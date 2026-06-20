Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Кто управляет Трампом, как Пашинян выиграл выборы, грядущие последствия удара по Московскому НПЗ

7 0
Переслано от: День ТВ

Украина как проект Лондона, ставка на террор, а также куда США уходят из Японии и куда уходит Армения от России. В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru 
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/

Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Телеграм-канал Игоря Нагаева https://t.me/nagaevigor
Игорь Нагаев в Макс: https://max.ru/join/YCOkDFLY-3gha7yX-pDFC_n1GjSfojxMDH8Y8Uh8Ehg

#ДеньТВ #Нагаев #Игорь_Нагаев

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

1. Об ударах по Москве и Московскому НПЗ

- В беседе утверждается, что удары по российской территории — не самостоятельная инициатива Киева, а часть более широкой западной координации. - Высказывается мысль, что Украина все активнее использует массовые атаки дронами, поскольку на фронте не добивается решающего успеха. - Подчеркивается, что Московский НПЗ — важный объект для снабжения столичного региона топливом, и даже частичное повреждение его инфраструктуры создает риски. - Делается вывод, что полного коллапса топливной системы не будет, но локальные дефициты, перебои и ценовые скачки возможны. - Отдельно критикуются спекуляции на топливном рынке и картельные сговоры на фоне ударов.

2. О характере украинских действий

- В этом видео проводится разграничение между ударами по инфраструктуре и откровенным террором против гражданских объектов. - Автор беседы считает, что удары по мирным людям и гражданским объектам свидетельствуют о ставке на запугивание населения. - Логика здесь проста: если на фронте трудно переломить ситуацию, давление переносят в тыл.

3. О роли США, Британии и Европы

- Центральная мысль лекции: ключевым внешним драйвером конфликта называется Лондон, а не Вашингтон. - США, по версии собеседника, постепенно дистанцируются от украинского направления, поскольку считают его слишком затратным и невыгодным. - Европа, напротив, представлена как более глубоко вовлеченная сторона, но при этом недостаточно готовая к большой войне. - Подчеркивается технологическое и демографическое преимущество совокупного Запада в производстве беспилотников.

4. О Трампе и том, “кто им управляет”

- В беседе озвучивается позиция, что Трамп находится под сильным влиянием произраильского лобби. - Эта тема связывается с американской политикой на Ближнем Востоке и с ограниченной самостоятельностью США в отношении Израиля. - Делается вывод, что реальные решения в регионе принимаются не только в логике американских интересов, но и под влиянием союзнических обязательств и внутреннего лоббизма.

5. Об Иране, США и “меморандуме”

- Соглашение между США и Ираном интерпретируется как признак дипломатической слабости Вашингтона, а не его силы. - Подчеркивается, что многие пункты выглядят предварительными и трудноисполнимыми. - Высказывается сомнение в жизнеспособности договоренностей без учета позиции Израиля. - Основная мысль: США стремятся сократить свое военное присутствие и снизить нагрузку, потому что ресурсы уже не безграничны.

6. О кризисе США

- Беседа подробно проводит линию о системной усталости американской имперской модели. - Среди признаков называются: - перегруженность военными обязательствами, - слабый спрос на американский долг, - сокращение доверия к долларовым резервам, - внутренние бюджетные проблемы, - невозможность сохранять прежний уровень глобального контроля. - Делается вывод, что США не “исчезают”, но медленно отступают, сокращая прямое присутствие там, где это возможно.

7. О Британии и Европе

- В лекции Британия описывается как страна, утратившая прежнюю промышленную мощь и живущая в основном за счет финансовых схем и внешнеполитических интриг. - Звучит мысль о деградации инженерной и промышленной школы в ряде западных стран. - В качестве контраста подчеркивается важность сохранения преемственности технических кадров.

8. Об Армении и победе Пашиняна

- Победа Пашиняна объясняется сочетанием административного ресурса, адресной поддержки социально уязвимых групп, мобилизации госсектора и, по мнению автора беседы, возможных фальсификаций. - Также утверждается, что внешняя опора Пашиняна — это курс на Запад и Францию. - Главный тезис: уход Армении от России рассматривается как крайне опасный путь, который может привести не к процветанию, а к утрате субъектности. - В более жесткой форме проводится мысль, что при дальнейшем дрейфе от России Армения рискует оказаться под турецким влиянием и столкнуться с экзистенциальной угрозой.

Подробный вывод

В данной лекции собеседник выстраивает цельную, хотя и очень жесткую, картину мира. Ее стержень — идея о том, что нынешние кризисы не случайны и не локальны: Украина, Ближний Восток, Армения, энергетика, роль Трампа, поведение Британии и США — все это интерпретируется как части одного большого процесса распада прежнего мирового порядка. Если говорить философски, беседа строится на архетипе уходящего гегемона. Это почти исторический цикл в духе Тойнби или Валлерстайна: центр силы еще выглядит грозно, но уже теряет способность нести издержки собственного могущества. США в этой логике — не всемогущий хозяин мира, а сверхдержава, которая начинает считать деньги, сокращать участие, перекладывать риски на союзников и выбирать, где еще можно сохранить влияние, а где лучше отойти в сторону. Это не крах в один день, а эрозия. Как у большого дерева: крона еще шумит, но сердцевина уже частично трухлявая.

О российской уязвимости и устойчивости

Одна из самых практичных частей беседы — рассуждение о последствиях ударов по НПЗ. Здесь звучит важная мысль: современная война — это уже не только фронт, но и логистика, энергия, ремонтные циклы, рынок, страх и медийный эффект. Нефтеперерабатывающий завод в этом смысле — не просто промышленный объект, а узел жизненного ритма мегаполиса. Если разрушить ритм, даже частично, начинается нервозность: цены, спекуляции, нехватка, паника. Но при этом автор не говорит о полной катастрофе. Скорее, он показывает, что реальность сложнее алармизма. Система не рушится сразу, но становится более дорогой, более напряженной, более уязвимой. Это трезвый момент: большие страны редко падают от одного удара, но постепенно истощаются из-за множества мелких разрывов ткани.

О терроре и символической войне

Сильный эмоциональный пласт беседы — тема ударов по гражданским. Здесь тезис не столько военный, сколько антропологический: когда сторона не может убедительно победить силой, она пытается воздействовать на психику. Это древняя логика террора — не столько разрушить объект, сколько внедрить в повседневность чувство небезопасности. В каком-то смысле современный дрон — это не просто оружие, а инструмент проникновения войны в будничность. Раньше фронт был где-то “там”, теперь он может ночью влететь в окно истории, в нефтебазу, в поезд, в крышу дома. Технология меняет психологию общества. И в этом беседа довольно точно улавливает нерв эпохи.

О Трампе и власти как сети влияний

Тема “кто управляет Трампом” подается в лекции предельно прямолинейно: через влияние произраильского лобби. С этим можно спорить, потому что реальная политика США всегда представляет собой сложное переплетение интересов — партийных, корпоративных, военных, идеологических, электоральных, религиозных и внешнесоюзнических. Но сама постановка вопроса важна: власть в современном мире редко принадлежит одному человеку. Президент, премьер, лидер — часто лишь узел в сети сил. Это напоминает устройство нейросети: нам кажется, что решение “принял” какой-то один выходной слой, но на самом деле результат — это сумма скрытых весов, связей, ограничений и обучающих сигналов. В этом смысле вопрос “кто управляет?” почти всегда наивен, если искать одного кукловода. Реальнее говорить: какие структуры интересов формируют коридор допустимых решений?

Об Иране и конце иллюзии всемогущества

Рассуждение о меморандуме США и Ирана строится на идее дипломатического отступления Вашингтона. Здесь собеседник показывает важную мысль: формальное соглашение еще не означает реального контроля над процессом. Бумага может фиксировать намерение, но не содержать ресурса для исполнения. Это вечная проблема политики — разрыв между декларацией и материальной мощью. Если смотреть глубже, беседа поднимает фундаментальную тему: где заканчивается власть? Там, где у тебя не хватает ресурсов обеспечить последствия собственных решений. Иран, Израиль, пролив, нефть, санкции — все это упирается не только в лозунги, но и в корабли, бюджеты, внутренние законы, сроки выборов, цену барреля и реакцию союзников. Политика, как и духовная дисциплина, в конечном счете проверяется не намерением, а способностью удержать реальность.

Об Армении: трагедия малых стран

Самая экзистенциальная часть беседы — Армения. Здесь уже не просто геополитика, а тема исторической судьбы малых народов между большими империями. Автор видит в победе Пашиняна не столько демократический выбор, сколько симптом цивилизационного соблазна: надежды, что “где-то там” на Западе дадут защиту, ресурсы и будущее. Это очень древний сюжет. Малые страны часто идеализируют дальнего покровителя именно потому, что он далеко. Дальний кажется чистым, сильным, благородным. Ближний — тяжелым, неудобным, исторически травматичным. Но реальность обычно грубее идеала: дальний помогает ровно до момента, пока это выгодно, а география никуда не девается. Соседи остаются соседями. История — это в том числе тирания карты. В лекции проводится жесткий вывод: если Армения утратит инстинкт самосохранения, она рискует раствориться между Турцией, Азербайджаном и западными иллюзиями. Это тревожная и односторонняя оценка, но в ней есть важное зерно: безопасность малой страны нельзя строить только на символическом признании и внешних обещаниях. Нужны реальная субъектность, трезвый расчет и понимание собственной цивилизационной опоры.

Общая интонация беседы

Эта беседа держится на реализме, местами переходящем в жесткий исторический пессимизм. В ней мало веры в официальные декларации и много подозрения к идеологическим витринам. Западная демократия, международные гарантии, гуманитарные лозунги — все это рассматривается как оболочка, под которой действуют сила, выгода, страх и манипуляция. Такой взгляд может быть слишком резким и порой спорным, но он полезен как противоядие против наивности. В то же время у любого жесткого реализма есть риск стать собственной идеологией — начать видеть везде только заговор, принуждение и упадок, забывая, что история не сводится лишь к цинизму. Даже в большой игре есть место случайности, ошибке, человеческой глупости, инерции систем и подлинной вере людей в то, что они делают.

Итог

Главный вывод этой лекции таков: мир входит в фазу, где старая архитектура силы больше не работает по-прежнему, но новая еще не сложилась. Поэтому возрастает роль прокси-конфликтов, ударов по инфраструктуре, лоббистских сетей, энергетического давления, технологической войны и кризиса малых государств, вынужденных выбирать между иллюзией и суровой географией. Практический смысл сказанного в том, что в ближайшие годы устойчивость будет важнее блеска, логистика — важнее лозунгов, а трезвое понимание своих реальных опор — важнее красивых обещаний внешних покровителей. И для государств, и для людей работает один и тот же принцип: идеализированная картина мира приятна, но выживают те, кто способен смотреть на реальность без самообмана. И, возможно, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: что ближе к истине — надежда, которая удерживает нас от отчаяния, или трезвость, которая разрушает удобные иллюзии, но дает шанс выжить?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/2bc3e4bebfb70b5abfda0d5af07b8539/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Трамп - новая стратегия и тактика спасения гегемонии Америки
Кто управляет Россией? Это даже нельзя назвать оккупацией.
Трамп объявил себя победителем выборов
Кто убедил Трампа убить военного стратега Ирана?
Тайные общества. Кто управляет миром?
Дональд Трамп как олицетворения наших опасений | Владимир Боглаев
Кто управляет человеческими зомби? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
Кто управляет мировой экономикой?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru