Трамп обрушил нефть? Сделка США и Ирана, которая изменит мировую экономику
Глобальный энергетический рынок переживает исторический момент: Ормузский пролив снова открыт, а цены на нефть стремительно летят вниз. В этом видео мы детально разбираем, как снятие американских санкций с Ирана и новые контракты повлияют на курс рубля и доходы российского бюджета. Вы узнаете, почему газовые цены в Европе падают без новых поставок, и какой неожиданный ход готовит Дональд Трамп для топливного рынка США. Подробнее в новом видео
00:00 Ормузский пролив. США и Иран влияние на мировые цены на нефть
01:06 Цены на нефть 2026: Реальная стоимость барреля
02:40 Пропускная способность пролива и запасы в танкерах
03:40 Экспорт СПГ: Стратегия Катара и долгосрочные прогнозы рынка газа
04:55 Санкции против Ирана: Возвращение иранской нефти и замороженные активы
06:40 Нефть Urals и Brent: Дисконт на российскую нефть и контроль Минфина США
07:55 Разворот на Восток: Поставки нефти в Китай, Индию и Турцию
09:15 Экономика России: Курс рубля, доходы бюджета и мнение Игоря Сечина
10:40 Цены на газ в Европе: Анализ биржи TTF и «словесные интервенции»
11:55 Газовый транзит: Турецкий поток и энергетическая политика ЕС
13:20 Коридор Север-Юг: Ж/Д проект Решт-Астара и логистика через Иран
14:55 Торговля на Каспии: Газовый дефицит Ирана и экспорт из России
17:05 Новости ОПЕК: Влияние цен на Казахстан, Азербайджан и Туркменистан
18:40 Выборы в США: Трамп, цены на бензин и стратегический резерв нефти
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции обсуждается возможное открытие Ормузского пролива после меморандума между США и Ираном. - Рынки уже отреагировали снижением нефтяных котировок, но речь пока в основном о фьючерсах, а не о полностью подтвержденной физической нормализации поставок. - Автор подчеркивает разницу между “бумажной” нефтью и реальным спотовым рынком: фактическая цена физической нефти, по его оценке, остается заметно выше биржевых ожиданий. - Быстрого обвала цен ждать не стоит, потому что: - пролив еще не полностью безопасен; - есть ограничения по скорости вывода запасов на рынок; - восстановление логистики требует времени. - Если санкции с Ирана действительно будут частично или полностью сняты, на рынок может дополнительно выйти до 1,5 млн баррелей в сутки иранской нефти. - Существенное влияние окажет и восстановление поставок СПГ и нефтепродуктов из стран региона, прежде всего Катара. - Более реалистичный горизонт нормализации — не немедленно, а ближе к концу года. - Для добывающих стран риск не только в снижении цены, но и в ослаблении спроса, что может указывать на ухудшение состояния мировой экономики. - Для России ситуация двойственная: - завершение конфликта в долгую скорее выгодно; - падение нефтяных цен — минус; - расширение рынков сбыта и диверсификация экспорта — плюс; - сильный рубль может съедать выгоду от роста долларовых цен на нефть. - Европа, по оценке автора, не собирается менять санкционную политику даже на фоне собственных энергетических издержек. - В долгосрочной перспективе для России особенно важны проекты сотрудничества с Ираном: - транспортный коридор Север—Юг; - железнодорожная инфраструктура; - потенциальные поставки российского газа в северный Иран. - Позиция Трампа по санкциям против России, по мысли автора, будет зависеть прежде всего от внутренних цен на топливо в США и электоральной логики.
Подробный выводВ этом видео проводится важная мысль: рынок сейчас реагирует скорее на ожидание мира, чем на уже состоявшуюся новую реальность. Это принципиально. В экономике, как и в психологии, человек часто живет не фактом, а образом факта. Биржа — почти идеальный пример такой коллективной психики: она торгует не столько нефтью, сколько страхом, надеждой, вероятностью и политическим театром. Поэтому само по себе падение котировок еще не означает, что физический рынок уже стабилизировался. Автор довольно трезво напоминает: Ормузский пролив — это не кнопка «вкл/выкл». Даже если политическое решение принято, остаются мины, риски безопасности, ограничения по проходу судов, технические задержки, страховые вопросы, состояние инфраструктуры и общее недоверие участников рынка. То есть между заявлением и устойчивым потоком сырья всегда лежит слой реальности. И этот слой обычно толще, чем хочется оптимистам. Отдельно важен тезис о различии между фьючерсным и спотовым рынком. Это хороший пример того, как современная экономика похожа на систему зеркал: бумажное ожидание может резко двигаться вниз, тогда как физический товар еще долго продается по совсем другим ценам. Здесь автор фактически говорит: не стоит путать настроение рынка с материальным положением дел. Это напоминает и общественные процессы — репутация человека может рухнуть за день, а его реальные качества изменятся не сразу; или наоборот, образ кризиса может исчезнуть раньше самого кризиса. Ключевой прогноз автора умеренный: цены, вероятно, будут снижаться, но не мгновенно и не до “идеального” уровня. Если все пойдет по благоприятному сценарию — восстановление логистики, возврат катарских объемов, частичное возвращение иранской нефти, отсутствие нового витка конфликта — тогда к концу года рынок может прийти в более нормальное состояние. Это не сенсационный, а скорее инженерный взгляд: энергетика — слишком тяжелая система, чтобы перестраиваться одним заголовком в новостях. Для России вывод у автора не черно-белый. И это, пожалуй, наиболее зрелая часть рассуждения. Часто подобные темы подаются в логике «хорошо/плохо», но реальность сложнее. С одной стороны: - снижение цен на нефть уменьшает экспортную выручку; - крепкий рубль дополнительно снижает рублевый эффект от нефтяных доходов; - новые американские санкционные угрозы сохраняются. С другой стороны: - сама деэскалация в регионе выгодна для реализации совместных проектов с Ираном; - сохраняется и даже усиливается значение транспортного коридора Север—Юг; - диверсификация покупателей российской нефти и газа делает систему устойчивее; - у России появляется пространство для долгих инфраструктурных решений, а не только для кризисного реагирования. И здесь скрыт важный философский слой. Краткосрочная выгода от кризиса почти всегда соблазнительна: высокие цены, напряженный рынок, дополнительные доходы. Но долгосрочно жить в мире постоянной турбулентности — значит зависеть от хаоса. Это похоже на человека, который научился зарабатывать только в моменты чужой паники: вроде прибыль есть, но фундамент жизни становится слабее. Автор явно склоняется к мысли, что устойчивая мирная архитектура торговли выгоднее, чем случайные бонусы от конфликта. Интересно и замечание о Европе. По мнению автора, европейская политика остается идеологически жесткой и не слишком чувствительной даже к собственным издержкам. Это снова поднимает старый вопрос: где проходит граница между принципиальностью и упрямством? В истории государств нередко бывало, что элиты держались не за реальность, а за образ самих себя в этой реальности. И тогда политический жест начинал стоить дороже экономического смысла. Что касается Трампа, автор предлагает смотреть не на громкие заявления, а на цены на бензин в США. Это очень прагматичный критерий. В сущности, большая политика здесь сводится к простому бытовому факту: сколько стоит заправить автомобиль. Иногда именно такие “низкие” материальные вещи оказываются более реальными, чем высокие декларации. Как ни парадоксально, судьба санкций, дипломатии и нефтяных потоков может определяться не геополитической риторикой, а раздражением американского избирателя у колонки на АЗС. Если собрать все воедино, общий вывод такой: - немедленного структурного обрушения нефти автор не ожидает; - текущее снижение цен — прежде всего реакция на ожидания; - физическое восстановление поставок займет месяцы; - настоящий поворот наступит, если будут реально сняты санкции с Ирана и восстановится экспорт из региона; - для России краткосрочно ситуация смешанная, но долгосрочно мир и запуск совместных логистических проектов с Ираном скорее выгодны; - дальнейшая динамика рынка будет определяться не только нефтью, но и связкой нефть — политика — выборы в США — мировое замедление спроса. Если говорить совсем просто, то в беседе звучит не тезис «Трамп обрушил нефть», а более точная мысль: нефть просела на ожиданиях политической разрядки, но реальная экономика еще не подтвердила этот оптимизм полностью. И потому сегодня особенно важно не влюбиться в красивую схему раньше времени. Рынки, как и люди, часто принимают желаемое за действительное. И, возможно, главный вопрос здесь даже шире нефтяных графиков: мы наблюдаем восстановление реального мира или лишь очередную паузу, которую сознание рынков уже поспешило назвать новой нормальностью?