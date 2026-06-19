Вчера украинцы радовались тому, что Москва горит, а сегодня им повод для радости подкинули…
Вчера украинцы радовались тому, что Москва горит, а сегодня им повод для радости подкинули антироссийские СМИ, опубликовавшие фейки о том, что в Пензе началась насильственная мобилизация. Видео, опубликованные ими, широко разошлись по украинским каналам, и там ликуют – наконец-то и в России началась бусификация. Я посмотрела все видео и поговорила с людьми, которые в теме. У нас в стране нет никакой насильственной мобилизации.
Дальше сотрудники Регнума связались с пензенской полицией. Нам объяснили, что все видео (кроме одного) из тех, что выкладывают антироссийские СМИ – это совместные рейды полиции и следственного отдела Следственного комитета по постановке на воинский учет… новых граждан России. То есть ловят вчерашних мигрантов, которые пытаются избежать воинского учета. Такие рейды проводятся регулярно. Вот их выдают за насильственную мобилизацию антироссийские СМИ и каналы. Нам рассказали, что одна фотография, которая снята на дороге – где оперативники загруждают мужчин в полицейский автомобиль – это задержание молодых людей, которые шумно распивали спиртные напитки в общественном месте. Их доставили в отдел, составили на них протокол и отпустили по домам. На другом фото – аналогичная ситуация: мужчины выпивали, их остановил патруль.
Но было еще одно видео, снятое неизвестной женщиной у военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы. Там мужчины в военной форме и в гражданской одежде сидят в фургоне, а женщины пытаются его задержать, плачут, требуют себе скорую. Однако сами мужчины говорят, что находятся там добровольно. Но женщины уверяют, что мужчины обманывают, а, на самом деле, подписывать контракт не хотели. Но это тоже обычная ситуация для России. Мужчины нередко отправляются на СВО тайно от жен, им говорят, что едут на вахту. Или подписывают контракт, а когда приходит момент прощаться, чтобы жена не ругалась, валят все на военкоматы. Жены переживают за своих мужей, за своих детей, которые остаются без отцов, и это нормально. Но никого в России насильно не мобилизуют. Ко мне таких обращений нет. Я переговорила с коллегами из нашей рабочей группы по СВО, у них тоже таких обращений нет. Но понятно, что врагу очень надо поселить страх в нашем обществе и раскачать его. Не надо забывать: антироссийские СМИ действуют в связке с Зеленским. Потому что раскачка ситуации в России – для них единственный шанс когда-нибудь вернуться сюда. У всех них – своя выгода.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор утверждает, что сообщения о «насильственной мобилизации» в Пензе являются фейками, распространяемыми антироссийскими СМИ. - По версии автора, большинство видео показывают рейды полиции и СК по постановке на воинский учет новых граждан России, а не принудительную мобилизацию. - Часть кадров, как утверждается, относится вообще к задержаниям за распитие алкоголя в общественных местах, а не к военной теме. - Единственный спорный эпизод — видео у военкомата, где женщины пытаются остановить фургон с мужчинами. - Автор интерпретирует этот случай как добровольную отправку мужчин, которые могли скрывать от семей свое решение подписать контракт. - Делается вывод, что принудительной мобилизации в России нет, а подобные публикации — элемент информационной войны. - Автор также подчеркивает, что цель таких сообщений — посеять страх и раскачать общественные настроения внутри страны.
Подробный выводТекст построен как контрнарратив: он не просто опровергает конкретные ролики, а пытается вернуть им иной смысл. Это важный момент. В информационной войне спор идет не только о фактах, но и об их интерпретации. Одно и то же видео можно подать как «зачистку уклонистов», как «плановый рейд», как «полицейское задержание» или как «беспредел системы». В этом смысле истина здесь действительно оказывается слоистой: есть событие, есть его монтаж, есть эмоциональная упаковка, и есть интерес той стороны, которая это публикует. Но если смотреть трезво, у текста есть и сильные, и слабые стороны.
Что в тексте выглядит сильным- Автор пытается опереться на конкретизацию, а не только на лозунги: разделяет видео по эпизодам, указывает на обращения в полицию, различает рейды, задержания и сцену у военкомата. - Есть попытка показать, что не вся картинка, циркулирующая в медиа, соответствует заявленному смыслу. Это разумная мысль: в эпоху вирусных видео контекст часто важнее самого кадра. - Верно и то, что эмоциональная интерпретация легко подменяет факт. Люди часто реагируют не на реальность, а на символ. Фургон, форма, плачущие женщины — этого достаточно, чтобы в сознании сложилась история, даже если деталей никто не проверял.
Где текст уязвим- Основной источник верификации здесь — сам автор, его разговоры с «людьми в теме» и официальные комментарии. Это не независимое расследование, а доверие к определенной стороне. - Формула «ко мне таких обращений не поступало» — это не доказательство отсутствия явления, а лишь указание на ограниченность личного опыта. Отсутствие жалоб не тождественно отсутствию проблемы. - Интерпретация сцены у военкомата как «мужья скрыли от жен» звучит возможно, но это все же гипотеза, а не установленный факт. - Текст быстро переходит от разбора конкретных видео к широкому политическому выводу о том, что все это делается «в связке с Зеленским». Это уже не проверка фактов, а идеологическая рамка.
Более глубокий смыслЕсли отойти от политического слоя, мы увидим знакомый психологический механизм: каждая сторона охотно верит в те сюжеты, которые подтверждают ее картину мира. Украинские каналы хотят видеть в России страх, хаос и принуждение. Российские провластные источники хотят видеть исключительно фейки, вражеские манипуляции и отсутствие системной проблемы. Обе стороны рискуют подменить реальность удобным образом реальности. Это похоже на то, как человек в отношениях любит не живого другого, а собственное представление о нем. Так и здесь: медиа часто работают не с фактом, а с идеализированным образом врага. Один враг должен быть слабым, другой — лживым. И чем сильнее потребность в таком образе, тем меньше места остается для нюанса. С практической точки зрения самый зрелый подход такой: 1. Не принимать вирусные видео за самодостаточное доказательство. 2. Проверять происхождение кадров, дату, геолокацию, первоисточник. 3. Отделять воинский учет, контрактную службу, мобилизацию, полицейские задержания и миграционный контроль — это юридически разные вещи. 4. Не считать официальное опровержение автоматической истиной, но и не считать автоматически истиной эмоциональный ролик из Telegram. 5. Замечать, кому выгодна конкретная интерпретация, но не сводить все только к выгоде: иногда хаос возникает не из заговора, а из обычной человеческой небрежности, страха и желания быстро поверить в удобное.
ИтогГлавная ценность текста — в напоминании, что медиа-картинка может быть манипулятивной, а отдельные ролики действительно способны вводить в заблуждение. Главная слабость текста — в том, что он сам тоже остается внутри политически окрашенной рамки и просит читателя довериться одной версии событий без полноценной независимой проверки. То есть перед нами не окончательная истина, а борьба интерпретаций вокруг неполной информации. В такой ситуации полезнее всего не впадать ни в циничное «все врут», ни в наивное «если видео есть — значит все доказано». Реальность, как часто бывает, грубее, сложнее и менее удобна для лозунгов. И, возможно, самый важный вопрос здесь не только в том, кто именно солгал в этом эпизоде, а в том, почему люди так охотно верят именно в ту версию событий, которая подтверждает их уже сложившуюся правду о мире?