ЮГОСЛАВИЯ БЫЛА РЕПЕТИЦИЕЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ | Драгана Трифкович
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Максим Невенчанный беседует с Драганой Трифкович, директором Центра геостратегических исследований и автором книги “Правда за занавесом Запада”. В центре выпуска — параллели между бомбардировками Югославии 1999 года и конфликтом на Украине, медийная демонизация Сербии и России, санкции, вмешательство Запада во внутреннюю политику, гибридная война, роль СМИ, образования и НКО, сербско-русские связи, кризис западного доминирования, БРИКС как альтернатива западноцентричной системе, Косово и Донбасс, православие как часть духовной борьбы, отношения Сербии с Китаем, дистанция Белграда от Москвы, возможный переход Вучича на пост премьер-министра, НАТО, Евросоюз, славянское единство, народная дипломатия и будущее Сербии
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00:00 Максим Невенчанный представляет Драгану Трифкович
00:56 Югославия 1999 года и параллели с Украиной
02:27 медийная демонизация Сербии и России
04:03 санкции и давление на обычных граждан
04:56 вмешательство Запада во внутреннюю политику
07:06 простой человек как цель гибридной войны
09:22 цензура, образование и искажённая история
11:07 критическое мышление как защита
11:40 как сербов пытаются настроить против России
14:08 почему антироссийская пропаганда слабо работает в Сербии
18:38 кризис Запада и конец прежней гегемонии
22:04 БРИКС как альтернатива западноцентричному миру
28:17 Косово и Донбасс: в чём аналогия
31:03 Кумановское соглашение и резолюция 1244
32:38 погромы сербов в Косово при международных силах
35:43 религия как политический инструмент
36:38 православие как часть истории России и Сербии
40:32 отношения Сербии и Китая
43:34 Вучич и идея стать премьер-министром
47:20 НАТО и память о бомбардировках
54:45 есть ли у Сербии альтернатива Евросоюзу
01:01:22 чего не хватает сербско-русскому братству
01:04:01 поставки сербского оружия на Украину
01:05:48 будущее славянского движения
01:11:24 три вещи, которые Трифкович любит в России
01:17:06 будущее Сербии и сходство Вучича с Пашиняном
01:22:07 финал встречи и представление книги
#ДраганаТрифкович #МаксимНевенчанный #Сербия #Россия #Косово #Донбасс #Югославия #НАТО #БРИКС #Вучич #Пашинян #православие #гибриднаявойна #народнаядипломатия #Балканы #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная идея беседы: события в Югославии 1990-х и бомбардировки 1999 года рассматриваются как предварительный сценарий тех методов, которые затем, по мнению спикера, применялись против России. - Ключевые параллели между Югославией и Украиной: - медийная демонизация одной стороны; - экономические санкции как давление на граждан; - вмешательство во внутреннюю политику через СМИ, НКО, образовательную среду и подготовку кадров; - использование международных институтов в политических целях. - Гибридная война описывается как более опасная, чем обычная, потому что она часто незаметна: идет через информацию, культуру, психологию, образование и социальные сети. - Главная защита человека, по мысли спикера, — критическое мышление, сопоставление источников и недоверие к монополии на интерпретацию событий. - В Сербии, по оценке Драганы Трифкович, антироссийская пропаганда работает ограниченно, потому что: - сильны исторические, религиозные и культурные связи с Россией; - у сербов есть собственный опыт санкций, давления и внешнего вмешательства. - Косово и Донбасс сопоставляются не как идентичные случаи, а как примеры схожих технологий: международные соглашения, которые формально обещают мир, но на практике, по мнению спикера, используются иначе. - Запад, по ее мнению, находится в кризисе гегемонии: не в полном распаде, а в фазе утраты монополии на управление миром. - Будущее мира она видит как многополярное, а БРИКС — как еще не завершенный, но важный контур альтернативного миропорядка. - Проблема Сербии, по ее мнению, в том, что курс на Евросоюз подается как безальтернативный, хотя это ведет к ослаблению суверенитета. - Сербское общество и сербская власть в ее оценке сильно расходятся: народ в основном настроен против НАТО, тогда как руководство, как утверждается, проводит иную линию. - Православие в беседе представлено не только как религия, но и как цивилизационный каркас идентичности Сербии и России. - Разрыв сербско-русских связей назван одной из стратегических целей внешнего давления. - Надежда на будущее Сербии в лекции связывается с сохранением суверенитета, народной дипломатией и, в логике спикера, с геополитическим усилением России.
Подробный выводВ этой лекции звучит не просто политический комментарий, а целостная картина мира, в которой история Югославии становится своего рода предупреждением. Основной посыл Драганы Трифкович состоит в том, что войны сегодня начинаются не только с танков и самолетов, а гораздо раньше — с языка, образов, нарративов, санкций, подмены понятий и перехвата институтов. В этом смысле Югославия в ее интерпретации — не локальная трагедия прошлого, а модель, которую затем можно было воспроизводить в других регионах.
1. Центральный мотив — повторяемость технологийСамая сильная мысль беседы в том, что исторические обстоятельства меняются, а инструменты давления остаются удивительно похожими. Это важное наблюдение само по себе: в политике редко копируют события буквально, но часто копируют механизмы. Здесь спикер выделяет три основные технологии: - информационная сатанизация; - экономическое удушение через санкции; - вмешательство в политическую ткань государства изнутри. Если смотреть шире, это напоминает не только геополитику, но и психологию: прежде чем сломать волю человека, часто сначала разрушают его образ в глазах других, затем лишают его ресурсов, а потом подменяют его внутренние ориентиры. Государства в этом смысле ведут себя почти как личности, только масштабы и последствия намного страшнее.
2. Гибридная война как невидимая форма властиОтдельно в беседе подчеркивается, что гибридная война опаснее обычной, потому что ее труднее распознать. Это важный тезис. Когда летит ракета — все понимают, что происходит насилие. Когда же насилие упаковано в лексику “ценностей”, “демократии”, “правильной истории” и “гуманитарных стандартов”, оно становится куда более сложным для осмысления. Здесь есть почти философский нерв: в современном мире борьба идет не только за территорию, но и за право определять саму реальность. Кто агрессор? Кто жертва? Что считать свободой? Что считать миром? Побеждает не всегда тот, у кого больше силы, а часто тот, кто первым навязал словарь, в котором все остальные начинают думать. Поэтому ее акцент на критическом мышлении выглядит самым практичным элементом всей беседы. Даже если не принимать все политические оценки спикера, сама мысль здравая: монополия на истину почти всегда опасна, особенно когда она запретила дискуссию заранее.
3. Сербия как пример травмы, которая стала иммунитетомИнтересна мысль о том, что сербы, пережившие санкции, бомбардировки и международную изоляцию, стали менее восприимчивы к антироссийским конструкциям. Это парадоксальная вещь: травма разрушает, но иногда она же и учит видеть фальшь. Человек, которого уже однажды идеализированно “спасали”, а потом оставили среди руин, становится менее доверчивым к красивым формулам. Народ, прошедший через подобный опыт, может выработать особую форму исторической памяти — не героическую в плакатном смысле, а настороженную. Это созвучно более общему закону: иллюзии легче продаются тем, кто еще не платил за них жизнью.
4. Западный кризис как кризис не силы, а легитимностиКогда спикер говорит о кризисе Запада, она имеет в виду не просто экономические или политические трудности. Речь идет скорее о кризисе моральной и институциональной легитимности. То есть Запад, в этой логике, теряет право автоматически считаться универсальным центром норм, ценностей и правил. Это важное различие. Империи редко рушатся в тот момент, когда становятся слабыми. Гораздо чаще они начинают трещать тогда, когда их язык перестает совпадать с их практикой. Если декларируются права человека, но избирательно; если говорится о международном праве, но только там, где это удобно; если поддержка суверенитета зависит от лояльности — возникает разрыв между идеалом и реальностью. А именно такие разрывы и подтачивают большие системы. В этом смысле ее тезис о многополярности — не просто политическая симпатия, а попытка описать переход к миру, где ни одна цивилизация больше не может безнаказанно выдавать свой частный интерес за универсальную истину.
5. БРИКС как незавершенная, но симптоматичная альтернативаВ разговоре о БРИКС прозвучала важная оговорка: это объединение еще сырое, противоречивое, без стройного институционального ядра. Но для спикера его ценность не в совершенстве конструкции, а в самом факте существования альтернативы. Это напоминает ранние формы любых больших исторических проектов: сначала они выглядят рыхло, неубедительно, противоречиво. Так часто бывает и с новыми идеями в науке, и с религиозными движениями, и с государственными блоками. В начале они кажутся почти несерьезными, потому что еще не успели обрести форму. Но неоформленность не всегда означает бессмысленность. С другой стороны, здесь полезно сохранять трезвость: любой альтернативный проект со временем тоже может начать воспроизводить собственные иерархии, иллюзии и центры давления. История показывает, что жертва вчерашней гегемонии не гарантированно становится носителем справедливости завтра. Поэтому ценность многополярности не в том, чтобы заменить одного господина другим, а в том, чтобы вообще усложнить систему настолько, чтобы произвол стал дороже.
6. Косово, Донбасс и политика управляемых соглашенийОдна из сильнейших линий беседы — тема соглашений, которые официально обещают мир, но фактически не ведут к нему. Здесь звучит почти трагическая мысль: международный договор может быть не концом конфликта, а формой отсрочки ради подготовки следующей фазы. Это разрушает наивную веру в формальные институты. Бумага сама по себе не гарантирует справедливость, если за ней нет воли соблюдать написанное. И в этом, вероятно, один из самых тяжелых уроков малых стран: они особенно зависят от международных правил, но именно их правила часто защищают хуже всего.
7. Религия как последний слой идентичностиФинальная часть беседы о религии любопытна тем, что церковь здесь понимается не только теологически, но и антропологически. То есть речь не просто о вероучении, а о том, что религия хранит: - память, - язык символов, - образ достоинства, - представление о добре и зле, - связь поколений. Когда общество лишают этого, его легче перекодировать. С этой точки зрения религия в беседе предстает как препятствие для полной стандартизации человека. Не обязательно соглашаться со всеми оценками, но сама интуиция понятна: глобальные системы управления чаще всего предпочитают людей без глубоких корней, потому что такими проще управлять. В философском смысле это конфликт между человеком как носителем традиции и человеком как модулем в сетевой системе.
8. Скрытая тема всей лекции — борьба за субъектностьЕсли свести все сказанное к одному нерву, то беседа посвящена не только Сербии, России, НАТО или БРИКС. Она о более глубоком вопросе: может ли народ быть субъектом своей истории, или он обречен быть объектом чужих сценариев? Эта тема проходит через все: - через критику внешнего управления; - через разговор о СМИ; - через тему образования; - через вопрос о суверенитете; - через религию; - через народную дипломатию. Спикер явно на стороне идеи, что даже маленькое государство не должно оправдывать капитуляцию географией. Это спорная, но сильная позиция. Она напоминает старую истину: внешние условия важны, но окончательное поражение начинается в тот момент, когда народ внутренне соглашается, что у него нет альтернативы.
9. Что особенно важно вынести из этой беседыДаже если отложить эмоциональные и политически острые формулировки, в лекции есть несколько действительно значимых смыслов: - информационная война — это не метафора, а способ переделки сознания; - международные институты не нейтральны автоматически; - санкции бьют прежде всего по людям, а не только по элитам; - народная память способна сопротивляться пропаганде сильнее, чем формальная политика; - критическое мышление — одна из последних линий обороны личности; - суверенитет невозможен без культурного и духовного основания.
10. Итоговая оценкаВ данной лекции Драгана Трифкович предлагает не академически нейтральный, а ярко выраженный цивилизационный взгляд. Он местами предельно полемичен, местами жесток в оценках, но внутренне последователен. Ее позиция строится на убеждении, что история Сербии — это не частный балканский эпизод, а концентрат механизмов современной геополитики. Сильная сторона выступления — в том, что оно заставляет видеть невидимые уровни конфликта: не только армии, но и школы, учебники, редакции, международные резолюции, язык медиа, духовные символы. Слабая сторона — в заметной односторонности ряда оценок: когда мир описывается слишком четко через схему “агрессор — жертва”, всегда есть риск утратить сложность самой реальности. Но, возможно, для человека, прошедшего опыт национальной травмы, такая резкость — не идеологическая поза, а форма исторической памяти. И, пожалуй, главный практический вывод из всего сказанного таков: если общество перестает различать, где информация, а где управление; где помощь, а где подчинение; где ценности, а где инструмент — оно становится уязвимым еще до начала войны. И здесь возникает уже не только политический, но и почти личный вопрос: что делает нас свободными — сила оружия, сила памяти, сила веры или способность не отдавать другим право определять для нас саму правду?