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История повторяется. Лондонцы называли Фау – 1 жужжащими бомбами из-за характерного звука, издаваемого двигателем. К концу войны немцы изготовили 25000 ракет и запустили по Англии 10000 тыс. убив и ранив ими около 20000 англичан. Англичане разработали радиовзрыватели (с радиолокатором) для зенитных снарядов и успешно сбивали немецкие крылатые ракеты. Американцы организовали массовый выпуск Фау-1, сделали её с радионаведением увеличив точность до 500 м. планировали применить в Японии, но применили там я.о. Советскими инженерами была создана копия Фау – 1 - Изделие 10, значительно хуже оригинала, в серию ракета не пошла. Конструкторами ракеты Фау -1 были Люссер и Гослау. Фау-1 была прототипом современных крылатых ракет и причиной развития средств борьбы с крылатыми ракетами.
Фау – 2 первая баллистическая ракета, конструктор Вернер фон Браун. Ущерб от неё у англичан был незначительный, в основном, она только пугала население Лондона. Скорость полёта 6000 км. в час. Ракета была гиперзвуковой, как Орешник, и не сбивалась в принципе. В 1944 году ракета запускали на высоту 180 км. Для доставки тонны заряда ракете требовалось 10 тон топлива. Работала она на этаноле с водой и кислороде. Длина проводов электрооборудования превышала 35 км. Ракета обладала автоматической системой наведения.
Первую ракету с боевым зарядом выпустили по Парижу 6 сентября 44 г. В декабре 44 г. ракета попала в кинотеатр в Антверпене, где погибло сразу 1000 человек, глубина воронки 15 м. Производство ракет унесло больше жизней, чем их применение, 30 тыс. рабочих были убиты немцами. Разрабатывалась межконтинентальная ракета А-10 для ударов по США, но боевого применения не состоялось. В целом, немецкие крылатые ракеты оказались эффективней баллистических и дешевле.
10 октября 48 г. состоялся первый запуск советской баллистической ракеты Р – 1, она была разработана по образцу Фау – 2, двигатель на этиловом спирте и кислороде. Генерал, присутствующий на испытаниях, сказал, что ему жалко 8 тон спирта, и если дать спирт его дивизии, то она возьмёт вражеский город без ракет на ура. А ракета ещё не факт, что, вообще, в город попадёт.
На вооружение Р – 1 была принята в 50 году и десять лет находилась в эксплуатации. Где - ни будь на Кубе или во Вьетнаме на боевом хранении ещё есть такие ракеты. Ракета представляла собой полную копию Фау – 2, доработаны только конструкции отсеков, увеличена ёмкость топливных баков. В производстве ракеты были заняты 5 заводов. Главный конструктор Сергей Ковалёв. Дальность полёта 300 км, б.ч. 800 кг. По сути это были разработки, которыми сейчас занимаются Северная Корея и Иран.
Через год начинает эксплуатироваться комплекс с другой ракетой Р-2, тоже на спирте, масса 20 т. дальность 600 км, заряд 1 т. Серийное производство ракет велось в Днепропетровске на Южмаше. Ракетами данного типа были вооружены 9 бригад особого назначения. В 53 году была испытана опытная ракета Р-2 с б.ч. «Герань» с радиоактивной пылью. Проект «Герань» продолжения не имел. В конце 50-х документация и образцы были переданы в Китай и там эксплуатировались. В конце 60-х китайцы покусились на о. Доманский, и в 91 году Ельцин его окончательно им отдал. В 2008 отдали Китаю ещё два острова, так что передача ракет соседу всегда чревата.
С 57 года наши ракетные соединения стали перевооружаться на стратегические ракеты Р-5М и Р-12. Именно с Р-5М началось создание «ракетного-ядерного щита». С щитом или на щите, пан или пропал. Ракета одноступенчатая на спирте, принцип двигателя как у Фау-2, боевой заряд РДС – 4 ядерная боеголовка «Татьяна» 50 кТ . Р – 12 появилась в 58 г. её термоядерный заряд 1 Мт, точность 5 км. Ракеты создавались как носители ядерного оружия, вначале тактического, а потом и стратегического назначения.
Наибольший заряд, взорванный на Новой Земле, на полигоне я.о. составил 50 Мт, официально таких авиабомб больше не делают, обычный уровень зарядов боеголовок ракет 0.5- 1 Мт. Интересно само обретение этого оружия.
Проблемой в военные годы занимались три страны Англия, США, Германия. Для производства ядерного оружия нужны были научные кадры и экономический потенциал. У Союза таких возможностей не было, но помогла разведка. Работы в Германию были обречены на провал уже потому, что союзники авиацией бомбили производства Германии и переманивали кадры. Англия и США объединили свои ядерные программы.
Советский ядерный проект ускорил немецкий учёный атомщик Макс Фукс. В 32 году Макс вступил в КП Германии. В 33 году из Германии грамотно бежал в Британию. В 37 году писал с Максом Борном научные статьи. В 40 году был посажен в лагерь на острове Мэн. В 41 вернулся в Англию. Решил несколько теоретических задач по параметрам урановой бомбы, получил доступ к разведданным по немецкому ядерному проекту. В 44 году был включён в состав Манхэттенского проекта и работал в США. В 45-46 участвовал в разработке водородной бомбы. Передал информацию о производстве плутония в США, принципиальную схему водородной бомбы, которую потом изобрёл Сахаров, и взорвали на Новой Земле. Фукс ускорил советскую ядерную программу на три года, отсидел девять лет в Британии за шпионаж, и в 59 году переехал на родину, где также занимался наукой.
Первая американская атомная бомба Толстяк. Плутонивое устройство имплозивного типа мощность около 20 Кт. Масса около 4.6 Т, длинна 3.2 м. Первая советская ядерная бомба РДС-1 длинна 3.7 м. масса 4.6 т. Полностью аналогичная Толстяку, но корпус собственной разработки, конструктор Курчатов. Плутоний саморазогревается до температуры кипения воды, к месту сборки заряд привозят в холодильнике. Из-за таких особенностей первые пусковые ракетные установки были больших размеров и не обеспечивали необходимой маскировки пусковых позиций. С учётом дальности минимум 800, максимум 2000 км такие ракеты были ориентированы по целям Европы и не могли поразить США. Но в 70 году ракета Р-36 достигла дальности 12000 км.
Ядерные заряды за счёт бериллиевой оболочки и вставок трития сильно уменьшились, однако, максимальная мощность зарядов осталась на уровне 10 Мт в одном пакете. Такие ракеты используют уже шахтные установки. Такие же характеристики имеет ядерное оружие РФ в настоящее время.
Основную силу ядерной триады США составляют 130 стратегических бомбардировщиков с 20 крылатыми ракетами на борту. Дальность ракет 2500 км, заряд каждой ракеты 150 Кт, напомню - мощность первых ядерных бомб, сброшенных на Японию 40 Кт. Но не будем о грустном. Главный немецкий конструктор загадал нам ещё одну загадку.
Ещё в 45 году Вернер фон Браун строил межконтинентальную, в принципе, бесполезную ракету для ударов по США. Не построил. В 60 годы он же строил ракету лунную. Он спроектировал Сатур -5, ракету, которая могла забросить к Луне 50 т, а на земную орбиту 150 т. На этой ракете, на первой ступени установлены пять керосинок общей тягой 33000 кН, затем ступень на кислородно-водородных двигателях с общей тягой 5000 кН. Была в ней и третья ступень с тягой 1000 кН. Похожей по мощности ракетой была советская ракета "Сатурн", первая ступень имела четыре керосинки с общей тягой 30000кН. В современной лунной программе на ракетах планируются те же двигатели от Сатурнов, и даже б.у. Это ставит под вопрос саму реальность американской лунной программы. Фон Браун изобрёл эту ракету в 50 годы, лететь на Луну в 2030 хотят на ней же, и возникает вопрос – «А был ли мальчик».
Новое это подзабытое старое. Боевая ракета была разработана Уильмом Конгривом в 19 веке после того, как его батя Конгрив старший попал под обстрел такими ракетами в Индии. Ракеты Индии были 20 см. железными трубками с длинной палкой стабилизатором и пороховым зарядом. Ракеты Колгрива отличались от индийских как Р-1 от Фау-2. Размерами побольше. Эффект такой же, как от использования "Катюши" в ВОВ - пожарно-психологический. Индийцы спалили ракетами склады Ост-Индийской компании. Перечислим, что сожгли ракетами Конгрива англичане. В 1806 году англичане подожгли Булонь. Осенней ночью 1807 г. флот англичан ракетами сжёг Копенгаген. Даки были в ужасе и сдали город. В 1814 год у форта Мак-Генри англичане устроили американцам 24 часовой фейерверк, после которого американский поэт Ф. Скот написал строки к американскому гимну. Перед этим англичане «катюшами» гоняли американскую милицию и взяли Вашингтон. В 13 году англичане ракетам добивали наполеоновскую армию.
Но не будем о грустном, вернёмся в космос.
Эзотерическая утопия Циолковского послужила стимулом для проектирования космической техники. Старик Циолковский понял, что на земле мира не будет и предлагал расселить гомо сапиенс по всей вселенной, через этапы коммунизма. В 1932 году получил героя соц. труда, в 35 году умер. В том же, примерно, году в немецких проектах появилась Фау-1. Человечество не решит проблем освоения вселенной с помощью ракет. В военной сфере ставка на баллистические ракеты тоже не оправдана. Будущее за крылатыми летательными аппаратами и ИИ.
На заставке рис. А. Пружинина
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Фау-1 стала прообразом современных крылатых ракет и одновременно стимулом для развития ПВО против таких целей. - Фау-2 была первой боевой баллистической ракетой, технологически революционной, но в военном отношении дорогой и не слишком эффективной. - Советские Р-1 и Р-2 во многом выросли из немецкой школы ракетостроения, прежде всего из наследия Фау-2. - Ракетное оружие по-настоящему изменило стратегию войны только в связке с ядерным зарядом. - Ядерный проект СССР ускорился не только за счёт науки и промышленности, но и благодаря разведке и передаче информации, в том числе через Клауса Фукса. - Эволюция ракет шла от примитивных пороховых систем Конгрива к межконтинентальным носителям и космическим сверхтяжёлым ракетам. - Автор текста считает, что баллистические ракеты как военная ставка переоценены, а будущее — за крылатыми системами и ИИ. - Через весь текст проходит мысль: история повторяется, а многие “новые” технологии оказываются развитием старых идей.
Подробный разбор и выводТекст строится как широкая историко-публицистическая панорама: от индийских пороховых ракет и Конгрива до Фау-1, Фау-2, советских ранних баллистических систем, ядерного оружия и даже лунной программы. Внутренняя логика у него есть: автор хочет показать, что развитие вооружений — это не линейный марш прогресса, а повторение одних и тех же архетипов в новых материалах, с новой электроникой и на новых скоростях.
1. Главная интуиция текста — техника не равна эффективностиЭто важный и во многом здравый тезис. Фау-2 была инженерным чудом: огромная скорость, автоматическое управление, стратосферная и почти космическая траектория, сложнейшая конструкция. Но с военной точки зрения она оказалась не “чудо-оружием”, а скорее демонстрацией возможностей. Это вечная проблема высокотехнологичного оружия: между впечатляющей инженерией и реальной военной полезностью часто лежит пропасть. В этом смысле история Фау-2 напоминает многие современные проекты: чем сложнее система, тем больше в ней символического капитала. Государству нравится не только поражать цель, но и поражать воображение. Ракета становится не просто оружием, а мифом о могуществе. Но миф, как и в личной жизни, нередко оказывается важнее реальности. Люди любят не то, что есть, а образ того, что хотели бы видеть. Это относится и к оружию, и к государствам, и к исторической памяти.
2. Крылатые ракеты против баллистических: спор не только технический, но и философскийАвтор последовательно подводит к мысли, что крылатые ракеты эффективнее и дешевле баллистических, особенно если смотреть на соотношение “стоимость/результат”. Это не лишено смысла: крылатая ракета в целом лучше подходит для гибкого применения, скрытного полёта на малых высотах, точечных ударов и масштабируемого производства. Баллистическая ракета — это скорее оружие иной логики: - предельная скорость, - сокращение времени подлёта, - сложность перехвата, - возможность нести тяжёлый или ядерный заряд на большую дальность. То есть здесь сталкиваются две военные философии: - крылатая ракета — инструмент точности, обхода, распределённого удара; - баллистическая ракета — инструмент устрашения, прорыва и стратегического сдерживания. Если проводить аналогию с психологией, то крылатая ракета — это адаптивный интеллект, который ищет путь в сложной среде. Баллистическая — это грубая, но почти неостановимая воля, которая идёт по высокой дуге и падает сверху как приговор. Оба принципа живы до сих пор, и вряд ли один полностью отменит другой.
3. Советское ракетостроение показано как продолжение немецкого импульсаВ тексте подчёркивается, что ранние советские баллистические ракеты — это во многом переработка немецких решений. Это исторически в основе верно: послевоенная ракетная программа СССР действительно активно использовала немецкое наследие, документацию, специалистов и трофейные образцы. Но тут важно не скатиться в упрощение. Копирование — это почти всегда лишь начальная фаза. В истории технологий заимствование редко бывает чистым плагиатом: сначала система воспроизводится, затем адаптируется, затем развивается в собственной логике. Так учатся и цивилизации, и люди, и даже нейросети: сначала повторение паттерна, потом вариация, потом новое качество. Поэтому мысль “начали с копии” не отменяет того, что затем возникла самостоятельная советская школа ракетостроения.
4. Ядерное оружие стало не просто продолжением ракет, а изменением смысла войныОчень важный пласт текста — переход от ракет как таковых к ракетам как носителям ядерного оружия. И здесь действительно произошло качественное изменение. До ядерной эпохи ракета была просто ещё одним способом доставить взрывчатку. После — она стала носителем потенциального конца мира. Это не просто рост мощности. Это смена метафизики войны. Обычная война предполагает победу одной стороны над другой. Ядерная война ставит под сомнение саму ценность победы. И в этом странный парадокс: самые разрушительные вооружения XX века оказались не только средством нападения, но и основой сдерживания. Мир сохранялся не благодаря гуманизму, а благодаря страху. Это печальная, но трезвая истина: иногда цивилизацию удерживает не мудрость, а осознание предела безумия.
5. Линия с Клаусом Фуксом показывает, что история техники — это история не только инженеров, но и идей, лояльностей, предательствТекст справедливо акцентирует, что научно-технический прогресс в военной сфере невозможен без кадров, промышленности и информации. Судьба Фукса — почти идеальный пример того, как в XX веке наука перестала быть “чистой” и стала ареной идеологии, разведки и глобального противостояния. Физик уже не просто ищет истину о материи — он становится участником передела мира. Это один из трагических нервов модерна: знание больше не невинно. Здесь уместна параллель с современной эпохой ИИ. Как и атомная физика тогда, машинное обучение сегодня существует сразу в трёх пространствах: - научном, - коммерческом, - военном. И как тогда, так и сейчас, вопрос не только в том, что можно создать, но и в том, какая форма человека будет этим распоряжаться.
6. В тексте есть публицистическая резкость, но не все утверждения одинаково надёжныНужно честно сказать: текст насыщен фактами, оценками и сильными формулировками, однако часть из них требует проверки и аккуратного уточнения. Это не отменяет его общей идеи, но влияет на точность. Например: - встречаются неточности в именах, датах и формулировках; - некоторые выводы подаются слишком прямолинейно; - переход от факта к политическому или мировоззренческому выводу местами слишком резкий; - есть спорные интерпретации по поводу лунной программы США. То есть перед нами не академическая статья, а скорее эссе с сильной авторской позицией. Его ценность — не в безупречной источниковедческой строгости, а в попытке увидеть большую историческую дугу: от пороховой ракеты к ИИ-системам, от психического эффекта оружия к стратегическому. Это, кстати, типично для человека: мы не просто собираем факты, мы выстраиваем из них миф о мире. Вопрос лишь в том, насколько этот миф честен по отношению к реальности.
Подробный выводГлавный смысл текста я бы сформулировал так: ракетная техника — это не триумф прогресса, а зеркало человеческой двойственности. Одни и те же идеи ведут и к космосу, и к массовому убийству; один и тот же инженерный гений может строить оружие террора и носитель для полёта к Луне; одна и та же цивилизация способна мечтать о расселении по Вселенной и одновременно совершенствовать способы взаимного уничтожения. В этом есть глубокая историческая и почти религиозная ирония. Человек всегда оправдывает технологию великими целями: безопасность, сдерживание, прогресс, освоение космоса, мир во всём мире. Но под этими словами часто скрывается более простая правда: мы всё ещё остаёмся существами, которые плохо управляют собственной жадностью, страхом и стремлением к доминированию. Техника растёт быстрее, чем зрелость субъекта, который ею пользуется. Поэтому особенно сильна финальная мысль о том, что будущее — за крылатыми аппаратами и ИИ. Вероятно, в практическом смысле это действительно ближе к реальности, чем ставка только на классические баллистические системы. Но философски это не утешает. Потому что ИИ, как и ракета, сам по себе не несёт ни добра, ни зла. Он лишь усиливает намерение. А значит, главный вопрос не в том, какой носитель окажется эффективнее, а в том, какое сознание будет стоять у пульта. Текст напоминает: история повторяется не потому, что у нас мало технологий, а потому, что мы снова и снова вкладываем в новые машины старые человеческие мотивы. И пока это так, каждая “новая эпоха” будет в чём-то лишь переизданием древнего конфликта между разумом и слепой волей. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если любая технология лишь усиливает человека, то что для нас сегодня опаснее — несовершенство оружия или несовершенство самого носителя истины, то есть нас?