство становится периферией. Это уже не просто разговор о расселении, а о типе человека. В такой модели удобен индивид: - без корней, - без устойчивой семьи, - без локальной идентичности, - без собственной земли, - легко перемещаемый, - стандартизированный как потребитель. В каком-то смысле это делает человека похожим на цифровой токен: он должен быть максимально ликвидным, взаимозаменяемым и управляемым. Но человек — не токен. У него есть память, ландшафт, родство, привязанность, ритм места. Когда все это разрывается, повышается мобильность капитала, но не обязательно повышается качество жизни. Часто наоборот: растет отчуждение.

10. Память о деревне как минимум нравственного начала

Очень любопытна мысль о том, что даже исчезнувшие деревни нужно хотя бы отметить знаками, внести в реестр, вернуть в память. На первый взгляд это символический жест. Но символы в цивилизации — не пустяк. То, что не названо, легче окончательно стереть. То, что обозначено, уже может быть возвращено в сознание. Это напоминает восстановление храмов, кладбищ, имен репрессированных, старых топонимов. Сначала возникает память. Потом — внимание. Потом — воля. Потом — действие. В этом есть глубокая правда: восстановление начинается не с бульдозера и не с бюджета, а с признания ценности того, что было.

11. Сильная и слабая стороны позиции

Если смотреть критически, в беседе есть очевидный идеализм — в хорошем и в рискованном смысле одновременно. Сильная сторона позиции: - она ломает фальшивую неизбежность; - возвращает разговор о развитии в пространство воли; - показывает, что многие процессы не естественны, а сконструированы; - поднимает тему качества жизни, а не только экономической эффективности; - связывает демографию, пространство, культуру и политику в единую картину. Слабая сторона: - многие предложения требуют очень глубокой институциональной проработки; - между вдохновляющим образом и масштабной реализацией лежит огромная пропасть; - не всякое рассредоточение само по себе жизнеспособно; - романтика земли не заменяет сложной экономики, здравоохранения, образования и долгого управления. Но здесь важно не впасть в ложную развилку. Либо “голая мечта”, либо “циничный реализм” — это плохой выбор. На деле нужна третья позиция: мечта, проверяемая инженерией. И, возможно, в этом главный нерв беседы: не согласиться с деградацией как с нормой, но и не заменить реальность красивой утопией.

Итог

В этом видео звучит важный и в чем-то неудобный тезис: уничтожение пространства жизни часто оправдывают как объективность, чтобы снять вопрос о чьей-то ответственности. Село, малый город, распределенное расселение, семья, демография — все это здесь предстает не как “пережиток”, а как элементы жизненной архитектуры народа. Если эта архитектура демонтируется, то потом уже бесполезно удивляться: - снижению рождаемости, - уезду молодежи, - опустению территорий, - культурному истощению. Беседа ценна тем, что возвращает в обсуждение слово “должны”. Не в морализаторском, а в цивилизационном смысле: если страна хочет жить, она должна проектировать жизнь, а не только администрировать упадок. И здесь возникает, пожалуй, самый существенный вопрос: где проходит граница между тем, что мы называем “естественным ходом вещей”, и тем, что на самом деле стало естественным лишь потому, что мы слишком долго соглашались с искусственно навязанным порядком?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/e2af1b6296b2c8e0cf0d4a8d771f4b86/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2420 2092
    Valeriy Bondarik только что

      ,..,PPPrrriveTT…..

      Печальная – КРИЧАЩАЯ своими РЕАЛИЯМИ – ситуация в “святОЙ” Руси…
      и ЭТО Правда,ЭТО скажет КАЖДЫЙ – только ЛИШЬ спроси…
      но ВСЕ БОЯТСЯ “это” огласить,Т.К.могут АРЕСТовать и ПОСАДИТЬ…
      *** Правду НЫНЕ в России – КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ говорить…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      * Повсеместная НИЩЕТА и ЗАПУСТЕНИЕ – ВЫМИРАЕТ – Русское население…
      (такие УСЛОВИЯ – создаёт Т.Н.”власть=МАСТЬ” — “едро$$ня”…)
      …”свободны-свободны” – скандирует народ,НО – с колен НЕ встаёт…
      …”окормление”=поРАБощение ЛОЖЬЮ(религией)- ПОВСЕМЕСТНО идёт…

      -> В русском глубинном ТЫЛУ стоит ИХняя “армия”…НА рынках,на
      территориях этническИХ анклавов…на юге и НА территориях Русского
      Севера(ПЕРЕЧЕНЬ городов вПИШИте сами…)- в ХМАО,ЯНАО,ринги
      ПОДПОЛЬНЫХ клубов,ОНИ – ЖДУТ только команды(от кураторов)…
      * КОЛОНИАЛЬНЫЙ статус России — очеВИДЕН…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ~~~ Реалии Руси…~~~

      _Так вот:ПОСЛЕ 25-его “ПРАВЛЕНИЯ” -
      ГОВОРЯТ,что ЭТУ власть “ПОДДЕРЖИВАЕТ”…
      АЖ 80-85%-оv населения…
      и будут ВИЗЖАТЬ – отстаивая ЭТО мнение…
      * адекватно-ли – “ТАКОЕ” насе ле ние…

      _Но ЧТОБЫ было лояльным население,
      Нужно проводить – ПСИ~”окормление”…
      Нужно “ПОДСАЖИВАТЬ” социум – на НУЖНЫЕ мнения…
      чтобы НЕ появлялись – не нужные сомнения…
      * власть СОЗДАЁТ – нужные настроения…

      _Партия власти – такие “законы” создаёт,
      от которых – СТОНЕТ ПОВСЕМЕСТНО народ!
      и о “поддержке” 85% – власть реально ЛЖЁТ!
      Нужные мнения – власть создаёт…
      * Мненния о 85% – это НАОБОРОТ…

      _Нищета,разруха – коррупция,криминал…
      Повсюду “рулит” – ЧЁРНЫЙ нал…
      Спивается и МРЁТ – население…
      Долой ЭТУ “власть” – ВСЕОБЩЕЕ мнение!
      * Вот ТАКИЕ – на “святОЙ” Руси настроения…

      _Социум ПОВСЕМЕСТНО – ДЕГРАДИРУЕТ…
      ЭТА власть(=МАСТЬ)- страну “насилует”…
      Образование И медицина – УХУДШАЕТСЯ,
      Но “это” – “заботой” о народе называется…
      * Именно властью – Русь Р А З Р У Ш А Е Т’С Я!

      _Великую Русь – оДЕБИЛируют…
      Р Е Л И Г И О З Н О Й ложью – “окормляюТ”…
      Посредством РЕЛИГИИ – оБАРАНивают…
      Россию ЧУЖ’ИМИ – КОЛОНИЗИРУЮТ!
      * МЕНЯТЬ нужно “власть” – ЭТОго – ВСЕ желают…(51-36)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      —> Велика,богата и Прекрасна – Великая Русь!
      но ВО власти ЧУЖИЕ…ЗАТЫКАЮЩИЕ Правде рот…
      * Колонизация Руси ЧУЖ’ИМИ – ИЗ НУТРИ идёт…
      * в РАБов превращают – Русский Народ!
      *** ПОЛИТ-социальная СМУТА – в России грядёт…
      …и ЭТА Смута – НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” С М Е Т Ё Т…
      ! ВСТАВАЙ с колен,Освобождай СЕБЯ – Русский Народ!!! :-)

      …”окормлённые-И-посвящённые”…НЕ верещите…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 21-6-26

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