История повторяется. Лондонцы называли Фау – 1 жужжащими бомбами из-за характерного звука, издаваемого двигателем. К концу войны немцы изготовили 25000 ракет и запустили по Англии 10000 тыс. убив и ранив ими около 20000 англичан. Англичане разработали радиовзрыватели (с радиолокатором) для зенитных снарядов и успешно сбивали немецкие крылатые ракеты. Американцы организовали массовый выпуск Фау-1, сделали её с радионаведением увеличив точность до 500 м. планировали применить в Японии, но применили там я.о. Советскими инженерами была создана копия Фау – 1 - Изделие 10, значительно хуже оригинала, в серию ракета не пошла. Конструкторами ракеты Фау -1 были Люссер и Гослау. Фау-1 была прототипом современных крылатых ракет и причиной развития средств борьбы с крылатыми ракетами.

Фау – 2 первая баллистическая ракета, конструктор Вернер фон Браун. Ущерб от неё у англичан был незначительный, в основном, она только пугала население Лондона. Скорость полёта 6000 км. в час. Ракета была гиперзвуковой, как Орешник, и не сбивалась в принципе. В 1944 году ракета запускали на высоту 180 км. Для доставки тонны заряда ракете требовалось 10 тон топлива. Работала она на этаноле с водой и кислороде. Длина проводов электрооборудования превышала 35 км. Ракета обладала автоматической системой наведения.

Первую ракету с боевым зарядом выпустили по Парижу 6 сентября 44 г. В декабре 44 г. ракета попала в кинотеатр в Антверпене, где погибло сразу 1000 человек, глубина воронки 15 м. Производство ракет унесло больше жизней, чем их применение, 30 тыс. рабочих были убиты немцами. Разрабатывалась межконтинентальная ракета А-10 для ударов по США, но боевого применения не состоялось. В целом, немецкие крылатые ракеты оказались эффективней баллистических и дешевле.

10 октября 48 г. состоялся первый запуск советской баллистической ракеты Р – 1, она была разработана по образцу Фау – 2, двигатель на этиловом спирте и кислороде. Генерал, присутствующий на испытаниях, сказал, что ему жалко 8 тон спирта, и если дать спирт его дивизии, то она возьмёт вражеский город без ракет на ура. А ракета ещё не факт, что, вообще, в город попадёт.

На вооружение Р – 1 была принята в 50 году и десять лет находилась в эксплуатации. Где - ни будь на Кубе или во Вьетнаме на боевом хранении ещё есть такие ракеты. Ракета представляла собой полную копию Фау – 2, доработаны только конструкции отсеков, увеличена ёмкость топливных баков. В производстве ракеты были заняты 5 заводов. Главный конструктор Сергей Ковалёв. Дальность полёта 300 км, б.ч. 800 кг. По сути это были разработки, которыми сейчас занимаются Северная Корея и Иран.

Через год начинает эксплуатироваться комплекс с другой ракетой ­Р-2, тоже на спирте, масса 20 т. дальность 600 км, заряд 1 т. Серийное производство ракет велось в Днепропетровске на Южмаше. Ракетами данного типа были вооружены 9 бригад особого назначения. В 53 году была испытана опытная ракета Р-2 с б.ч. «Герань» с радиоактивной пылью. Проект «Герань» продолжения не имел. В конце 50-х документация и образцы были переданы в Китай и там эксплуатировались. В конце 60-х китайцы покусились на о. Доманский, и в 91 году Ельцин его окончательно им отдал. В 2008 отдали Китаю ещё два острова, так что передача ракет соседу всегда чревата.

С 57 года наши ракетные соединения стали перевооружаться на стратегические ракеты Р-5М и Р-12. Именно с Р-5М началось создание «ракетного-ядерного щита». С щитом или на щите, пан или пропал. Ракета одноступенчатая на спирте, принцип двигателя как у Фау-2, боевой заряд РДС – 4 ядерная боеголовка «Татьяна» 50 кТ . Р – 12 появилась в 58 г. её термоядерный заряд 1 Мт, точность 5 км. Ракеты создавались как носители ядерного оружия, вначале тактического, а потом и стратегического назначения.

Наибольший заряд, взорванный на Новой Земле, на полигоне я.о. составил 50 Мт, официально таких авиабомб больше не делают, обычный уровень зарядов боеголовок ракет 0.5- 1 Мт. Интересно само обретение этого оружия.

Проблемой в военные годы занимались три страны Англия, США, Германия. Для производства ядерного оружия нужны были научные кадры и экономический потенциал. У Союза таких возможностей не было, но помогла разведка. Работы в Германию были обречены на провал уже потому, что союзники авиацией бомбили производства Германии и переманивали кадры. Англия и США объединили свои ядерные программы.

Советский ядерный проект ускорил немецкий учёный атомщик Макс Фукс. В 32 году Макс вступил в КП Германии. В 33 году из Германии грамотно бежал в Британию. В 37 году писал с Максом Борном научные статьи. В 40 году был посажен в лагерь на острове Мэн. В 41 вернулся в Англию. Решил несколько теоретических задач по параметрам урановой бомбы, получил доступ к разведданным по немецкому ядерному проекту. В 44 году был включён в состав Манхэттенского проекта и работал в США. В 45-46 участвовал в разработке водородной бомбы. Передал информацию о производстве плутония в США, принципиальную схему водородной бомбы, которую потом изобрёл Сахаров, и взорвали на Новой Земле. Фукс ускорил советскую ядерную программу на три года, отсидел девять лет в Британии за шпионаж, и в 59 году переехал на родину, где также занимался наукой.

Первая американская атомная бомба Толстяк. Плутонивое устройство имплозивного типа мощность около 20 Кт. Масса около 4.6 Т, длинна 3.2 м. Первая советская ядерная бомба РДС-1 длинна 3.7 м. масса 4.6 т. Полностью аналогичная Толстяку, но корпус собственной разработки, конструктор Курчатов. Плутоний саморазогревается до температуры кипения воды, к месту сборки заряд привозят в холодильнике. Из-за таких особенностей первые пусковые ракетные установки были больших размеров и не обеспечивали необходимой маскировки пусковых позиций. С учётом дальности минимум 800, максимум 2000 км такие ракеты были ориентированы по целям Европы и не могли поразить США. Но в 70 году ракета Р-36 достигла дальности 12000 км.

Ядерные заряды за счёт бериллиевой оболочки и вставок трития сильно уменьшились, однако, максимальная мощность зарядов осталась на уровне 10 Мт в одном пакете. Такие ракеты используют уже шахтные установки. Такие же характеристики имеет ядерное оружие РФ в настоящее время.

Основную силу ядерной триады США составляют 130 стратегических бомбардировщиков с 20 крылатыми ракетами на борту. Дальность ракет 2500 км, заряд каждой ракеты 150 Кт, напомню - мощность первых ядерных бомб, сброшенных на Японию 40 Кт. Но не будем о грустном. Главный немецкий конструктор загадал нам ещё одну загадку.

Ещё в 45 году Вернер фон Браун строил межконтинентальную, в принципе, бесполезную ракету для ударов по США. Не построил. В 60 годы он же строил ракету лунную. Он спроектировал Сатур -5, ракету, которая могла забросить к Луне 50 т, а на земную орбиту 150 т. На этой ракете, на первой ступени установлены пять керосинок общей тягой 33000 кН, затем ступень на кислородно-водородных двигателях с общей тягой 5000 кН. Была в ней и третья ступень с тягой 1000 кН. Похожей по мощности ракетой была советская ракета "Сатурн", первая ступень имела четыре керосинки с общей тягой 30000кН. В современной лунной программе на ракетах планируются те же двигатели от Сатурнов, и даже б.у. Это ставит под вопрос саму реальность американской лунной программы. Фон Браун изобрёл эту ракету в 50 годы, лететь на Луну в 2030 хотят на ней же, и возникает вопрос – «А был ли мальчик».

Новое это подзабытое старое. Боевая ракета была разработана Уильмом Конгривом в 19 веке после того, как его батя Конгрив старший попал под обстрел такими ракетами в Индии. Ракеты Индии были 20 см. железными трубками с длинной палкой стабилизатором и пороховым зарядом. Ракеты Колгрива отличались от индийских как Р-1 от Фау-2. Размерами побольше. Эффект такой же, как от использования "Катюши" в ВОВ - пожарно-психологический. Индийцы спалили ракетами склады Ост-Индийской компании. Перечислим, что сожгли ракетами Конгрива англичане. В 1806 году англичане подожгли Булонь. Осенней ночью 1807 г. флот англичан ракетами сжёг Копенгаген. Даки были в ужасе и сдали город. В 1814 год у форта Мак-Генри англичане устроили американцам 24 часовой фейерверк, после которого американский поэт Ф. Скот написал строки к американскому гимну. Перед этим англичане «катюшами» гоняли американскую милицию и взяли Вашингтон. В 13 году англичане ракетам добивали наполеоновскую армию.

Но не будем о грустном, вернёмся в космос.

Эзотерическая утопия Циолковского послужила стимулом для проектирования космической техники. Старик Циолковский понял, что на земле мира не будет и предлагал расселить гомо сапиенс по всей вселенной, через этапы коммунизма. В 1932 году получил героя соц. труда, в 35 году умер. В том же, примерно, году в немецких проектах появилась Фау-1. Человечество не решит проблем освоения вселенной с помощью ракет. В военной сфере ставка на баллистические ракеты тоже не оправдана. Будущее за крылатыми летательными аппаратами и ИИ.

На заставке рис. А. Пружинина