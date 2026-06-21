Глобальный энергетический рынок переживает исторический момент: Ормузский пролив снова открыт, а цены на нефть стремительно летят вниз. В этом видео мы детально разбираем, как снятие американских санкций с Ирана и новые контракты повлияют на курс рубля и доходы российского бюджета. Вы узнаете, почему газовые цены в Европе падают без новых поставок, и какой неожиданный ход готовит Дональд Трамп для топливного рынка США. Подробнее в новом видео

00:00 Ормузский пролив. США и Иран влияние на мировые цены на нефть

01:06 Цены на нефть 2026: Реальная стоимость барреля

02:40 Пропускная способность пролива и запасы в танкерах

03:40 Экспорт СПГ: Стратегия Катара и долгосрочные прогнозы рынка газа

04:55 Санкции против Ирана: Возвращение иранской нефти и замороженные активы

06:40 Нефть Urals и Brent: Дисконт на российскую нефть и контроль Минфина США

07:55 Разворот на Восток: Поставки нефти в Китай, Индию и Турцию

09:15 Экономика России: Курс рубля, доходы бюджета и мнение Игоря Сечина

10:40 Цены на газ в Европе: Анализ биржи TTF и «словесные интервенции»

11:55 Газовый транзит: Турецкий поток и энергетическая политика ЕС

13:20 Коридор Север-Юг: Ж/Д проект Решт-Астара и логистика через Иран

14:55 Торговля на Каспии: Газовый дефицит Ирана и экспорт из России

17:05 Новости ОПЕК: Влияние цен на Казахстан, Азербайджан и Туркменистан

18:40 Выборы в США: Трамп, цены на бензин и стратегический резерв нефти

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