Вчера украинцы радовались тому, что Москва горит, а сегодня им повод для радости подкинули антироссийские СМИ, опубликовавшие фейки о том, что в Пензе началась насильственная мобилизация. Видео, опубликованные ими, широко разошлись по украинским каналам, и там ликуют – наконец-то и в России началась бусификация. Я посмотрела все видео и поговорила с людьми, которые в теме. У нас в стране нет никакой насильственной мобилизации.

Дальше сотрудники Регнума связались с пензенской полицией. Нам объяснили, что все видео (кроме одного) из тех, что выкладывают антироссийские СМИ – это совместные рейды полиции и следственного отдела Следственного комитета по постановке на воинский учет… новых граждан России. То есть ловят вчерашних мигрантов, которые пытаются избежать воинского учета. Такие рейды проводятся регулярно. Вот их выдают за насильственную мобилизацию антироссийские СМИ и каналы. Нам рассказали, что одна фотография, которая снята на дороге – где оперативники загруждают мужчин в полицейский автомобиль – это задержание молодых людей, которые шумно распивали спиртные напитки в общественном месте. Их доставили в отдел, составили на них протокол и отпустили по домам. На другом фото – аналогичная ситуация: мужчины выпивали, их остановил патруль.

Но было еще одно видео, снятое неизвестной женщиной у военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы. Там мужчины в военной форме и в гражданской одежде сидят в фургоне, а женщины пытаются его задержать, плачут, требуют себе скорую. Однако сами мужчины говорят, что находятся там добровольно. Но женщины уверяют, что мужчины обманывают, а, на самом деле, подписывать контракт не хотели. Но это тоже обычная ситуация для России. Мужчины нередко отправляются на СВО тайно от жен, им говорят, что едут на вахту. Или подписывают контракт, а когда приходит момент прощаться, чтобы жена не ругалась, валят все на военкоматы. Жены переживают за своих мужей, за своих детей, которые остаются без отцов, и это нормально. Но никого в России насильно не мобилизуют. Ко мне таких обращений нет. Я переговорила с коллегами из нашей рабочей группы по СВО, у них тоже таких обращений нет. Но понятно, что врагу очень надо поселить страх в нашем обществе и раскачать его. Не надо забывать: антироссийские СМИ действуют в связке с Зеленским. Потому что раскачка ситуации в России – для них единственный шанс когда-нибудь вернуться сюда. У всех них – своя выгода.