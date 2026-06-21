Несостоявшаяся драка с Горбачёвым,сожаление о Лужкове и личное откровение Путина о возвращении Крыма
Писатель Александр Проханов: «Я хочу рассказать о всех правителях, лидерах, властителях, которые попадались на моем жизненном пути среди моих странствий. Это была удивительная галерея».
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор вспоминает поездку в Азербайджан во время карабахского конфликта и подчеркивает двойственность своего отношения: симпатия к Азербайджану сочеталась у него с болью из-за антисоветского, антироссийского вектора нового государства. - В беседе проводится мысль, что в карабахском вопросе он старался не становиться безоговорочно ни на одну сторону, а выступал за мир и соглашение. - Большой блок посвящен Михаилу Горбачёву: автор описывает несколько встреч с ним и говорит о глубоком внутреннем неприятии, почти метафизическом ощущении «чуждости» этой фигуры. - Отдельно подчеркивается влияние Раисы Горбачёвой на окружение и, по мнению рассказчика, на кадровые и политические решения. - Горбачёв представлен как один из главных виновников распада СССР; автор считает, что тот сознательно или полусознательно уступил власть и не защитил советское государство. - В одном из эпизодов автор признается, что при поздней встрече с Горбачёвым у него возникло желание ударить его, но он этого не сделал — из этических и почти мистических соображений. - Борис Ельцин изображается как разрушительная для армии и государства фигура, перед которой, по мнению автора, элиты и силовые структуры капитулировали. - Юрий Лужков оценивается противоречиво: с одной стороны — как человек, связанный в памяти автора с событиями 1993 года, с другой — как деятель, помогавший русским интересам в Севастополе, Южной Осетии и за пределами Москвы. - Автор сожалеет, что однажды по плохому зрению не пожал протянутую Лужковым руку, и воспринимает это как личную незавершенность. - Вспоминаются встречи с Башаром Асадом, Халедом Машалем и Александром Лукашенко; все они описаны как фигуры исторической драмы, каждая — со своей формой силы, уязвимости и политического одиночества. - Лукашенко показан как лидер, сумевший сохранить Белоруссию и не дать ей полностью раствориться в внешнем давлении и олигархическом влиянии. - Отношение к Путину, по словам автора, прошло путь от резкого неприятия к глубокому доверию и почти историко-мистическому признанию его роли. - Важнейшим переломом стало личное впечатление от общения с Путиным: автор увидел в нем не продолжение Ельцина, а политика иного склада, умеющего притягивать собеседника и удерживать внутреннюю собранность. - Отдельно выделена встреча после возвращения Крыма: автор подчеркивает, что Путин тогда был эмоционально открыт, напряжен и ясно понимал цену и последствия этого решения. - Возвращение Крыма интерпретируется как исторический выбор, за которым следовали неизбежные геополитические потрясения и конфликт с Западом. - Автор видит в Путине фигуру не только политическую, но и символическую — человека, связанного с новым «восхождением» России после периода распада. - Сквозной мотив всей лекции — история России как цикл падений и возрождений, где ключевые правители выступают носителями особой исторической миссии. - Финальный вывод автора: несмотря на трагизм эпохи, войну, усталость общества и тяжесть происходящего, он сохраняет веру в Путина как в фигуру русского исторического подъема.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто набор мемуарных эпизодов, а своеобразная политико-историческая исповедь, в которой личные встречи используются как оптика для понимания целой эпохи. Это важно: автор не столько реконструирует факты, сколько строит из них мифологию пережитого времени. И именно поэтому беседа ценна не только как свидетельство, но и как документ мировоззрения.
1. Личное здесь неотделимо от историческогоПрактически каждая встреча — с Алиевым, Горбачёвым, Лужковым, Лукашенко, Асадом, Путиным — подается не как обычный эпизод биографии, а как прикосновение к нерву истории. Автор мыслит не в масштабе «человек рассказал о человеке», а в масштабе «через лицо эпоха смотрит на эпоху». Это очень русская интонация: не психологизм в чистом виде, а историософия, где политик — не просто администратор, а проводник неких больших сил, иногда созидательных, иногда разрушительных. Такой взгляд уязвим для субъективности, но в этом его и сила. Формально можно спорить с оценками, но трудно не заметить, насколько последовательно автор строит свою внутреннюю карту мира: - Горбачёв — фигура распада; - Ельцин — фигура унижения и разрушения; - Лужков — фигура противоречия; - Лукашенко — фигура удержания; - Путин — фигура возвращения и собирания. Это почти не политологическая схема, а скорее драматургия: падение, смута, поиск опоры, частичное возвращение субъектности.
2. Главная эмоциональная ось лекции — травма распада СССРПочти все оценки в беседе вырастают из одного корневого переживания — крушения советской и имперской целостности. Даже Азербайджан описывается не только как отдельная страна, но как осколок утраченного большого мира. Отсюда и двойственность: можно симпатизировать народу, его достоинству, его боли, но при этом чувствовать, что его независимое государственное строительство произошло на руинах «красной родины». Это вообще важный психологический механизм. Когда человек переживает распад большой системы, с которой он себя отождествлял, он часто смотрит на новые государства, элиты и порядки не сами по себе, а как на последствия травмы. Тогда даже объективно разумные процессы — суверенизация, национальное самоопределение, новая идентичность — воспринимаются как часть утраты. Не потому, что они ложны, а потому, что для наблюдателя они встроены в более крупную драму.
3. Образ Горбачёва — не просто политический, а почти метафизическийСамое сильное и странное место лекции — размышления о Горбачёве. Автор говорит о нем не как о заблуждающемся реформаторе и даже не просто как о враге. Он говорит о нем как о существе иной природы, «другом», почти чужеродном. Это язык не анализа, а архетипа. С рациональной точки зрения такой образ можно назвать чрезмерным, но он многое объясняет. Иногда в историческом сознании некоторые фигуры перестают быть просто людьми и становятся контейнерами коллективной боли. Так бывает в религии, в политике, в семейных системах: один человек символизирует катастрофу, и его уже невозможно воспринимать нейтрально. Он превращается в знак. Автор прямо это и делает: родимое пятно на лбу становится «меткой», знаком исторической предопределенности. Философски это интересно. Когда человек не может до конца объяснить себе историческую катастрофу через обычные причинно-следственные связи, он начинает использовать язык судьбы, рока, инкубатора, посланничества. Это не наука, но это способ психики выдерживать масштаб бедствия. В каком-то смысле миф здесь выступает как форма переработки травмы.
4. Лужков и тема сложности человекаВажный и, пожалуй, один из самых зрелых фрагментов — о Лужкове. Здесь автор отходит от черно-белой схемы и признает внутреннюю сложность фигуры. Да, в его памяти Лужков связан с насилием 1993 года. Но одновременно это человек, помогавший Севастополю, флоту, Южной Осетии, русскому присутствию за пределами собственно Москвы. Это ценный момент, потому что он разрушает соблазн тотальной моральной классификации. Люди редко бывают целиком воплощением либо зла, либо добра. История вообще любит парадокс: человек может быть причастен к жестокости в одной ситуации и к реальной помощи в другой. Не потому, что «истина относительна» в примитивном смысле, а потому что человеческая личность сложнее идеологической этикетки. Особенно трогателен эпизод с непротянутой в ответ рукой. Здесь из большого исторического полотна вдруг возникает простая человеческая деталь: можно годами спорить о ролях, системах, преступлениях и заслугах, но в конце остается мучительное чувство из-за одного неслучившегося жеста. История любит крупные формы, а совесть — мелкие.
5. Путь от антипутинства к доверию подан как внутренняя эволюцияЛиния Путина — центральная. Автор прямо признает, что первоначально воспринимал его как продолжение ельцинской системы. Это важно: нынешняя поддержка не дана как врожденная лояльность, а подается как результат наблюдения, разочарования в прежних схемах и постепенного изменения взгляда. Перелом здесь связан не столько с программами или указами, сколько с личным впечатлением. Автор увидел в Путине человека особой собранности, умения слушать, психологической силы и внутреннего контроля. Это почти описание хорошего переговорщика или разведчика: не навязывать себя грубо, а формировать пространство, в котором собеседник сам начинает раскрыться. Такое описание любопытно с точки зрения психологии власти. Подлинное влияние часто работает не через давление, а через архитектуру внимания. Кто управляет рамкой разговора, тот часто управляет и его итогом. Автор это чувствует интуитивно и описывает очень точно.
6. Крым как момент откровенияСамый значимый эпизод — встреча после возвращения Крыма. Здесь Путин предстает не как бронзовый государственный символ, а как человек, переживающий колоссальное напряжение решения. Автору важно показать его не холодным стратегом, а существом, которое знает цену выбора. Это, по сути, и есть личное откровение, вынесенное в заголовок: возвращение Крыма понималось не как легкая победа, а как вход в полосу тяжелейших последствий. В таком описании Крым — не просто геополитический эпизод, а точка невозврата. Если использовать философскую аналогию, это момент, когда субъект уже не может остаться прежним, потому что поступок запускает цепь истории. Автор подчеркивает, что в тот момент Путин выглядел беззащитно — не в физическом, а в экзистенциальном смысле. Это редкая мысль. Власть обычно ассоциируется с защищенностью, но крупное историческое решение часто делает правителя уязвимее всех: он первым входит в область последствий, которые еще не до конца видны, но уже неизбежны.
7. История России у автора устроена как пасхальный циклВ финале лекции звучит почти богословская модель истории: Россия падает, распадается, исчезает, затем воскресает. Это образ не линейного прогресса, а циклического спасения через катастрофу. Такая схема глубоко укоренена в русской культуре — от религиозного сознания до литературы и политической мифологии. С научной точки зрения она спорна: история сложнее, менее симметрична и не обязана следовать красивым ритмам. Но как культурная матрица эта идея очень сильна. Она помогает переживать бедствия не как окончательный конец, а как темный этап большого пути. Это психологически мобилизует, хотя и может создавать соблазн романтизировать страдание. Здесь вообще возникает тонкий вопрос: где граница между мужественным принятием трагедии и эстетизацией катастрофы? Автор явно склоняется к первому, но временами подходит и ко второму. Это не обвинение, а наблюдение. Русская мысль часто умеет превращать боль в метафизику, но не всегда умеет вовремя остановиться и спросить: а сколько конкретных человеческих жизней платит за эту большую символическую конструкцию?
8. Что в итоге дает эта лекцияЕсли убрать эмоциональную пелену, в сухом остатке беседа говорит о нескольких вещах: - исторические фигуры воспринимаются не только разумом, но и глубинным переживанием; - распад государства может стать источником мировоззренческой травмы на десятилетия; - одни и те же люди в истории могут быть одновременно разрушителями и защитниками чего-то важного; - крупные политические решения редко даются без внутренней цены; - поддержка лидера нередко вырастает не из идеологии, а из ощущения, что он удерживает страну от окончательного распада. Иными словами, в данной лекции политическая история подана как драма верности, предательства, вины, удержания и надежды. Это не беспристрастный анализ, а субъективное свидетельство человека, который проживает историю как личную судьбу. В этом его ограниченность, но и его подлинность. Можно спорить с оценками, отвергать мистический язык, не соглашаться с героизацией одних фигур и демонизацией других. Но трудно отрицать, что в этом видео звучит важная тема: люди почти всегда любят не реальную историю, а ту историю, которая помогает им вынести собственную боль. И, может быть, зрелость начинается там, где мы способны сохранить верность своим переживаниям, не превращая их в единственную меру истины. Остается открытым вопрос: когда мы судим исторических деятелей — мы действительно видим их, или лишь отражение своей надежды и своей травмы в их лицах?