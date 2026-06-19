Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Максим Невенчанный беседует с Драганой Трифкович, директором Центра геостратегических исследований и автором книги “Правда за занавесом Запада”. В центре выпуска — параллели между бомбардировками Югославии 1999 года и конфликтом на Украине, медийная демонизация Сербии и России, санкции, вмешательство Запада во внутреннюю политику, гибридная война, роль СМИ, образования и НКО, сербско-русские связи, кризис западного доминирования, БРИКС как альтернатива западноцентричной системе, Косово и Донбасс, православие как часть духовной борьбы, отношения Сербии с Китаем, дистанция Белграда от Москвы, возможный переход Вучича на пост премьер-министра, НАТО, Евросоюз, славянское единство, народная дипломатия и будущее Сербии

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Максим Невенчанный представляет Драгану Трифкович

00:56 Югославия 1999 года и параллели с Украиной

02:27 медийная демонизация Сербии и России

04:03 санкции и давление на обычных граждан

04:56 вмешательство Запада во внутреннюю политику

07:06 простой человек как цель гибридной войны

09:22 цензура, образование и искажённая история

11:07 критическое мышление как защита

11:40 как сербов пытаются настроить против России

14:08 почему антироссийская пропаганда слабо работает в Сербии

18:38 кризис Запада и конец прежней гегемонии

22:04 БРИКС как альтернатива западноцентричному миру

28:17 Косово и Донбасс: в чём аналогия

31:03 Кумановское соглашение и резолюция 1244

32:38 погромы сербов в Косово при международных силах

35:43 религия как политический инструмент

36:38 православие как часть истории России и Сербии

40:32 отношения Сербии и Китая

43:34 Вучич и идея стать премьер-министром

47:20 НАТО и память о бомбардировках

54:45 есть ли у Сербии альтернатива Евросоюзу

01:01:22 чего не хватает сербско-русскому братству

01:04:01 поставки сербского оружия на Украину

01:05:48 будущее славянского движения

01:11:24 три вещи, которые Трифкович любит в России

01:17:06 будущее Сербии и сходство Вучича с Пашиняном

01:22:07 финал встречи и представление книги

#ДраганаТрифкович #МаксимНевенчанный #Сербия #Россия #Косово #Донбасс #Югославия #НАТО #БРИКС #Вучич #Пашинян #православие #гибриднаявойна #народнаядипломатия #Балканы #геополитика