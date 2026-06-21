УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ ВЫДАЮТ ЗА ЗАКОН ПРИРОДЫ | Юрий Крупнов и Игорь Шишкин
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«Нам цинично внушают, что исчезновение малых городов и сёл — это объективный тренд. На самом деле это рукотворная катастрофа, созданная в интересах крупного финансового капитала». Юрий Крупнов вскрывает изнанку уничтожения пространственной ткани России на июнь 2026 года. Почему либеральная бюрократия продолжает молиться на мегаполисы-агломерации, превращая страну в безлюдную пустыню, обрабатываемую вахтовым методом?
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00:00 — Ликвидация «неперспективных» территорий
04:20 — Русский феномен
06:28 — Трагедия Нечерноземья
11:07 — Внутренняя геополитика Вадима Цымбурского
13:35 — Новая урбанизация
15:40 — Феномен родовых поместий
21:13 — Малая авиация СССР 60-х годов
22:43 — Пример Аляски
25:12 — Исторические уроки 15 века
26:02 — Две причины краха СССР
29:14 — Капитализм человейников
35:36 — Энергия преображения
38:52 — Генсхема Александра Кривова
40:09 — Концепция полусотни глобальных городов-спрутов
45:27 — Цифровая слепота управления
51:20 — Оптимизация как преступление
57:35 — Великие заделы Нечерноземья
01:01:11 — Дикость распределения земель ветеранам СВО
#ЮрийКрупнов #Демография #МалыеГорода #Человейники #ИЖС #МалаяАвиация #Агломерации #ЭкологияБытия #Россия2026 #НеочевиднаяИстория #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Исчезновение села и малых городов подается как “естественный процесс”, но в беседе это трактуется как результат политических и управленческих решений. - Апелляция к “закону природы” названа ложной: русская история в целом строилась вопреки географическим и климатическим ограничениям. - Вымирание деревни сопоставляется с демографическим вымиранием народа: оба процесса признаются объективно наблюдаемыми, но не должны приниматься как норма. - Главная геополитика России — внутренняя: обживание собственной территории, поддержание расселения, инфраструктуры и хозяйственной жизни. - Мегаполисная модель критикуется как античеловечная и не соответствующая возможностям современной техники. - Предлагается переход к иной урбанизации: малоэтажной, ландшафтно-усадебной, сетевой, с распределенным расселением. - Современные технологии позволяют жить вне сверхкрупных городов без потери качества жизни: роботизация, малые производства, связь, малая авиация. - Малая авиация приводится как практический инструмент связности территорий, а не фантазия: в СССР она уже работала даже при более слабых технологиях. - Родовые поместья и низовые поселения рассматриваются как экспериментальные площадки будущего расселения. - Проблема не в нехватке ресурсов, а в качестве управления и в идеологии концентрации. - Закрытие школ, роддомов, больниц и иной инфраструктуры запускает цепочку деградации территории. - ИЖС развивается вопреки системе, а не благодаря ей: люди хотят жить на земле, но государство не создает полноценной среды. - Дачи названы суррогатом дома: энергия людей была огромной, но не была доведена до полноценной модели жизни. - Критика направлена и против глобалистской идеи “50 мировых городов”, где все остальное пространство превращается в сырьевой придаток. - За риторикой “естественных трендов” усматриваются интересы финансового капитала, стремящегося к концентрации населения, ресурсов и контроля. - Русский человек, по мысли автора беседы, способен преображать пространство, но эта энергия системно растрачивается. - Даже исчезнувшие деревни предлагается сначала хотя бы зафиксировать в памяти: реестрами, знаками, признанием их как части национальной ткани. - Ключевая идея: Россия должна не приспосабливаться к вымиранию и скучиванию, а проектировать жизнь, достойную человека.
Подробный выводВ данной лекции обсуждается не просто судьба деревни или малых городов. Речь, по сути, идет о модели цивилизации. Это важный сдвиг: проблема подается не как частный вопрос регионального развития, а как выбор между двумя способами понимать человека, пространство и будущее страны.
1. Главный спор — не о деревне, а о нормеОдна из центральных мыслей беседы: когда разрушение выдают за естественность, общество разоружают морально и политически. Это вообще частый механизм в истории. Сначала создаются условия, при которых некая форма жизни деградирует: - закрывается школа, - исчезает роддом, - сокращается медицина, - нет работы, - транспорт разрушается. А затем говорят:
“Ну люди же сами уезжают. Это объективный процесс.”Здесь есть почти философский подлог: искусственно произведенный результат объявляется природной неизбежностью. В психологии это похоже на выученную беспомощность: сначала субъекту многократно показывают, что его усилия ничего не меняют, а потом он сам начинает считать отказ от действия “реализмом”. В политэкономии это выглядит как “нейтральный рынок”, который на деле оказывается следствием очень конкретных решений, выгодных вполне конкретным группам.
,..,PPPrrriveTT…..
Печальная – КРИЧАЩАЯ своими РЕАЛИЯМИ – ситуация в “святОЙ” Руси…
и ЭТО Правда,ЭТО скажет КАЖДЫЙ – только ЛИШЬ спроси…
но ВСЕ БОЯТСЯ “это” огласить,Т.К.могут АРЕСТовать и ПОСАДИТЬ…
*** Правду НЫНЕ в России – КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ говорить…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
* Повсеместная НИЩЕТА и ЗАПУСТЕНИЕ – ВЫМИРАЕТ – Русское население…
(такие УСЛОВИЯ – создаёт Т.Н.”власть=МАСТЬ” — “едро$$ня”…)
…”свободны-свободны” – скандирует народ,НО – с колен НЕ встаёт…
…”окормление”=поРАБощение ЛОЖЬЮ(религией)- ПОВСЕМЕСТНО идёт…
-> В русском глубинном ТЫЛУ стоит ИХняя “армия”…НА рынках,на
территориях этническИХ анклавов…на юге и НА территориях Русского
Севера(ПЕРЕЧЕНЬ городов вПИШИте сами…)- в ХМАО,ЯНАО,ринги
ПОДПОЛЬНЫХ клубов,ОНИ – ЖДУТ только команды(от кураторов)…
* КОЛОНИАЛЬНЫЙ статус России — очеВИДЕН…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
~~~ Реалии Руси…~~~
_Так вот:ПОСЛЕ 25-его “ПРАВЛЕНИЯ” -
ГОВОРЯТ,что ЭТУ власть “ПОДДЕРЖИВАЕТ”…
АЖ 80-85%-оv населения…
и будут ВИЗЖАТЬ – отстаивая ЭТО мнение…
* адекватно-ли – “ТАКОЕ” насе ле ние…
_Но ЧТОБЫ было лояльным население,
Нужно проводить – ПСИ~”окормление”…
Нужно “ПОДСАЖИВАТЬ” социум – на НУЖНЫЕ мнения…
чтобы НЕ появлялись – не нужные сомнения…
* власть СОЗДАЁТ – нужные настроения…
_Партия власти – такие “законы” создаёт,
от которых – СТОНЕТ ПОВСЕМЕСТНО народ!
и о “поддержке” 85% – власть реально ЛЖЁТ!
Нужные мнения – власть создаёт…
* Мненния о 85% – это НАОБОРОТ…
_Нищета,разруха – коррупция,криминал…
Повсюду “рулит” – ЧЁРНЫЙ нал…
Спивается и МРЁТ – население…
Долой ЭТУ “власть” – ВСЕОБЩЕЕ мнение!
* Вот ТАКИЕ – на “святОЙ” Руси настроения…
_Социум ПОВСЕМЕСТНО – ДЕГРАДИРУЕТ…
ЭТА власть(=МАСТЬ)- страну “насилует”…
Образование И медицина – УХУДШАЕТСЯ,
Но “это” – “заботой” о народе называется…
* Именно властью – Русь Р А З Р У Ш А Е Т’С Я!
_Великую Русь – оДЕБИЛируют…
Р Е Л И Г И О З Н О Й ложью – “окормляюТ”…
Посредством РЕЛИГИИ – оБАРАНивают…
Россию ЧУЖ’ИМИ – КОЛОНИЗИРУЮТ!
* МЕНЯТЬ нужно “власть” – ЭТОго – ВСЕ желают…(51-36)
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—> Велика,богата и Прекрасна – Великая Русь!
но ВО власти ЧУЖИЕ…ЗАТЫКАЮЩИЕ Правде рот…
* Колонизация Руси ЧУЖ’ИМИ – ИЗ НУТРИ идёт…
* в РАБов превращают – Русский Народ!
*** ПОЛИТ-социальная СМУТА – в России грядёт…
…и ЭТА Смута – НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” С М Е Т Ё Т…
! ВСТАВАЙ с колен,Освобождай СЕБЯ – Русский Народ!!! :-)
…”окормлённые-И-посвящённые”…НЕ верещите…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 21-6-26