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Ты говоришь, что, мол, не посылал его

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Переслано от: ZА ПРАVДУ

Ты говоришь, что, мол, не посылал его, он сам, он за баблом туда пошёл. Он сам. И там останется до талого. До талого охотник он большой.

Охотник злу противиться насилием и делать то, что дОлжно — так, должнО. Заточен, верно, биться за Россию он. И за тебя, с Россией заодно.

А ты не посылал его, конечно же. Он сам. Он сам. Он сам признался мне: его позвали дети, повзрослевшие на этой необъявленной войне,

учительница тихая из Купянска, спуститься не успевшая в подвал. Сама земля обугленная русская. И голос деда, кажется, позвал.

И вот теперь, тобой туда не посланный, он сам, он там, упрямо, тяжело своих друзей, и молодость, и кровь свою четвёртый год меняет на бабло.

Потом, когда… Когда, когда неведомо. Не спрашиваю я, не отвечай. Когда однажды вымолвит: “Победа!” — он, ты: “Наша”, — бросишь как бы невзначай.

И твой язык отсохнуть не сподобится. Ни капли не ослабнет аппетит. Ты вдруг не устыдишься до бессонницы. Он сам. Он сам. Он сам тебя простит.

Наталия Тебелева

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Стихотворение построено вокруг рефрена-оправдания: «он сам». - Лирический нерв текста — обличение морального уклонения от ответственности. - Формально речь идет о человеке, ушедшем на войну, но глубже — о расщеплении между теми, кто принимает решения, и теми, кто платит телом, молодостью и жизнью. - Мотив «за баблом пошёл» в тексте дан не как правда, а как циничная формула обесценивания чужой жертвы. - Герой изображён не наёмником, а человеком, которого позвали память, совесть, история, страдание мирных людей, образ Родины. - Стихотворение вскрывает лицемерие языка власти или удобного наблюдателя, который потом присваивает победу: «наша». - Финал особенно горек: тот, кто не взял ответственность, будет прощён тем, кто пострадал. - Главная тема — не только война, но и нравственная цена самооправдания.

Анализ стихотворения

Это очень жёсткий и одновременно человечески горький текст. Он работает не столько как агитация, сколько как этическое обвинение. Причём обвинение направлено не в сторону врага на линии фронта, а в сторону того, кто пытается выйти сухим из собственной причастности.

1. Центральный приём — повтор «он сам»

Повтор здесь почти заклинательный. Но это не заклинание истины, а заклинание самообмана. Фраза «он сам» в обычной речи звучит как признание свободы выбора. Однако в стихотворении она постепенно превращается в: - отказ от сопричастности; - попытку снять с себя моральную вину; - форму психологической защиты. Это тонкое наблюдение о человеческой психике: когда реальность слишком тяжела, человек часто уходит в формулу. Формула удобнее совести. В этом смысле текст почти психологический: язык здесь служит анестезией.

2. Конфликт между цинизмом и подлинной мотивацией

В начале звучит версия: «за баблом туда пошёл». Это нарочито сниженная, грубая трактовка. Так часто общество объясняет сложные поступки самым примитивным мотивом — потому что так легче не чувствовать. Но дальше автор разрушает эту версию. Героя, по сути, позвали: - дети, повзрослевшие на войне; - учительница из Купянска, не успевшая укрыться; - обугленная русская земля; - голос деда. Это очень важный поворот. Мотивация героя выводится не из денег, а из смеси: - исторической памяти, - сострадания, - культурной идентичности, - чувства долга. Можно сказать, что здесь сталкиваются две антропологии: 1. Циническая: человек движим выгодой. 2. Трагическая: человек способен идти на жертву не из расчёта, а из внутренней необходимости. Автор явно выбирает вторую.

3. Образ героя

Герой стихотворения не романтизирован до плаката. Он не «бронзовый». В нём есть тяжесть, упрямство, надлом:
«он там, упрямо, тяжело
своих друзей, и молодость, и кровь свою
четвёртый год меняет на бабло»
Здесь страшная ирония. Формально сохраняется лексика цинизма — «на бабло» — но контекст уже делает её невыносимой. Понятно, что меняет он не «на бабло», а отдаёт всё, что у него есть, в том числе невозвратное. Это важный художественный ход: автор не спорит прямолинейно, а позволяет самой реальности опровергнуть ложь.

4. Кто такой адресат?

Стихотворение обращено к некоему «ты». И в этом сила текста: адресат не назван прямо, поэтому он многослоен. Это может быть: - конкретный человек, который отрицает свою роль; - чиновник; - представитель власти; - общество; - любой наблюдатель, желающий пользоваться плодами жертвы, не признавая цены. Такой приём делает текст универсальнее. Потому что проблема тут не только политическая. Она вечная: кто присваивает себе результат чужого подвига и кто отказывается быть сопричастным к чужой боли? Это можно увидеть и в истории, и в семьях, и в организациях. Часто победа объявляется коллективной, а страдание оказывается частным. Автор против этого и восстаёт.

5. Язык и интонация

Интонация текста постепенно нарастает: - от полемического возражения, - к свидетельству, - от свидетельства — к нравственному приговору. Особенно сильно звучат строки:
«Когда однажды вымолвит Победа!
он, ты Наша, бросишь как бы невзначай.»
Здесь блестяще поймана человеческая подлость в мягкой форме. Не крик, не приказ, а именно «бросишь как бы невзначай». То есть присвоение может быть ленивым, бытовым, почти автоматическим. В этом и ужас: зло не всегда истерично, иногда оно буднично.

6. Тема стыда

Очень сильны строки:
«И твой язык отсохнуть не сподобится.
Ни капли не ослабнет аппетит.
Ты вдруг не устыдишься до бессонницы.»
Это почти телесная этика. Стыд должен был бы: - перехватить горло, - лишить сна, - отравить спокойствие. Но этого не происходит. И автор показывает один из самых неприятных феноменов человеческой природы: человек способен жить без соответствия между пользой и ответственностью. Если смотреть шире, стихотворение о том, как устроено моральное отчуждение. Один умирает. Другой объясняет. Один жертвует собой. Другой сохраняет аппетит. Это не только социальный разрыв — это разрыв онтологический, почти между реальностью и её словесной подменой.

7. Финал: прощение как высшая трагедия

Последняя строка:
«Он сам. Он сам. Он сам тебя простит.»
Это, пожалуй, самое тяжёлое место. Потому что тут нет торжества возмездия. Наоборот: прощение приходит не как гармония, а как окончательное нравственное разоблачение адресата. Прощение здесь показывает, кто на самом деле выше. Не тот, кто отстранился, а тот, кто вынес тяжесть. В каком-то смысле это почти христианский мотив: жертва прощает того, кто не способен даже признать свою вину. Но в этом и горечь. Прощение не отменяет правды. Оно лишь высвечивает её сильнее.

Художественные особенности

Основные приёмы

- Рефрен: «он сам» — смысловой и эмоциональный каркас текста. - Ирония: особенно вокруг выражения «за баблом». - Антитеза: - «не посылал» ↔ фактическая причастность; - «сам пошёл» ↔ был позван совестью и историей; - «не моя ответственность» ↔ «наша победа». - Градация: от оправдания к обвинению. - Олицетворение: «сама земля... позвала». - Сгущение образов памяти: дед, земля, дети, учительница.

Эффект текста

Текст не просто сообщает позицию, а ставит читателя в зону морального дискомфорта. Даже если читатель согласен с автором, стихотворение заставляет спросить: а где я сам пользуюсь формулой «он сам» в своей жизни? Где я прячу ответственность за чужую цену?

Подробный вывод

Это стихотворение — о войне, но ещё больше оно о языке ответственности. О том, как слова становятся инструментом уклонения от правды. Фраза «он сам» здесь разоблачена как форма нравственной трусости: пока человек сражается, теряет друзей, кровь и молодость, другой сохраняет за собой право не быть причастным; а когда придёт победа — присоединиться к ней как к готовому результату. В этом смысле текст бьёт по очень древнему и очень живучему человеческому механизму: отделить выгоду от цены, символический капитал — от реальной жертвы, право говорить — от обязанности отвечать. Автор показывает, что такая позиция внешне может быть удобной, но внутренне она разрушительна, потому что строится на подмене реальности словами. С философской точки зрения здесь есть важная мысль: истина не всегда скрыта в больших идеологиях; иногда она обнаруживается в простом факте — кто именно платит. Можно спорить о мотивах, нарративах, геополитике, но есть неустранимый уровень реальности: один человек действительно находится там, где боль, грязь, риск и смерть, а другой — здесь, в безопасной зоне объяснений. Эта разница и есть нравственный нерв стихотворения. Одновременно текст не сводится к обвинению. В нём есть почти метафизическое признание того, что человек способен действовать не только из выгоды. Его могут звать память, сострадание, культурная принадлежность, чувство долга, голос предков. Это не обязательно «объективная истина» в абсолютном смысле — но это подлинная внутренняя правда опыта, которую нельзя честно свести к деньгам. Финальное прощение делает стихотворение особенно сильным. Оно не оправдывает адресата, а, наоборот, завершает его моральное обнажение. Простить может тот, кто выше мелкого самооправдания. И потому последняя строка звучит не утешительно, а почти невыносимо. Если совсем кратко: это стихотворение о том, что самая страшная ложь — не в том, что человек говорит неправду о событиях, а в том, что он пытается быть невиновным там, где уже пользуется плодами чужой жертвы. И, возможно, главный вопрос после этого текста не только в том, кто кого «послал» или не посылал, а в другом: где проходит граница между свободой чужого выбора и нашей собственной ответственностью за мир, в котором этот выбор вообще стал необходим?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/zapravduzp/36569
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