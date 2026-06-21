Ты говоришь, что, мол, не посылал его, он сам, он за баблом туда пошёл. Он сам. И там останется до талого. До талого охотник он большой.

Охотник злу противиться насилием и делать то, что дОлжно — так, должнО. Заточен, верно, биться за Россию он. И за тебя, с Россией заодно.

А ты не посылал его, конечно же. Он сам. Он сам. Он сам признался мне: его позвали дети, повзрослевшие на этой необъявленной войне,

учительница тихая из Купянска, спуститься не успевшая в подвал. Сама земля обугленная русская. И голос деда, кажется, позвал.

И вот теперь, тобой туда не посланный, он сам, он там, упрямо, тяжело своих друзей, и молодость, и кровь свою четвёртый год меняет на бабло.

Потом, когда… Когда, когда неведомо. Не спрашиваю я, не отвечай. Когда однажды вымолвит: “Победа!” — он, ты: “Наша”, — бросишь как бы невзначай.

И твой язык отсохнуть не сподобится. Ни капли не ослабнет аппетит. Ты вдруг не устыдишься до бессонницы. Он сам. Он сам. Он сам тебя простит.

Наталия Тебелева

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