Вы смотрите видео из цикла «Живая летопись войны» на канале «Народное Славянское радио».

Сверхснайпер в 16 лет: Удивительная история Васи Курки, которого боялся Вермахт.

В этом выпуске мы расскажем о невероятной судьбе Василия Тимофеевича Курки — одного из самых юных и результативных снайперов Великой Отечественной войны. Как 16-летний доброволец смог ликвидировать 179 оккупантов, сбить немецкий самолет из винтовки и стать настоящей легендой фронта?

Узнайте о хитростях снайперской охоты, о том, как Вася перехитрил опытных асов Люфтваффе, и о его последнем подвиге на Сандомирском плацдарме. Это история о мужестве, которое не знает возраста.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов)

Источник: Группа ВК «Великая Отечественная».

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00:00 — Вступление: Последнее донесение Васи Курки.

00:53 — «А ты кто такой?»: Как 16-летний доброволец попал на фронт.

01:36 — Феноменальные успехи юного снайпера (179 ликвидированных врагов).

02:03 — Первое боевое задание в Донбассе и первая медаль «За отвагу».

03:48 — Учёба у мастера: Вася Курка становится учеником Максима Брыксина.

05:08 — Первая хитрость: Как Вася обманул фашиста с помощью чучела.

05:59 — Боевые будни: Снайпер против пулемётных расчётов и дзотов.

06:55 — Легенда о «сверхснайпере»: Почему немцы боялись Васю.

08:21 — Снайпер против авиации: Как Курка сбил немецкий самолёт-разведчик.

08:58 — Последний бой в Польше: Подвиг на кирпичной трубе.

10:04 — Заключение.

Быть ДОБРУ!

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