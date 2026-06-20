Кто управляет Трампом, как Пашинян выиграл выборы, грядущие последствия удара по Московскому НПЗ
Украина как проект Лондона, ставка на террор, а также куда США уходят из Японии и куда уходит Армения от России. В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Об ударах по Москве и Московскому НПЗ- В беседе утверждается, что удары по российской территории — не самостоятельная инициатива Киева, а часть более широкой западной координации. - Высказывается мысль, что Украина все активнее использует массовые атаки дронами, поскольку на фронте не добивается решающего успеха. - Подчеркивается, что Московский НПЗ — важный объект для снабжения столичного региона топливом, и даже частичное повреждение его инфраструктуры создает риски. - Делается вывод, что полного коллапса топливной системы не будет, но локальные дефициты, перебои и ценовые скачки возможны. - Отдельно критикуются спекуляции на топливном рынке и картельные сговоры на фоне ударов.
2. О характере украинских действий- В этом видео проводится разграничение между ударами по инфраструктуре и откровенным террором против гражданских объектов. - Автор беседы считает, что удары по мирным людям и гражданским объектам свидетельствуют о ставке на запугивание населения. - Логика здесь проста: если на фронте трудно переломить ситуацию, давление переносят в тыл.
3. О роли США, Британии и Европы- Центральная мысль лекции: ключевым внешним драйвером конфликта называется Лондон, а не Вашингтон. - США, по версии собеседника, постепенно дистанцируются от украинского направления, поскольку считают его слишком затратным и невыгодным. - Европа, напротив, представлена как более глубоко вовлеченная сторона, но при этом недостаточно готовая к большой войне. - Подчеркивается технологическое и демографическое преимущество совокупного Запада в производстве беспилотников.
4. О Трампе и том, “кто им управляет”- В беседе озвучивается позиция, что Трамп находится под сильным влиянием произраильского лобби. - Эта тема связывается с американской политикой на Ближнем Востоке и с ограниченной самостоятельностью США в отношении Израиля. - Делается вывод, что реальные решения в регионе принимаются не только в логике американских интересов, но и под влиянием союзнических обязательств и внутреннего лоббизма.
5. Об Иране, США и “меморандуме”- Соглашение между США и Ираном интерпретируется как признак дипломатической слабости Вашингтона, а не его силы. - Подчеркивается, что многие пункты выглядят предварительными и трудноисполнимыми. - Высказывается сомнение в жизнеспособности договоренностей без учета позиции Израиля. - Основная мысль: США стремятся сократить свое военное присутствие и снизить нагрузку, потому что ресурсы уже не безграничны.
6. О кризисе США- Беседа подробно проводит линию о системной усталости американской имперской модели. - Среди признаков называются: - перегруженность военными обязательствами, - слабый спрос на американский долг, - сокращение доверия к долларовым резервам, - внутренние бюджетные проблемы, - невозможность сохранять прежний уровень глобального контроля. - Делается вывод, что США не “исчезают”, но медленно отступают, сокращая прямое присутствие там, где это возможно.
7. О Британии и Европе- В лекции Британия описывается как страна, утратившая прежнюю промышленную мощь и живущая в основном за счет финансовых схем и внешнеполитических интриг. - Звучит мысль о деградации инженерной и промышленной школы в ряде западных стран. - В качестве контраста подчеркивается важность сохранения преемственности технических кадров.
8. Об Армении и победе Пашиняна- Победа Пашиняна объясняется сочетанием административного ресурса, адресной поддержки социально уязвимых групп, мобилизации госсектора и, по мнению автора беседы, возможных фальсификаций. - Также утверждается, что внешняя опора Пашиняна — это курс на Запад и Францию. - Главный тезис: уход Армении от России рассматривается как крайне опасный путь, который может привести не к процветанию, а к утрате субъектности. - В более жесткой форме проводится мысль, что при дальнейшем дрейфе от России Армения рискует оказаться под турецким влиянием и столкнуться с экзистенциальной угрозой.
Подробный выводВ данной лекции собеседник выстраивает цельную, хотя и очень жесткую, картину мира. Ее стержень — идея о том, что нынешние кризисы не случайны и не локальны: Украина, Ближний Восток, Армения, энергетика, роль Трампа, поведение Британии и США — все это интерпретируется как части одного большого процесса распада прежнего мирового порядка. Если говорить философски, беседа строится на архетипе уходящего гегемона. Это почти исторический цикл в духе Тойнби или Валлерстайна: центр силы еще выглядит грозно, но уже теряет способность нести издержки собственного могущества. США в этой логике — не всемогущий хозяин мира, а сверхдержава, которая начинает считать деньги, сокращать участие, перекладывать риски на союзников и выбирать, где еще можно сохранить влияние, а где лучше отойти в сторону. Это не крах в один день, а эрозия. Как у большого дерева: крона еще шумит, но сердцевина уже частично трухлявая.
О российской уязвимости и устойчивостиОдна из самых практичных частей беседы — рассуждение о последствиях ударов по НПЗ. Здесь звучит важная мысль: современная война — это уже не только фронт, но и логистика, энергия, ремонтные циклы, рынок, страх и медийный эффект. Нефтеперерабатывающий завод в этом смысле — не просто промышленный объект, а узел жизненного ритма мегаполиса. Если разрушить ритм, даже частично, начинается нервозность: цены, спекуляции, нехватка, паника. Но при этом автор не говорит о полной катастрофе. Скорее, он показывает, что реальность сложнее алармизма. Система не рушится сразу, но становится более дорогой, более напряженной, более уязвимой. Это трезвый момент: большие страны редко падают от одного удара, но постепенно истощаются из-за множества мелких разрывов ткани.
О терроре и символической войнеСильный эмоциональный пласт беседы — тема ударов по гражданским. Здесь тезис не столько военный, сколько антропологический: когда сторона не может убедительно победить силой, она пытается воздействовать на психику. Это древняя логика террора — не столько разрушить объект, сколько внедрить в повседневность чувство небезопасности. В каком-то смысле современный дрон — это не просто оружие, а инструмент проникновения войны в будничность. Раньше фронт был где-то “там”, теперь он может ночью влететь в окно истории, в нефтебазу, в поезд, в крышу дома. Технология меняет психологию общества. И в этом беседа довольно точно улавливает нерв эпохи.
О Трампе и власти как сети влиянийТема “кто управляет Трампом” подается в лекции предельно прямолинейно: через влияние произраильского лобби. С этим можно спорить, потому что реальная политика США всегда представляет собой сложное переплетение интересов — партийных, корпоративных, военных, идеологических, электоральных, религиозных и внешнесоюзнических. Но сама постановка вопроса важна: власть в современном мире редко принадлежит одному человеку. Президент, премьер, лидер — часто лишь узел в сети сил. Это напоминает устройство нейросети: нам кажется, что решение “принял” какой-то один выходной слой, но на самом деле результат — это сумма скрытых весов, связей, ограничений и обучающих сигналов. В этом смысле вопрос “кто управляет?” почти всегда наивен, если искать одного кукловода. Реальнее говорить: какие структуры интересов формируют коридор допустимых решений?
Об Иране и конце иллюзии всемогуществаРассуждение о меморандуме США и Ирана строится на идее дипломатического отступления Вашингтона. Здесь собеседник показывает важную мысль: формальное соглашение еще не означает реального контроля над процессом. Бумага может фиксировать намерение, но не содержать ресурса для исполнения. Это вечная проблема политики — разрыв между декларацией и материальной мощью. Если смотреть глубже, беседа поднимает фундаментальную тему: где заканчивается власть? Там, где у тебя не хватает ресурсов обеспечить последствия собственных решений. Иран, Израиль, пролив, нефть, санкции — все это упирается не только в лозунги, но и в корабли, бюджеты, внутренние законы, сроки выборов, цену барреля и реакцию союзников. Политика, как и духовная дисциплина, в конечном счете проверяется не намерением, а способностью удержать реальность.
Об Армении: трагедия малых странСамая экзистенциальная часть беседы — Армения. Здесь уже не просто геополитика, а тема исторической судьбы малых народов между большими империями. Автор видит в победе Пашиняна не столько демократический выбор, сколько симптом цивилизационного соблазна: надежды, что “где-то там” на Западе дадут защиту, ресурсы и будущее. Это очень древний сюжет. Малые страны часто идеализируют дальнего покровителя именно потому, что он далеко. Дальний кажется чистым, сильным, благородным. Ближний — тяжелым, неудобным, исторически травматичным. Но реальность обычно грубее идеала: дальний помогает ровно до момента, пока это выгодно, а география никуда не девается. Соседи остаются соседями. История — это в том числе тирания карты. В лекции проводится жесткий вывод: если Армения утратит инстинкт самосохранения, она рискует раствориться между Турцией, Азербайджаном и западными иллюзиями. Это тревожная и односторонняя оценка, но в ней есть важное зерно: безопасность малой страны нельзя строить только на символическом признании и внешних обещаниях. Нужны реальная субъектность, трезвый расчет и понимание собственной цивилизационной опоры.
Общая интонация беседыЭта беседа держится на реализме, местами переходящем в жесткий исторический пессимизм. В ней мало веры в официальные декларации и много подозрения к идеологическим витринам. Западная демократия, международные гарантии, гуманитарные лозунги — все это рассматривается как оболочка, под которой действуют сила, выгода, страх и манипуляция. Такой взгляд может быть слишком резким и порой спорным, но он полезен как противоядие против наивности. В то же время у любого жесткого реализма есть риск стать собственной идеологией — начать видеть везде только заговор, принуждение и упадок, забывая, что история не сводится лишь к цинизму. Даже в большой игре есть место случайности, ошибке, человеческой глупости, инерции систем и подлинной вере людей в то, что они делают.
ИтогГлавный вывод этой лекции таков: мир входит в фазу, где старая архитектура силы больше не работает по-прежнему, но новая еще не сложилась. Поэтому возрастает роль прокси-конфликтов, ударов по инфраструктуре, лоббистских сетей, энергетического давления, технологической войны и кризиса малых государств, вынужденных выбирать между иллюзией и суровой географией. Практический смысл сказанного в том, что в ближайшие годы устойчивость будет важнее блеска, логистика — важнее лозунгов, а трезвое понимание своих реальных опор — важнее красивых обещаний внешних покровителей. И для государств, и для людей работает один и тот же принцип: идеализированная картина мира приятна, но выживают те, кто способен смотреть на реальность без самообмана. И, возможно, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: что ближе к истине — надежда, которая удерживает нас от отчаяния, или трезвость, которая разрушает удобные иллюзии, но дает шанс выжить?