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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём с социологической и научной точки зрения, как алкоголь системно разрушает целые поколения людей. Объясню, что происходит с сознанием и мозгом человека при употреблении спиртного, как страдает нервная система и интеллект, и почему алкоголь до сих пор не запретили, несмотря на все доказательства его вреда. Отдельно поговорим о страшных последствиях для женщин.

Досмотрите до конца — после этого видео вы по-другому посмотрите на каждый бокал и поймёте, что реально стоит за алкогольной зависимостью на уровне целой цивилизации.

✍️ Напишите в комментариях: пьёте ли вы и как часто? Если давно отказались — расскажите, как и почему?

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Сайт https://vintel.su/

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00:00 – Вступление

00:33 – Как алкоголь разрушает наше сознание?

02:09 – Влияние на наш мозг

03:11 – Удар по нервной системе и психике человека

04:25 – Как страдает наш интеллект?

05:27 – Почему алкоголь еще не запретили?

06:43 – Почему мы продолжаем пить?

08:02 – Страшные последствия для женщин