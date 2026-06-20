Крах Чернозёма или ЧТО ОТ НАС СКРЫВАЮТ? Еда из Насекомых БЕЗ НАШЕГО ВЕДОМА!
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/
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Крах Чернозёма или ЧТО ОТ НАС СКРЫВАЮТ? Еда из Насекомых БЕЗ НАШЕГО ВЕДОМА!
#усанин #осознание #крамола #экология
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео центральная тема — деградация почв и исчезновение плодородного слоя, а не только вопросы питания или экологии в привычном смысле. - Спикер утверждает, что чернозём уходит катастрофическими темпами, и именно это, по его мнению, лежит в основе будущего продовольственного кризиса. - Высказывается идея, что внедрение насекомых в пищу связано с тем, что традиционное сельское хозяйство становится всё менее устойчивым из-за истощения почв. - Главные причины деградации земли, по версии выступающего: - химизация сельского хозяйства; - отвальная вспашка; - отсутствие лесополос и покровных культур; - монокультуры и истощающее землепользование. - Подчёркивается, что почва — это живая система, состоящая из бактерий, грибов, червей и множества микроорганизмов. - Звучит мысль, что современные продукты, выращенные на истощённой или искусственной среде, бедны важными элементами. - В качестве решения предлагаются: - беспахотные технологии; - органическое земледелие; - лесозащитные полосы; - севооборот и “отдых” почвы; - покровные культуры; - законодательная защита почв и мониторинг их состояния. - Отдельный акцент сделан на роли коровьего навоза и мочи как важного фактора восстановления биоты почвы. - Спикер также связывает тему земледелия с этическим отношением к животным, особенно к коровам. - В финале беседа переходит к теме молока: его польза, по мысли автора, зависит не только от состава, но и от условий, в которых живёт животное.
Подробный выводВ данной лекции переплетаются сразу несколько уровней разговора: агрономический, экологический, социальный, политический, этический и мировоззренческий. Это характерно для подобных бесед: конкретная тема — почва — становится символом более общего кризиса цивилизации.
1. Главная ось беседы — у нас действительно “уходит земля из-под ног”Если убрать эмоциональные перегрузки, резкие формулировки и спорные утверждения, то ядро разговора вполне рационально: плодородный слой почвы — один из самых недооценённых ресурсов человечества. Мы привыкли мыслить экологию через воздух, воду, выбросы, пластик, CO₂. Но почва — это более фундаментальный уровень. Лес можно посадить, воду частично очистить, технологии можно сменить. А вот чернозём формируется крайне медленно. И в этом смысле почва ближе не к “возобновляемому ресурсу”, а к наследству, которое очень легко растратить и почти невозможно быстро вернуть. Здесь есть любопытная философская параллель: человек часто боится ярких угроз — войны, катастрофы, кризиса, — но игнорирует медленные процессы разрушения, потому что они не драматичны в повседневности. Почва исчезает не как взрыв, а как инфляция смысла: понемногу, незаметно, пока однажды не выясняется, что основа уже подточена.
2. Почва показана как живой организм, а не как просто “грязь”Одна из самых ценных идей видео — напоминание о том, что почва — это не инертный субстрат, а сложная экосистема. Это действительно важный научный тезис: плодородие зависит не только от минералов, но и от биологической активности — грибов, бактерий, гумуса, структуры, влагоудержания, взаимодействия корней и микроорганизмов. Здесь спикер по сути говорит о том, что современное индустриальное мышление часто смотрит на землю как на машину, в которую можно “засыпать удобрения” и “получить урожай”. Но живая система не работает как конвейер. Если уничтожить её внутреннюю микрожизнь, внешняя подпитка даёт лишь краткосрочный эффект. Это похоже на психологию человека: можно некоторое время жить на стимуляторах — кофеине, стрессе, дедлайнах, допинге мотивации, — и даже показывать высокий результат. Но если под этим разрушена внутренняя регуляция, потом приходит истощение. Так и с почвой: химия может имитировать здоровье, но не всегда создаёт его.
3. Важная практическая часть — названы конкретные механизмы разрушенияВ видео перечислены несколько факторов, и здесь разговор становится особенно предметным:
Что разрушает почву:- глубокая вспашка с переворачиванием пласта; - уничтожение грибных связей и почвенной структуры; - гибель аэробных и анаэробных микроорганизмов; - оставление почвы голой после уборки урожая; - ветровая и водная эрозия; - отсутствие лесополос; - монокультуры; - избыток химических удобрений и пестицидов.
Что помогает восстановлению:- no-till / минимальная обработка; - покровные культуры; - севооборот; - лесополосы; - органические удобрения; - восстановление почвенной биоты; - грамотная работа с влагой. Это уже не абстрактная критика “цивилизации”, а вполне конкретная программа. И именно здесь беседа наиболее сильна.
4. О насекомых: сильная риторика, но слабее доказательная частьЗаголовок видео намеренно провокационный: про “еду из насекомых без нашего ведома”. Внутри же выясняется, что это скорее рамка для привлечения внимания, а основная тема — почва. Связь, которую проводит спикер, выглядит так: 1. истощаются почвы; 2. выращивать полноценную пищу становится труднее; 3. индустрия ищет дешёвые и технологичные альтернативы; 4. одной из них становятся насекомые. Как гипотеза о логике продовольственных систем — это обсуждаемо. Но утверждения о массовом скрытом внедрении насекомых в питание, стандартах и умышленном сокрытии состава требуют очень строгой проверки. Здесь в беседе много эмоциональной уверенности, но мало аккуратной верификации. И это важный момент: когда в одном разговоре смешиваются реальные экологические проблемы и недостаточно подтверждённые сенсационные тезисы, доверие к важной части сообщения может падать. Истина часто страдает не только от лжи, но и от перегретого способа её подачи.
5. О климате и CO₂: здесь нужно относиться критическиВ видео резко отвергается тема антропогенного влияния на климат и вреда выбросов CO₂. Этот блок следует воспринимать осторожно. Современный научный консенсус говорит, что деятельность человека влияет на климат, и роль парниковых газов подтверждается большим массивом исследований. При этом у спикера есть важный упрёк, который стоит услышать даже тем, кто не согласен с его выводами: экологическая повестка действительно нередко сужается до углерода, тогда как деградация почв, потеря биоразнообразия, качество воды, состояние агроландшафтов и продовольственная устойчивость получают меньше внимания, чем заслуживают. То есть его радикальный тезис спорен, но за ним скрывается небезосновательное раздражение по поводу того, что часть реальных проблем вытесняется более политически удобными темами.
6. Очень важный мотив — критика индустриальной иллюзииЧерез всю беседу проходит идея: мы подменили живую реальность удобной технологической имитацией. - Живая почва заменяется химией. - Натуральные продукты — “пластмассовыми”. - здоровье — БАДами; - забота о земле — отчётами; - животноводство — промышленным конвейером; - устойчивость — красивыми лозунгами. Это уже не просто аграрный тезис, а почти философия современности. Мы часто предпочитаем не реальность, а её упрощённый функциональный двойник. В отношениях — образ вместо человека. В политике — пиар вместо ответственности. В еде — калории вместо питания. В земледелии — урожайность сезона вместо плодородия поколений. Именно поэтому тема почвы в беседе звучит так болезненно: почва не терпит идеологий. Её нельзя убедить лозунгом. Либо в ней есть жизнь, либо она деградирует.
7. О коровах: смесь агроэкологии, этики и символаОтдельный крупный блок посвящён коровам. Здесь уже меньше строгой науки и больше нравственной позиции. Спикер видит в корове не только сельскохозяйственное животное, но и носителя восстановительной функции для почвы и даже культурно-духовного смысла. Рациональное зерно здесь есть: - навоз действительно важен для органического земледелия; - животные в правильной агросистеме могут быть частью восстановления почв; - индустриальное животноводство и пастбищные/экологические модели — не одно и то же. Но в беседе эта тема разворачивается шире — как критика отношения человека к животным вообще. И здесь чувствуется глубокий ценностный нерв: как мы обращаемся с тем, что нас кормит, так мы в итоге обращаемся и с самими собой. Это не только про коров. Это про цивилизационный стиль: потреблять до истощения, не благодаря, а извлекая; считать живое ресурсом, а потом удивляться, почему сама жизнь становится беднее.
8. О молоке: позиция автора мировоззренческая, а не только нутрициологическаяЧасть о молоке построена не столько на современной доказательной диетологии, сколько на сочетании аюрведических представлений, личных примеров и этического подхода. Основная идея: - молоко может быть “целебным” или “вредным”; - это зависит от времени употребления, качества продукта и состояния коровы; - молоко, полученное в условиях насилия, несёт иной эффект, чем молоко от животного, живущего спокойно. С научной точки зрения здесь многое спорно или требует строгих оговорок. Но на символическом уровне мысль понятна: еда — это не только химический состав, но и контекст производства. Современный человек нередко мыслит пищу как набор белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Но в реальности пища — это ещё и: - качество экосистемы, - способ обращения с животными, - уровень стресса системы, - социальная этика производства. В этом смысле идея беседы шире вопроса “полезно ли молоко”. Вопрос звучит так: может ли продукт, созданный системой насилия, быть по-настоящему питающим?
9. Слабые стороны беседыЧтобы вывод был честным, важно отметить и уязвимости: - много эмоциональных и конспирологических переходов; - ряд тезисов звучит без достаточной доказательной базы; - есть политические обобщения и риторические обвинения; - некоторые исторические и медицинские утверждения требуют проверки; - местами причинно-следственные связи упрощены. Это не отменяет ценности основной темы, но требует трезвости. Иначе можно попасть в типичную ловушку: отвергнуть правду из-за формы, либо принять форму вместе со всей правдой без фильтра. А зрелое мышление умеет отделять зерно от шелухи.
10. Итоговый смысл беседыЕсли выразить суть в одном предложении, то она такова: Это сильная мысль. Мы часто обсуждаем следствия — цены, качество еды, здоровье, экологию, продовольственную безопасность. Но редко смотрим на основание. Почва — это буквально материальная форма памяти природы. В ней соединяются время, смерть, распад, рождение и плодоношение. Когда она жива, цивилизация ещё может исправиться. Когда она мертва, технологии становятся лишь отсрочкой. В этом смысле беседа напоминает: настоящая устойчивость — это не модный термин, а способность не проедать будущее. И, возможно, самый зрелый вывод здесь не в том, чтобы соглашаться со всеми тезисами спикера, а в том, чтобы всерьёз спросить себя: что в нашей жизни является настоящей опорой, которую мы по привычке считаем бесконечной, хотя она уже давно истощается — почва, здоровье, доверие, культура или сам человек?